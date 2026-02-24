Територіальні питання треба вирішувати лише на зустрічі з Путіним, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання територій, які не вдається узгодити на рівні технічних груп на мирних переговорах, потрібно вирішувати на особистій зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.
Про це глава держави сказав у інтерв’ю німецькому мовнику ARD, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори країн про перемир'я
За словами Зеленського, військова частина тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ є конструктивною.
"Щодо військової частини переговорів – завдяки американцям я вважаю зустріч конструктивною. Вони запропонували свою участь у моніторингу припинення вогню. І зараз ми вже на етапі, коли всі сторони цього трикутного формату його прийняли", - розповів він.
Він уточнив, що Україна і Росія здійснюватимуть моніторинг зі свого боку, а "США візьмуть на себе лідерство", додавши, що було б бажано залучити і європейські країни.
"Було б бажано, щоб до цього приєдналися і європейці, бо в них є відповідні технічні засоби. Це точно було б корисно. Росіяни досі проти європейців у всіх сферах", - зазначив Зеленський.
Питання щодо територій на особистій зустрічі
Водночас, за його словами, у політичному вимірі переговорів ситуація складніша.
"Коротко кажучи, –– питання територій. Це неприйнятно. У нас різні погляди", - наголосив він, додавши, що росіяни наполягають на своїх вимогах і "хочуть Донбас".
"Наші технічні групи намагаються знайти компромісні рішення, які запропонували американці – з урахуванням наших поглядів, з повагою до України. У росіян своя позиція. Росія хоче Донбас. Крапка. Хоча це не обов’язково крапка. Так, росіяни хочуть Донбас. Але якщо дати їм мізинець –– заберуть усю руку. Це російський підхід", - заявив Зеленський.
Він вважає, що компроміс має бути прийнятним для українського суспільства та військових і супроводжуватися гарантіями безпеки.
"Логічно, якщо питання територій у групах не вдається вирішити – а зараз вони його не вирішили, – то перенести його на рівень зустрічі з Путіним. Така зустріч є єдиним шляхом або єдиним шансом домовитися про територіальні питання", - додав голова держави.
Що передувало?
- Раніше спецпредставник Трампа Віткофф заявив, що саміт між Зеленським і Путіним може відбутися вже за 3 тижні. Трамп може приєднатися.
- Володимир Зеленський вважає, що проведення тристоронньої зустрічі є важливим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЛИШ ОДНЕ з риторичних питань від самого Кривоноса - чи була необхідністю стратегічна дорога до Чорнобиля в чотири полоси від Великого крадівництва ? Так була - для рашистів ...
https://www.youtube.com/watch?v=oR2lxT971Hw https://www.youtube.com/watch?v=Генерал КРИВОНОС: Я ЗЛИВ ПАЛИВО З ТРЬОХ ЛІТАКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Він хотів ТІКАТИ? Усі документи ЗНИЩЕНО
Дуже талановитий імбецил з мармизою дегенерата.
І мішок кислючих сухумських ********, хай з собою везе.
Це по Дніпру?
Дмитро Михайловський не дасть збрехати!
++
Кращий переговорник це ЗСУ Твоя робота це українська балістика ( якщо ти людина слова) і привези далекобійні ракети з заходу.Здизаюча економіка і удари по стратегічним об'єктам паРаші зламають ху...ла.Краще б він здох.
Це що, знову? Здається, таки ми знову повертаємося до витоків - туди, де складні геополітичні вузли розв'язуються магічним заклинанням ,,просто перестати стріляти'' та особистим шармом головного актора.? Заява зеленського про те, що територіальні питання можна вирішити лише через тет-а-тет із путіним, звучить вже не як дипломатія, а як діагноз. І Питання на мільйон: а навіщо ця зустріч? Це що, знову спроби пошуку чогось світлого в ,,потаємних місцях'' диктатора і вбивці? Можливо, мабуть минулого разу очі в нього були не тієї яскравості, і тепер треба зазирнути глибше, сподіваючись знайти там хоч натяк на совість між геноцидом і ядерним шантажем.?Чи це надія на диво? Що путін раптом розплачеться, покається і на додачу до Криму випише дарчу на Кубань як моральну компенсацію? Чи це такий творчий підхід зеленського до капітуляції Якщо раптом пошуки ,,миру'' в очах агресора знову проваляться, у президента завжди є запасний план - перевірений часом творчий перформанс. Кажуть, номер на роялі без рук колись мав шалений успіх у московських саунах перед Януковичем та його кураторами. Чому б не повторити? У ******** дипломатії це якраз той рівень аргументації, якого ми ,,заслуговуємо''. Але якщо без жартів - то будь-яка зустріч без позиції сили - це не переговори, а черговий акт капітуляції, загорнутий у яскраву обгортку патріотичного відосика. Коли ворог хоче тебе знищити, ,,розмови посередині'' завжди закінчуються там, де починається неволя. Поки захисники в окопах виборюють кожен метр землі, президент збирається на ностальгічне рандеву з тим, хто вже витер ноги об усі міжнародні договори.Цікаво, як це ,,щире бажання домовитися'' пояснять родичам загиблих? Можливо, варто вже нарешті зрозуміти: мир не знаходять у потаємних місцях терористів. Його виборюють силою. А намагання догодити вбивці - це не стратегія, це просто чергове приниження країни під соусом ,,миру за будь-яку ціну''. Так що там наступне в сценарії? Стамбул-3 чи відразу сольний концерт у Кремлі?
ніц та най
завше завше
та нехай!
холопамиУкраїнцями.???