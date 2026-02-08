1 294 26

Зеленський підписав нові санкції проти РФ: компанії, що допомагають обходити санкції, фінансовий сектор, крипторинок і майнінг

Україна запроваджує нові санкції проти Росії, президент підписав відповідні рішення.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Постачальники і виробники

"У ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні: більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення", - зазначив Зеленський.

Фінансовий сектор

За словами президента, другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.

Крипторинок і майнінг

Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг.

Зеленський зазначив, що частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії.

"Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною", - додав президент.

Зеленський Володимир росія санкції обхід санкцій
Топ коментарі
+10
зєлєнський наклав санкції на світло для України. автори законопроекту міндічь,зеленський та партія СН.
08.02.2026 10:38 Відповісти
+9
Ахах це навіть не смішно, те що підписує цей лідор Всесвіту немає ніякого значення і впливу від слова зовсім, хто оце опудало сприймає в 2026 серьозно?
08.02.2026 10:20 Відповісти
+7
Це замість блекауту на моцкві? Потужно.
08.02.2026 10:19 Відповісти
08.02.2026 10:19 Відповісти
08.02.2026 10:20 Відповісти
Не пройшло й чотири роки...
08.02.2026 10:57 Відповісти
на фото:
у гаранта дуже тяжкий розклад у пас'янсі
08.02.2026 12:26 Відповісти
Зроби вигляд наче розумний. А єслі на єго мєстє бил би какой то дурачьок?
08.02.2026 13:02 Відповісти
Дуже потужно...
08.02.2026 10:23 Відповісти
все що зміг
08.02.2026 12:20 Відповісти
Це якийсь сюр, це президент ще ні , що ти таке взагалі? На кого ти працюєш?
08.02.2026 10:30 Відповісти
А проти мін-дічів?
08.02.2026 10:30 Відповісти
08.02.2026 10:38 Відповісти
Навіть проти колл-центрів хвьодорова?
08.02.2026 10:40 Відповісти
У могутнього п**дора Всесвіту суперпотужня срака в Україні по всім фронтам (єнергетика, мобілізація, ппо, "відповіді на москву) а він ще з серьозним хлебалом щось підписує...
08.02.2026 10:41 Відповісти
Не так. Це у нас повна sra*а, у найвищих керівників все ОК.
08.02.2026 11:00 Відповісти
Нах публіковати цю х...ню? Чи це заголовое виступу Кварталу? Воістну, коли клоун перебирається з цирку в палац, палац пертворюється на цирк.
08.02.2026 10:47 Відповісти
Самому не смешно? Санкционер ху@в.
08.02.2026 10:48 Відповісти
А, що? Сьогодні його ще ніхто не посилав?
08.02.2026 10:49 Відповісти
Контора пише. А як там з «двушечкамі на москву»?
08.02.2026 11:03 Відповісти
Молодець!
Оце тудоголік!
Навіть по неділях працює.
Візьми собі місяць відпустки.
08.02.2026 11:09 Відповісти
Егеж, нехай бере людинок з кілько десятків на літак і навколо світу наповнювати пакет процвітання! Світові курорти, шопінг у Мілані, до того ж олімпіада. Хай відпочине , бо змучилося
08.02.2026 12:19 Відповісти
На 4й рік війни ти точно лох(
08.02.2026 11:47 Відповісти
Ні він не лох, лошари - хто за нього голосував
08.02.2026 12:22 Відповісти
владім санич, усе вірно, українського танкерного флоту немає, але то таке...
08.02.2026 12:15 Відповісти
Яка потужна потужність .
08.02.2026 12:20 Відповісти
шо ж ти наркоша гнилий,григоришин Полтавщину відключає від світла - сидячи в москві.очі б тобі повилазили **** ненашенська.
08.02.2026 12:50 Відповісти
Пердёж патужного.
08.02.2026 14:12 Відповісти
А їм якось всерівно
08.02.2026 17:03 Відповісти
 
 