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Новости Резолюция ООН с осуждением РФ
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США не поддержали резолюцию ООН, осуждающую агрессию РФ против Украины

США не поддержали резолюцию ООН, осуждающую агрессию РФ против Украины

Соединенные Штаты проголосовать против резолюции ООН о сотрудничестве с Советом Европы, которая содержала осуждение агрессии России против Украины.

Об этом говорится в заявлении представительства США в ООН, информирует Цензор.НЕТ.

Генассамблея ООН 16 апреля рассматривала резолюцию "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы".

"Нынешняя резолюция повторяет заявления относительно российско-украинской войны, которые, по мнению Соединенных Штатов, не способствуют продвижению идеи мира", - сообщил исполняющий обязанности представителя США в Экономическом и социальном совете ООН Джонатан Шриер.

Также читайте: Рубио объяснил, почему США голосовали против резолюции ООН, осуждающей агрессию РФ

Кроме того, Вашингтон уверен, что долгосрочное решение российско-украинской войны является важнейшим для членов Совета Европы, как и для Соединенных Штатов.

В то же время российские дипломаты назвали формулировки в документе "неприемлемыми".

Среди других причин, почему страна была против документа, - вопросы миграции и беженцев, повестка дня на период до 2030 года и Цели устойчивого развития, а также "подавление" политических партий в некоторых странах, где эту резолюцию поддержали.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, но девять стран проголосовали против, среди них - США, Россия, Беларусь, Эритрея, Конго, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН принял резолюцию США о войне в Украине, где Россию не называют агрессором

США не поддержали резолюцию ООН, осуждающую агрессию РФ против Украины

Напомним, 24 февраля США уже голосовали против резолюции ООН, которая осуждала российскую агрессию против Украины, потому что она якобы противоречит усилиям Вашингтона посадить обе стороны за стол переговоров и прекратить войну.

Автор: 

