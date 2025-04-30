США в Совбезе ООН: Ответственность за прекращение войны лежит на России и Украине

Ответственность за прекращение боевых действий лежит и на Украине, и на РФ.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил во вторник исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он рассказал, что "Соединенные Штаты представили России и Украине рамочное предложение, которое могло бы привести к установлению прочного мира".

Путь к миру должен начинаться с всеобъемлющего прекращения огня, сказал он. При этом заметил, что, "к сожалению, в течение последних нескольких месяцев Россия продолжала наносить массированные удары по Украине, приводя к ненужным человеческим жертвам, в том числе среди ни в чем не повинных гражданских лиц".

"Президент (Дональд) Трамп призвал Россию прекратить эти атаки и подчеркнул необходимость немедленного прекращения войны", - отметил Кели.

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По его словам, и Россия, и КНДР открыто демонстрировали присутствие северокорейских войск на поле боя, серьезную эскалацию и военное партнерство, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и позволяет России продолжать удары.

"Прямо сейчас у России есть прекрасная возможность достичь прочного мира. Ответственность за прекращение войны лежит на России и Украине. Лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир", - сказал дипломат.

Келли заверил, что от принятия предложений США и Украина, и Россия будут иметь "огромные выгоды".

"Их экономика может начать расти, их города - восстанавливаться, а народы - оздоравливаться... - сказал он. - Мы призываем и Украину, и Россию принять мир".

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