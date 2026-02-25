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Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки

Україна не хоче миру за будь-яку ціну. Заява на Радбезі ООН

Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, наголосила, що Київ не піде на жодні територіальні компроміси з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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Росія відчуває безкарність

"Російський режим і його посібники не зупиняться самі собою. Росія відчуває безкарність, оскільки досі не зазнала належних наслідків за свої злодіяння", - підкреслила вона.

За словами Беци, попри мирні зусилля США та європейських партнерів, Москва продовжує використовувати переговірний процес для прикриття війни.

"Кремль наполягає на тому, щоб Україна пішла зі своєї суверенної території, щоб дати можливість Росії окупувати її... Суверенітет і територіальна цілісність держави - основоположні принципи Статуту ООН", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в Радбезі ООН: Ми хочемо миру як ніхто інший, але не за будь-яку ціну

Санкції

Заступниця міністра закликала міжнародну спільноту мобілізувати ресурси для зупинення агресора, посилити санкції, надати Україні додаткові оборонні можливості та гарантії безпеки, а також забезпечити відповідальність Росії за заподіяну шкоду.

Територіальні поступки

"Ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки. Ми ніколи не поступимося своєю свободою", - підкреслила Беца.

Вона зауважила, що метою України є "всеосяжний, справедливий і тривалий мир, що ґрунтуватиметься на Статуті ООН і міжнародному праві". При цьому "кожна держава має бути впевнена, що її суверенітет дотримується, народ перебуває в безпеці, а агресія карається".

Читайте: Територіальні питання треба вирішувати лише на зустрічі з Путіним, - Зеленський

Автор: 

територіальні претензії (79) Радбез ООН (914) Беца Мар’яна (218)
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Топ коментарі
+21
Зараз у лаптеногіх ботів тут станеться чергова діарея )))
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25.02.2026 07:19 Відповісти
+21
" Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки" Накінець. Чітко і ясно. Чого тоді найвеличніший весь час торочить про якість територіальні питання в "мирній угоді"?
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25.02.2026 07:24 Відповісти
+19
А що не так сказала пані Беца?
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25.02.2026 08:11 Відповісти
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З пустого в порожнє, як і завжди.
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25.02.2026 07:15 Відповісти
Ну,застрелити нєбєнзю прямо там у Беци не вийде.
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25.02.2026 07:32 Відповісти
А що не так сказала пані Беца?
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25.02.2026 08:11 Відповісти
Все вірно сказала. Чітко й зрозуміло.
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25.02.2026 09:09 Відповісти
А те шо вже віддане- не рахується, воно свме якось.
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25.02.2026 09:11 Відповісти
Нема у нас відданих територій.
Є території злочинно пройобані ЗЕбандою.
Тому виборці-адепти секти халявних шашличників повинні або розділяти з Ослом оманським відповідальність,або стулити пельки.
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25.02.2026 12:41 Відповісти
Calvados в очередной раз уже написал по сути антиукраинское сообщение.
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25.02.2026 10:39 Відповісти
Зараз у лаптеногіх ботів тут станеться чергова діарея )))
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25.02.2026 07:19 Відповісти
Це 100%. Їх (нашваберних рабів х7йла) тут більше ніж Українців.
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25.02.2026 09:10 Відповісти
Calvados уже отметился
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25.02.2026 10:41 Відповісти
" Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки" Накінець. Чітко і ясно. Чого тоді найвеличніший весь час торочить про якість територіальні питання в "мирній угоді"?
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25.02.2026 07:24 Відповісти
Мабуть для того, щоб наймиротворчіший тішився своєю величчю. Але це не точно.
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25.02.2026 07:28 Відповісти
це все по-плану...по-оманському плану....
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25.02.2026 09:42 Відповісти
Невже так важко казати "московський режим"?
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25.02.2026 07:30 Відповісти
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25.02.2026 07:40 Відповісти
Щось в білий колір на картинці зафарбовано неправильно. Окупований Крим позначено в червоний колір. Чи це про щось інше?
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25.02.2026 08:14 Відповісти
Він в рамочці , окремо виділено
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25.02.2026 12:16 Відповісти
Дякую.
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25.02.2026 14:18 Відповісти
Без кави. Просто війна. Допоки якась з сторін не виснажиться. Якщо москалі, то зупиняться по лінії БЗ. Якщо Україна, то тут важко щось прогнозувати.
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25.02.2026 08:15 Відповісти
З окопа строчиш?
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25.02.2026 08:24 Відповісти
Ну ти хоча би з методички менше тексту копіював. Ну, щоб більш правдиво виглядало...
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25.02.2026 08:35 Відповісти
Це Паша Ппх, він же Паша Пашап.
https://censor.net/ua/comments/locate/3596642/9dd8d6a8-a18d-48b1-8660-9f53ab5eaf1d
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25.02.2026 08:38 Відповісти
А де у нас 178 тис МОЛОДИХ відставників? Це їм по скільки ?
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25.02.2026 08:26 Відповісти
Та нардепка така ж брехуха як і ти. Війна йде з 2014-го. Хто б їх звільнив в такому віці? Мелете язиками не знаючи що... У мене знайомий військовий виходив на пенсію в кінці 2021-го у віці 55 років і через 2 місяці повномаштабка почалась, так його зразу повернули в частину де він служив.
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25.02.2026 08:43 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3602295/da3e2e94-5e2a-4743-8819-84620aaa9130
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25.02.2026 08:46 Відповісти
145 тис. силовиків-пенсіонерів призовного віку не мобілізовані
Це той випадок, коли русня каже правду.
Попри абсолютно розповсюджене кліше, що русня бреше завжди, русня може казати правду. Коли вона вигідна. Коли правда не вигідна - русня бреше.
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25.02.2026 08:41 Відповісти
мільйони офіцерів після кафедр
Паша Ппх, перелогіньтесь.
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25.02.2026 08:29 Відповісти
... офіцерів запасу можуть мобілізовувати тільки на посади по ВОС.
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25.02.2026 12:49 Відповісти
Блазні у війні не перемагають.

