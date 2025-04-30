Украина в Совбезе ООН: Мы хотим мира как никто другой, но не любой ценой

Любые потенциальные мирные договоренности должны соответствовать "красным линиям" Украины.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она подчеркнула, что с 11 марта, когда США в Саудовской Аравии предлагали прекращение огня, россияне сбросили на Украину почти 8500 управляемых авиабомб.

Россия это предложение Штатов принять отказалась.

Замминистра напомнила, что РФ использует оружие из КНДР для ударов по Украине, а также активно занимается вербовкой граждан Китая.

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"Если Россия так сильно желает прекратить войну, то почему бы не начать перемирие сегодня? Зачем ждать 8 мая? Это предложение не имеет никакого отношения к миру", - подчеркнула Беца.

Она считает, что это заявлено Кремлем с целью пиара или чтобы получить дополнительные тактические преимущества.

"Украина хочет мира как никто другой, однако мы не можем принять мир любой ценой", - добавила она.

Любые будущие договоренности должны соответствовать "красным линиям" Украины, сказала Беца.

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