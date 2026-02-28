Іран атакував військові об’єкти США на Близькому Сході: одна людина загинула в Абу-Дабі, – 3МІ. ВIДЕО

Під ударами Ірану 28 лютого постраждали не тільки об’єкти в Ізраїлі. Тегеран атакував військові об’єкти США в Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на підконтрольне іранському режиму пропагандистське медіа Press TV та ізраїльський Channel 12.

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Перші деталі

За інформацією ЗМІ, Іран завдав удару по військово-морській базі США у Бахрейні.

Також про вибухи повідомляють у Кувейті, Катарі та Абу-Дабі (ОАЄ). У всіх цих країнах розташовані американські військові бази.

За даними Reuters, в Абу-Дабі загинула одна людина після того, як ОАЕ перехопили іранські ракети.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що пролунав вибух та працює ППО в престижному районі Марина, міста Дубаї, ОАЕ.

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Удари по Ірану 28 лютого