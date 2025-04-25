З початку квітня в Україні кількість жертв російських обстрілів становить 848 цивільних, - ООН

Щонайменше 848 цивільних жертв російських обстрілів, з яких 151 особа загинула та 697 зазнали поранень, зафіксовано з 1 по 24 квітня року в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство закордонних справ, про це свідчать дані у публікації Управління Верховного комісара ООН з прав людини та Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що оприлюднена 24 квітня розгорнута публікація "Масовані та безперервні атаки збройних сил Росії у квітні призводять до загибелі та поранень мирних жителів по всій території України" стала черговим важливим етапом документування російських воєнних злочинів.

"Згідно з верифікованими даними ООН, лише з 1 по 24 квітня 2025 року зафіксовано щонайменше 848 цивільних жертв, з яких 151 особа загинула та 697 зазнали поранень - це на 46% більше, ніж за аналогічний період 2024 року", - поінформували в МЗС.

У відомстві додали, що окрему увагу в публікації приділено варварському, масштабному та спланованому удару Росії 24 квітня по Києву та як мінімум восьми інших регіонах України.

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"Факти, що містяться в публікації УВКПЛ - це лише частина системного та цілеспрямованого терору Росії проти цивільних українців. Використання Російською Федерацією ракет, дронів та іншого озброєння невибіркової дії в густонаселених районах міст є злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Міністерство закордонних справ закликало міжнародне співтовариство до жорсткої реакції на російські обстріли і нагадали, що Україна прагне завершення війни та віддана мирним зусиллям за лідерства США та за участі європейських партнерів.

"Українська сторона ще 11 березня у Джидді погодилася на безумовне та повне 30-денне припинення вогню. Натомість Росія замість реальних кроків до миру лише посилила терор проти цивільних людей і брутальні удари по житлових районах українських міст", - акцентували у МЗС, додавши, що жоден злочин не має залишитися безкарним, а брутальний російський терор не може бути нормалізованим.

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