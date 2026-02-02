По подозрениям в закупках для российского ОПК арестованы 5 человек в Германии

Федеральная прокуратура Германии арестовала пятерых человек, подозреваемых в поставках товаров для российских оборонных предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится на сайте прокуратуры.

Что известно?

Отмечается, что среди подозреваемых - граждане Германии, Украины и России. Их обвиняют в осуществлении около 16 тысяч поставок в Россию в обход санкций Европейского Союза.

Чтобы скрыть эти операции, обвиняемые использовали как минимум фиктивную компанию в Любеке, подставных клиентов в Европейском Союзе и за его пределами, а также российскую компанию в качестве получателя, в которой один из задержанных занимает руководящую должность.

Получатели - 24 производителя оружия в РФ

Сообщается, что с начала полномасштабной войны в Украине сеть осуществила закупку товаров на сумму не менее 30 млн евро. Их получателями были 24 зарегистрированных производителя оружия в России. По данным прокуратуры, российские государственные учреждения также подозреваются в причастности к этой сети закупок.

Сейчас правоохранители ищут еще пятерых подозреваемых, принадлежащих к организации.

