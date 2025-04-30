Несмотря на переговоры о мире, Россия усилила обстрелы Украины, - ООН

Несмотря на постоянные заявления РФ о готовности к миру, сейчас наблюдается усиление обстрелов Украины.

Об этом заявили заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло и помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя во время Совбеза ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"За последние несколько недель мы стали свидетелями активизации усилий по привлечению сторон к переговорам.

Эти инициативы дают надежду на прогресс в достижении прекращения огня и, в конце концов, мирного урегулирования. В то же время мы продолжаем быть свидетелями непрерывных обстрелов украинских городов", - заявила она.

Жертвы войны

Дикарло отметила, что только в апреле погиб по меньшей мере 151 гражданский человек, и 697 получили ранения. По ее словам, эта цифра еще больше, чем в марте, когда количество жертв было в 1,5 раза выше, чем в предыдущем месяце - в феврале.

Она отметила, что несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам энергетики, обстрелы их продолжались.

"ООН продолжает заниматься, в частности, вопросами безопасности судоходства в Черном море, чтобы поддержать глобальную продовольственную безопасность и сохранить жизненно важные цепочки поставок, затрудненные из-за войны", - добавила Дикарло.

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Она также подчеркнула, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину "является вопиющим вызовом фундаментальным принципам, ставящим под угрозу стабильность в Европе и международный порядок в целом".

Позиция ООН относительно мира в Украине

По словам заместителя генсека, нужно добиться "полного, немедленного и безоговорочного прекращения огня как важнейшего первого шага к прекращению насилия и созданию условий для установления всеобъемлющего и устойчивого мира".

Этот мир, добавила она, должен предусматривать "уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, согласно Уставу ООН, международного права и соответствующих резолюций ООН".

В свою очередь, Мсуя констатировала, что, несмотря на разговоры о мире, обстрелы Украины усилились.

Она призвала Совбез принять "срочные коллективные меры" в отношении Украины, прежде всего обеспечить защиту гражданского населения, а также критически важной инфраструктуры.

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Также, по ее словам, необходимо увеличить финансовую поддержку Украины.

"Недостаточное финансирование заставляет сворачивать важнейшие программы, несмотря на то, что оперативная обстановка становится все более сложной и более опасной", - сказала Мсуя.

Наконец, нужно достижение справедливого мира, добавила она.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Совбез ООН соберется на важное заседание относительно агрессии РФ в Украине. США в Совбезе ООН заявили, что ответственность за прекращение войны лежит на России и Украине.