Можна скільки завгодно насміхатись над ворогом, можна створити мільйони дотепних мемів, можна висміяти кожен рух і слово ворога, але це не зсуне його з нашої землі.

Посилаючи рускіє кораблі на х..., не варто сподіватись, що вони самостійно туди попрямують... Ці слова варто підкріплювати ракетами, снарядами, дронами і багато чим ще.

Замість планів звільнення нашої землі нам у голови вкладали вигадані підвалини цієї війни та переконували у слабкості ворога. Багато було вигадок, які видавали за правду, а ми, вірячи у ті вигадки, сподівались на неіснуючу силу, на неіснуючий захист, на неіснуючу непереможність.

Нам нав'язали думку про "Київ за 3 дня", хоча насправді це вигадка пропаганди ворога для піднесення настроїв власної армії. Натомість усі вже забули про "2-3 тижні" та "до кордонів 1991го".

Нам показували напівхворих "чмонь" та висміювали, що на московії мобілізують усіх алконавтів та бомжів. Але зараз ми бачимо точнісінько те саме на власних вулицях.

Нам розповідали про те, як "вони не вміють воювати" і як "ми непереможно воюємо".

Нас годували кавою у Криму, а ми побачили двушки на москву.

І таких казок та брехні було і є надто багато... набагато більше, ніж здобутків.

А знаєте чому?

Та лише тому, що блазні не вміють перемагати у війні. Блазні вміють тільки розважати... (c)
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25.02.2026 08:22 Відповісти
Нам розповідали про те, як "вони не вміють воювати" і як "ми непереможно воюємо".
Якщо порівняти наявні ресурси, виникає логічне питання: а як так можна вести війну вже п'ятий рік - і не перемогти?
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25.02.2026 08:49 Відповісти
ЗЕ усі 3 дня

- треба особиста зустріч щоб обговорити територіальні питання
- треба 3 стороння зустріч для обговорення територій і тд

