Украина ввела санкции против 66 физических и 62 юридических лиц, причастных к ВПК РФ и финансовому сектору

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №102/2026 и №103/2026, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 66 физических и 62 юридических лиц.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Как отмечается, санкции введены, в частности, против граждан и резидентов России, Гонконга, Кыргызстана и ОАЭ.

ВПК РФ

Так, первый указ направлен на ограничение способности российского ВПК. Всего в него вошли 24 физических и 27 юридических лиц. Это, в частности, компании, поставляющие товары для изготовления деталей для российских ракет и дронов, которые Россия, в частности, применила во время удара по Украине в ночь на субботу.

Отмечается, что без иностранных компонентов их производство было бы невозможным. Именно поэтому важно и в дальнейшем усиливать соответствующее давление.

Финансовый сектор

Второй указ касается финансовой инфраструктуры врага и лично тех, кто помогает РФ обходить санкции, введенные Украиной, Евросоюзом и США. Это 42 физических и 35 юридических лиц.

В этот пакет вошла, среди прочего, экосистема криптовалютной сети А7, через которую, в частности, оплачивают поставки компонентов для производства российских ракет.

Применены санкции и в отношении Ассоциации разработчиков и пользователей технологий, обеспечивающих российский крипторынок и промышленное накопление виртуальной валюты (майнинг). Также это операторы расчетов, владельцы криптовалют и криптообменников.

