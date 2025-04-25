Агентство ООН сокращает поддержку украинских беженцев из-за прекращения помощи США, - Reuters
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) вынуждено сократить поддержку новоприбывших украинских переселенцев из-за усиления атак на линии фронта, прекращения помощи со стороны США и сокращения финансирования со стороны других доноров.
Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Некоторые программы, которые мы ранее реализовывали при щедрой финансовой поддержке США, приостановлены", - заявила журналистам представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдгольм Биллинг.
По ее словам, агентство вынуждено приостановить часть программ - в частности психосоциальную помощь, строительные материалы для временного жилья и финансовую поддержку.
Биллинг отметила, что деньги США в прошлом году составили 40% финансирования УВКБ ООН.
Еще одна причина - сокращение финансирования от других западных доноров, поскольку они предоставляют приоритет оборонным расходам.
Как следствие, агентство заявило, что его призыв о выделении 3,32 млрд долларов для поддержки 8,2 млн человек в Украине был профинансирован лишь на 25%.
"Нам пришлось уменьшить количество людей, которым мы предоставляем приоритет", - сказала Биллинг, призывая доноров предоставить финансирование.
С января почти 9 000 человек, которые стали переселенцами в Украине, прошли через транзитные центры УВКБ ООН в Павлограде и Сумах, где они получают одежду, гигиенические наборы, а также юридическую и психосоциальную поддержку.
"Они прибыли с небольшим количеством вещей или вообще без них и были глубоко травмированы", - добавила Биллинг.
Всего с августа прошлого года было эвакуировано или перемещено более 200 тыс. человек с прифронтовых территорий.
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Усе одно нормальна сума. Щоправда, даю гарантію, що через усіх чинуш та інших до реальних адресатів доходило тисяч 70 максимум. І то, йшла фіктивним переселенцям