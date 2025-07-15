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Новости Мобилизация в Украине
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145 тысяч силовиков-пенсионеров призывного возраста не мобилизованы

силовики

В Украине насчитывается 145,2 тыс. мужчин-пенсионеров призывного возраста (до 60 лет), которые не работают, не имеют инвалидности и не служат в армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По данным Минсоцполитики, в Украине насчитывается 635,8 тыс. бывших военных и силовиков, получающих пенсию за выслугу лет. Средний возраст выхода - 51 год. Среди таких спецпенсионеров есть около 145,2 тыс. мужчин призывного возраста, которые не служат в армии.

Действующее законодательство о спецпенсиях военным и силовикам принималось до большой войны. Оно предусматривает льготы в виде специальной формулы расчета выплаты (размер пенсии составляет до 70% от текущего денежного обеспечения лиц, продолжающих служить на аналогичной должности) и в виде раннего выхода на отдых.

Закон позволяет кадровым военным и работникам силовых ведомств выходить на пенсию в 45 лет и раньше, имея 25 лет выслуги. Кроме этого, закон о пенсиях военных и правоохранителей писался задолго до большой войны, поэтому он предусматривает предоставление льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия или неучастия в боях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти каждый пятый пенсионер в Украине получает спецпенсию, - Минсоцполитики

Как следствие, он не предусматривает никаких льгот для мобилизованных украинцев, которые, как и кадровые военные, защищают государство. Единственная льгота, на которую может претендовать мобилизованный, - пятилетняя "скидка" по возрасту выхода на пенсию.

В то же время сейчас в правительстве считают, что именно статус УБД должен давать право на пенсионную льготу, и планируют инициировать соответствующий пересмотр законодательства.

Автор: 

пенсионеры (838) силовики (2799) мобилизация (2849)


