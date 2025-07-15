145 тысяч силовиков-пенсионеров призывного возраста не мобилизованы
В Украине насчитывается 145,2 тыс. мужчин-пенсионеров призывного возраста (до 60 лет), которые не работают, не имеют инвалидности и не служат в армии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
По данным Минсоцполитики, в Украине насчитывается 635,8 тыс. бывших военных и силовиков, получающих пенсию за выслугу лет. Средний возраст выхода - 51 год. Среди таких спецпенсионеров есть около 145,2 тыс. мужчин призывного возраста, которые не служат в армии.
Действующее законодательство о спецпенсиях военным и силовикам принималось до большой войны. Оно предусматривает льготы в виде специальной формулы расчета выплаты (размер пенсии составляет до 70% от текущего денежного обеспечения лиц, продолжающих служить на аналогичной должности) и в виде раннего выхода на отдых.
Закон позволяет кадровым военным и работникам силовых ведомств выходить на пенсию в 45 лет и раньше, имея 25 лет выслуги. Кроме этого, закон о пенсиях военных и правоохранителей писался задолго до большой войны, поэтому он предусматривает предоставление льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия или неучастия в боях.
Как следствие, он не предусматривает никаких льгот для мобилизованных украинцев, которые, как и кадровые военные, защищают государство. Единственная льгота, на которую может претендовать мобилизованный, - пятилетняя "скидка" по возрасту выхода на пенсию.
В то же время сейчас в правительстве считают, что именно статус УБД должен давать право на пенсионную льготу, и планируют инициировать соответствующий пересмотр законодательства.
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Написала ж що страждають тепер всі.
Дивно - але кацапня каже те саме !
коли ти спанькав солодким сном а гладив жінку по дупі в той час я по три доби вдома не бував гнида ти
Черговий глухий кут !
Ось деякі ключові моменти про пенсії поліцейських у США:
Різні пенсійні плани:
У США існує багато різних пенсійних планів для державних службовців, включаючи поліцейських. Ці плани можуть бути федеральними, штатними, або місцевими, і кожен з них має свої правила щодо нарахування пенсій.
Вплив стажу:
Загалом, чим більше років поліцейський прослужив, тим вищою буде його пенсія. Зазвичай, після 20 років служби поліцейський має право на пенсію, і кожен наступний рік додає невеликий відсоток до загальної суми.
Відсоток від заробітної плати:
Деякі плани розраховують пенсію як відсоток від середньої заробітної плати за певний період служби. Зазвичай, це 50% після 20 років служби, а потім додається по 2-3% за кожен додатковий рік.
Вплив інфляції:
Багато планів враховують інфляцію, щоб пенсія не втрачала своєї купівельної спроможності з часом. Це може бути досягнуто через щорічне коригування суми пенсії.
Медичне страхування:
Крім пенсії, багато поліцейських мають право на медичне страхування після виходу на пенсію.
Державна підтримка:
У деяких випадках, уряд штату або місцева влада можуть надавати додаткову фінансову підтримку колишнім поліцейським.
Приклади:
У деяких штатах, поліцейські можуть вийти на пенсію у віці 50 років після 20 років служби.
Деякі плани дозволяють поліцейським вийти на пенсію раніше, але за це вони можуть отримати меншу пенсію.
Сума пенсії може варіюватися від кількох тисяч доларів на місяць до значно більших сум, залежно від стажу та зарплати.
Може третьякову президентом оберемо? Це ж її ідея знищити мотивацію служби в поліції і в інших силових відомствах. Бо серед спецпенсіонерів ще 350 000 колишніх військових «до великої війни», АЛЕ БЛДЬ, З ВЕЛИКОЮ ЧЕРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ І ВІЙНОЮ В АФГАНІСТАНІ, і 1065 ЗАГИБЛИХ.ПРАВООХОРОНЦІВ яких було вбито під час несення служби, під час якої тільки на бумазі був відсипний після нічного чергування, так само.як тільки на бумазі було два вихідних дня відпочинку після доби чергувань.
Брехня і ие, що пенсіонери військові та правоохорні не воюють. Брехня ЛЮТА!!!
Видно що екси-. У віці після 50-.
Просто в охороні багато ексів і військових і поліцейських.
Тр**а їм зробити пенсію як усім 3200гр...
Військові ухилянта, які прожирають податки, важливіше за Микол, які їх платять. Мыкола платил им зарплату, теперь пенсию, а теперь ещё и воюет за этот биомусор... Розуміти тр**а: Пенсия в 45. Войну в рот **@ли, ездят на рыбалку, ходят по ресторанам. Всі як один хотіли служити державі, пройшли медкомісії, іспити з фізичної підготовки, основи тактики і вогневої і роками вчилися, а потім жили за рахунок держави