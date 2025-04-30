Украина в Совбезе ООН: Мы хотим мира как никто другой, но не любой ценой
Любые потенциальные мирные договоренности должны соответствовать "красным линиям" Украины.
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она подчеркнула, что с 11 марта, когда США в Саудовской Аравии предлагали прекращение огня, россияне сбросили на Украину почти 8500 управляемых авиабомб.
Россия это предложение Штатов принять отказалась.
Замминистра напомнила, что РФ использует оружие из КНДР для ударов по Украине, а также активно занимается вербовкой граждан Китая.
"Если Россия так сильно желает прекратить войну, то почему бы не начать перемирие сегодня? Зачем ждать 8 мая? Это предложение не имеет никакого отношения к миру", - подчеркнула Беца.
Она считает, что это заявлено Кремлем с целью пиара или чтобы получить дополнительные тактические преимущества.
"Украина хочет мира как никто другой, однако мы не можем принять мир любой ценой", - добавила она.
Любые будущие договоренности должны соответствовать "красным линиям" Украины, сказала Беца.
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Наша влада така що ніколи,навіть ЗЕленський не слухали ділових порад,бо є 5-6 недолугих(потужних)менеджерів на чолі з "найвеличнішим" і вони порішають.Якби слухали то перед початком широкомасштабки можна було б Україну залити бетоном.
будем жить вместе с убийцами, грабителями и подонками из быдлостана, как сказал кубинский
поэт Хосе Марти -лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
але багато хто, і їх більшість, вважає україну бунтівною провінцією.
навіть в європі, я вже не кажу про сша.
ми ж такі самі. одна культура, одна віра, майже одна мова.
то, чого ми впираємося?
вже забули, як піндоси благали нас не проголошувати незалежність?
забули обаму з кримом? забули байдена, з піпеточною допомогою.
я вже не кажу про конченого трампа.
нам не кажуть капітулювати, нас вмовляють одуматись, схаменутися, та повернутися в старі добрі часи кучми. хочете вважати себе незалежними, добре, будьте на папері, але всі дії звіряйте з москвою. не дратуйте старшого брата!
оно ж бєлоруси не займаються хернею і у них все добре.
а у буржуїв ностальгія за старими часами. нафта газ надра. торгівля. баблоси туди сюди.
давайте все повернемо назад!
ось тому тиснуть саме на нас.
українці одумайтесь, заспокойтесь, віддайте той всратий крим московитам, він все одно не ваш. а будите чинити опір лапті вас знищать, бо вони досі друга армія світу.
у нас нема іншого вибору ніж битися! як тільки капітулюємо перетворимось на бєлорусів, тобто зникнемо. цього разу, остаточно.