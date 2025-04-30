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США в Совбезе ООН: Ответственность за прекращение войны лежит на России и Украине

Радбез ООН

Ответственность за прекращение боевых действий лежит и на Украине, и на РФ.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил во вторник исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он рассказал, что "Соединенные Штаты представили России и Украине рамочное предложение, которое могло бы привести к установлению прочного мира".

Путь к миру должен начинаться с всеобъемлющего прекращения огня, сказал он. При этом заметил, что, "к сожалению, в течение последних нескольких месяцев Россия продолжала наносить массированные удары по Украине, приводя к ненужным человеческим жертвам, в том числе среди ни в чем не повинных гражданских лиц".

"Президент (Дональд) Трамп призвал Россию прекратить эти атаки и подчеркнул необходимость немедленного прекращения войны", - отметил Кели.

Читайте: С Путиным договариваться легче, чем с Зеленским. У того "нет козырей", - Трамп

По его словам, и Россия, и КНДР открыто демонстрировали присутствие северокорейских войск на поле боя, серьезную эскалацию и военное партнерство, что нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и позволяет России продолжать удары.

"Прямо сейчас у России есть прекрасная возможность достичь прочного мира. Ответственность за прекращение войны лежит на России и Украине. Лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир", - сказал дипломат.

Келли заверил, что от принятия предложений США и Украина, и Россия будут иметь "огромные выгоды".

"Их экономика может начать расти, их города - восстанавливаться, а народы - оздоравливаться... - сказал он. - Мы призываем и Украину, и Россию принять мир".

Читайте также: Сегодня Совбез ООН соберется на важное заседание по агрессии РФ в Украине, - МИД

Автор: 

США (26743) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+29
А за початок бойових дій відповідальні також обі сторони? США тепер офіційно починают відмазувати кацапню, але намагаючись відмити русню від гівна самі почнут бути токсічними!
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30.04.2025 01:28
+27
Вот так виглядає зрада.
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30.04.2025 01:26
+21
Звідки ви отакі вилазите на світло?
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30.04.2025 02:37
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Вот так виглядає зрада.
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30.04.2025 01:26 Ответить
Так зване "важливе засідання ООН" про яке розповідало наше МЗС не розчарувало. Все така ж абсурдна та нікчемна балаканина.
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30.04.2025 01:37 Ответить
В чому зрада? Все логічно сказано, будь-яка війна не припиниться якщо одна із воюючих сторін не погоджується на її припинення. Зеленський не хоче закінчення війни ні на яких умовах бо це кінець його владі як мінімум. На це уже прямо натякають із Вашингтона.
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30.04.2025 02:24 Ответить
Звідки ви отакі вилазите на світло?
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30.04.2025 02:37 Ответить
З мріющих зайняти крісло
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30.04.2025 03:05 Ответить
В сухом остатке он прав.
Война начинается с нападения одного, и продолжается обороной другого.
Войны не будет, если первый не нападет, или второй не будет защищаться.

Зельц же вогнал Украину в патовую ситуацию, когда он монополизировал роль защитника, как диктатор, но защищаться не умеет\не может\не хочет.
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30.04.2025 05:14 Ответить
ненавиджу ЗЕЛЬЦА , але коли він не втік бо українці пішли захищати, винні були українці - правильно? так Трмап каже ...
ненавижуЗЕЛЬЦА, але коли він здав владу ,країну, українців на мародерню ЄРМАКА - а українці продовжували її захищати...гинути , втрачати найближчих ... Трамп каже про ЛІДОРА. Трамп цінує(нецінує) тільки особистість у владі, ну як й себе - йому насрати на людей, на їхні сім"ї, домівки та рідну землю- то ти з ТРАМПОМ?
ТРАМПУ НАСРАТИ НА ЙОГО ВЛАСНУ КРАЇНУ - йому важливі тільки БОНУСИ У БІЗНЕСІ З ХЙЛОМ ...Інакше б в ООН не сиділи до такої ступені серливі жополизи , вони вже прогодували з Китаєм та рашкою будуть й ще ... Й ДО ЧОГО ТУТ ЗЕЛЬЦ?
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30.04.2025 05:56 Ответить
Вы путаете вину и ответственность.

