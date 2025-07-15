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Новини Мобілізація в Україні
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145 тис. силовиків-пенсіонерів призовного віку не мобілізовані

силовики

В Україні налічується 145,2 тис. чоловіків-пенсіонерів призовного віку (до 60 років), які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

За даними Мінсоцполітики, в Україні налічується 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу – 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тис. чоловіків призовного віку, що не служать у війську.

Чинне законодавство про спецпенсії військовим та силовикам ухвалювалося до великої війни. Воно передбачає пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку виплати (розмір пенсії становить до 70% від поточного грошового забезпечення осіб, які продовжують служити на аналогічній посаді) та у вигляді раннього виходу на відпочинок.

Закон дозволяє кадровим військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 років і раніше, маючи 25 років вислуги. Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до великої війни, тому він передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи неучасті в боях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже кожен п’ятий пенсіонер в Україні отримує спецпенсію, – Мінсоцполітики

Як наслідок, він не передбачає жодних пільг для мобілізованих українців, які, як і кадрові військові, захищають державу. Єдина пільга, на яку може претендувати мобілізований, – пʼятирічна "знижка" щодо віку виходу на пенсію.

Водночас наразі в уряді вважають, що саме статус УБД має надавати право на пенсійну пільгу, і планують ініціювати відповідний перегляд законодавства.

Автор: 

пенсіонери (898) силовики (2515) мобілізація (3161)


