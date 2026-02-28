Це вибір США. Іран не хоче війни і готовий до деескалації, - глава МЗС Арагчі
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що війна було вибором Сполучених Штатів, натомість Іран її не хоче і готовий до деескалації.
Про це він розповів в інтерв'ю для NBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
США доведеться заплатити
"Зараз ніякого зв'язку немає. Але якщо американці захочуть поговорити з нами, вони знають, як зі мною зв'язатися. Ми, безумовно, зацікавлені в деескалації", - зазначив Арагчі.
За його словами, Тегеран нібито не хоче війни, а США доведеться заплатити за їхній вибір.
"Це війна за власним вибором Сполучених Штатів, і їм доведеться за це заплатити. Але, що стосується нас, ми не хочемо війни", - заявив Арагчі.
Немає меж самообороні
Крім того, глава МЗС додав, що Іран з метою "самооборони" атакує американські військові бази на Близькому Сході, наголосивши, що самообороні "немає меж".
"Ми не є ініціаторами цієї агресії. Це Сполучені Штати та Ізраїль почали цю агресію. Тому для нас немає межі самообороні, але щойно агресія припиниться, ми також перетворимо самооборону", - заявив він.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
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але вже після агресивної війни проти Грузії
https://militarnyi.com/en/news/israeli-companies-supplied-tools-to-russia-s-defense-industry-investigation/
>In 2024, metalworking tools worth more than $10 million were exported from Israel to Russia and used by companies linked to the Russian defense industry, according to an investigation by The Insider.
вай блін, як не зручно
І там не лише ланцети:
https://jamestown.org/israel-russia-uav-deal-reflects-conflicting-rationales-and-interests/
https://united24media.com/latest-news/israeli-firms-supplying-tools-for-russias-s-400-and-su-35-production-despite-sanctions-investigation-finds-7616
ета всьо іран
Хто в 2010 правив в Україні?
А як легко можна маніпулювати для тих,хто сі не розуміє в маніпуляціях.
Не йде в ніяке порівняння з Іраном, з його 3 млрд.дол. на ракети і головне,поставки шахедів і їх технологій в росію в час повномасштпбної.
І головне,що Ізраїль разом із США,знищують цю воєнну машину Ірану.
Якщо то фігня,як кому...
феруза.
я б може одружився.
звісно, ні. бо молодий був.
Ви лише трохи сьорбнули тієї ухи, якої заварив Х-уйло, коли ви приєдналися до його агресії проти українців, та ще й хизувалися тим, як ваші дрони вбивають українців.
Хоча Трампон - моральний ідіот, і, на відміну від захисту Ізраїлю, йому глибоко байдуже, що його московський дружбан намагається знищити Україну.