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Топ комментарии
+37
Оце ДНО. Ті хто мають піти першими... А воюють забусячені.
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15.07.2025 17:53 Ответить
+23
Це здорові коні які мають ще навичкі володіння зброєю, де вони всі?
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15.07.2025 17:54 Ответить
+21
Ціла армія професійних дармоїдів. Їм є сенс просто чекати на перерахунок пенсіїї
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15.07.2025 17:57 Ответить
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Страница 2 из 2
Сходили раз неправильно на виборчу дільницю - тепер от маєте. І не кажіть що їх ніхто не попереджав. А страждають всі.
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15.07.2025 18:54 Ответить
От нащо зараз ви пишете цю маячню? Ви ж прекрасно знаєте що я за Порошенка голосував. Спілкувалися тут у 19 році.
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15.07.2025 18:57 Ответить
Я не писала, що особисто ви голосували. Це стосувалось електриків, слюсарів, тощо
Написала ж що страждають тепер всі.
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15.07.2025 19:00 Ответить
Зрозумів. Вибачаюся.
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15.07.2025 19:02 Ответить
Сейчас Вы начнете в меня плеваться) Скажите пожалуйста, когда по Вашему мнению сходили на выборы правильно? Причем, что бы украинцы не страдали!
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15.07.2025 19:20 Ответить
Певно в 2014. Один єдиний раз
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15.07.2025 19:23 Ответить
Хорошо! Если 2014 год правильно, тогда почему так "прекрасно" сейчас?
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15.07.2025 19:27 Ответить
бо в 2019 проголосували хріново
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15.07.2025 19:38 Ответить
Я с 2004 года имел возможность наблюдать процесс выборов на всех уровнях! Никогда хорошо не голосовали)!
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15.07.2025 19:40 Ответить
От якраз в 2004 проголосували чудово. Так заможно, як в 2006-2008, ми ніколи не жили... Ні до, ні після!
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15.07.2025 20:31 Ответить
Зрозуміли їхню тролячу "логіку" ? Виявляється - так "прекрасно" сейчас не тому , що ***** напало , а тому що "проголосувалинеправильно" !
Дивно - але кацапня каже те саме !
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15.07.2025 19:41 Ответить
Мабуть потомушто бидло в 2019-му сходило неправильно? Нє?
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15.07.2025 19:45 Ответить
вони такі ж пенсіонери, як і слюсарі електрики, водії будівельники! вони ЗАСЛУЖИЛИ свої пенсії, які до них "притензії"?!
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15.07.2025 19:19 Ответить
а за що вони цю пенсію отримують? за те що захищали нас від НАТО ? )) чому ми з нашого бюджету весь час їх годували ?? що б вони зараз на пенсії далі бюджет проїдали?
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15.07.2025 19:42 Ответить
тому шо ти дебіл не аналізуєш ситуацію
коли ти спанькав солодким сном а гладив жінку по дупі в той час я по три доби вдома не бував гнида ти
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15.07.2025 19:53 Ответить
сам ти посіпака зеленої шмарклі боневтіка чотирижди ухилянта омансько-стамбульського, клована та блазня, члєнограя та писюніста та бувший Чівокуня )) три доби ))))))))) бухав спирт авіаційний ))) ну і як, захистив нас от НАТО ? )) фууууу, гидота зелено-блакитна, стули пельку, ухилянт ))
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15.07.2025 20:03 Ответить
вони, згідно із законом, відслужили належні їм 25 років! ти ж не питаєш пенсіонера-слюсаря - "а за що тобі пенсія?"
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15.07.2025 19:58 Ответить
роботю слюсаря видно ... а та гидота ще присягу складала - на вірніть народу ... коли почалася війна - вони поховались по норах та отримують пенсії ... за шо ?? за то що тушонку жрали ??
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15.07.2025 20:05 Ответить
звідки цифра 6000000 ухилянтів?
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15.07.2025 19:18 Ответить
це кількість військовозобов'язаних в Україні, які не оновили свої дані та не стали на військовий облік! ухилянти-сикуни, одним словом!
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15.07.2025 19:55 Ответить
*******, щоб не воювать, треба закінчити воєнний вуз, потіз 25 років мирного життя готуватися до війни, і піти на пенсію
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15.07.2025 18:43 Ответить
Алкашня совкова
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15.07.2025 18:46 Ответить
на на 4 год войны начало доходить... так они еще и все на спец.учете
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15.07.2025 18:50 Ответить
У статті неодноразово підкреслено - ця ситуація не врегульована законодавством про мобілізацію під час війни.
Черговий глухий кут !
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15.07.2025 18:52 Ответить
На це все і було розраховано: розділити суспільство для прийняття змін до пенсійного забезпечення військових. Я зараз не кажу про поліцаїв. У всьому світі військові ідуть на пенсію після 20 років служби. Через фізичні та психологічні навантаження у колишніх військових НЕМАЄ ЗДОРОВ Я для війни. Тут оце ганебне Минсоцполітики розповідає, якщо ти не інвалід, то іди воюй. А влада буде красти і красти. Грошей немає саме тому, що влада краде, а не тому, що військові пенсіонери забирають собі належне по закону. Зміна закону про пенсійне забезпечення приведе до того, що в армію ніхто не піде. У всьому цивілізованому світі військовий пенсіонер- шанована людина. А у нас бомж та жебрак. ДОРЕЧІ для зелених ботів- статус УБЛ дає надбавку до пенсії у розмірі 630 грн. Із них : 590- 25% від прож мін. І аж 4О грн НА ПРОЖИТТЯ по закону 2004 року підписаним кучмою. І ще ПФ виплачує 1000 грн на день Незалежності. Тому всі ці балачки для тупих зелених ідіотів.
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15.07.2025 18:59 Ответить
Не йдуть на пенсію у всьому світі. Просто мають повний пенсійний стаж. А реальну пенсію починають отримувати як і всі інші пенсіонери країни. У тому самому віці. Це в нас тільки так можливо. Приклад - брат моєї дружини. Теоретично міг вийти на пенсію в 33 роки. Реально вийшов в 38 бо підписався ще на 5 років. 20 років зараховано з моменту призову в армію. Плюс рік за півтора. Морда хоть цуценят бий. Ні в яких америках 40 річному бувшому військовому пенсію не платять.
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15.07.2025 19:20 Ответить
Навіщо так відверто брехати?
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15.07.2025 19:41 Ответить
У чому моя брехня? У тому що здоровенний мордоворот 38 років від народження починає отримувати від держави пенсію за те що ворота відкривав на держдачах з 18 років?
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15.07.2025 20:34 Ответить
ДЛЯ ЗЕЛЕНИХ БОТІВ: У перелік нормативно-правових актів, що регламентують пенсійне забезпечення військовослужбовців, входять: «Звід законів США», розділ 10, «Збройні сили» (USCode, 10), «Закон про модернізацію системи пенсійного забезпечення військовослужбовців» (Uniformed Services Retirement Modernization Act of 1974), «Закон про виплати звільненим з дійсної військової служби» (Uniformed Services Retirement Benefits Act of 1979) і «Закон про реформу пенсійного забезпечення військовослужбовців» (Military Retirement Reform Act of 1986). Крім цього, міністерством оборони щорічно готуються проекти поправок до чинних законодавчих актів щодо коригування розмірів військової пенсії у зв'язку із зростанням рівня життя в країні, інфляцією та змінами грошового утримання військовослужбовців. Після їх затвердження національним конгресом вони також набувають сили закону у формі відповідних статей бюджету міністерства оборони США (National Defense Authorization Act) Американські військові можуть виходити на пенсію після 20 років служби, незалежно від віку. Система пенсійного забезпечення військових США поєднує традиційні щомісячні виплати з можливістю перенесення частини пільг при звільненні раніше 20 років.
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15.07.2025 19:54 Ответить
Пенсії колишніх поліцейських у США значно відрізняються залежно від штату, стажу, та конкретного пенсійного плану, в якому вони брали участь. Загалом, вони можуть розраховувати на пенсію, яка забезпечує їх фінансово після служби, але точна сума може варіюватися.

