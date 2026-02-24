Територіальні питання треба вирішувати лише на зустрічі з Путіним, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання територій, які не вдається узгодити на рівні технічних груп на мирних переговорах, потрібно вирішувати на особистій зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю німецькому мовнику ARD, інформує Цензор.НЕТ.

Переговори країн про перемир'я

За словами Зеленського, військова частина тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ є конструктивною.

"Щодо військової частини переговорів – завдяки американцям я вважаю зустріч конструктивною. Вони запропонували свою участь у моніторингу припинення вогню. І зараз ми вже на етапі, коли всі сторони цього трикутного формату його прийняли", - розповів він.

Він уточнив, що Україна і Росія здійснюватимуть моніторинг зі свого боку, а "США візьмуть на себе лідерство", додавши, що було б бажано залучити і європейські країни.

"Було б бажано, щоб до цього приєдналися і європейці, бо в них є відповідні технічні засоби. Це точно було б корисно. Росіяни досі проти європейців у всіх сферах", - зазначив Зеленський.

Питання щодо територій на особистій зустрічі

Водночас, за його словами, у політичному вимірі переговорів ситуація складніша.

"Коротко кажучи, –– питання територій. Це неприйнятно. У нас різні погляди", - наголосив він, додавши, що росіяни наполягають на своїх вимогах і "хочуть Донбас".

"Наші технічні групи намагаються знайти компромісні рішення, які запропонували американці – з урахуванням наших поглядів, з повагою до України. У росіян своя позиція. Росія хоче Донбас. Крапка. Хоча це не обов’язково крапка. Так, росіяни хочуть Донбас. Але якщо дати їм мізинець –– заберуть усю руку. Це російський підхід", - заявив Зеленський.

Він вважає, що компроміс має бути прийнятним для українського суспільства та військових і супроводжуватися гарантіями безпеки.

"Логічно, якщо питання територій у групах не вдається вирішити – а зараз вони його не вирішили, – то перенести його на рівень зустрічі з Путіним. Така зустріч є єдиним шляхом або єдиним шансом домовитися про територіальні питання", - додав голова держави.

Які ще територіальних питання ? Нам Кубань та Слобожанщина не потрібни зараз.
24.02.2026 17:25 Відповісти
Немає і не буде ніяких територіальних питань, Україна - це суверенна держава, і ніякі територіальні питання обговоренню не підлягають!
24.02.2026 17:34 Відповісти
Зелений уйобок таки хоче "сойтісь па сєрєдінє"?
Це по Дніпру?
24.02.2026 17:31 Відповісти
... але це буде уже без тебе!!!
24.02.2026 17:24 Відповісти
МерЗЕнна потвора хоче особисто здати путлеру українськи території, щоб це було цого заслугою перед пуйлом!
24.02.2026 17:43 Відповісти
Ти зібрався всупереч Конституції України вирішувати територіальні питання???
24.02.2026 17:55 Відповісти
це питання тоді без нього навіть ставитися не буде на порядок денний... Я про це!
24.02.2026 17:58 Відповісти
Шбтиздх, Буратіна! - пролог- побажання до розповіді генерала Кривоноса

ЛИШ ОДНЕ з риторичних питань від самого Кривоноса - чи була необхідністю стратегічна дорога до Чорнобиля в чотири полоси від Великого крадівництва ? Так була - для рашистів ...

