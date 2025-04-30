Україна в Радбезі ООН: Ми хочемо миру як ніхто інший, але не за будь-яку ціну

Будь-які потенційні мирні домовленості мають відповідати "червоним лініям" України.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона наголосила, що з 11 березня, коли США у Саудівській Аравії пропонували припинення вогню, росіяни скинули на Україну майже 8500 керованих авіабомб.

Росія цю пропозицію Штатів прийняти відмовилася.

Заступниця міністра нагадала, що РФ використовує зброю із КНДР для ударів по Україні, а також активно займається вербуванням громадян Китаю.

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"Якщо Росія так сильно бажає припинити війну, то чому б не почати перемир'я сьогодні? Навіщо чекати 8 травня? Ця пропозиція не має жодного стосунку до миру", - наголосила Беца.

Вона вважає, що це заявлено Кремлем з метою піару або щоб отримати додаткові тактичні переваги.

"Україна хоче миру як ніхто інший, однак ми не можемо прийняти мир за будь-яку ціну", - додала вона.

Будь-які майбутні домовленості мають відповідати "червоним лініям" України, сказала Беца.

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