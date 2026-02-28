Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке: один человек погиб в Абу-Даби, – 3МИ. ВИДЕО
Под ударами Ирана 28 февраля пострадали не только объекты в Израиле. Тегеран атаковал военные объекты США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на подконтрольное иранскому режиму пропагандистское СМИ Press TV и израильский Channel 12.
Первые подробности
По информации СМИ, Иран нанес удар по военно-морской базе США в Бахрейне.
Также о взрывах сообщают в Кувейте, Катаре и Абу-Даби (ОАЭ). Во всех этих странах находятся американские военные базы.
По данным Reuters, в Абу-Даби погиб один человек после того, как ОАЭ перехватили иранские ракеты.
Также местные СМИ сообщают, что прогремел взрыв и работает ПВО в престижном районе Марина, города Дубаи, ОАЭ.
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Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране".
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"Ще раз, коли переговори наблизилися до успіху, Ізраїль втрутився", - цитує телеканал його слова.
Він додав, що в даній ситуації "ізраїльський хвіст крутить американською собакою", маючи на увазі вплив дій Ізраїлю на зовнішню політику США. За словами джерела, втручання відбулося в критичний момент, коли сторони досягли значного прогресу з ключових питань.
А саме вона становить найбільшу загрозу для світу.
Могло б бути і зі "спєціальной боєвой частью".
🇬🇧Британські військові не брали участі в ударах по Ірану, заявили британські чиновники, відмовившись коментувати, чи використовували американські війська британські бази, такі як Дієго-Гарсія.