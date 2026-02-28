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Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по пускових установках балістичних ракет Ірану. ВIДЕО
У мережі оприлюднено кадри, на яких Повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по іранських пускових установках балістичних ракет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у межах масштабної спецоперації, про яку оголосив президент США Дональд Трамп, було уражено низку військових об’єктів Ірану.
Деталі
Під час пресконференції 28 лютого Трамп заявив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об’єктів.
"Вони відкинули кожну можливість відмовитися від реалізації своїх ядерних амбіцій, і ми більше не можемо цього терпіти", - наголосив він.
Також Трамп звинуватив Іран у фінансуванні та тренуванні бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку, а також представників ХАМАС у Палестині.
Топ коментарі
+18 Artcore
показати весь коментар28.02.2026 17:12 Відповісти Посилання
+17 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар28.02.2026 17:14 Відповісти Посилання
+12 Сергей Сергей #530107
показати весь коментар28.02.2026 17:14 Відповісти Посилання
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Реєстрація: 27.02.2026
Так ти новонароджений? Вітаю...
А під угрозою втратити декілька міст мільйонників разом з населенням (це при найкращому сценарію) вже і пуйло не такий диктатор і тиран =(
Звідки ви такі "вумні" плодитеся .......
то є детонація іранської балістики
.
"Ви не вірите нашій розвідці? сам буданов казав."
Аббас Аракчи, который министр иностранных дел Ирана: «Да, мы лишились нескольких командиров, но это не такая большая проблема».
Все верно, это не проблема, это задача. И она вполне успешно решается.
Пока не подтверждено: рахбар Хаменаи убит.
1 у здібності спецлужб, непідзвітніх кремлівській Тулсі з Дідом
2 та в Ізраїльські також
хоч би порт якийсь захопили і окопалися