Когда вы входите в клетку со львом, в вашей смерти виноват лев. Но ответственность - на вас.
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30.04.2025 06:17 Ответить
Тобто??? а ***** виходить хоче, так? ви взагалі їпанутий??, чи прикидаєтеся?(
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30.04.2025 06:09 Ответить
Ці *сша* безнадійно й остаточно зламалися.
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30.04.2025 06:54 Ответить
А за початок бойових дій відповідальні також обі сторони? США тепер офіційно починают відмазувати кацапню, але намагаючись відмити русню від гівна самі почнут бути токсічними!
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30.04.2025 01:28 Ответить
Як виявляється, США і Китай тут ні до чого, починаючи з Будапешського меморандуму. Але, ніхто ще не відмінив закон бумеранга.
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30.04.2025 08:19 Ответить
Ну правильно, на тебя напали , ты и отвечаешь когда это прекратится.
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30.04.2025 01:29 Ответить
якщо Україна здасться "на мілость врагу ", який є набагато сильнішим за неї, за баченням Америки, то тоді зніме з себе всю відповідальність за те, що війна триває. То вже принципові західні "цінності" чи ще нє?
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30.04.2025 01:33 Ответить
голівуд раніше якісь інші фільми показував
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30.04.2025 01:35 Ответить
Це *основополагаючі* цінності заходу. Ганьба і сором цивілізіції.
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30.04.2025 07:00 Ответить
Нема лідера у Європі, хто б достойно відрубав тромбові і добре дав по яйцях.
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30.04.2025 01:33 Ответить
А на США, які кожного дня ганьбить трампонівська шобла, лежить кацапський та китайский хер.
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30.04.2025 01:34 Ответить
Пригадую, Ніккі Хейлі в минулу каденцію трапа говорила в ООН зовсім інше - говорила, що за війну відповідальні ***** та кацапня.

