США не поддержали резолюцию ООН, осуждающую агрессию РФ против Украины
Соединенные Штаты проголосовать против резолюции ООН о сотрудничестве с Советом Европы, которая содержала осуждение агрессии России против Украины.
Об этом говорится в заявлении представительства США в ООН, информирует Цензор.НЕТ.
Генассамблея ООН 16 апреля рассматривала резолюцию "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и другими организациями: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы".
"Нынешняя резолюция повторяет заявления относительно российско-украинской войны, которые, по мнению Соединенных Штатов, не способствуют продвижению идеи мира", - сообщил исполняющий обязанности представителя США в Экономическом и социальном совете ООН Джонатан Шриер.
Кроме того, Вашингтон уверен, что долгосрочное решение российско-украинской войны является важнейшим для членов Совета Европы, как и для Соединенных Штатов.
В то же время российские дипломаты назвали формулировки в документе "неприемлемыми".
Среди других причин, почему страна была против документа, - вопросы миграции и беженцев, повестка дня на период до 2030 года и Цели устойчивого развития, а также "подавление" политических партий в некоторых странах, где эту резолюцию поддержали.
Генассамблея ООН приняла резолюцию, но девять стран проголосовали против, среди них - США, Россия, Беларусь, Эритрея, Конго, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.
Напомним, 24 февраля США уже голосовали против резолюции ООН, которая осуждала российскую агрессию против Украины, потому что она якобы противоречит усилиям Вашингтона посадить обе стороны за стол переговоров и прекратить войну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Росія, Білорусь, Еритрея, Конго, Малі, Нікарагуа, Нігер та Судан.. і США.
Новий турбо режим недоумків у діїї
Навіть більше, тепер інші лідери побояться з ним спілкуватись, щоб не викликати трамповий гнів
не варто бикувати перед трампом
Я розумію, що ви працюєте проти Зе влади, але Трамп є відкритим ворогом України і просто покидьком, який патологічно фанатіє від пуйла.
Не треба втрачати об'єктивність.
От я думаю, він би міг лишитись при владі якби тупо купив оту *******, яка постійно шукала брєвно у його оці. Зараз вони такі патріоти зеленського, що аж жуть.
Вже підорашку тут побудували. на холєру воно мені ??? Стільки людей загинуло щоб ота сволота собі життя шикарне влаштувала ? А країну знову без майбутнього в руїни кинути подалі від нормального життя ? Нахєр мені бацька ЗЕ. Я не терплю оцих комуніздичних ідей у державотворенні, оцих дебілкуватих лідорів.
Я хочу щоб у мене у країні була демократична влада, яка працювала на суспільство, яке її найняло на роботу. Різницю у підходах відчуваєте ?
дорогенька, саме тому, ви тут з ранку до ночі, навіть під новиною типу про євробачення чи сходи озимих умудряєтеся залишити комент про асфальт чи зе-лайно. Абсолютно безкоштовно звичайно)) Виключно з ідейних переконань)))
Так і збулось
щоб вона не змінювала свою думку по одному й тому ж питанню на протилежну, як дешева шльондра?
вмовляти щоденно?
як як...яком треба працювати
треба працювати, а не розміщувати на сайті посольства рекламу своїх ресторанів у штатах
уразумєлі ?
Краще скажіть які професійні дипломати відстоюють інтереси України.
Прізвища.
А їх у вас нема. Тому і результати такі. От і все
Ви вже забули за що війна йде. Вам здається що за рейтинг зелі.
Очумєть.... зе родіну за сраліна
-------
Из компании долбодятлов внезапно вывалились Венесуэла и Куба. Зато в первую шеренгу встало США. Ипать, даже КНДР против не проголосовал
Білорусь, Судан, Нікарагуа, Сполучені Штати Америки, КНДР...
чи хто це?
Алжирська Народно-Демократична Республіка
До списку
Навіть Китай утримався.
Це і є рівень трампидляцьких магадегенератів які скотять Америку в повне лайно.
США - проти резолюції ООН в синхрон іх рашистською пітьмою, білоруською губернією пітьми, КНДР, суданом, малі, нікарагуа, нігером, еритреєю.
Трампісти, підкажіть, це і є ознака того, що America great again?
Отето гріт аген...
============================================================
Програма допомоги Україні, запланована рішенням обох палат Конгресу США ще при президентстві Байдена, закінчується, якщо не помиляюсь, в травні ц.р.. Через місяць тобто. Логістичні структури збройних сил США вже почали згортати об*єкти, які були для цього розгорнуті в Європі. Наприклад база в польському місті Жешув.
Після заяви Трумпа про ракети для комплексу "Патріот" зрозуміло, що про допомогу, як було раніше, зброєю та амуніцією від США, взагалі годі навіть мріяти. Мало того, МАГА в особі Трумпа не буде продавати зброю та амуніцію навіть за європейські величезні гроші, вироблену в США та таку, яка використовує компоненти, виготовлені в США.
Неважко здогадатись, кому такі трумпові фокуси вигідні.
Тому неважко прийти до висновку, що після завершення програми допомоги, запланованої рішенням обох палат Конгресу США ще при президентстві Байдена, США перетворюються для України в державу з ворожим нейтралітетом.
А може, дивлячись на те, як у МАГА далі підуть справи з фюрером ******, навіть стануть відкритим ворогом для нас.
А щодо персони Зеленського-ЗЕлупи, то нам не потрібні ніякі трумпи та венси, щоб вони нам розказували про нього. Ми й самі все про нього знаємо.
Найстрашніше зло відбувається навіть не в концентраційних трудових таборах, де ми бачимо кінцевий результат цього зла.1983: Рейґан називає СРСР "імперією зла" ,певно зараз у труні перевертається.. Якби Трамп міг прочитати щось ще, крім своєї стрічки у трампмережі)