Агентство ООН сокращает поддержку украинских беженцев из-за прекращения помощи США, - Reuters

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) вынуждено сократить поддержку новоприбывших украинских переселенцев из-за усиления атак на линии фронта, прекращения помощи со стороны США и сокращения финансирования со стороны других доноров.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые программы, которые мы ранее реализовывали при щедрой финансовой поддержке США, приостановлены", - заявила журналистам представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдгольм Биллинг.

По ее словам, агентство вынуждено приостановить часть программ - в частности психосоциальную помощь, строительные материалы для временного жилья и финансовую поддержку.

Биллинг отметила, что деньги США в прошлом году составили 40% финансирования УВКБ ООН.

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Еще одна причина - сокращение финансирования от других западных доноров, поскольку они предоставляют приоритет оборонным расходам.

Как следствие, агентство заявило, что его призыв о выделении 3,32 млрд долларов для поддержки 8,2 млн человек в Украине был профинансирован лишь на 25%.

"Нам пришлось уменьшить количество людей, которым мы предоставляем приоритет", - сказала Биллинг, призывая доноров предоставить финансирование.

С января почти 9 000 человек, которые стали переселенцами в Украине, прошли через транзитные центры УВКБ ООН в Павлограде и Сумах, где они получают одежду, гигиенические наборы, а также юридическую и психосоциальную поддержку.

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"Они прибыли с небольшим количеством вещей или вообще без них и были глубоко травмированы", - добавила Биллинг.

Всего с августа прошлого года было эвакуировано или перемещено более 200 тыс. человек с прифронтовых территорий.