І я впевнений, що вона тоді висловлювала думку Держдепу.
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30.04.2025 01:43 Ответить
Ну так воно и е. Не Трамп вжеш зараз в окопі з автоматом? А може Трамп зараз привьязав Зеленського до дерева та погрожуе згвалтувати його у дупу якщо не підпише? Усе зараз в руках бонопарта
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30.04.2025 01:52 Ответить
Підписав що?
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30.04.2025 02:17 Ответить
Куку?
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30.04.2025 07:01 Ответить
сша стали ******** слюнтяями
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30.04.2025 02:02 Ответить
А що не так сказав? Відповідальність за ПРИПИНЕННЯ війни залежить від обох країн. І це правда. І Зеленський закінчення війни не хоче. Для Путіна війна продовжується - ОК, війна припинилась - теж ОК, а от для Зеленського війна не повинна припинятися ні в якому разі і ні в якому виді, тому кінець війни це його кінець.
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30.04.2025 02:17 Ответить
Ну, звісно, Зеленський протівний, не хоче припиняти війну. Товаріщ, а підкажи, як припинити війну зі сторони Зеленького?
Записую...
1) Перестати стріляти
2) ...?
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30.04.2025 02:36 Ответить
Я тобі ше раз кажу, Зеленський не хоче зупинки війни так як війна це його вічне правління і уникнення відповідельності, і тому він таким дурачкам як ти буде розповідати про те що він за цілісність за перемогу і за кордони 1991, за міжнародне право, за справедливість і за все інше і що тільки це буде справедливий мир а інакше я не згоден, і під твої оплески буде воювати до останнього Українця, коли міг цю війну ще при Байдену і за допомогою останнього закінчити на сильних позиціях максимум в 2023 році.
....
Записуй: 2) погодитися на пропозицію Трампа і закінчити війну на тих умовах які були оприлюднені як практично найкращі в тій ситуації в якій ми є, можливо з невеликим торгом, бо багато не виторгуємо. Інакше мільйони трупів, мільйони нових біженців, повна окупація і припинення існування України. Записав?
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30.04.2025 02:52 Ответить
Ну так пуйло ще ні на що не погодився. Трамп прогиняється під нього на як тільки може. Якщо не сопротивлятися, то дійсно прийдеться віддати Запоріжжя і Херсон і розпустити армію!
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30.04.2025 03:00 Ответить
А Зеленський погодився? Хай погоджується на план Трампа і перекидає цей "м'яч" на російський бік.
Справа не в "прогині" Трампа, просто треба розуміти, що так як Трамп хоче припинити цю війну він не може одночасно налагоджувати діалог і одночасно обзивати росію і Путіна і погрожувати їм. Так не буде ні діла ні переговорів. Тому така наче б то "мякість" з боку Трампа в бік росії.
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30.04.2025 03:12 Ответить
ти із своїм трампом.
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30.04.2025 07:03 Ответить
Мабуть це ви у США Трампу капали на Зеленського нещодавно
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30.04.2025 03:08 Ответить
Послухайте, Трамп не може припинити цю війну, апріорі не може!, з однієї причини, він її не починав, а той хто почав, не має жодного бажання її припинення, хоч би на якихось! вигідних для України умов. До вас це дійсно не доходить? погодитися на умови Трампа, рівносильно визнати себе винними в цій війні, обілити орків, роззброїтися, і чекати на вирок ***** у майбутньому!( Вам такий варіант підходить???
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30.04.2025 08:23 Ответить
запам'ятай, Зеленський срати хотів на справедливість, цілісність України, на кордони 91-го року і на нас всіх разом взятих українців скільки б нас не вмирало, йому плювати він навіть по національності не українець і йому плювати на цю країну "проститутку" як він називав, він якщо треба покладе ще хоч десять мільйонів українців лище щоб залишатися при владі, а ти наївно повірив що цей манкурт великий патріот в якого душа болить і серце розривається поки хоч один чобіт ворожого солдата на святій українській землі? Ти віриш в те що він упирається погодженню мирних угод бо він увесь такий за справедливість? Це той образ який він класно розігрує перед вами інфантилами.
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30.04.2025 03:00 Ответить
Товаріщ із Ольгіно,а вам доплачують за роботу в нічний час?😁
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30.04.2025 03:09 Ответить
Тобто, кацапе , пропонуєш віддати Крим , усі 4 області, роззброїть ЗСУ, відказатись від НАТО , заборонити українську мову і культуру , президентом назначити посланця хремля?
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30.04.2025 03:12 Ответить
Ти взагалі в цих питаннях голосу не маєш права подавати, чувиха яка здриснула в безпечну Словакію і готова звідти воювати за Крим і Рим до останнього українця. Але відповім по суті, все що ти написала це якийсь набір маячні якої в плані Трампа і близько нема. Крим відвоювати неможливо фізично, про віддачу областей мови нема, бо все фіксується на лінії зіткнення, про роззброєння нічого нема, обмеженя для ЗСУ так ніякого нема, про заборону української мови ані словом не йдеться там, як і про "назначити посланця кремля". Єдиний пункт який ти написала і який там присутній - це відмова від вступу до НАТО в яке ми всеодно не вступимо ніяк, бо ми і стандартам не відповідаємо і є мінімум декілька країн які заблокують, так що цей пункт і так повна пустишка. І до речі, його можна буде порушити, в майбутньому, коли прийде час і історичний момент ми зможемо і території вернути і в НАТО вступити, але для цього на росії має наступити новий 1917-й або 1991-й, коли він наступить ми не знаємо.
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30.04.2025 03:23 Ответить
Угу. ОПУ погодилось на дипломатичне вирішення спірних територій .???? Тобто , якщо зараз Україна може військом шляхом відкинути від Маріуполя і Бердянська орду і перекрити сухопутний шлях , ТО В РАЗІ ДИПЛОМАТИЧНИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ, які ти , кацапе, тут пиариш , Україна вже николи не поверне Крим і окуповані землі
Так що пішов на хутір бабочек ловити , ворог України
А звідки я пишу - не твоя псяча справа
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30.04.2025 03:35 Ответить
Зараз Україна може військовим шляхом відкинути росіян від Маріуполя і Бердянська?
О майн гот, що ти вживаєш?
Від України ніхто не вимагає визнання окупованих територій офіційно російськими. Про шо ти пишеш? Ти під чим? Проспись.
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30.04.2025 03:45 Ответить
Как можно отдать то, что не твое?
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30.04.2025 05:17 Ответить
Крим, кацапе, завжди був українським , як і Кубань , котру вкрали кацапи, як і Курськ , Білгород, котри вкрали кацапи .
так що стули пельку
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30.04.2025 05:21 Ответить
* Бью тебя по жопе учебником по истории *
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30.04.2025 06:16 Ответить
Кацапську історию не признають у світі - бо все там брехня. Яка історія може бути у БОЛОТ ? Грабували сусідів та вбивали і землі захвативали . ТЬФУ
ОСЬ ТОБІ ІСТОРИЯ , орда немаканная