ООН (4167) Совет Европы (700) США (26637) резолюция ООН (27) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+71
Жах, США в стані під@рів. Тепер зрозуміло чому кожна країна повинна мати ядерну зброю...
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17.04.2025 17:16
+52
До чого скотився США? Пісець і ганьба!
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17.04.2025 17:17
+40
А ще кожна країна не повинна мати пророссійських клоунів у владі.
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17.04.2025 17:18
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Правила форума Совет форумчан
Жах, США в стані під@рів. Тепер зрозуміло чому кожна країна повинна мати ядерну зброю...
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17.04.2025 17:16 Ответить
А ще кожна країна не повинна мати пророссійських клоунів у владі.
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17.04.2025 17:18 Ответить
Так навіть проросійські клоуни з Угорщини постіснялись...
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17.04.2025 17:27 Ответить
До чого скотився США? Пісець і ганьба!
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17.04.2025 17:17 Ответить
Так, в "гарній" компанії вони опинились.
Росія, Білорусь, Еритрея, Конго, Малі, Нікарагуа, Нігер та Судан.. і США.
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17.04.2025 17:31 Ответить
Ви прям з «язика зняли». От так і хотілось виписати цей ряд, а в кінці три крапки «і США». Сюрр.
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17.04.2025 19:12 Ответить
Ясно. США Трампа стала країною ******* і Фіцой.
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17.04.2025 17:17 Ответить
При том, что Венгрия и Словакия проголосовали "за".
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17.04.2025 17:21 Ответить
Не нашёл Венгрию в списке
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17.04.2025 21:20 Ответить
вони є
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17.04.2025 23:48 Ответить
США впали до рівня Судану. Це дивно, але факт. Далі буде ще гірше і ще більш ржачно.
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17.04.2025 17:17 Ответить
Щось не ржачно...
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17.04.2025 17:26 Ответить
😂👏
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17.04.2025 18:17 Ответить
Так то результат чергових виборів "какая разница" хуже не будет - хоть поржом... Нікого не нагадує...
Новий турбо режим недоумків у діїї
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17.04.2025 17:31 Ответить
Ніхто не працює зі штатами щоб змінити ситуацію. Зелю і кодло привселюдно звідти вигнали.
Навіть більше, тепер інші лідери побояться з ним спілкуватись, щоб не викликати трамповий гнів
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17.04.2025 17:17 Ответить
Сто відсотків, саме тому Король Англії тепло прийняв Зеленського після срачу в овальному кабінеті, а вся Європа окрім орбана і таких як він підтримали Зеленського публічно в тому спорі.
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17.04.2025 17:24 Ответить
Будеш знову голосувати за Зеленського?
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17.04.2025 17:31 Ответить
Залежить від ситуації. До тих виборів треба дожити, побачити хто кандидат і яка програма, а тоді приймати рішення. Приймати рішення опираючись на коментарі на цензорі я точно не буду.
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17.04.2025 17:36 Ответить
Програма у клоуна була дуже коротка - "твари бардак мы тут проездом" ну ы звичайно "*****". Чому саме ця програма вам сподобалась.
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17.04.2025 17:39 Ответить
Я не голосував за нього, я в той час взагалі не слідкував за політикою.
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17.04.2025 17:51 Ответить
ні за петю або юлю
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17.04.2025 17:56 Ответить
Та зрозуміло що за валєру
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17.04.2025 18:39 Ответить
зелена ботва так переживає за рейтинг зеленського ніби від того залежить її життя
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17.04.2025 17:34 Ответить
Ти кацапсяче г чидурного батька дитина?
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17.04.2025 17:25 Ответить
спитай у своєї матері, хто ти і чому тебе серГей назвали
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17.04.2025 17:36 Ответить
Так ти також не Оксана, а з сєргєів😂
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17.04.2025 17:57 Ответить
Як "антилопа" має працювати з "крокодилом", щоб "змінити ситуацію"?
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17.04.2025 17:33 Ответить
не так як робить зе, очевидно
не варто бикувати перед трампом
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17.04.2025 17:35 Ответить
Перед Трампом ніхто не "бикував", коли він системно, починаючи з весни 2022, разом зі своїми поплічниками поливав Україну брудом і робив все, щоб зупинити допомогу, військову та економічну.
Я розумію, що ви працюєте проти Зе влади, але Трамп є відкритим ворогом України і просто покидьком, який патологічно фанатіє від пуйла.
Не треба втрачати об'єктивність.
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17.04.2025 17:43 Ответить
Чому такого не було при Порошенку?
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17.04.2025 17:47 Ответить
Порошенко не дозволяв цілувати свою дупу.
От я думаю, він би міг лишитись при владі якби тупо купив оту *******, яка постійно шукала брєвно у його оці. Зараз вони такі патріоти зеленського, що аж жуть.
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17.04.2025 17:50 Ответить
Сам Трамп визнав що в першу каденцію йому не дали робити те чого він хоче. Тепер він набрав команду сраколизів які не можуть стримати його дурість. Це чіпає усі країни. Під вплив потрапила Канада, Гренландія, Мексика, купа їх.
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17.04.2025 17:52 Ответить
сивочолий наше все
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17.04.2025 17:58 Ответить
Потужно...
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17.04.2025 18:24 Ответить
Я не працюю проти Зе влади. Це вони працюють проти України. Все для себе.
Вже підорашку тут побудували. на холєру воно мені ??? Стільки людей загинуло щоб ота сволота собі життя шикарне влаштувала ? А країну знову без майбутнього в руїни кинути подалі від нормального життя ? Нахєр мені бацька ЗЕ. Я не терплю оцих комуніздичних ідей у державотворенні, оцих дебілкуватих лідорів.
Я хочу щоб у мене у країні була демократична влада, яка працювала на суспільство, яке її найняло на роботу. Різницю у підходах відчуваєте ?
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17.04.2025 17:48 Ответить
Я не працюю проти Зе влади. 😂

