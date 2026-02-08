Зеленський підписав нові санкції проти РФ: компанії, що допомагають обходити санкції, фінансовий сектор, крипторинок і майнінг
Україна запроваджує нові санкції проти Росії, президент підписав відповідні рішення.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Постачальники і виробники
"У ніч на суботу Росія завдала чергового масованого удару по Україні: більш ніж 400 дронів і майже 40 ракет різних типів. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній – постачальників компонентів і виробників ракет та дронів – запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення", - зазначив Зеленський.
Фінансовий сектор
За словами президента, другим указом застосовано санкції проти російського фінансового сектору. У цьому списку є компанії, через які оплачуються поставки компонентів для виробництва російських ракет і дронів.
Крипторинок і майнінг
Також санкції запроваджені проти структур, що забезпечують російський крипторинок і майнінг.
Зеленський зазначив, що частина цих рішень увійде до 20-го пакету санкцій Європейського Союзу, який уже на фінальній стадії.
"Продовжуємо синхронізацію з партнерами й нарощуємо тиск на агресора. Дякую всім, хто з Україною", - додав президент.
владім санич, усе вірно, українського танкерного флоту немає, але то таке...