Часть 1https://youtu.be/FfPXeabFmEs

Часть 2 https://youtu.be/J2LlHJ-oD5A

Часть 3 https://youtu.be/sOiWWp2mUd4.

Часть 4 https://youtu.be/6moMoJbQmiQ

Часть 5 https://youtu.be/RE0OxqdultE

Есть 6 https://youtu.be/IdCk3Ww5kEI

Часть 7 https://youtu.be/4xIO2Jph7eQ

ЧАСТЬ 8 https://youtu.be/QbXhapu0h1E

Часть 9 https://youtu.be/brZsbl8bkxQ

Часть 10 https://youtu.be/o_eCAoAGOpM

Часть 11 https://youtu.be/bHbdWDCuAXg

Часть 12 https://youtu.be/GFAWjCAFcUw

Часть 13 https://youtu.be/NtdFvPttmiI

Часть 14 https://youtu.be/FE5sgOfdLgk

Часть 15 https://youtu.be/Cs7Td-iigic

Часть 16 https://youtu.be/np1083ztGU4

Часть 17 https://youtu.be/***********

Часть 18 https://youtu.be/Ci85M93EdFQ
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30.04.2025 06:47 Ответить
Девочка, история - это не блогеры, история - это документы в областных архивах )
Твои эмоции на меня не производят никакого впечатления, я воспринимаю только матчасть.
Выучишь матчасть - приходи. А пока, * бью тебя по жопе манифестом Екатерины II *

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/1783_manifesto_on_annexation_of_Crimea.pdf

Читай, просвещайся, и не позорься.
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30.04.2025 06:53 Ответить
Я тебя, кацапський неуч, навчу Україну поважати

1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого

1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других

1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг

1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения

1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии

1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря

1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях

1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения

1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других

1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины

1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»

1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке

1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»

1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен

1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке

1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях

1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.

1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.

1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.

1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.

1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.

1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.

1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове

1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».

1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».

1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.

1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.

1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.

1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.

1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.

1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».

1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка.

1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».

1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.
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30.04.2025 07:02 Ответить
Він не упирається заради українців - його шанс зараз бути з європейцями , а інакше куди йому, після того, як би не закінчилася його карʼєра? А європейц, канадіцій австралійці не тільки корисливі - там зараз йде великий спротив гнилому МАГАРАШИЗМУ . Канада 3 місяці тому давала на 20 % вищий рейтинг правій партії , а зараз перемога ліберальна ненависна Трампістам - менш ніж за 100 днів канадійці змінили підтримку політикам на 23 відсотки перевернувши знак підтримки
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30.04.2025 06:04 Ответить
Австралія - скоро там відбудеться те саме ... Австріята Німеччина набрала голоси для коаліцій БЕЗ НАЦИСТІВ .
ЗЕ не герой він знову став типу "боневтіком" просто вимушено - світ добра на боці України .
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30.04.2025 06:06 Ответить
У якому ти званні в ольгіно служиш?
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30.04.2025 06:04 Ответить
Призначити уряд національної єдності на чолі з Порошенком
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30.04.2025 04:26 Ответить
Ось ти і визнав, що ця ідея прийшла з хремля, кацапе
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30.04.2025 05:23 Ответить
А ЧОМУ НЕ НА ЧОЛІ З ЗАЛУЖНИМ, АБО З КИМОСЬ ІЗ НАЦІОНАЛІСТІВ ???
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30.04.2025 07:00 Ответить
Свідки сєкти... запам"ятайте одну просту річ - НА ЧОЛІ З парашенком НІЯКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ НЕБУДЕ.
І це очевидно. Цього небачать тілко зашорені ФЮРЕРОМ очі.
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30.04.2025 07:04 Ответить
Закликати росію закінчити війну в Украіні , слабо ?
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30.04.2025 02:20 Ответить
Ну я як американец з цим не погоджуюсь
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30.04.2025 02:33 Ответить
Цікавить лише думка американця на прізвище Трамп, а не свіжопонаєхавші шлімазли
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30.04.2025 06:03 Ответить
Це новий бебензя тільки з американської сторони.Але як не дивно ООН зараз єдина світова інституція,яка в прийнятих резолюціях і статуті обстоює територіальну цілісність України і визнає рашку агресором.Навідмінно від рижого клоуна і його трампонської шобли.
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30.04.2025 03:04 Ответить
Трамп, ЦУКА, де ПЄТРИОТ и і ракети ? Чи будешь далі дивитись як цівільних вбивають ?

