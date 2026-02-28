Іран атакував військові об’єкти США на Близькому Сході: одна людина загинула в Абу-Дабі, – 3МІ. ВIДЕО
Під ударами Ірану 28 лютого постраждали не тільки об’єкти в Ізраїлі. Тегеран атакував військові об’єкти США в Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на підконтрольне іранському режиму пропагандистське медіа Press TV та ізраїльський Channel 12.
Перші деталі
За інформацією ЗМІ, Іран завдав удару по військово-морській базі США у Бахрейні.
Також про вибухи повідомляють у Кувейті, Катарі та Абу-Дабі (ОАЄ). У всіх цих країнах розташовані американські військові бази.
За даними Reuters, в Абу-Дабі загинула одна людина після того, як ОАЕ перехопили іранські ракети.
Також місцеві ЗМІ повідомляють, що пролунав вибух та працює ППО в престижному районі Марина, міста Дубаї, ОАЕ.
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Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".
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"Ще раз, коли переговори наблизилися до успіху, Ізраїль втрутився", - цитує телеканал його слова.
Він додав, що в даній ситуації "ізраїльський хвіст крутить американською собакою", маючи на увазі вплив дій Ізраїлю на зовнішню політику США. За словами джерела, втручання відбулося в критичний момент, коли сторони досягли значного прогресу з ключових питань.
А саме вона становить найбільшу загрозу для світу.
Могло б бути і зі "спєціальной боєвой частью".
🇬🇧Британські військові не брали участі в ударах по Ірану, заявили британські чиновники, відмовившись коментувати, чи використовували американські війська британські бази, такі як Дієго-Гарсія.