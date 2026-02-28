Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке: один человек погиб в Абу-Даби, – 3МИ. ВИДЕО

Под ударами Ирана 28 февраля пострадали не только объекты в Израиле. Тегеран атаковал военные объекты США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подконтрольное иранскому режиму пропагандистское СМИ Press TV и израильский Channel 12.

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Первые подробности

По информации СМИ, Иран нанес удар по военно-морской базе США в Бахрейне.

Также о взрывах сообщают в Кувейте, Катаре и Абу-Даби (ОАЭ). Во всех этих странах находятся американские военные базы.

По данным Reuters, в Абу-Даби погиб один человек после того, как ОАЭ перехватили иранские ракеты.

Также местные СМИ сообщают, что прогремел взрыв и работает ПВО в престижном районе Марина, города Дубаи, ОАЭ.

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Удары по Ирану 28 февраля