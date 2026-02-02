За підозрами в закупівлях для російського ОПК заарештовано 5 осіб у Німеччині

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала пʼятьох людей, яких підозрюють у поставках товарів для російських оборонних підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться на сайті прокуратури.

Що відомо?

Зазначається, що серед підозрюваних - громадяни Німеччини, України та Росії. Їх звинувачують у здійсненні близько 16 тисяч поставок до Росії в обхід санкцій Європейського Союзу.

Щоб приховати ці операції, обвинувачені використовували щонайменше фіктивну компанію в Любеку, підставних клієнтів у Європейському Союзі та за його межами, а також російську компанію як одержувача, в якій один із затриманих обіймає керівну посаду.

Одержувачі - 24 виробники зброї в РФ

Повідомляється, що від початку повномасштабної війни в Україні, мережа здійснила закупівлю товарів на щонайменше 30 млн євро. Їхніми одержувачами були 24 зареєстрованих виробники зброї в Росії. За даними прокуратури, російські державні установи також підозрюються у причетності до цієї мережі закупівель.

Наразі правоохоронці шукають ще п’ять підозрюваних, які належать до організації.