ТО ДЕ БРЕШУТЬ?
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25.02.2026 08:31 Відповісти
Зебіл не задає такі питання. Не гарно сумніватись в діяннях Вождя
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25.02.2026 08:45 Відповісти
Це для Трампа вистава.
Ось що не для Трампа:
Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки
І дійсно, здати Донбас можна було вже давно. Скільки зустрічей було, на кожній можна було дагаваріцца і падпісать.
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25.02.2026 08:50 Відповісти
Просто промова царя Леоніда до 300 спартанців перед битвою при Фермопілах💩
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25.02.2026 08:39 Відповісти
Зе не погоджується, та касапи беруть щораз нові території.
Але він не погоджується.
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25.02.2026 08:51 Відповісти
Треба погодитись і віддати?
Все одно ж заберуть.
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25.02.2026 08:55 Відповісти
Треба щось робити, щоби не віддавати,а не лише розповідати,що не погоджується.
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25.02.2026 09:16 Відповісти
ЗСУ роблять. А до зєлєних низка питань є, звісно.
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25.02.2026 09:25 Відповісти
Що з того,що є,що воно міняє?
"Питання" піднімуть при новій владі.
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25.02.2026 10:36 Відповісти
Беруть, горою трупів за розвалини населених пунктів.
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25.02.2026 09:16 Відповісти
А втрати ос вони поповнюють,бо мають з чого, втрати будуть мати постійно по ходу агресії. Та,видається, важливо логістику їх знищити на окупованих , зокрема найголовнішу логістичну гілку ростов-Крим,щоби зупинити їх.
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25.02.2026 09:27 Відповісти
Та юна пані що не віддасть розпитала дядьків в окопах чи згодні вони віддати життя за її незламність? Якщо москаль переважає в усьому в допомогу Захід вичавлює з себе по краплі то хочеш не хочеш а мусиш поступитися. Або втратити все. Приклад Фінляндії з Японією нічому не вчить необучаємих?
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25.02.2026 09:59 Відповісти
Для них припинення війни це смерть. В окопах ще повно тих, хто на собі відчув корупцію на війні. Зелі треба їх здихатись
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25.02.2026 10:23 Відповісти
Просто "красива міна" при поганій Оманській грі...
Хтось сумнівається що ОП здала давно території ?? Зараз очевидно йде процес торгу за безпеку для корабельних сосен та фламіндічів !!!!
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25.02.2026 12:12 Відповісти
Взагалі такі розмови треба переводити з політичної площини в площину кримінальну.
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25.02.2026 12:13 Відповісти
что значит не признаем? то бишь тут уже ловушка, что согласны на оккупацию, но никогда не признавать. Это не правильная формулировка! Украина будет воевать до освобождения своих земель от оккупации - вот правильный смысл. Украина вынуждена воевать до освобождения от оккупации по законам Украины - вот правильная формулировка. И такого рода формулировки, в которых конструкция (Украина вернет территории, России войск не будет на территории Украины 1991 года). А не признаем - это уже признание, что территории будут оккупированные. Украина будет продолжать воевать, и как Холодная война истощила совок, так же истощиться Россия и развалится. Не будет за счет чего финансировать армию и пенсии и тогда армия не сможет воевать в Украине и посыплется, когда зарплат не будет, снабжения не будет, они начнут рассыпаться сами и Украина освободится от оккупации. А регионы будут голодные и прекратят деньги высылать в Москву и начнется тотальный кризис управления и Россия развалится: без денег армия, силовики, пенсионеры, бюджетники, и т.д. Тотальный кризис управления = развал РФ!
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25.02.2026 12:25 Відповісти
Цікаво, що УПячка лажанулась з першою фразою в свіїй інфі, а саме жруканули "Заступниця міністра оборони України Мар'яна Беца....", і цю лажу повторив Цензор. Бо навіть в посилані на "https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4095219-beca-v-radbezi-oon-mi-nikoli-ne-pogodimosa-na-teritorialni-postupki.html Укрінформ" можна прочитати, що Беца - заступник міністра закордоних справ; і на https://www.kmu.gov.ua/news/mariana-betsa-v-heneralnii-asamblei-oon-zhodnykh-kompromisiv-shchodo-suverenitetu-ta-terytorialnoi-tsilisnosti Урядовому порталі - так само....
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25.02.2026 12:53 Відповісти
Вчора могла бути непоправна втрата: про вчорашній нібито замах ще не повідомляли?
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25.02.2026 12:58 Відповісти
 
 