https://www.youtube.com/watch?v=oR2lxT971Hw https://www.youtube.com/watch?v=Генерал КРИВОНОС: Я ЗЛИВ ПАЛИВО З ТРЬОХ ЛІТАКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Він хотів ТІКАТИ? Усі документи ЗНИЩЕНО
24.02.2026 20:13 Відповісти
" Територіальні питання треба вирішувати лише на зустрічі з Путіним" Приєднуюсь до запитання. Які можуть бути територіальні питання?
24.02.2026 17:33 Відповісти
ще один колуан, якій сподівається на зупинку війни
24.02.2026 17:33 Відповісти
те що ти колуан не маю нічого проти
24.02.2026 17:39 Відповісти
Чи біднота в окопах хай ще посидить, поки ти потижничати будеш?
24.02.2026 17:56 Відповісти
чому це "біднота"? Може вони справжні захисники своєї землі, родин, а нре така бидлота як ти? І що ти тут забув "Виталий з Румунії"?
24.02.2026 18:08 Відповісти
Це, судачи за все, таке його ставлення. В Україні все життя живу.
24.02.2026 18:11 Відповісти
Треба враховувати що правди лідор не каже ніколи, тож все наоборот.
24.02.2026 19:24 Відповісти
Відправляйте хламідію!
Дуже талановитий імбецил з мармизою дегенерата.
І мішок кислючих сухумських ********, хай з собою везе.
24.02.2026 17:26 Відповісти
які ще територіальні питання? даун, іди ядерку роби, поки не пізно
24.02.2026 17:27 Відповісти
Передайте вашому Зе що територіальні питанні вирішить українська армія.
24.02.2026 17:39 Відповісти
Fucking Palestine. Glory to Israel!
24.02.2026 20:11 Відповісти
синагога сатани буде знищена
24.02.2026 20:19 Відповісти
Ні, тільки народ Великого Ізраелю врятує Україну!
24.02.2026 20:49 Відповісти
поки що міндічі тільки гроші рятують, з України
24.02.2026 20:57 Відповісти
Це добре. На ці гроші Великий Ізраель врятує Україну.
27.02.2026 20:19 Відповісти
Якi ще територiальнi питання ???
24.02.2026 17:28 Відповісти
а хто його знає, воно може і р. Прут запропонувати... "Какая разніца" для нього...?
24.02.2026 17:37 Відповісти
Буде вбито 100 млн. кацапів і українські війська вийдуть на кордони 1991 року!
Дмитро Михайловський не дасть збрехати!
24.02.2026 20:13 Відповісти
Територіальні питання ,були вирішені в Омані і тепер треба їх вирішувати лише на зустрічі з Путіним, знову ж в Омані - Зеленськийа всі переговори .котрі проводилися за участі США БУЛИ ДЛЯ ТОГО.ЩОБ Я З КУЙЛОМ ПОГОДИЛИ ОМАНСЬКИЙ ПЛАН ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ .
24.02.2026 17:36 Відповісти
які територіальні питання????? їх немає- кацапи, давай. нах..й!
24.02.2026 17:37 Відповісти
Зєля хоче побалакати з садистом? От дурне...
24.02.2026 17:38 Відповісти
Володимир Зеленський заявив, що питання територіальних поступок або компромісів із Росією мають вирішувати українці, а не лише політики, через загальнонаціональний референдум або вибори.
24.02.2026 17:42 Відповісти
Лично договориться о офшорных счетах за территориальные уступки.? Мерзость, домашние гниды страшнее внешнего врага
24.02.2026 17:42 Відповісти
24.02.2026 17:49 Відповісти
При личной встрече Зегевара очарует царя и тот передумает требовать неоккупированную территорию Донецкой области... Хз, для кого эти заливы, мб для фанатов пересидента.
24.02.2026 17:43 Відповісти
У України нема територіальних питань. Є одна мразь шашлична.
24.02.2026 17:44 Відповісти
Шр там решать, тем более с ****** а вот саму ботексную крысу порешить пора дано.. ну а самое главное, говорить даже чисто гипотетически о признании каких то там территорий за кацапами или тем более о уступках украинской земли оркам это пусть даже в голову никому не приходит, бо оторвут ту голову сразу...
24.02.2026 17:45 Відповісти
4 р повномасштабної війни Зелю нігуя не навчили - зустрічайся
24.02.2026 17:50 Відповісти
Маніакальне бажання зустрітись з упирем.Якщо ця зустріч нічого не принесе?Не вірю що вона щось вирішить.Тільки загнаний в кут щур може ще сісти за стіл переговорів.
Кращий переговорник це ЗСУ Твоя робота це українська балістика ( якщо ти людина слова) і привези далекобійні ракети з заходу.Здизаюча економіка і удари по стратегічним об'єктам паРаші зламають ху...ла.Краще б він здох.
24.02.2026 18:00 Відповісти
які територіальні питання? почитай конституцію України. невіглас
24.02.2026 18:00 Відповісти
Вождь племені буде про території вирішувати!А на що,до речі,наші перемовники вже погодилися?Мову,віру,армію,членство внато і єс вже "погодили"-віддали?
24.02.2026 18:26 Відповісти
73 відсотка подадуть колись на зеленського до суду за травневі шашлики у 2022 році?
