Зеленський підписав нові санкції проти РФ: компанії, що допомагають обходити санкції, фінансовий сектор, крипторинок і майнінг

Україна запроваджує нові санкції проти Росії, президент підписав відповідні рішення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Постачальники і виробники

"У ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні: більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення", - зазначив Зеленський.

Фінансовий сектор

За словами президента, другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

Крипторинок і майнінг

Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг.

Зеленський зазначив, що частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії.

"Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною", - додав президент.