Агентство ООН скорочує підтримку українських біженців через припинення допомоги США, - Reuters
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) змушене скоротити підтримку новоприбулих українських переселенців через посилення атак на лінії фронту, припинення допомоги з боку США та скорочення фінансування з боку інших донорів.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Деякі програми, які ми раніше реалізовували за щедрої фінансової підтримки США, призупинені", – заявила журналістам представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндгольм Біллінг.
За її словами, агентство змушене призупинити частину програм — зокрема психосоціальну допомогу, будівельні матеріали для тимчасового житла та фінансову підтримку.
Біллінг зазначила, що гроші США торік становили 40% фінансування УВКБ ООН.
Ще одна причина – скорочення фінансування від інших західних донорів, оскільки вони надають пріоритет оборонним витратам.
Як наслідок, агентство заявило, що його заклик про виділення 3,32 млрд доларів для підтримки 8,2 млн людей в Україні був профінансований лише на 25%.
"Нам довелося зменшити кількість людей, яким ми надаємо пріоритет", - сказала Біллінг, закликаючи донорів надати фінансування.
З січня майже 9 000 людей, які стали переселенцями в Україні, пройшли через транзитні центри УВКБ ООН у Павлограді та Сумах, де вони отримують одяг, гігієнічні набори, а також юридичну та психосоціальну підтримку.
"Вони прибули з невеликою кількістю речей або взагалі без них і були глибоко травмовані", - додала Біллінг.
Загалом із серпня минулого року було евакуйовано або переміщено понад 200 тис. осіб із прифронтових територій.
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Усе одно нормальна сума. Щоправда, даю гарантію, що через усіх чинуш та інших до реальних адресатів доходило тисяч 70 максимум. І то, йшла фіктивним переселенцям