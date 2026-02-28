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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Це вибір США. Іран не хоче війни і готовий до деескалації, - глава МЗС Арагчі

Аракчі про деескалацію

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що війна було вибором Сполучених Штатів, натомість Іран її не хоче і готовий до деескалації.

Про це він розповів в інтерв'ю для NBC News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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США доведеться заплатити

"Зараз ніякого зв'язку немає. Але якщо американці захочуть поговорити з нами, вони знають, як зі мною зв'язатися. Ми, безумовно, зацікавлені в деескалації", - зазначив Арагчі.

За його словами, Тегеран нібито не хоче війни, а США доведеться заплатити за їхній вибір.

"Це війна за власним вибором Сполучених Штатів, і їм доведеться за це заплатити. Але, що стосується нас, ми не хочемо війни", - заявив Арагчі.

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Немає меж самообороні

Крім того, глава МЗС додав, що Іран з метою "самооборони" атакує американські військові бази на Близькому Сході, наголосивши, що самообороні "немає меж".

"Ми не є ініціаторами цієї агресії. Це Сполучені Штати та Ізраїль почали цю агресію. Тому для нас немає межі самообороні, але щойно агресія припиниться, ми також перетворимо самооборону", - заявив він.

Також дивіться: Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по пускових установках балістичних ракет Ірану. ВIДЕО

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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Іран (3471) США (26698)
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Топ коментарі
+25
це не вибір, а вимушена необхідність,
бо ви, разом зі своєю кацапнею, всіх навкруги закоцали.
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28.02.2026 18:11 Відповісти
+25
Ой, а що сталось?
Беззбройних студентів вбивати можна, а от головорізів озброєних до зубів - зась.
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28.02.2026 18:13 Відповісти
+17
Іран починає застосовувати методи *****. Вони наче б то й готові до переговорів, будуть займатись словоблудом, щось обіцяти, виторговувати, відтягувати. Але все будуть робити заради збереження своєї влади.
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28.02.2026 18:12 Відповісти
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>Росії видали ліцензію на ланцет ще в 2010,коли навіть про АТО ніхто ще підозрював

але вже після агресивної війни проти Грузії

https://militarnyi.com/en/news/israeli-companies-supplied-tools-to-russia-s-defense-industry-investigation/
>In 2024, metalworking tools worth more than $10 million were exported from Israel to Russia and used by companies linked to the Russian defense industry, according to an investigation by The Insider.

вай блін, як не зручно

І там не лише ланцети:

https://jamestown.org/israel-russia-uav-deal-reflects-conflicting-rationales-and-interests/

https://united24media.com/latest-news/israeli-firms-supplying-tools-for-russias-s-400-and-su-35-production-despite-sanctions-investigation-finds-7616

ета всьо іран
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28.02.2026 19:38 Відповісти
Про бпла,угода в 2010.Повідомляв посол Бродський
Хто в 2010 правив в Україні?
А як легко можна маніпулювати для тих,хто сі не розуміє в маніпуляціях.
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28.02.2026 19:45 Відповісти
зрозуміло, коли іран допомагає русні - це погано, коли ізраїль допомагає русні - це добре
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28.02.2026 19:48 Відповісти
Під час АТО-ООС, повномасштпбної, Ізраїль не допомагав хазяїну слуг народу-а угода про бпла була укладена ще в 2010,ще в час,коли в Україні правив Янукович,а Іран продав технології шахедів і ракет на 3млд.дол. вже в час повномасштабної, знову ж таки, найбільшої війни після другої світової.
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28.02.2026 20:04 Відповісти
тільки в 25 році спеціальні верстати продали русні, для виробництва зброї, а так, фігня...
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28.02.2026 20:08 Відповісти
Верстати,свердла, фрези продавались не для мо росії,не як військова продукція,хоча там могли використати не по призначенню, на 10млн.дол.в 2024,та і скільки їх, верстатів,могло бути на ті ж 10млн.дол.?
Не йде в ніяке порівняння з Іраном, з його 3 млрд.дол. на ракети і головне,поставки шахедів і їх технологій в росію в час повномасштпбної.
І головне,що Ізраїль разом із США,знищують цю воєнну машину Ірану.
Якщо то фігня,як кому...
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28.02.2026 20:46 Відповісти
брешет мразь также как *****!
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28.02.2026 19:33 Відповісти
була в мене знайома в молодості.
феруза.
я б може одружився.
звісно, ні. бо молодий був.

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28.02.2026 19:36 Відповісти
Іранські гнилі аятоли! А Україна хотіла війни, коли на неї напав Х-уйло?
Ви лише трохи сьорбнули тієї ухи, якої заварив Х-уйло, коли ви приєдналися до його агресії проти українців, та ще й хизувалися тим, як ваші дрони вбивають українців.
Хоча Трампон - моральний ідіот, і, на відміну від захисту Ізраїлю, йому глибоко байдуже, що його московський дружбан намагається знищити Україну.
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28.02.2026 19:41 Відповісти
І знов не можна не процитувати Митця: "ось бач, злякався, йо#@ний сцікун!"
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28.02.2026 19:52 Відповісти
Що пахне жареним) гори в пеклі лайно зі своїм пітухоісламом
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28.02.2026 20:11 Відповісти
Зарікалася свиня
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28.02.2026 21:55 Відповісти
Отак один потужний удар "по яйцях" відразу перетворює "Петра 1" у звичайного Петра...😂🤣🤣🤣
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01.03.2026 09:29 Відповісти
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