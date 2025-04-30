УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10083 відвідувача онлайн
Новини Термінове засідання Радбезу ООН
1 754 11

Україна в Радбезі ООН: Ми хочемо миру як ніхто інший, але не за будь-яку ціну

Україна не хоче миру за будь-яку ціну. Заява на Радбезі ООН

Будь-які потенційні мирні домовленості мають відповідати "червоним лініям" України.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона наголосила, що з 11 березня, коли США у Саудівській Аравії пропонували припинення вогню, росіяни скинули на Україну майже 8500 керованих авіабомб.

Росія цю пропозицію Штатів прийняти відмовилася.

Заступниця міністра нагадала, що РФ використовує зброю із КНДР для ударів по Україні, а також активно займається вербуванням громадян Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Радбез ООН збереться на важливе засідання щодо агресії РФ в Україні, - МЗС

"Якщо Росія так сильно бажає припинити війну, то чому б не почати перемир'я сьогодні? Навіщо чекати 8 травня? Ця пропозиція не має жодного стосунку до миру", - наголосила Беца.

Вона вважає, що це заявлено Кремлем з метою піару або щоб отримати додаткові тактичні переваги.

"Україна хоче миру як ніхто інший, однак ми не можемо прийняти мир за будь-яку ціну", - додала вона.

Будь-які майбутні домовленості мають відповідати "червоним лініям" України, сказала Беца.

Також читайте: Попри заяви про готовність до миру, Росія посилила обстріли України, - ООН

Автор: 

МЗС (4137) ООН (3355) Радбез ООН (854) Беца Мар’яна (223)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Прислухайтесь розумних порад,здається Гетьмана,що Україні слід об'явити перемир'я з 1 по 4 травня.Якщо раша продовжить бойові дії то Київ вільний в своїх діях з 8 по 11 травня.Взагалі,враховуючи сакральність дати побєдобєсія пуйло готовить і провокації,і ротації,і логістичне поповнення БК,перегрупіровки.Цій мерзоті вірити,себе дурити
показати весь коментар
30.04.2025 08:28
+6
Цей лозунг "Міру мір" фальшиви.Ми хочемо перемоги.І не ляпайте всюду "мір".Хочете міру,всі віддайте,і буде вам мір.Ось так всі і розуміють значекння того,що ми ніби то хочемо. А ми хочемо покарання зла.
показати весь коментар
30.04.2025 08:25
+5
Я за те, щоб Х-уйла знищили на параді, просто мусить бути дуже висока вірогідність, що це вдасться зробити, припустіть, що ви з вогнемета випалюєте осине гніздо, але його заклинило, а оси залишилися живі, такий варіант має бути виключений.
показати весь коментар
30.04.2025 08:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей лозунг "Міру мір" фальшиви.Ми хочемо перемоги.І не ляпайте всюду "мір".Хочете міру,всі віддайте,і буде вам мір.Ось так всі і розуміють значекння того,що ми ніби то хочемо. А ми хочемо покарання зла.
показати весь коментар
30.04.2025 08:25 Відповісти
Прислухайтесь розумних порад,здається Гетьмана,що Україні слід об'явити перемир'я з 1 по 4 травня.Якщо раша продовжить бойові дії то Київ вільний в своїх діях з 8 по 11 травня.Взагалі,враховуючи сакральність дати побєдобєсія пуйло готовить і провокації,і ротації,і логістичне поповнення БК,перегрупіровки.Цій мерзоті вірити,себе дурити
показати весь коментар
30.04.2025 08:28 Відповісти
Зразу на 30 днів. Цілий травень, з 1 по 31. Підераша і так порушить, можна показати всьому світу хто не хоче миру.
показати весь коментар
30.04.2025 08:34 Відповісти
То й чого не ввалить до 01.05.2025(объявления перемирия нашей стороной) по главцвынтару, цаплрыльского СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА - как результ пьяного угара жизни.
показати весь коментар
30.04.2025 08:31 Відповісти
В додаток.
Наша влада така що ніколи,навіть ЗЕленський не слухали ділових порад,бо є 5-6 недолугих(потужних)менеджерів на чолі з "найвеличнішим" і вони порішають.Якби слухали то перед початком широкомасштабки можна було б Україну залити бетоном.
показати весь коментар
30.04.2025 08:34 Відповісти
Я за те, щоб Х-уйла знищили на параді, просто мусить бути дуже висока вірогідність, що це вдасться зробити, припустіть, що ви з вогнемета випалюєте осине гніздо, але його заклинило, а оси залишилися живі, такий варіант має бути виключений.
показати весь коментар
30.04.2025 08:35 Відповісти
Рабский мир нам не нужен, Украина свободная страна со свободными людьми, мы никогда не

будем жить вместе с убийцами, грабителями и подонками из быдлостана, как сказал кубинский

поэт Хосе Марти -лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
показати весь коментар
30.04.2025 08:38 Відповісти
Вперше мені приємно дивитись на представника України. А то вони (зєрмаки) весь час знаходять якихось зачуханих чортів щоб у світі складалось враження що у нас всі такі. Якби Беца була послом в США то абсолютно переконаний що результати діяльності посла України були б зовсім (діаметрально!) різні в порівнянні з Маркаровою, яку призначив єрмак і яка огидна, товста і нічим крім своїх ресторанів на посту посла не займалась.
показати весь коментар
30.04.2025 09:05 Відповісти
Час вже виходити з цієї "потужної" організації.
показати весь коментар
30.04.2025 09:08 Відповісти
може відкрию тайну?
але багато хто, і їх більшість, вважає україну бунтівною провінцією.
навіть в європі, я вже не кажу про сша.
ми ж такі самі. одна культура, одна віра, майже одна мова.
то, чого ми впираємося?
вже забули, як піндоси благали нас не проголошувати незалежність?
забули обаму з кримом? забули байдена, з піпеточною допомогою.
я вже не кажу про конченого трампа.
нам не кажуть капітулювати, нас вмовляють одуматись, схаменутися, та повернутися в старі добрі часи кучми. хочете вважати себе незалежними, добре, будьте на папері, але всі дії звіряйте з москвою. не дратуйте старшого брата!
оно ж бєлоруси не займаються хернею і у них все добре.
а у буржуїв ностальгія за старими часами. нафта газ надра. торгівля. баблоси туди сюди.
давайте все повернемо назад!
ось тому тиснуть саме на нас.
українці одумайтесь, заспокойтесь, віддайте той всратий крим московитам, він все одно не ваш. а будите чинити опір лапті вас знищать, бо вони досі друга армія світу.
у нас нема іншого вибору ніж битися! як тільки капітулюємо перетворимось на бєлорусів, тобто зникнемо. цього разу, остаточно.
показати весь коментар
30.04.2025 09:16 Відповісти
Воно то видно по їх справах,як зешобла шукає миру: на словах-найбільші миротворці в світі,а в реалі шукають будь-яку можливість завадити процесу.
показати весь коментар
30.04.2025 10:08 Відповісти
 
 