Територіальні питання треба вирішувати лише на зустрічі з Путіним, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання територій, які не вдається узгодити на рівні технічних груп на мирних переговорах, потрібно вирішувати на особистій зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю німецькому мовнику ARD, інформує Цензор.НЕТ.

Переговори країн про перемир'я

За словами Зеленського, військова частина тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ є конструктивною.

"Щодо військової частини переговорів – завдяки американцям я вважаю зустріч конструктивною. Вони запропонували свою участь у моніторингу припинення вогню. І зараз ми вже на етапі, коли всі сторони цього трикутного формату його прийняли", - розповів він.

Він уточнив, що Україна і Росія здійснюватимуть моніторинг зі свого боку, а "США візьмуть на себе лідерство", додавши, що було б бажано залучити і європейські країни.

"Було б бажано, щоб до цього приєдналися і європейці, бо в них є відповідні технічні засоби. Це точно було б корисно. Росіяни досі проти європейців у всіх сферах", - зазначив Зеленський.

Питання щодо територій на особистій зустрічі

Водночас, за його словами, у політичному вимірі переговорів ситуація складніша.

"Коротко кажучи, –– питання територій. Це неприйнятно. У нас різні погляди", - наголосив він, додавши, що росіяни наполягають на своїх вимогах і "хочуть Донбас".

"Наші технічні групи намагаються знайти компромісні рішення, які запропонували американці – з урахуванням наших поглядів, з повагою до України. У росіян своя позиція. Росія хоче Донбас. Крапка. Хоча це не обов’язково крапка. Так, росіяни хочуть Донбас. Але якщо дати їм мізинець –– заберуть усю руку. Це російський підхід", - заявив Зеленський.

Він вважає, що компроміс має бути прийнятним для українського суспільства та військових і супроводжуватися гарантіями безпеки.

"Логічно, якщо питання територій у групах не вдається вирішити – а зараз вони його не вирішили, – то перенести його на рівень зустрічі з Путіним. Така зустріч є єдиним шляхом або єдиним шансом домовитися про територіальні питання", - додав голова держави.