Ось деякі ключові моменти про пенсії поліцейських у США:

Різні пенсійні плани:

У США існує багато різних пенсійних планів для державних службовців, включаючи поліцейських. Ці плани можуть бути федеральними, штатними, або місцевими, і кожен з них має свої правила щодо нарахування пенсій.

Вплив стажу:

Загалом, чим більше років поліцейський прослужив, тим вищою буде його пенсія. Зазвичай, після 20 років служби поліцейський має право на пенсію, і кожен наступний рік додає невеликий відсоток до загальної суми.

Відсоток від заробітної плати:

Деякі плани розраховують пенсію як відсоток від середньої заробітної плати за певний період служби. Зазвичай, це 50% після 20 років служби, а потім додається по 2-3% за кожен додатковий рік.

Вплив інфляції:

Багато планів враховують інфляцію, щоб пенсія не втрачала своєї купівельної спроможності з часом. Це може бути досягнуто через щорічне коригування суми пенсії.

Медичне страхування:

Крім пенсії, багато поліцейських мають право на медичне страхування після виходу на пенсію.

Державна підтримка:

У деяких випадках, уряд штату або місцева влада можуть надавати додаткову фінансову підтримку колишнім поліцейським.

Приклади:

У деяких штатах, поліцейські можуть вийти на пенсію у віці 50 років після 20 років служби.

Деякі плани дозволяють поліцейським вийти на пенсію раніше, але за це вони можуть отримати меншу пенсію.

