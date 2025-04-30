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Новости Срочное заседание совбеза ООН
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Украина в Совбезе ООН: Мы хотим мира как никто другой, но не любой ценой

Украина не хочет мира любой ценой. Заявление на Совбезе ООН

Любые потенциальные мирные договоренности должны соответствовать "красным линиям" Украины.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она подчеркнула, что с 11 марта, когда США в Саудовской Аравии предлагали прекращение огня, россияне сбросили на Украину почти 8500 управляемых авиабомб.

Россия это предложение Штатов принять отказалась.

Замминистра напомнила, что РФ использует оружие из КНДР для ударов по Украине, а также активно занимается вербовкой граждан Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Совбез ООН соберется на важное заседание по агрессии РФ в Украине, - МИД

"Если Россия так сильно желает прекратить войну, то почему бы не начать перемирие сегодня? Зачем ждать 8 мая? Это предложение не имеет никакого отношения к миру", - подчеркнула Беца.

Она считает, что это заявлено Кремлем с целью пиара или чтобы получить дополнительные тактические преимущества.

"Украина хочет мира как никто другой, однако мы не можем принять мир любой ценой", - добавила она.

Любые будущие договоренности должны соответствовать "красным линиям" Украины, сказала Беца.

Также читайте: Несмотря на заявления о готовности к миру, Россия усилила обстрелы Украины, - ООН

Автор: 

МИД (6964) ООН (4174) Совбез ООН (1110) Беца Марьяна (271)


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Топ комментарии
+11
Прислухайтесь розумних порад,здається Гетьмана,що Україні слід об'явити перемир'я з 1 по 4 травня.Якщо раша продовжить бойові дії то Київ вільний в своїх діях з 8 по 11 травня.Взагалі,враховуючи сакральність дати побєдобєсія пуйло готовить і провокації,і ротації,і логістичне поповнення БК,перегрупіровки.Цій мерзоті вірити,себе дурити
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30.04.2025 08:28
+7
Цей лозунг "Міру мір" фальшиви.Ми хочемо перемоги.І не ляпайте всюду "мір".Хочете міру,всі віддайте,і буде вам мір.Ось так всі і розуміють значекння того,що ми ніби то хочемо. А ми хочемо покарання зла.
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30.04.2025 08:25
+6
Я за те, щоб Х-уйла знищили на параді, просто мусить бути дуже висока вірогідність, що це вдасться зробити, припустіть, що ви з вогнемета випалюєте осине гніздо, але його заклинило, а оси залишилися живі, такий варіант має бути виключений.
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30.04.2025 08:35
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Цей лозунг "Міру мір" фальшиви.Ми хочемо перемоги.І не ляпайте всюду "мір".Хочете міру,всі віддайте,і буде вам мір.Ось так всі і розуміють значекння того,що ми ніби то хочемо. А ми хочемо покарання зла.
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30.04.2025 08:25 Ответить
Прислухайтесь розумних порад,здається Гетьмана,що Україні слід об'явити перемир'я з 1 по 4 травня.Якщо раша продовжить бойові дії то Київ вільний в своїх діях з 8 по 11 травня.Взагалі,враховуючи сакральність дати побєдобєсія пуйло готовить і провокації,і ротації,і логістичне поповнення БК,перегрупіровки.Цій мерзоті вірити,себе дурити
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30.04.2025 08:28 Ответить
Зразу на 30 днів. Цілий травень, з 1 по 31. Підераша і так порушить, можна показати всьому світу хто не хоче миру.
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30.04.2025 08:34 Ответить
То й чого не ввалить до 01.05.2025(объявления перемирия нашей стороной) по главцвынтару, цаплрыльского СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА - как результ пьяного угара жизни.
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30.04.2025 08:31 Ответить
В додаток.
Наша влада така що ніколи,навіть ЗЕленський не слухали ділових порад,бо є 5-6 недолугих(потужних)менеджерів на чолі з "найвеличнішим" і вони порішають.Якби слухали то перед початком широкомасштабки можна було б Україну залити бетоном.
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30.04.2025 08:34 Ответить
Я за те, щоб Х-уйла знищили на параді, просто мусить бути дуже висока вірогідність, що це вдасться зробити, припустіть, що ви з вогнемета випалюєте осине гніздо, але його заклинило, а оси залишилися живі, такий варіант має бути виключений.
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30.04.2025 08:35 Ответить
Рабский мир нам не нужен, Украина свободная страна со свободными людьми, мы никогда не

будем жить вместе с убийцами, грабителями и подонками из быдлостана, как сказал кубинский

поэт Хосе Марти -лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
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30.04.2025 08:38 Ответить
Вперше мені приємно дивитись на представника України. А то вони (зєрмаки) весь час знаходять якихось зачуханих чортів щоб у світі складалось враження що у нас всі такі. Якби Беца була послом в США то абсолютно переконаний що результати діяльності посла України були б зовсім (діаметрально!) різні в порівнянні з Маркаровою, яку призначив єрмак і яка огидна, товста і нічим крім своїх ресторанів на посту посла не займалась.
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30.04.2025 09:05 Ответить
Час вже виходити з цієї "потужної" організації.
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30.04.2025 09:08 Ответить
може відкрию тайну?
але багато хто, і їх більшість, вважає україну бунтівною провінцією.
навіть в європі, я вже не кажу про сша.
ми ж такі самі. одна культура, одна віра, майже одна мова.
то, чого ми впираємося?
вже забули, як піндоси благали нас не проголошувати незалежність?
забули обаму з кримом? забули байдена, з піпеточною допомогою.
я вже не кажу про конченого трампа.
нам не кажуть капітулювати, нас вмовляють одуматись, схаменутися, та повернутися в старі добрі часи кучми. хочете вважати себе незалежними, добре, будьте на папері, але всі дії звіряйте з москвою. не дратуйте старшого брата!
оно ж бєлоруси не займаються хернею і у них все добре.
а у буржуїв ностальгія за старими часами. нафта газ надра. торгівля. баблоси туди сюди.
давайте все повернемо назад!
ось тому тиснуть саме на нас.
українці одумайтесь, заспокойтесь, віддайте той всратий крим московитам, він все одно не ваш. а будите чинити опір лапті вас знищать, бо вони досі друга армія світу.
у нас нема іншого вибору ніж битися! як тільки капітулюємо перетворимось на бєлорусів, тобто зникнемо. цього разу, остаточно.
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30.04.2025 09:16 Ответить
Воно то видно по їх справах,як зешобла шукає миру: на словах-найбільші миротворці в світі,а в реалі шукають будь-яку можливість завадити процесу.
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30.04.2025 10:08 Ответить
 
 