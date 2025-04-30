Попри заяви про готовність до миру, Росія посилила обстріли України, - ООН

Попри постійні заяви РФ про готовність до миру, наразі спостерігається посилення обстрілів України.

Про це заявили заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло та помічниця генсека ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя під час Радбезу ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ"

"За останні кілька тижнів ми стали свідками активізації зусиль із залученню сторін до переговорів.

Ці ініціативи дають надію на прогрес у досягненні припинення вогню і, врешті-решт, мирного врегулювання. Водночас ми продовжуємо бути свідками безперервних обстрілів українських міст", - заявила вона.

Жертви війни

Дікарло зазначила, що тільки у квітні загинула щонайменше 151 цивільна особа, і 697 отримали поранення. За її словами, ця цифра ще більша, ніж у березні, коли кількість жертв була у 1,5 рази вища, ніж попереднього місяця – у лютому.

Вона зазначила, що попри заяви про припинення ударів по об’єктах енергетики, обстріли їх тривали.

"ООН продовжує займатися, зокрема, питаннями безпеки судноплавства в Чорному морі, щоб підтримати глобальну продовольчу безпеку і зберегти життєво важливі ланцюжки поставок, ускладнені через війну", - додала Дікарло.

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Вона також підкреслила, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну "є кричущим викликом фундаментальним принципам, що ставлять під загрозу стабільність у Європі й міжнародний порядок загалом".

Позиція ООН щодо миру в Україні

За словами заступниці генсека, потрібно домогтися "повного, негайного і беззастережного припинення вогню як найважливішого першого кроку до припинення насильства і створення умов для встановлення всеосяжного і стійкого миру".

Цей мир, додала вона, має передбачати "повагу до незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН".

У свою чергу, Мсуя констатувала, що, попри розмови про мир, обстріли України посилилися.

Вона закликала Радбез вжити "термінових колективних заходів" щодо України, насамперед забезпечити захист цивільного населення, а також критично важливої інфраструктури.

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Також, за її словами, необхідно збільшити фінансову підтримку України.

"Недостатнє фінансування змушує згортати найважливіші програми, попри те, що оперативна обстановка стає дедалі складнішою і більш небезпечною" - сказала Мсуя.

Врешті, потрібне досягнення справедливого миру, додала вона.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Радбез ООН збереться на важливе засідання щодо агресії РФ в Україні. США в Радбезі ООН заявили, що відповідальність за припинення війни лежить на Росії та Україні.