Це вибір США. Іран не хоче війни і готовий до деескалації, - глава МЗС Арагчі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що війна було вибором Сполучених Штатів, натомість Іран її не хоче і готовий до деескалації.

Про це він розповів в інтерв'ю для NBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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США доведеться заплатити

"Зараз ніякого зв'язку немає. Але якщо американці захочуть поговорити з нами, вони знають, як зі мною зв'язатися. Ми, безумовно, зацікавлені в деескалації", - зазначив Арагчі.

За його словами, Тегеран нібито не хоче війни, а США доведеться заплатити за їхній вибір.

"Це війна за власним вибором Сполучених Штатів, і їм доведеться за це заплатити. Але, що стосується нас, ми не хочемо війни", - заявив Арагчі.

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Немає меж самообороні

Крім того, глава МЗС додав, що Іран з метою "самооборони" атакує американські військові бази на Близькому Сході, наголосивши, що самообороні "немає меж".

"Ми не є ініціаторами цієї агресії. Це Сполучені Штати та Ізраїль почали цю агресію. Тому для нас немає межі самообороні, але щойно агресія припиниться, ми також перетворимо самооборону", - заявив він.

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