США в Радбезі ООН: Відповідальність за припинення війни лежить на Росії та Україні

Відповідальність за припинення бойових дій лежить і на Україні, і на РФ.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив у вівторок виконувач обов’язки заступника постпреда США при ООН Джон Келлі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що "Сполучені Штати представили Росії та Україні рамкову пропозицію, яка могла б привести до встановлення міцного миру".

Шлях до миру має починатися з всеосяжного припинення вогню, сказав він. При цьому зауважив, що, "на жаль, протягом останніх декількох місяців Росія продовжувала завдавати масованих ударів по Україні, приводячи до непотрібних людських жертв, у тому числі серед ні в чому не винних цивільних осіб".

"Президент (Дональд) Трамп закликав Росію припинити ці атаки й підкреслив необхідність негайного припинення війни", – зазначив Келі.

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За його словами, і Росія, і КНДР відкрито демонстрували присутність північнокорейських військ на полі бою, серйозну ескалацію і військове партнерство, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН і дає змогу Росії продовжувати удари.

"Прямо зараз у Росії є прекрасна можливість досягти міцного миру. Відповідальність за припинення війни лежить на Росії та Україні. Лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир", – сказав дипломат.

Келлі запевнив, що від прийняття пропозицій США і Україна, і Росія матимуть "величезні вигоди".

"Їхня економіка може почати зростати, їхні міста – відновлюватися, а народи – оздоровлюватися… – сказав він. – Ми закликаємо і Україну, і Росію прийняти мир".

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