24.02.2026 18:39 Відповісти
Анонсування черговоі серіі серіалу ,,Побачити мир в очах'': ремейк, на який ми не чекали
Це що, знову? Здається, таки ми знову повертаємося до витоків - туди, де складні геополітичні вузли розв'язуються магічним заклинанням ,,просто перестати стріляти'' та особистим шармом головного актора.? Заява зеленського про те, що територіальні питання можна вирішити лише через тет-а-тет із путіним, звучить вже не як дипломатія, а як діагноз. І Питання на мільйон: а навіщо ця зустріч? Це що, знову спроби пошуку чогось світлого в ,,потаємних місцях'' диктатора і вбивці? Можливо, мабуть минулого разу очі в нього були не тієї яскравості, і тепер треба зазирнути глибше, сподіваючись знайти там хоч натяк на совість між геноцидом і ядерним шантажем.?Чи це надія на диво? Що путін раптом розплачеться, покається і на додачу до Криму випише дарчу на Кубань як моральну компенсацію? Чи це такий творчий підхід зеленського до капітуляції Якщо раптом пошуки ,,миру'' в очах агресора знову проваляться, у президента завжди є запасний план - перевірений часом творчий перформанс. Кажуть, номер на роялі без рук колись мав шалений успіх у московських саунах перед Януковичем та його кураторами. Чому б не повторити? У ******** дипломатії це якраз той рівень аргументації, якого ми ,,заслуговуємо''. Але якщо без жартів - то будь-яка зустріч без позиції сили - це не переговори, а черговий акт капітуляції, загорнутий у яскраву обгортку патріотичного відосика. Коли ворог хоче тебе знищити, ,,розмови посередині'' завжди закінчуються там, де починається неволя. Поки захисники в окопах виборюють кожен метр землі, президент збирається на ностальгічне рандеву з тим, хто вже витер ноги об усі міжнародні договори.Цікаво, як це ,,щире бажання домовитися'' пояснять родичам загиблих? Можливо, варто вже нарешті зрозуміти: мир не знаходять у потаємних місцях терористів. Його виборюють силою. А намагання догодити вбивці - це не стратегія, це просто чергове приниження країни під соусом ,,миру за будь-яку ціну''. Так що там наступне в сценарії? Стамбул-3 чи відразу сольний концерт у Кремлі?
24.02.2026 18:46 Відповісти
І де-небудь там, де цілком можно буде зробити так, щоб Путлера в Росію вже не повернувся (принаймні живий). Як казав колись 'батько народів', немає людини -- немає і проблеми з територіями.
24.02.2026 18:53 Відповісти
Хоче особисто здатися в полон. - Забєрітє мєня на канец!!!
24.02.2026 19:08 Відповісти
Похоже Конституцію ставит ниже договорняка с путлером.Как уже надоел zе.
24.02.2026 19:14 Відповісти
Я б ще висловився б і по-французьки - остоп...Ів.
24.02.2026 21:46 Відповісти
Яким треба бути самозакоханим бовдуром, щоб вірити, що зможе при особистій зустрічі, зазирнув у вічі, переконати замшелого досвідченного гебіста у своїй правоті. Це за аналогією буде нагадувати зустріч вужака зі зеленою жабою.
24.02.2026 19:15 Відповісти
В коментарях пишуть, що Зеленський хоче здати території. Ні не так. Зеленський хоче на зустрічі застрелити Путіна та стати національним героєм України.
24.02.2026 19:16 Відповісти
Ну, що це обкурене чмо із себе корчить!? Безтолковий дегенерат "рветься" в бій, знаючи, що з того ніц не буде. ***** запрошувало мудака. Ну то їдь!
24.02.2026 19:22 Відповісти
ніц та най
ніц та най
завше завше
та нехай!
24.02.2026 20:15 Відповісти
Володя, ти - кончений уйобок! Вирішувати можеш хоч з Ісусом Христом, а не лише з путіним! Але ці "вирішення все рівно будуть протизаконними!Тому що будь-які розмови про уступку комусь українських територій - забороняє Конституція!
24.02.2026 19:45 Відповісти
Президент знає,що конституція забороняє змінювати кордони,тим паче президенту???
24.02.2026 20:31 Відповісти
Зеленський не уповноважений вирішувати територіальні питання.
24.02.2026 20:31 Відповісти
Себто москальське ***** - саме той ******** - якому Зеленський готовий в Порушення Конституції України подарувати Українські Землі разом з холопами Українцями.???
24.02.2026 22:39 Відповісти
Він навіть заїкатися про територільні питання не має права.Він гарант Соборної України.❤️🇺🇦❤️
25.02.2026 09:24 Відповісти
Гарант Конституції їх не те що вирішувати, а навіть офіційно говорити на цю тему не має права, хіба на кухні і то тихо тихо, щоб не отримати звинувачення у державній зраді і перевищенні посадових обов'язків.
25.02.2026 20:01 Відповісти
 
 