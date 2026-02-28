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Новини Відео Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Іран атакував військові об’єкти США на Близькому Сході: одна людина загинула в Абу-Дабі, – 3МІ. ВIДЕО

Під ударами Ірану 28 лютого постраждали не тільки об’єкти в Ізраїлі. Тегеран атакував військові об’єкти США в Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на підконтрольне іранському режиму пропагандистське медіа Press TV та ізраїльський Channel 12.

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Перші деталі

За інформацією ЗМІ, Іран завдав удару по військово-морській базі США у Бахрейні.

Також про вибухи повідомляють у Кувейті, Катарі та Абу-Дабі (ОАЄ). У всіх цих країнах розташовані американські військові бази.

За даними Reuters, в Абу-Дабі загинула одна людина після того, як ОАЕ перехопили іранські ракети.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що пролунав вибух та працює ППО в престижному районі Марина, міста Дубаї, ОАЕ.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підтримує народ Ірану, а не режим, - МЗС про операцію Ізраїлю та США

Удари по Ірану 28 лютого

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471)
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Топ коментарі
+41
Тромб повинен негайно сісти за стіл мірних перемовин при посередництві Сі і Кін Чен Ина і прийняти мірну угоду і віддати Ірану території Майамі, Флориди і Каліфорнії
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28.02.2026 12:44 Відповісти
+38
наші люди ло дубаям не їздять
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28.02.2026 12:33 Відповісти
+28
Кандидат на Нобелівську премію миру Донні Трамп почав припиняти чергову війну.
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28.02.2026 12:46 Відповісти
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Спитай у вашого бульбапюрера! Чи вже все забув??
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28.02.2026 13:55 Відповісти
🔴 Ізраїль вжив заходів, щоб перешкодити успіху дипломатичних переговорів між Вашингтоном і Тегераном, які минулого тижня були близькі до завершення, повідомляє NBC News з посиланням на високопоставленого дипломата.

"Ще раз, коли переговори наблизилися до успіху, Ізраїль втрутився", - цитує телеканал його слова.

Він додав, що в даній ситуації "ізраїльський хвіст крутить американською собакою", маючи на увазі вплив дій Ізраїлю на зовнішню політику США. За словами джерела, втручання відбулося в критичний момент, коли сторони досягли значного прогресу з ключових питань.
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28.02.2026 13:24 Відповісти
Я не вірю, що Іран можна було відмовити від ядерної програми.
А саме вона становить найбільшу загрозу для світу.
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28.02.2026 13:27 Відповісти
Сьогодні не тільки по Ізраїлю прилетіло.
Могло б бути і зі "спєціальной боєвой частью".
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28.02.2026 13:52 Відповісти
Твоя смердяча кацапія теж становить..своєю неадекватністю...
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28.02.2026 13:56 Відповісти
Найбільша загроза для світу расєя , в що таке відмова від ядерки видно на прикладі України
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28.02.2026 22:00 Відповісти
Менше язиком Трампу треба плескати !
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28.02.2026 13:26 Відповісти
Німим премію Миру не дають..))
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28.02.2026 13:27 Відповісти
Іран нічого нікому не зробить 99% його ракет зіб'ють, питання лише чи США обійдуться обстрілами, чи їм буде потрібна наземна операція, щоб вивести збагачений уран.
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28.02.2026 13:32 Відповісти
Той уран уже в рашку відправили перед попереднім бомбардуванням
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28.02.2026 15:44 Відповісти
Думаю, там буде удар на випередження. Азербайджан піде відвойовувати свої історичні землі
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28.02.2026 14:14 Відповісти
цікаво виходить: тепер у атакованих країн не лишиться вибору, окрім як приєднатися до операції США.
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28.02.2026 13:44 Відповісти
❗️ Війна в Ірані призведе до нестачі ракет ППО для України: США можуть витратити річний запас за один-два дні операції, - «FT».
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28.02.2026 13:46 Відповісти
🇮🇹Італія стверджує, що пошкоджено злітно-посадкову смугу на базі в Кувейті, де розміщені її війська.

🇬🇧Британські військові не брали участі в ударах по Ірану, заявили британські чиновники, відмовившись коментувати, чи використовували американські війська британські бази, такі як Дієго-Гарсія.
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28.02.2026 13:48 Відповісти
⚡️Франція терміново скликає Радбезу ООН через ескалацію між США, Ізраїлем та Іраном, - Макрон.
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28.02.2026 14:25 Відповісти
Супутниковий знімок резиденції Аятоли - її знищено ракетами.

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28.02.2026 14:31 Відповісти
Кого не шкода, так це Оае. Вічно підмахували кацапам
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28.02.2026 14:33 Відповісти
Чи є взагалі арабська країна, яку має бути шкода? Кого мені шкода, так це персів, які потрапили під гніт рушникоголової релігії.
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28.02.2026 15:56 Відповісти
може і є хтось, хто хоча б нейтральний. А ці гниди неприкрито топили за кацапів.
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28.02.2026 18:00 Відповісти
🔶 У Дубаї місцеві жителі почали робити запаси - вигрібати воду та туалетний папір з полиць магазинів, - ЗМІ
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28.02.2026 14:36 Відповісти
Ібо нєхєр підмахувати аятоллі
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28.02.2026 15:47 Відповісти
І кацапам
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28.02.2026 18:02 Відповісти
Дак там завжди можна сісти на верблюда, і удалитись в пустелю, з палаткою
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28.02.2026 23:55 Відповісти
🔶 США може напасти на Ірак: Вашингтон направив офіційне попередження Багдаду, що «фронт» буде розширено в разі участі проіранських формувань у цій війні
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28.02.2026 14:37 Відповісти
❗️ Іран завдав новий удар по базі США в Кувейті, заявляє Tasnim.
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28.02.2026 15:06 Відповісти
❗️ Іранський шахед вдарив по військово-морській базі США в Бахрейні.
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28.02.2026 15:18 Відповісти
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