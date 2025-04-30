США в Совбезе ООН: Ответственность за прекращение войны лежит на России и Украине
Ответственность за прекращение боевых действий лежит и на Украине, и на РФ.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил во вторник исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он рассказал, что "Соединенные Штаты представили России и Украине рамочное предложение, которое могло бы привести к установлению прочного мира".
Путь к миру должен начинаться с всеобъемлющего прекращения огня, сказал он. При этом заметил, что, "к сожалению, в течение последних нескольких месяцев Россия продолжала наносить массированные удары по Украине, приводя к ненужным человеческим жертвам, в том числе среди ни в чем не повинных гражданских лиц".
"Президент (Дональд) Трамп призвал Россию прекратить эти атаки и подчеркнул необходимость немедленного прекращения войны", - отметил Кели.
По его словам, и Россия, и КНДР открыто демонстрировали присутствие северокорейских войск на поле боя, серьезную эскалацию и военное партнерство, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и позволяет России продолжать удары.
"Прямо сейчас у России есть прекрасная возможность достичь прочного мира. Ответственность за прекращение войны лежит на России и Украине. Лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир", - сказал дипломат.
Келли заверил, что от принятия предложений США и Украина, и Россия будут иметь "огромные выгоды".
"Их экономика может начать расти, их города - восстанавливаться, а народы - оздоравливаться... - сказал он. - Мы призываем и Украину, и Россию принять мир".
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Война начинается с нападения одного, и продолжается обороной другого.
Войны не будет, если первый не нападет, или второй не будет защищаться.
Зельц же вогнал Украину в патовую ситуацию, когда он монополизировал роль защитника, как диктатор, но защищаться не умеет\не может\не хочет.
ненавижуЗЕЛЬЦА, але коли він здав владу ,країну, українців на мародерню ЄРМАКА - а українці продовжували її захищати...гинути , втрачати найближчих ... Трамп каже про ЛІДОРА. Трамп цінує(нецінує) тільки особистість у владі, ну як й себе - йому насрати на людей, на їхні сім"ї, домівки та рідну землю- то ти з ТРАМПОМ?
ТРАМПУ НАСРАТИ НА ЙОГО ВЛАСНУ КРАЇНУ - йому важливі тільки БОНУСИ У БІЗНЕСІ З ХЙЛОМ ...Інакше б в ООН не сиділи до такої ступені серливі жополизи , вони вже прогодували з Китаєм та рашкою будуть й ще ... Й ДО ЧОГО ТУТ ЗЕЛЬЦ?
Когда вы входите в клетку со львом, в вашей смерти виноват лев. Но ответственность - на вас.
І я впевнений, що вона тоді висловлювала думку Держдепу.
Записую...
1) Перестати стріляти
2) ...?
....
Записуй: 2) погодитися на пропозицію Трампа і закінчити війну на тих умовах які були оприлюднені як практично найкращі в тій ситуації в якій ми є, можливо з невеликим торгом, бо багато не виторгуємо. Інакше мільйони трупів, мільйони нових біженців, повна окупація і припинення існування України. Записав?
Справа не в "прогині" Трампа, просто треба розуміти, що так як Трамп хоче припинити цю війну він не може одночасно налагоджувати діалог і одночасно обзивати росію і Путіна і погрожувати їм. Так не буде ні діла ні переговорів. Тому така наче б то "мякість" з боку Трампа в бік росії.
Так що пішов на хутір бабочек ловити , ворог України
А звідки я пишу - не твоя псяча справа
О майн гот, що ти вживаєш?
Від України ніхто не вимагає визнання окупованих територій офіційно російськими. Про шо ти пишеш? Ти під чим? Проспись.
так що стули пельку
ОСЬ ТОБІ ІСТОРИЯ , орда немаканная
Часть 1https://youtu.be/FfPXeabFmEs
Часть 2 https://youtu.be/J2LlHJ-oD5A
Часть 3 https://youtu.be/sOiWWp2mUd4.
Часть 4 https://youtu.be/6moMoJbQmiQ
Часть 5 https://youtu.be/RE0OxqdultE
Есть 6 https://youtu.be/IdCk3Ww5kEI
Часть 7 https://youtu.be/4xIO2Jph7eQ
ЧАСТЬ 8 https://youtu.be/QbXhapu0h1E
Часть 9 https://youtu.be/brZsbl8bkxQ
Часть 10 https://youtu.be/o_eCAoAGOpM
Часть 11 https://youtu.be/bHbdWDCuAXg
Часть 12 https://youtu.be/GFAWjCAFcUw
Часть 13 https://youtu.be/NtdFvPttmiI
Часть 14 https://youtu.be/FE5sgOfdLgk
Часть 15 https://youtu.be/Cs7Td-iigic
Часть 16 https://youtu.be/np1083ztGU4
Часть 17 https://youtu.be/***********
Часть 18 https://youtu.be/Ci85M93EdFQ
Твои эмоции на меня не производят никакого впечатления, я воспринимаю только матчасть.
Выучишь матчасть - приходи. А пока, * бью тебя по жопе манифестом Екатерины II *
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/1783_manifesto_on_annexation_of_Crimea.pdf
Читай, просвещайся, и не позорься.
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого
1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг
1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения
1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии
1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря
1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях
1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения
1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других
1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины
1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»
1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке
1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»
1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен
1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке
1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях
1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.
1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.
1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.
1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.
1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.
1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.
1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове
1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».
1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».
1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.
1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.
1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.
1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.
1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.
1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».
1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка.
1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».
1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.
ЗЕ не герой він знову став типу "боневтіком" просто вимушено - світ добра на боці України .
І це очевидно. Цього небачать тілко зашорені ФЮРЕРОМ очі.
Вважаю, що по параду 9 травня бити не стоїть , а ось зробити з їх НПЗ салют треба і з кримського мосту тєж
натепер імпотенська, страусина позиція трумпівських США надихає ***** на продовженні воєнних злочинів...
якусь стрьомну тактику обрав нестабільний пацієнт Трумп, щоб "зробити Америку великою знову"
Тому і вирішив що не виключений варіант "треба тікати".
Тому і клеіть ідіота.
Ну а що можна взяти з ідіота навіть по суду?
Лише аналізи 80 річного псевдоідіота.
представники виборців - не виборці, вибирають Президента.
виборці вибирають тільки своїх представників.
ну отака специфічна система виборів,
що зовсім не означяє, що Президента вибрала більшість.
Один з впливових на 2014 рік політиків сказав, що ніхто не знав, що росія нападе (в 2014 році).
А нахрена нам політики, які не здатні прогнозувати. Такі що не здатні розуміти причино-наслідкові зв'язки.
войны лежит на трампе и путлере!