Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки
Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, наголосила, що Київ не піде на жодні територіальні компроміси з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Росія відчуває безкарність
"Російський режим і його посібники не зупиняться самі собою. Росія відчуває безкарність, оскільки досі не зазнала належних наслідків за свої злодіяння", - підкреслила вона.
За словами Беци, попри мирні зусилля США та європейських партнерів, Москва продовжує використовувати переговірний процес для прикриття війни.
"Кремль наполягає на тому, щоб Україна пішла зі своєї суверенної території, щоб дати можливість Росії окупувати її... Суверенітет і територіальна цілісність держави - основоположні принципи Статуту ООН", - наголосила вона.
Санкції
Заступниця міністра закликала міжнародну спільноту мобілізувати ресурси для зупинення агресора, посилити санкції, надати Україні додаткові оборонні можливості та гарантії безпеки, а також забезпечити відповідальність Росії за заподіяну шкоду.
Територіальні поступки
"Ми ніколи не визнаємо окупацію. Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки. Ми ніколи не поступимося своєю свободою", - підкреслила Беца.
Вона зауважила, що метою України є "всеосяжний, справедливий і тривалий мир, що ґрунтуватиметься на Статуті ООН і міжнародному праві". При цьому "кожна держава має бути впевнена, що її суверенітет дотримується, народ перебуває в безпеці, а агресія карається".
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Є території злочинно пройобані ЗЕбандою.
Тому виборці-адепти секти халявних шашличників повинні або розділяти з Ослом оманським відповідальність,або стулити пельки.
https://censor.net/ua/comments/locate/3596642/9dd8d6a8-a18d-48b1-8660-9f53ab5eaf1d
Це той випадок, коли русня каже правду.
Попри абсолютно розповсюджене кліше, що русня бреше завжди, русня може казати правду. Коли вона вигідна. Коли правда не вигідна - русня бреше.
Паша Ппх, перелогіньтесь.
Можна скільки завгодно насміхатись над ворогом, можна створити мільйони дотепних мемів, можна висміяти кожен рух і слово ворога, але це не зсуне його з нашої землі.
Посилаючи рускіє кораблі на х..., не варто сподіватись, що вони самостійно туди попрямують... Ці слова варто підкріплювати ракетами, снарядами, дронами і багато чим ще.
Замість планів звільнення нашої землі нам у голови вкладали вигадані підвалини цієї війни та переконували у слабкості ворога. Багато було вигадок, які видавали за правду, а ми, вірячи у ті вигадки, сподівались на неіснуючу силу, на неіснуючий захист, на неіснуючу непереможність.
Нам нав'язали думку про "Київ за 3 дня", хоча насправді це вигадка пропаганди ворога для піднесення настроїв власної армії. Натомість усі вже забули про "2-3 тижні" та "до кордонів 1991го".
Нам показували напівхворих "чмонь" та висміювали, що на московії мобілізують усіх алконавтів та бомжів. Але зараз ми бачимо точнісінько те саме на власних вулицях.
Нам розповідали про те, як "вони не вміють воювати" і як "ми непереможно воюємо".
Нас годували кавою у Криму, а ми побачили двушки на москву.
І таких казок та брехні було і є надто багато... набагато більше, ніж здобутків.
А знаєте чому?
Та лише тому, що блазні не вміють перемагати у війні. Блазні вміють тільки розважати... (c)
Якщо порівняти наявні ресурси, виникає логічне питання: а як так можна вести війну вже п'ятий рік - і не перемогти?
- треба особиста зустріч щоб обговорити територіальні питання
- треба 3 стороння зустріч для обговорення територій і тд
ТО ДЕ БРЕШУТЬ?
Ось що не для Трампа:
Україна в Радбезі ООН: Ми ніколи не погодимося на територіальні поступки
І дійсно, здати Донбас можна було вже давно. Скільки зустрічей було, на кожній можна було дагаваріцца і падпісать.
Але він не погоджується.
Все одно ж заберуть.
"Питання" піднімуть при новій владі.
Хтось сумнівається що ОП здала давно території ?? Зараз очевидно йде процес торгу за безпеку для корабельних сосен та фламіндічів !!!!