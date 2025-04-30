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Новини Мирна угода щодо припинення війни
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США в Радбезі ООН: Відповідальність за припинення війни лежить на Росії та Україні

Радбез ООН

Відповідальність за припинення бойових дій лежить і на Україні, і на РФ.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив у вівторок виконувач обов’язки заступника постпреда США при ООН Джон Келлі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що "Сполучені Штати представили Росії та Україні рамкову пропозицію, яка могла б привести до встановлення міцного миру".

Шлях до миру має починатися з всеосяжного припинення вогню, сказав він. При цьому зауважив, що, "на жаль, протягом останніх декількох місяців Росія продовжувала завдавати масованих ударів по Україні, приводячи до непотрібних людських жертв, у тому числі серед ні в чому не винних цивільних осіб".

"Президент (Дональд) Трамп закликав Росію припинити ці атаки й підкреслив необхідність негайного припинення війни", – зазначив Келі.

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За його словами, і Росія, і КНДР відкрито демонстрували присутність північнокорейських військ на полі бою, серйозну ескалацію і військове партнерство, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН і дає змогу Росії продовжувати удари.

"Прямо зараз у Росії є прекрасна можливість досягти міцного миру. Відповідальність за припинення війни лежить на Росії та Україні. Лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир", – сказав дипломат.

Келлі запевнив, що від прийняття пропозицій США і Україна, і Росія матимуть "величезні вигоди".

"Їхня економіка може почати зростати, їхні міста – відновлюватися, а народи – оздоровлюватися… – сказав він. – Ми закликаємо і Україну, і Росію прийняти мир".

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Автор: 

США (22925) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+10
А за початок бойових дій відповідальні також обі сторони? США тепер офіційно починают відмазувати кацапню, але намагаючись відмити русню від гівна самі почнут бути токсічними!
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30.04.2025 01:28
+9
Вот так виглядає зрада.
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30.04.2025 01:26
+6
якщо Україна здасться "на мілость врагу ", який є набагато сильнішим за неї, за баченням Америки, то тоді зніме з себе всю відповідальність за те, що війна триває. То вже принципові західні "цінності" чи ще нє?
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30.04.2025 01:33
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Вот так виглядає зрада.
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30.04.2025 01:26 Відповісти
Так зване "важливе засідання ООН" про яке розповідало наше МЗС не розчарувало. Все така ж абсурдна та нікчемна балаканина.
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30.04.2025 01:37 Відповісти
В чому зрада? Все логічно сказано, будь-яка війна не припиниться якщо одна із воюючих сторін не погоджується на її припинення. Зеленський не хоче закінчення війни ні на яких умовах бо це кінець його владі як мінімум. На це уже прямо натякають із Вашингтона.
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30.04.2025 02:24 Відповісти
Звідки ви отакі вилазите на світло?
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30.04.2025 02:37 Відповісти
А за початок бойових дій відповідальні також обі сторони? США тепер офіційно починают відмазувати кацапню, але намагаючись відмити русню від гівна самі почнут бути токсічними!
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30.04.2025 01:28 Відповісти
Ну правильно, на тебя напали , ты и отвечаешь когда это прекратится.
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30.04.2025 01:29 Відповісти
якщо Україна здасться "на мілость врагу ", який є набагато сильнішим за неї, за баченням Америки, то тоді зніме з себе всю відповідальність за те, що війна триває. То вже принципові західні "цінності" чи ще нє?
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30.04.2025 01:33 Відповісти
голівуд раніше якісь інші фільми показував
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30.04.2025 01:35 Відповісти
Нема лідера у Європі, хто б достойно відрубав тромбові і добре дав по яйцях.
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30.04.2025 01:33 Відповісти
А на США, які кожного дня ганьбить трампонівська шобла, лежить кацапський та китайский хер.
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30.04.2025 01:34 Відповісти
Пригадую, Ніккі Хейлі в минулу каденцію трапа говорила в ООН зовсім інше - говорила, що за війну відповідальні ***** та кацапня.

І я впевнений, що вона тоді висловлювала думку Держдепу.
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30.04.2025 01:43 Відповісти
Ну так воно и е. Не Трамп вжеш зараз в окопі з автоматом? А може Трамп зараз привьязав Зеленського до дерева та погрожуе згвалтувати його у дупу якщо не підпише? Усе зараз в руках бонопарта
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30.04.2025 01:52 Відповісти
Підписав що?
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30.04.2025 02:17 Відповісти
сша стали ******** слюнтяями
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30.04.2025 02:02 Відповісти
А що не так сказав? Відповідальність за ПРИПИНЕННЯ війни залежить від обох країн. І це правда. І Зеленський закінчення війни не хоче. Для Путіна війна продовжується - ОК, війна припинилась - теж ОК, а от для Зеленського війна не повинна припинятися ні в якому разі і ні в якому виді, тому кінець війни це його кінець.
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30.04.2025 02:17 Відповісти
Ну, звісно, Зеленський протівний, не хоче припиняти війну. Товаріщ, а підкажи, як припинити війну зі сторони Зеленького?
Записую...
1) Перестати стріляти
2) ...?
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30.04.2025 02:36 Відповісти
Закликати росію закінчити війну в Украіні , слабо ?
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30.04.2025 02:20 Відповісти
Ну я як американец з цим не погоджуюсь
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30.04.2025 02:33 Відповісти
 
 