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Топ коментарі
+30
Оце ДНО. Ті хто мають піти першими... А воюють забусячені.
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15.07.2025 17:53 Відповісти
+20
Це здорові коні які мають ще навичкі володіння зброєю, де вони всі?
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15.07.2025 17:54 Відповісти
+20
Ціла армія професійних дармоїдів. Їм є сенс просто чекати на перерахунок пенсіїї
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15.07.2025 17:57 Відповісти
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Лошари,які не порішали інвалідність .
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15.07.2025 17:52 Відповісти
Лошари в більш гарячих місцях
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15.07.2025 18:06 Відповісти
Воно ім треба - пенсіонер - а шо військовий то то таке
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15.07.2025 17:53 Відповісти
Оце ДНО. Ті хто мають піти першими... А воюють забусячені.
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15.07.2025 17:53 Відповісти
І не бояться, що буряти прийдуть
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15.07.2025 18:07 Відповісти
І що дивно, всі місцеві "воїни", які просто серуть постами про бурятів, чомусь старанно уникають таких новин.
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15.07.2025 18:41 Відповісти
Та вони ж всі не навченівести бойові дії, ні у полі ні в містах.
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15.07.2025 18:13 Відповісти
Хоча б звичайну підготовку срочника вони мали в житті
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15.07.2025 18:39 Відповісти
Це здорові коні які мають ще навичкі володіння зброєю, де вони всі?
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15.07.2025 17:54 Відповісти
на озері...пьють пиво холодне і жарять шашлички
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15.07.2025 18:04 Відповісти
Зеленський сказав жарити, от вони його й слухають
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15.07.2025 18:49 Відповісти
Зараз піде масова інвалідізація. По Києву і так вже їздить купа крутих іномарок з відповідними наліпками на склі.
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15.07.2025 17:54 Відповісти
Ціла армія професійних дармоїдів. Їм є сенс просто чекати на перерахунок пенсіїї
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15.07.2025 17:57 Відповісти
А вони й не чекають, все робиться через суд, кожен рік з державного бюджету на рішення судів виділяється десятки ярдів
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15.07.2025 18:15 Відповісти
Бывшие военные, ныне пенсионеры, не подлежат мобилизации. Другие пенсионеры в том же возрасте- еще как. Соцпакет, емае.
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15.07.2025 17:59 Відповісти
Аби гівна на вентилятор СИЛОВИКИ -це міліціянти або-ж дорожні гопники, не військові не поліція !
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15.07.2025 18:06 Відповісти
"колишніх військових та силовиків" Джерело: https://censor.net/ua/n3563430
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15.07.2025 18:17 Відповісти
Ну може на пальцях рахуватимемо,політ-коректність зепартії прям вам так і напише шо міліціянти.
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15.07.2025 18:26 Відповісти
Де ж стільки штабних теплих посад знайти для майорів та вище...
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15.07.2025 18:03 Відповісти
Майори і вище - це якщо пенсіонери ЗСУ. Майор МВС при мобілізації не стає майором ЗСУ, а буде простим солдатом, бо там не визнають ментовські звання...
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15.07.2025 18:06 Відповісти
Відкрию вам таємницю, можна переатестуватися на звання нижче.
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15.07.2025 18:08 Відповісти
Але ж і майорів та полковників серед пенсіонерів МВС значно менше, аніж у ЗСУ. Часто в МВС на пенсію ідуть капітаном чи навіть без офіцерського звання...
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15.07.2025 18:12 Відповісти
Так справа навіть не в званні. Справа в посаді. Ніщо не забороняє майору бути кулеметником, а над ним командиром бути лейтенанту. Вони давали присягу захищати державу, і все своє життя жили за її кошт. А зараз їх мають захищати цивільні.
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15.07.2025 18:15 Відповісти
Майор може бути кулеметником лише у випадку, коли він майор МВС і не пройшов переатестацію на звання в ЗСУ. Насправді таких у війську багато. Майор ЗСУ не може бути кулеметником.
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15.07.2025 18:23 Відповісти
І що йому забороняє добровільно займати цю посаду? Окрім власного небажання звісно.
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15.07.2025 18:26 Відповісти
Вся Україна (і весь Світ) спостерігає , як в Україні 4-й рік йде мобілізація "задом на перед" - і всі мовчать ! Тобто - з початку мобілізовували тих , кого треба брати останніми , а вже потім - беруть тих , кого треба було мобілізувати першими !
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15.07.2025 18:24 Відповісти
Так само задом наперед мобілізують і за віком. У всі часи у всіх війнах спочатку мобілізовували з 18-20 років, а потім уже за нестачі особового складу набирали людей у віці 40+. А у нас до 25 років недоторканна молодьож, зате 50-річні дядьки з віковими хворобами (які "не побачили" на ВЛК) повинні воювати...
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15.07.2025 18:42 Відповісти
За кошт простих платників податків, яких ці ж воєнні та поліцейські зараз виловлюють та відправляють замість себе на фронт.
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15.07.2025 18:27 Відповісти
Голосом виборців 2019 платників податків тепер виловлюють на вулицях.
Давайте ще більший рейтинг і довіру зеленим поганцям
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15.07.2025 18:44 Відповісти
Ліцинзовані пі.. си.
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15.07.2025 18:04 Відповісти
Це ж запас - золотий запас для будь якої влади !
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15.07.2025 18:05 Відповісти
Ці совкорилі охфіцери з генералами накомандують у війську так що кацапи усе Лівобережжя відтяпають. Не можна призначати на керівні посади тих хто не пройшов пекло передової в окопі.
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15.07.2025 18:05 Відповісти
А випускника воєнки 20 років тому можна призначати командиром відділення чи взводу? А такі випадки є...
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15.07.2025 18:08 Відповісти
Та повно таких випадків, коли 40річних лейтенантів, які колись 18 років тому військову кафедру закінчили і ніколи ніким не командували, одразу на взвод ставили...полний пипець...
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15.07.2025 18:23 Відповісти
Людина могла займатися бізнесом, організовувати людей, виробничі процеси і т.д.
