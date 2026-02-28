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Новости Видео Удар Израиля по Ирану Атаки Ирана на Израиль Операция США против Ирана Иран атаковал базы США
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Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке: один человек погиб в Абу-Даби, – 3МИ. ВИДЕО

Под ударами Ирана 28 февраля пострадали не только объекты в Израиле. Тегеран атаковал военные объекты США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подконтрольное иранскому режиму пропагандистское СМИ Press TV и израильский Channel 12.

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Первые подробности

По информации СМИ, Иран нанес удар по военно-морской базе США в Бахрейне.

Также о взрывах сообщают в Кувейте, Катаре и Абу-Даби (ОАЭ). Во всех этих странах находятся американские военные базы.

По данным Reuters, в Абу-Даби погиб один человек после того, как ОАЭ перехватили иранские ракеты.

Также местные СМИ сообщают, что прогремел взрыв и работает ПВО в престижном районе Марина, города Дубаи, ОАЭ.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, - МИД об операции Израиля и США

Удары по Ирану 28 февраля

Автор: 

Израиль (2245) Иран (2963)
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Топ комментарии
+41
Тромб повинен негайно сісти за стіл мірних перемовин при посередництві Сі і Кін Чен Ина і прийняти мірну угоду і віддати Ірану території Майамі, Флориди і Каліфорнії
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28.02.2026 12:44 Ответить
+38
наші люди ло дубаям не їздять
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28.02.2026 12:33 Ответить
+28
Кандидат на Нобелівську премію миру Донні Трамп почав припиняти чергову війну.
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28.02.2026 12:46 Ответить
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Страница 2 из 2
Спитай у вашого бульбапюрера! Чи вже все забув??
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28.02.2026 13:55 Ответить
🔴 Ізраїль вжив заходів, щоб перешкодити успіху дипломатичних переговорів між Вашингтоном і Тегераном, які минулого тижня були близькі до завершення, повідомляє NBC News з посиланням на високопоставленого дипломата.

"Ще раз, коли переговори наблизилися до успіху, Ізраїль втрутився", - цитує телеканал його слова.

Він додав, що в даній ситуації "ізраїльський хвіст крутить американською собакою", маючи на увазі вплив дій Ізраїлю на зовнішню політику США. За словами джерела, втручання відбулося в критичний момент, коли сторони досягли значного прогресу з ключових питань.
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28.02.2026 13:24 Ответить
Я не вірю, що Іран можна було відмовити від ядерної програми.
А саме вона становить найбільшу загрозу для світу.
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28.02.2026 13:27 Ответить
Сьогодні не тільки по Ізраїлю прилетіло.
Могло б бути і зі "спєціальной боєвой частью".
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28.02.2026 13:52 Ответить
Твоя смердяча кацапія теж становить..своєю неадекватністю...
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28.02.2026 13:56 Ответить
Найбільша загроза для світу расєя , в що таке відмова від ядерки видно на прикладі України
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28.02.2026 22:00 Ответить
Менше язиком Трампу треба плескати !
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28.02.2026 13:26 Ответить
Німим премію Миру не дають..))
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28.02.2026 13:27 Ответить
Іран нічого нікому не зробить 99% його ракет зіб'ють, питання лише чи США обійдуться обстрілами, чи їм буде потрібна наземна операція, щоб вивести збагачений уран.
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28.02.2026 13:32 Ответить
Той уран уже в рашку відправили перед попереднім бомбардуванням
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28.02.2026 15:44 Ответить
Думаю, там буде удар на випередження. Азербайджан піде відвойовувати свої історичні землі
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28.02.2026 14:14 Ответить
цікаво виходить: тепер у атакованих країн не лишиться вибору, окрім як приєднатися до операції США.
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28.02.2026 13:44 Ответить
❗️ Війна в Ірані призведе до нестачі ракет ППО для України: США можуть витратити річний запас за один-два дні операції, - «FT».
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28.02.2026 13:46 Ответить
🇮🇹Італія стверджує, що пошкоджено злітно-посадкову смугу на базі в Кувейті, де розміщені її війська.

🇬🇧Британські військові не брали участі в ударах по Ірану, заявили британські чиновники, відмовившись коментувати, чи використовували американські війська британські бази, такі як Дієго-Гарсія.
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28.02.2026 13:48 Ответить
⚡️Франція терміново скликає Радбезу ООН через ескалацію між США, Ізраїлем та Іраном, - Макрон.
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28.02.2026 14:25 Ответить
Супутниковий знімок резиденції Аятоли - її знищено ракетами.

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28.02.2026 14:31 Ответить
Кого не шкода, так це Оае. Вічно підмахували кацапам
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28.02.2026 14:33 Ответить
Чи є взагалі арабська країна, яку має бути шкода? Кого мені шкода, так це персів, які потрапили під гніт рушникоголової релігії.
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28.02.2026 15:56 Ответить
може і є хтось, хто хоча б нейтральний. А ці гниди неприкрито топили за кацапів.
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28.02.2026 18:00 Ответить
🔶 У Дубаї місцеві жителі почали робити запаси - вигрібати воду та туалетний папір з полиць магазинів, - ЗМІ
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28.02.2026 14:36 Ответить
Ібо нєхєр підмахувати аятоллі
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28.02.2026 15:47 Ответить
І кацапам
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28.02.2026 18:02 Ответить
Дак там завжди можна сісти на верблюда, і удалитись в пустелю, з палаткою
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28.02.2026 23:55 Ответить
🔶 США може напасти на Ірак: Вашингтон направив офіційне попередження Багдаду, що «фронт» буде розширено в разі участі проіранських формувань у цій війні
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28.02.2026 14:37 Ответить
❗️ Іран завдав новий удар по базі США в Кувейті, заявляє Tasnim.
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28.02.2026 15:06 Ответить
❗️ Іранський шахед вдарив по військово-морській базі США в Бахрейні.
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28.02.2026 15:18 Ответить
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