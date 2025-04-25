С начала апреля в Украине количество жертв российских обстрелов составляет 848 гражданских, - ООН

По меньшей мере 848 гражданских жертв российских обстрелов, из которых 151 человек погиб и 697 получили ранения, зафиксировано с 1 по 24 апреля года в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел, об этом свидетельствуют данные в публикации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что обнародованная 24 апреля развернутая публикация "Массированные и непрерывные атаки вооруженных сил России в апреле приводят к гибели и ранениям мирных жителей по всей территории Украины" стала очередным важным этапом документирования российских военных преступлений.

"Согласно верифицированным данным ООН, только с 1 по 24 апреля 2025 года зафиксировано не менее 848 гражданских жертв, из которых 151 человек погиб и 697 получили ранения - это на 46% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - проинформировали в МИД.

В ведомстве добавили, что отдельное внимание в публикации уделено варварскому, масштабному и спланированному удару России 24 апреля по Киеву и как минимум восьми другим регионам Украины.

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"Факты, содержащиеся в публикации УВКПЧ - это лишь часть системного и целенаправленного террора России против гражданских украинцев. Использование Российской Федерацией ракет, дронов и другого вооружения неизбирательного действия в густонаселенных районах городов является преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Министерство иностранных дел призвало международное сообщество к жесткой реакции на российские обстрелы и напомнили, что Украина стремится к завершению войны и предана мирным усилиям при лидерстве США и при участии европейских партнеров.

"Украинская сторона еще 11 марта в Джидде согласилась на безусловное и полное 30-дневное прекращение огня. Зато Россия вместо реальных шагов к миру только усилила террор против гражданских людей и грубые удары по жилым районам украинских городов", - акцентировали в МИД, добавив, что ни одно преступление не должно остаться безнаказанным, а грубый российский террор не может быть нормализованным.

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