Сума пенсії може варіюватися від кількох тисяч доларів на місяць до значно більших сум, залежно від стажу та зарплати.
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15.07.2025 20:14 Ответить
Ти про вік одержання грошового забезпечення почни цитувати. А не про стаж.
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15.07.2025 20:35 Ответить
А що не так? Все згідно конституції і законодавства. Наприймали це законодавство всі політсили разом. Разом прийняли зміни по мобілізації в кінці 21 року. Всі якоби демократи і якоби захисники прав і свобод мають по ідеї толерантно відноситися до цього факту. Але ж ні буде всеохоплююче осуждєніє хоча оцих законотворців обирали всі і поліція, і військові, і забусярені, і незабусярені і пенсіонери і інші. Який би мав би бути результат від такої якості всіх тіпа обранців. Ха ха ха.
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15.07.2025 19:00 Ответить
Изменения начали вносить в Моб. законы ( назовем этот блок так) Еще в 2014 году!
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15.07.2025 19:08 Ответить
14 рік закон порівняно з 21 небо і земля. Він і тоді був такий собі. А з 21 року взагалі фігня. І потім знов щось там доробляли. І все згідно конституції. Ха ха ха.
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15.07.2025 19:19 Ответить
60 лет придумали в 2014! До этого, рядовой уже в 40, сержант в 45, "нахрен с пляжа"!
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15.07.2025 19:23 Ответить
Хіба справа лише в 60 в 14 році? Зараз є той факт що права і свободи 140 тисяч не чим не гірші прав всіх ухилянтів. Чому вирізняти оцих 140 тисяч? Вони згідно конституції отримали те за що проголосували виборці своїми висуванцями. Захотіли ухилилися, захотіли не ухилилися все згідно конституції. Ха ха ха.
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15.07.2025 19:51 Ответить
Не оригинальный вопрос, вы ноете или воюете? Причем в прямом смысле и на любом фронте!
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15.07.2025 20:01 Ответить
Емоції тут вже не доречні. Є факт. І ніхто нічого не виправить ні в яку сторону. Може бути лише добра воля цих 140 тис. Якщо такої не буде, то так і буде. Згідно конституції. Ха ха ха.
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15.07.2025 20:21 Ответить
у ухилянтів закони повинні дотримуватись тільки стосовно них - всі інші "ім винні"!
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15.07.2025 19:23 Ответить
Хто їм що винен? Їм ніхто нічого не винен і відповідно вони нікому. Згідно законодавства і конституції. Хто що хоче те і робить. Ха ха ха.
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15.07.2025 19:52 Ответить
Брежневские комсомольцы! Приспособленцы той эпохи. Среди них нет украинцев, даже если родились здесь.
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15.07.2025 19:10 Ответить
Неначасі
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15.07.2025 19:17 Ответить
Ого скільки слуг у гетьманцева з третьяковою під цим дописом) тепер я вірю, що знов буде 73% на виборах ц слуг, а в третьякової і гетьманцева всі 100%. «неповноцінні» знахідка для усиновленої парочки сівковичем)
Може третьякову президентом оберемо? Це ж її ідея знищити мотивацію служби в поліції і в інших силових відомствах. Бо серед спецпенсіонерів ще 350 000 колишніх військових «до великої війни», АЛЕ БЛДЬ, З ВЕЛИКОЮ ЧЕРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ І ВІЙНОЮ В АФГАНІСТАНІ, і 1065 ЗАГИБЛИХ.ПРАВООХОРОНЦІВ яких було вбито під час несення служби, під час якої тільки на бумазі був відсипний після нічного чергування, так само.як тільки на бумазі було два вихідних дня відпочинку після доби чергувань.
Брехня і ие, що пенсіонери військові та правоохорні не воюють. Брехня ЛЮТА!!!
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15.07.2025 19:35 Ответить
А якщо і не воюють то що? Так само як і десятки мільйонів інших мають такі самі права і свободи. Згідно конституції і законодавства. Коли приймали отаку модель всі політсили всіх виборців були згодні. В чому тепер проблема? Так суспільство хоче жити. Хай і живе. Ха ха ха.
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15.07.2025 19:57 Ответить
145 000 ждунів, совків, пі.....рів!
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15.07.2025 19:52 Ответить
Отримують десятки тисяч гривень пенсії та прогулюються с собачками. Мерзота !
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15.07.2025 19:55 Ответить
Все згідно законодавства і конституції. Вибирайте інші політичні сили, які будуть проти собачок і пенсій. Таких сил не буде . Ха ха ха.
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15.07.2025 19:59 Ответить
Чому пишуть що вони не працюють - незрозуміло. Їх багато у комунальній охороні.
Видно що екси-. У віці після 50-.
Просто в охороні багато ексів і військових і поліцейських.
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15.07.2025 19:55 Ответить
На нари ішака та його зелене шапіто! Доки це обкурене чмо буде баламкатись при владі - годі сподіватись елементарної справедливості.
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15.07.2025 20:02 Ответить
Короче , бусячити аже нема кого , будуть бусячити менти ментів . Романтіка
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15.07.2025 20:02 Ответить
Головне всім хати дайте і пенсію шоб **@ли в рот вашу армію...
Тр**а їм зробити пенсію як усім 3200гр...
Військові ухилянта, які прожирають податки, важливіше за Микол, які їх платять. Мыкола платил им зарплату, теперь пенсию, а теперь ещё и воюет за этот биомусор... Розуміти тр**а: Пенсия в 45. Войну в рот **@ли, ездят на рыбалку, ходят по ресторанам. Всі як один хотіли служити державі, пройшли медкомісії, іспити з фізичної підготовки, основи тактики і вогневої і роками вчилися, а потім жили за рахунок держави
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15.07.2025 20:26 Ответить
Зашибісь млять. Це всі ці суки котрі все життя сиділи в нас на шиї, все життя кричали що вони нас захищають і що українцям зброя не потрібна. Тепер самі падлюки поховались а на фронт женуть калік які ніколи в руках зброї не тримали із-за цих же мусорських виродків.
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15.07.2025 20:32 Ответить
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