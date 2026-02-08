Украина ввела санкции против 66 физических и 62 юридических лиц, причастных к ВПК РФ и финансовому сектору

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №102/2026 и №103/2026, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 66 физических и 62 юридических лиц.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, санкции введены, в частности, против граждан и резидентов России, Гонконга, Кыргызстана и ОАЭ.

ВПК РФ

Так, первый указ направлен на ограничение способности российского ВПК. Всего в него вошли 24 физических и 27 юридических лиц. Это, в частности, компании, поставляющие товары для изготовления деталей для российских ракет и дронов, которые Россия, в частности, применила во время удара по Украине в ночь на субботу.

Отмечается, что без иностранных компонентов их производство было бы невозможным. Именно поэтому важно и в дальнейшем усиливать соответствующее давление.

Финансовый сектор

Второй указ касается финансовой инфраструктуры врага и лично тех, кто помогает РФ обходить санкции, введенные Украиной, Евросоюзом и США. Это 42 физических и 35 юридических лиц.

В этот пакет вошла, среди прочего, экосистема криптовалютной сети А7, через которую, в частности, оплачивают поставки компонентов для производства российских ракет.

Применены санкции и в отношении Ассоциации разработчиков и пользователей технологий, обеспечивающих российский крипторынок и промышленное накопление виртуальной валюты (майнинг). Также это операторы расчетов, владельцы криптовалют и криптообменников.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал новые санкции против РФ, которые касаются компаний, помогающих РФ обходить санкции, финансового сектора, крипторынка и майнинга.

россия санкции обход санкций
Тепер не приїдуть в Буковель на відпочинок
показать весь комментарий
08.02.2026 15:09 Ответить
Это вместо фламингов.
показать весь комментарий
08.02.2026 15:12 Ответить
Санкції також треба запровадити на того,хто дозволяє транзит рос.нафти для продажу, через всю територію країни, для наповнення рос.бюджету нафтодоларами.
показать весь комментарий
08.02.2026 15:30 Ответить
А) це Кличко
Б) це Порошеко
В) Боря Джонсон.
показать весь комментарий
08.02.2026 15:34 Ответить
Йшов 2026 рік, рік Потужних і Незламних Відосіків ( ІБД )
показать весь комментарий
08.02.2026 15:33 Ответить
Бери вище!
ЕПОХА Потужних і Незламних Відосиків!
показать весь комментарий
08.02.2026 15:38 Ответить
Потужні впровадження санкцій нищівних, суперпотужня
показать весь комментарий
08.02.2026 15:47 Ответить
Як багато патужних слів ні про що...
показать весь комментарий
08.02.2026 15:51 Ответить
після того, як "зелено- рашистські" "подєльніки" "зезедента" з відмитими в Україні лярдами, зробили "тапочки" з України,через санкції європейців і американців...."зепоцріот" "потужно" вдарив їх санкціями і настрашив їх так само,як гола задниця ,їжака....
показать весь комментарий
08.02.2026 16:15 Ответить
Навіть не можу уявити, як їм одразу ж стало страшно
показать весь комментарий
08.02.2026 16:30 Ответить
А санкції на Баканова будуть?? Чи він недоторканий,як Гарант....Міндича
показать весь комментарий
08.02.2026 21:10 Ответить
 
 