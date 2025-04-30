Україна в Радбезі ООН: Ми хочемо миру як ніхто інший, але не за будь-яку ціну
Будь-які потенційні мирні домовленості мають відповідати "червоним лініям" України.
Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона наголосила, що з 11 березня, коли США у Саудівській Аравії пропонували припинення вогню, росіяни скинули на Україну майже 8500 керованих авіабомб.
Росія цю пропозицію Штатів прийняти відмовилася.
Заступниця міністра нагадала, що РФ використовує зброю із КНДР для ударів по Україні, а також активно займається вербуванням громадян Китаю.
"Якщо Росія так сильно бажає припинити війну, то чому б не почати перемир'я сьогодні? Навіщо чекати 8 травня? Ця пропозиція не має жодного стосунку до миру", - наголосила Беца.
Вона вважає, що це заявлено Кремлем з метою піару або щоб отримати додаткові тактичні переваги.
"Україна хоче миру як ніхто інший, однак ми не можемо прийняти мир за будь-яку ціну", - додала вона.
Будь-які майбутні домовленості мають відповідати "червоним лініям" України, сказала Беца.
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Наша влада така що ніколи,навіть ЗЕленський не слухали ділових порад,бо є 5-6 недолугих(потужних)менеджерів на чолі з "найвеличнішим" і вони порішають.Якби слухали то перед початком широкомасштабки можна було б Україну залити бетоном.
будем жить вместе с убийцами, грабителями и подонками из быдлостана, как сказал кубинский
поэт Хосе Марти -лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
але багато хто, і їх більшість, вважає україну бунтівною провінцією.
навіть в європі, я вже не кажу про сша.
ми ж такі самі. одна культура, одна віра, майже одна мова.
то, чого ми впираємося?
вже забули, як піндоси благали нас не проголошувати незалежність?
забули обаму з кримом? забули байдена, з піпеточною допомогою.
я вже не кажу про конченого трампа.
нам не кажуть капітулювати, нас вмовляють одуматись, схаменутися, та повернутися в старі добрі часи кучми. хочете вважати себе незалежними, добре, будьте на папері, але всі дії звіряйте з москвою. не дратуйте старшого брата!
оно ж бєлоруси не займаються хернею і у них все добре.
а у буржуїв ностальгія за старими часами. нафта газ надра. торгівля. баблоси туди сюди.
давайте все повернемо назад!
ось тому тиснуть саме на нас.
українці одумайтесь, заспокойтесь, віддайте той всратий крим московитам, він все одно не ваш. а будите чинити опір лапті вас знищать, бо вони досі друга армія світу.
у нас нема іншого вибору ніж битися! як тільки капітулюємо перетворимось на бєлорусів, тобто зникнемо. цього разу, остаточно.