Вважаю, що по параду 9 травня бити не стоїть , а ось зробити з їх НПЗ салют треба і з кримського мосту тєж
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30.04.2025 03:17 Ответить
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30.04.2025 03:20 Ответить
війна, бойові дії з боку України припиняться одразу, як тільки Московія припинить пограбунки, насильства, вбивства, Геноцид українців на окупованих територіях та повернеться на міжнародно визнані кордони України..
натепер імпотенська, страусина позиція трумпівських США надихає ***** на продовженні воєнних злочинів...
якусь стрьомну тактику обрав нестабільний пацієнт Трумп, щоб "зробити Америку великою знову"
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30.04.2025 03:34 Ответить
Лицеміри.
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30.04.2025 03:43 Ответить
Ну по ходу трамп і справді трап.
Тому і вирішив що не виключений варіант "треба тікати".
Тому і клеіть ідіота.
Ну а що можна взяти з ідіота навіть по суду?
Лише аналізи 80 річного псевдоідіота.
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30.04.2025 04:50 Ответить
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30.04.2025 05:41 Ответить
Як по мені то на ті країни представники яких підписували варшавський меморандум, ну окрім України, бо ми його не порушили!
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30.04.2025 05:08 Ответить
Ліга Націй засудила напад СРСР на Фінляндію (хоч вона була імпотентна, але все ж), у Раді Безпеки ООН більшість постійних членів організації не засуджують напад Московщини на Україну, або є прямими агресорами - Московщина, США, Китай, на куя потрібна ця ООН.
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30.04.2025 05:20 Ответить
ну звиняйте вже, в нас 73їх ну не то шо би 73%-25% але до фіга...
представники виборців - не виборці, вибирають Президента.
виборці вибирають тільки своїх представників.
ну отака специфічна система виборів,
що зовсім не означяє, що Президента вибрала більшість.
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30.04.2025 05:37 Ответить
и это в оон,где должнычтить границы и уважать суверинитет и жестко реагировать на агрессора
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30.04.2025 06:08 Ответить
Тільки закінчена гнида може прирівнювати жертву нападу до агресора.
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30.04.2025 06:33 Ответить
Трампівський маразм крепчаєт це Україна напала на росію ,чи може винна в тому що не капітулювали ?,таких придурків в США ще не було
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30.04.2025 06:55 Ответить
Коли б гниди московських вошей (наші політики) не розпродали велику кількість зброї, то путін не наважився б на нас напасти, починаючи з 2014 року.
Один з впливових на 2014 рік політиків сказав, що ніхто не знав, що росія нападе (в 2014 році).
А нахрена нам політики, які не здатні прогнозувати. Такі що не здатні розуміти причино-наслідкові зв'язки.
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30.04.2025 07:19 Ответить
Сегодня можно и нужно во весь голос сказать - ответственность за продолжение этой циничной

войны лежит на трампе и путлере!
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30.04.2025 07:49 Ответить
 
 