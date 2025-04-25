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Новости Программы для украинских беженцев
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Агентство ООН сокращает поддержку украинских беженцев из-за прекращения помощи США, - Reuters

Агентство ООН сокращает поддержку переселенцев в Украине

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) вынуждено сократить поддержку новоприбывших украинских переселенцев из-за усиления атак на линии фронта, прекращения помощи со стороны США и сокращения финансирования со стороны других доноров.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые программы, которые мы ранее реализовывали при щедрой финансовой поддержке США, приостановлены", - заявила журналистам представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдгольм Биллинг.

По ее словам, агентство вынуждено приостановить часть программ - в частности психосоциальную помощь, строительные материалы для временного жилья и финансовую поддержку.

Биллинг отметила, что деньги США в прошлом году составили 40% финансирования УВКБ ООН.

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Еще одна причина - сокращение финансирования от других западных доноров, поскольку они предоставляют приоритет оборонным расходам.

Как следствие, агентство заявило, что его призыв о выделении 3,32 млрд долларов для поддержки 8,2 млн человек в Украине был профинансирован лишь на 25%.

"Нам пришлось уменьшить количество людей, которым мы предоставляем приоритет", - сказала Биллинг, призывая доноров предоставить финансирование.

С января почти 9 000 человек, которые стали переселенцами в Украине, прошли через транзитные центры УВКБ ООН в Павлограде и Сумах, где они получают одежду, гигиенические наборы, а также юридическую и психосоциальную поддержку.

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"Они прибыли с небольшим количеством вещей или вообще без них и были глубоко травмированы", - добавила Биллинг.

Всего с августа прошлого года было эвакуировано или перемещено более 200 тыс. человек с прифронтовых территорий.

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беженцы (1642) ООН (4169) помощь (7804) финансирование (1798) переселенцы (530)


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Стільки млрд дол отримали з США та московії, з 2014 року в ООН, а, як на допомогу Українцям, за московську війну, так і гроші закінчилися у таваріща соціаліста з Португалії??
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25.04.2025 19:08 Ответить
Як наслідок, агентство заявило, що його заклик про виділення 3,32 млрд доларів для підтримки 8,2 млн людей в Україні був профінансований лише на 25%.
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Усе одно нормальна сума. Щоправда, даю гарантію, що через усіх чинуш та інших до реальних адресатів доходило тисяч 70 максимум. І то, йшла фіктивним переселенцям
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25.04.2025 19:08 Ответить
До того ж, чинуші були закордонні.
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25.04.2025 19:12 Ответить
А палестинцям не скоротили? Навіть мільярдери, які проживають з сім'ями в США, вважаються біженцями і БОПОР отримує за них фінансування.
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25.04.2025 19:10 Ответить
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25.04.2025 19:35 Ответить
 
 