В той час, як умовний, "кадровий офіцер", бухав, будував собі дачу (руками звичайних солдатів) плів інтриги на службі, розкрадав "матеріальну базу" та вчився "прикривати жопу" собі та таким самим м Ну ародерам і крадіям на посадах. Ну а ще, потім, влаштовував на своє "тепле місце" свого сина та ще купу своїх родичів, дружину, коханок і т.д.
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15.07.2025 18:31 Відповісти
Так, людина може мати управлінський досвід, але не варто забувати, що зазвичай на воєнних кафедрах ВОСи не бойові. І випускнику воєнки, який може бути чудовим діловодом/офіцером МПЗ/програмістом/перекладачем/спеціалістом із РЕБ, мусить керувати піхотним підрозділом, хоча от такого досвіду якраз у нього і немає. А це може призвести до жертв.
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15.07.2025 18:39 Відповісти
Залежить від загальних навичок, підготовки, кваліфікації та спеціалізації. Це по-перше.
По-друге, часто, краще, буває,взяти випускника кафедри, але з головою та відповідним технічним чи/та управлінським бекграундом, вмінням, ніж "кадрового" військового, який нічого корисного та толкового не робив в своєму житті, але просто "служив", чи ще більше - розкрадав матеріально-технічну базу та бухав.
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15.07.2025 18:24 Відповісти
А хто каже про керівні посади ?! В системі МВС і в ЗСУ різна атестація , тобто - наприклад майор МВС піде служити солдатом в ЗСУ , якщо не має іншої армійської атестації
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15.07.2025 18:10 Відповісти
Тут н'юанс: ВВ ( охорона зон) та НГУ також в структурі МВС. Є підрозділи НГУ і міліції ( Нацполіції) які воюють
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15.07.2025 18:43 Відповісти
Їх давно забрали б та невигідно й дорого
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15.07.2025 18:06 Відповісти
Що ж це за фото,на якому міністр МВС Білоконь М.В.,який давно втік і живе в раші і служить їм.Що ж ви ліпите горбатого до стіни?
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15.07.2025 18:11 Відповісти
Бо вони мають звання офіцерів.
Хіба нам офіцерів бракує ? Не вигадуйте
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15.07.2025 18:12 Відповісти
Справедливо, хотя у МВС, прокуратуры, ДСНС специальные звания, но ВСУ действительно большинство офицеров и всех более менее нужных уже загребли.
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15.07.2025 18:15 Відповісти
Чому загребли ? Призвали, мобілізували.
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15.07.2025 18:48 Відповісти
Вони можуть формувати "офіцерські" загони в рамках МВС/Нацпол та НГУ. Під оперативним управлінням Генштабу бажано
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15.07.2025 18:45 Відповісти
Уявіть перед вами 50 полковників. Хто ким буде командувати ?
І відповідно до звання їм треба зарплати платити, по закону під кожного треба штат брати.
А не так, бо вам схотілось
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15.07.2025 18:46 Відповісти
Копают уже среди неприкосновенных,начали с самых лохов,в податковой сидит много бездельников на брони,забирате их,пусть хабарники сивковича воюют.
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15.07.2025 18:17 Відповісти
В мене серед знайомих всіх колишніх військовим призвали ще в 2022 р.
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15.07.2025 18:21 Відповісти
Нас в 2014 года выдернули! Кого потом дембельнули, кто сам помер, кто погиб. Но многих в 2022 опять призвали!
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15.07.2025 18:27 Відповісти
В 2014 призивали вибірково. Пройшов ВЛК, но виявився нікому не потрібним по своїй військовій спеціальності.
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15.07.2025 18:36 Відповісти
Потом, тех кто прошёл ВЛК пристроили! С 2014 года всех "мирных" пенсионеров ВСУ перелопатили! И практически всех "пристроили" ( это из линейных частей и штабов боевого управления. На хлебные должности пристраивали "мохнатые руки", без всяких "условностей", типа ВЛК). И еще раз война началась не в 2022, а 2014 году!
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15.07.2025 18:44 Відповісти
У меня в 14 был номер расчета Мсты-Б, бывший электрик с ПЛ "Запорожье" и 48-летний командир взвода, впервые увидевший гаубицу уже после мобилизации. Почти избирательно).
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15.07.2025 18:44 Відповісти
Таких берегти треба, бо то є надійний електорат т.з. президента.
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15.07.2025 18:24 Відповісти
Це золотий кадровий резерв, який за жодних обставин не можна чіпати. Як щось станеться, то хто ж ще кріпаків буде у стійло загоняти?
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15.07.2025 18:28 Відповісти
Може їм погано про бурят розповідали?
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15.07.2025 18:28 Відповісти
60+ йому давно. Так що мимо. Мова йде ще про фізично здорових, відносно віку звичайно, дядьків-пенсів МВС. Знаю таких тільки трьох наразі. Один вже закопаний, загинув на обороні нашого міста, зараз тільки табличка біля входу в будинок прикреплена. Один безпосередньо мій сусід вже інвалід, третій бувший наш голова ОСББ ще живий та воює. Їх ніхто не мобілізовував. Пішли самі прямо з самих перших днів війни.
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15.07.2025 18:46 Відповісти
Ну ви ж знаєте українців, їм тільки дай когось обісрати
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15.07.2025 18:48 Відповісти
Ні, яких таких інвалідів. В нас сцикунів на чотири сотні нових армій вистачить. Треба просто начитись їх грамотно відловлювати.
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15.07.2025 18:40 Відповісти
Та якраз Буба Оплескозалежний боїться чипати глубінний елокторат
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15.07.2025 18:48 Відповісти
Вони перші повинні були бути мобілізовані так як давали присягу державі та на неї працювали, а не звичайні люди яких ловлять посеред вулиці!
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15.07.2025 18:38 Відповісти
Звісно, мають воювати всі. Ну, в офіцери поліції, тим більш. Але! Якщо чекати, що вони добровільно підуть у військо, то дарма. Та і по мобілізації навряд чи будуть воювати. Бо не тому їх вчили, нажаль. Мати надію на них, то марно! Щодо інших ухилянтів - якщо чоловік не пішов захищати своїх жінок та дітей, він не чоловік. А всього навсього, боягузливий пацюк. І апеляція, що нехай воюють менти та тцкашники, не прокатує. Вони, ухилянти, втікаючи, гідні презирства Тай по всьому.
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15.07.2025 18:40 Відповісти
дуже не гарна маніпуляція! всіх цих п'ятдесятирічних капітанів майорів, підполковників рядовими-штурмовиками не пошлеш, дати посаду відповідно до звання теж нет, всі місця зайняті а як "аргумент" для 6.000.000 демогогів та ухилянтів якраз!
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15.07.2025 18:42 Відповісти
*******, щоб не воювать, треба закінчити воєнний вуз, потіз 25 років мирного життя готуватися до війни, і піти на пенсію
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15.07.2025 18:43 Відповісти
Алкашня совкова
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15.07.2025 18:46 Відповісти
 
 