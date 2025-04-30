Несмотря на переговоры о мире, Россия усилила обстрелы Украины, - ООН
Несмотря на постоянные заявления РФ о готовности к миру, сейчас наблюдается усиление обстрелов Украины.
Об этом заявили заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло и помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя во время Совбеза ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"За последние несколько недель мы стали свидетелями активизации усилий по привлечению сторон к переговорам.
Эти инициативы дают надежду на прогресс в достижении прекращения огня и, в конце концов, мирного урегулирования. В то же время мы продолжаем быть свидетелями непрерывных обстрелов украинских городов", - заявила она.
Жертвы войны
Дикарло отметила, что только в апреле погиб по меньшей мере 151 гражданский человек, и 697 получили ранения. По ее словам, эта цифра еще больше, чем в марте, когда количество жертв было в 1,5 раза выше, чем в предыдущем месяце - в феврале.
Она отметила, что несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам энергетики, обстрелы их продолжались.
"ООН продолжает заниматься, в частности, вопросами безопасности судоходства в Черном море, чтобы поддержать глобальную продовольственную безопасность и сохранить жизненно важные цепочки поставок, затрудненные из-за войны", - добавила Дикарло.
Она также подчеркнула, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину "является вопиющим вызовом фундаментальным принципам, ставящим под угрозу стабильность в Европе и международный порядок в целом".
Позиция ООН относительно мира в Украине
По словам заместителя генсека, нужно добиться "полного, немедленного и безоговорочного прекращения огня как важнейшего первого шага к прекращению насилия и созданию условий для установления всеобъемлющего и устойчивого мира".
Этот мир, добавила она, должен предусматривать "уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, согласно Уставу ООН, международного права и соответствующих резолюций ООН".
В свою очередь, Мсуя констатировала, что, несмотря на разговоры о мире, обстрелы Украины усилились.
Она призвала Совбез принять "срочные коллективные меры" в отношении Украины, прежде всего обеспечить защиту гражданского населения, а также критически важной инфраструктуры.
Также, по ее словам, необходимо увеличить финансовую поддержку Украины.
"Недостаточное финансирование заставляет сворачивать важнейшие программы, несмотря на то, что оперативная обстановка становится все более сложной и более опасной", - сказала Мсуя.
Наконец, нужно достижение справедливого мира, добавила она.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Совбез ООН соберется на важное заседание относительно агрессии РФ в Украине. США в Совбезе ООН заявили, что ответственность за прекращение войны лежит на России и Украине.
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ну все - мийте руки і на хм з пляжу....
і трампа би не було...
Це ж очевидно...