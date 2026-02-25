Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки

Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, наголосила, що Київ не піде на жодні територіальні компроміси з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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Росія відчуває безкарність

"Російський режим і його посібники не зупиняться самі собою. Росія відчуває безкарність, оскільки досі не зазнала належних наслідків за свої злодіяння", - підкреслила вона.

За словами Беци, попри мирні зусилля США та європейських партнерів, Москва продовжує використовувати переговірний процес для прикриття війни.

"Кремль наполягає на тому, щоб Україна пішла зі своєї суверенної території, щоб дати можливість Росії окупувати її... Суверенітет і територіальна цілісність держави - основоположні принципи Статуту ООН", - наголосила вона.

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Санкції

Заступниця міністра закликала міжнародну спільноту мобілізувати ресурси для зупинення агресора, посилити санкції, надати Україні додаткові оборонні можливості та гарантії безпеки, а також забезпечити відповідальність Росії за заподіяну шкоду.

Територіальні поступки

"Ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки. Ми ніколи не поступимося своєю свободою", - підкреслила Беца.

Вона зауважила, що метою України є "всеосяжний, справедливий і тривалий мир, що ґрунтуватиметься на Статуті ООН і міжнародному праві". При цьому "кожна держава має бути впевнена, що її суверенітет дотримується, народ перебуває в безпеці, а агресія карається".

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