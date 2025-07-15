145 тис. силовиків-пенсіонерів призовного віку не мобілізовані
В Україні налічується 145,2 тис. чоловіків-пенсіонерів призовного віку (до 60 років), які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.
За даними Мінсоцполітики, в Україні налічується 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу – 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тис. чоловіків призовного віку, що не служать у війську.
Чинне законодавство про спецпенсії військовим та силовикам ухвалювалося до великої війни. Воно передбачає пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку виплати (розмір пенсії становить до 70% від поточного грошового забезпечення осіб, які продовжують служити на аналогічній посаді) та у вигляді раннього виходу на відпочинок.
Закон дозволяє кадровим військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 років і раніше, маючи 25 років вислуги. Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до великої війни, тому він передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи неучасті в боях.
Як наслідок, він не передбачає жодних пільг для мобілізованих українців, які, як і кадрові військові, захищають державу. Єдина пільга, на яку може претендувати мобілізований, – пʼятирічна "знижка" щодо віку виходу на пенсію.
Водночас наразі в уряді вважають, що саме статус УБД має надавати право на пенсійну пільгу, і планують ініціювати відповідний перегляд законодавства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давайте ще більший рейтинг і довіру зеленим поганцям
В той час, як умовний, "кадровий офіцер", бухав, будував собі дачу (руками звичайних солдатів) плів інтриги на службі, розкрадав "матеріальну базу" та вчився "прикривати жопу" собі та таким самим м Ну ародерам і крадіям на посадах. Ну а ще, потім, влаштовував на своє "тепле місце" свого сина та ще купу своїх родичів, дружину, коханок і т.д.
По-друге, часто, краще, буває,взяти випускника кафедри, але з головою та відповідним технічним чи/та управлінським бекграундом, вмінням, ніж "кадрового" військового, який нічого корисного та толкового не робив в своєму житті, але просто "служив", чи ще більше - розкрадав матеріально-технічну базу та бухав.
Хіба нам офіцерів бракує ? Не вигадуйте
І відповідно до звання їм треба зарплати платити, по закону під кожного треба штат брати.
А не так, бо вам схотілось