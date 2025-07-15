145 тысяч силовиков-пенсионеров призывного возраста не мобилизованы

В Украине насчитывается 145,2 тыс. мужчин-пенсионеров призывного возраста (до 60 лет), которые не работают, не имеют инвалидности и не служат в армии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По данным Минсоцполитики, в Украине насчитывается 635,8 тыс. бывших военных и силовиков, получающих пенсию за выслугу лет. Средний возраст выхода - 51 год. Среди таких спецпенсионеров есть около 145,2 тыс. мужчин призывного возраста, которые не служат в армии.

Действующее законодательство о спецпенсиях военным и силовикам принималось до большой войны. Оно предусматривает льготы в виде специальной формулы расчета выплаты (размер пенсии составляет до 70% от текущего денежного обеспечения лиц, продолжающих служить на аналогичной должности) и в виде раннего выхода на отдых.

Закон позволяет кадровым военным и работникам силовых ведомств выходить на пенсию в 45 лет и раньше, имея 25 лет выслуги. Кроме этого, закон о пенсиях военных и правоохранителей писался задолго до большой войны, поэтому он предусматривает предоставление льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия или неучастия в боях.

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Как следствие, он не предусматривает никаких льгот для мобилизованных украинцев, которые, как и кадровые военные, защищают государство. Единственная льгота, на которую может претендовать мобилизованный, - пятилетняя "скидка" по возрасту выхода на пенсию.

В то же время сейчас в правительстве считают, что именно статус УБД должен давать право на пенсионную льготу, и планируют инициировать соответствующий пересмотр законодательства.