дорогенька, саме тому, ви тут з ранку до ночі, навіть під новиною типу про євробачення чи сходи озимих умудряєтеся залишити комент про асфальт чи зе-лайно. Абсолютно безкоштовно звичайно)) Виключно з ідейних переконань)))
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17.04.2025 23:54 Ответить
Не виключно з ідейних, а виключно життєвих. У всьому винний зебіл. Тим більше він постійно якає і каже я беру ситуацію під свій контроль. Він наробив жахіття в країні, як в одній зі сценок кварталу- виніс на сцену поламаний велосипед Україна і кинув його на підлогу- ось ваша Україна, мовило воно.
Так і збулось
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18.04.2025 08:20 Ответить
як треба працювати з країною,
щоб вона не змінювала свою думку по одному й тому ж питанню на протилежну, як дешева шльондра?
вмовляти щоденно?
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17.04.2025 17:38 Ответить
ви такі дитячі питання ставите
як як...яком треба працювати
треба працювати, а не розміщувати на сайті посольства рекламу своїх ресторанів у штатах
уразумєлі ?
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17.04.2025 17:40 Ответить
Тоді, мабуть, з Великою Британією працювали? І з іншими?
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17.04.2025 18:02 Ответить
Чого ви ставите мені ці питання ?
Краще скажіть які професійні дипломати відстоюють інтереси України.
Прізвища.
А їх у вас нема. Тому і результати такі. От і все
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17.04.2025 18:14 Ответить
Тому вони так і проголосували, бо боялися Трампа, вам або фамілію Зеленського впихнути, напевно дебіл пише методички. Замість того щоб об'єднувати народ ви намагаєтеся підбурити. Не голосував за зеленского і не буду, але за вашого кандидата теж. Та і не набрати йому більше 2% после таких заяв про 73% своего народу
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17.04.2025 17:47 Ответить
Об'єднувати народ навколо чого ?
Ви вже забули за що війна йде. Вам здається що за рейтинг зелі.
Очумєть.... зе родіну за сраліна
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17.04.2025 17:54 Ответить
Замість того щоб об'єднувати народ навколо Зеленського ви намагаєтеся об'єднати народ навколо Порошенка!
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17.04.2025 18:28 Ответить
Скільки вже було тих резолюцій, а користь з них яка?
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17.04.2025 17:18 Ответить
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, але дев'ять країн проголосували проти, серед них - США, Росія, Білорусь, Еритрея, Конго, Малі, Нікарагуа, Нігер та Судан..
-------
Из компании долбодятлов внезапно вывалились Венесуэла и Куба. Зато в первую шеренгу встало США. Ипать, даже КНДР против не проголосовал
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17.04.2025 17:20 Ответить
Якщо виключити ху.... лостан, оскільки він впливає на сша, то інші країни показують на кого у США залишився вплив
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17.04.2025 17:37 Ответить
Ібать...
Білорусь, Судан, Нікарагуа, Сполучені Штати Америки, КНДР...
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17.04.2025 17:21 Ответить
А де ви КНДР у цьому списку побачили?
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17.04.2025 17:22 Ответить
ну он же - dem pr of korea
чи хто це?
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17.04.2025 17:29 Ответить
Видно то Конго. Вони теж демократичні...
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17.04.2025 17:39 Ответить
Лаоська Народно-Демократична Республіка
Алжирська Народно-Демократична Республіка
До списку
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17.04.2025 18:06 Ответить
Трампклоунські Штати проголосували демостративнор проти резолюції.
Навіть Китай утримався.

Це і є рівень трампидляцьких магадегенератів які скотять Америку в повне лайно.
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17.04.2025 17:22 Ответить
Піндоси,блеать..
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17.04.2025 17:22 Ответить
Навіть Іран утримався. А Ізраїль - не голосував.
США - проти резолюції ООН в синхрон іх рашистською пітьмою, білоруською губернією пітьми, КНДР, суданом, малі, нікарагуа, нігером, еритреєю.
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17.04.2025 17:23 Ответить
Чубчик скоро сделает Штаты придатком Китая.
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17.04.2025 17:23 Ответить
Чому скоро, вже зробив. Якщо ху...ло командує тампоном, а сі ху...лом, то вже зроблено
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17.04.2025 17:31 Ответить
Нікарагуа, Конго, Еритрея, Нігер.
Трампісти, підкажіть, це і є ознака того, що America great again?
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17.04.2025 17:24 Ответить
США, Росія, Білорусь, Еритрея, Конго, Малі, Нікарагуа, Нігер та Судан...

Отето гріт аген...
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17.04.2025 17:24 Ответить
Угоду про кориснi копалини вже угодили? 😁
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17.04.2025 17:26 Ответить
Бо це Порошенко розпочав війну. Віддавши Крим і напавши на дві українські області. А потім підкинув це все Зеленскому і Трампу.
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17.04.2025 17:28 Ответить
73 відсотки наріду не розуміють Вашого сарказму, для них ця маячня правда
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17.04.2025 17:31 Ответить
"Президент США Дональд Трамп не хоче допомагати Україні, навіть якщо натомість отримає 50 мільярдів доларів з фондів ЄС. Він відмовився від відповідної вигідної угоди, висунувши нові звинувачення на адресу президента України Володимира Зеленського. https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcensor.net%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR6ctxrSPA20dXLBwU__yNftrCkUa5GmmdYxg_5Frlw3NvOG-Q7-nt0MKXcytg_aem_vTT4dpbDaNVY42oP0wClCA&h=AT1UQ75cYQ205lX3dJ2Pma0pvIMJU4B5d5ybvv2bjPn6GgU0BjelH3mh3c5JwOZmFZr6vDXTQoUr9Ve3IoqS7GYFpM5SH183eV8VlaZ2EAdVJlcVtaZs2HMB_RCxZyAX9Y68OjtfMGNYL0o&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1lmXQyl-**********************************************************-VtZ9XgK2-sLbl7p9mLxuFUjFKf9SUiMmu844yAftQQZKXZi1nsUUEL-r51zPgPqaia3N2Tn6cb1K55atpLEuw0Wcq2BzGnxAUD0MUoRjuy3-p3m censor.net"

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Програма допомоги Україні, запланована рішенням обох палат Конгресу США ще при президентстві Байдена, закінчується, якщо не помиляюсь, в травні ц.р.. Через місяць тобто. Логістичні структури збройних сил США вже почали згортати об*єкти, які були для цього розгорнуті в Європі. Наприклад база в польському місті Жешув.

