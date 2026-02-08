Зеленский подписал новые санкции против РФ: компании, помогающие обходить санкции, финансовый сектор, крипторынок и майнинг

Украина вводит новые санкции против России, президент подписал соответствующие решения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Поставщики и производители

"В ночь на субботу Россия нанесла очередной массированный удар по Украине: более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов. Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний – поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов – вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения", – отметил Зеленский.

Финансовый сектор

По словам президента, вторым указом введены санкции против российского финансового сектора. В этом списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов.

Крипторынок и майнинг

Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг.

Зеленский отметил, что часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже находится на финальной стадии.

"Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора. Спасибо всем, кто с Украиной", - добавил президент.