Після заяви Трумпа про ракети для комплексу "Патріот" зрозуміло, що про допомогу, як було раніше, зброєю та амуніцією від США, взагалі годі навіть мріяти. Мало того, МАГА в особі Трумпа не буде продавати зброю та амуніцію навіть за європейські величезні гроші, вироблену в США та таку, яка використовує компоненти, виготовлені в США.

Неважко здогадатись, кому такі трумпові фокуси вигідні.

Тому неважко прийти до висновку, що після завершення програми допомоги, запланованої рішенням обох палат Конгресу США ще при президентстві Байдена, США перетворюються для України в державу з ворожим нейтралітетом.
А може, дивлячись на те, як у МАГА далі підуть справи з фюрером ******, навіть стануть відкритим ворогом для нас.

А щодо персони Зеленського-ЗЕлупи, то нам не потрібні ніякі трумпи та венси, щоб вони нам розказували про нього. Ми й самі все про нього знаємо.
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17.04.2025 17:28 Ответить
У сша тепер чудова компанія, поздоровляю)
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17.04.2025 17:28 Ответить
Бідна опущення країна, від величі залишилися спогади і відданість трампистов ху...лостану
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17.04.2025 17:29 Ответить
Добре виконує волю господаря агент краснов ,що б ти здох Трамп і вся твоя нікчемна команда такої ганьби США ще не мали.
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17.04.2025 17:36 Ответить
Команда Тампона Оскотинилась, спасая ху......й.....ло
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17.04.2025 17:38 Ответить
Ганьба!!!
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17.04.2025 17:43 Ответить
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17.04.2025 17:45 Ответить
Пропозиція: починайте всі свої подібні новини зі слів "сьогодні сша і расія....." Так буде правильно.
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17.04.2025 17:50 Ответить
Якщо мета США якось домовитися то не дивно що не приймають негативних заяв
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17.04.2025 17:56 Ответить
Могли просто утриматись але проголосували проти.
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17.04.2025 18:22 Ответить
варіант "утриматись" не підійшов би? Так зробив навіть Іран
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17.04.2025 18:24 Ответить
Капітуляція України - то не "домовитися". То ми можемо й без них, хоч зараз.
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17.04.2025 18:43 Ответить
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17.04.2025 17:59 Ответить
Оце компашка-Ерітрея,Північна Корея,Бульбаленд та кацапія...руда, обіссяна собака перетворила Сполучені Штати у посміховисько.
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17.04.2025 18:19 Ответить
Ну що? Хто там ще не усвідомив що штати зкурвились.
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17.04.2025 18:21 Ответить
Це. Кінець США як мирового лідера!
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17.04.2025 18:30 Ответить
сша то вже куколди поки трампісти при владі
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17.04.2025 18:33 Ответить
Моральна клоака
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17.04.2025 19:09 Ответить
Ну і компашка зібралася з США...
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17.04.2025 19:37 Ответить
США досі не розуміють простої істини:куди пуйла і рашку не цілуй-всюди жопа.Всі ці перезагрузки,гуманітарні ніжки буша і інші прояви "благородства" завжди закінчуються купою лайна насраною рашистами в сторону Америки
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17.04.2025 20:44 Ответить
Руда потворна свора
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17.04.2025 21:49 Ответить
Хехе..США у коаліції з Північною Кореєю Суданом рф це фантастика). Ці поклони трампа в адресу путіна не сповільнили, а тільки додали бензину у війну.
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18.04.2025 00:40 Ответить
"Дозвольте нам помолитися за спасіння всіх тих, хто живе в тій тоталітарній темряві. Просіть, щоб вони виявили радість милосердного Бога. Але поки вони проповідують всемогутність держави і його перевагу над особистістю, поки вони вірують у своє майбутнє панування над всіма народами землі, вони - центр зла в ********* світі.
Найстрашніше зло відбувається навіть не в концентраційних трудових таборах, де ми бачимо кінцевий результат цього зла.1983: Рейґан називає СРСР "імперією зла" ,певно зараз у труні перевертається.. Якби Трамп міг прочитати щось ще, крім своєї стрічки у трампмережі)
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18.04.2025 00:48 Ответить
 
 