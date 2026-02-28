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Новини Відео Удар Ізраїлю по Ірану
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Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по пускових установках балістичних ракет Ірану. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри, на яких Повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по іранських пускових установках балістичних ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у межах масштабної спецоперації, про яку оголосив президент США Дональд Трамп, було уражено низку військових об’єктів Ірану.

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Деталі

Під час пресконференції 28 лютого Трамп заявив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об’єктів.

"Вони відкинули кожну можливість відмовитися від реалізації своїх ядерних амбіцій, і ми більше не можемо цього терпіти", - наголосив він.

Також Трамп звинуватив Іран у фінансуванні та тренуванні бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку, а також представників ХАМАС у Палестині.

Читайте також: США почали масштабну операцію проти Ірану. Ракетну промисловість Тегерану "зрівняємо із землею", - Трамп

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471) ракети (4445) США (26698) атака (1605)
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Топ коментарі
+18
Міндіча до ракети прив'язали?
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28.02.2026 17:12 Відповісти
+17
В мене питання, чому так же не можна з кремлівським режимом зробити замість всіх тих безрезультатних багаторічних переговорів? За один день можна було закінчити війну.
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28.02.2026 17:14 Відповісти
+12
Кацапи, ви сильно азабочєні?))
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28.02.2026 17:14 Відповісти
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Балістика? Уже ніхто нікуди не летить...
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28.02.2026 17:11 Відповісти
Як виявилося - летить у відповідь , та іще як летить .....
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28.02.2026 20:27 Відповісти
із такою кількістю за годину - це як тренувальні цілі для екіпажів ППО...
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28.02.2026 20:42 Відповісти
Ага .... одні цілі для ппо ...
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28.02.2026 20:44 Відповісти
Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 27.02.2026
Так ти новонароджений? Вітаю...
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28.02.2026 20:47 Відповісти
Ага , а іще я кацап і троль . P.S. Твоє трьохрічне "животіння" на Цензорі то не про досягнення , а про гнидявість характеру
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28.02.2026 20:57 Відповісти
Міндіча до ракети прив'язали?
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28.02.2026 17:12 Відповісти
В мене питання, чому так же не можна з кремлівським режимом зробити замість всіх тих безрезультатних багаторічних переговорів? За один день можна було закінчити війну.
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28.02.2026 17:14 Відповісти
у нас нема Ф35
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28.02.2026 17:18 Відповісти
Кацапи унаслідували від совка безліч ЯЗ, і скільки її залишилось ніхто не знає. Тому може бути катастрофа не тільки на території кацапії, а навіть на всьому континенті. Тому ніхто не хоче ризикувати.
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28.02.2026 17:22 Відповісти
Ймовірність катастрофи мізерна, адже ядерка є 'останнім аргументом королів', коли сенс її використання з'являється лише у випадку ймовірного ПОВНОГО ФІЗИЧНОГО знищення країни (мов гинути так хоча б з музикою). Просто ж небезпека падіння режиму чи навіть військової поразки не є достатньою підставою для застосування ядерки, якщо на горизонті не маячить геноцид (але серед західних лідерів новий Гітлер на щастя не спостерігається). Всі ж хочуть вижити, а ядерна зброя це зброя колективного застосування, а знаменита 'ядерна кнопка' це звичайна бутафорія, розрахована на публіку.
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28.02.2026 18:00 Відповісти
А хто дасть гарантію, що ***** та його підАри її не застосують, коли приміром США чи інша країна довбоне по їхнім шахтам з ЯЗ?
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28.02.2026 18:09 Відповісти
Відносною гарантією є достатньо довгий ланцюжок виконавців між віддачею наказу на пуск та здійсненням самого пуску. Так званий 'чдерний чемоданчика ***** це лише передавач закодованої команди на застосування ядерної зброї, після передачі якої ніщо не відбувається в автоматичному режимі (в кінцевому випадку безпосередньо на самій пусковій можна просто вимкнути струм чи витягнути кілька роз'ємів, і ніщо нікуди не полетить).
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28.02.2026 18:18 Відповісти
"Просто ж небезпека падіння режиму" - режим управляє країною і свою смерть вважає досить достатнім аргументом почати кінець світу! Як раз фізичне знищення частини країни вони би ще проковтнули, а таке ніколи!
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28.02.2026 19:06 Відповісти
Стратегія совка була правильною - задача не дати знищити ВСІ ядерні боєголовки! Це треба одним махом вибити всі підводні лодки, пускові шахти, мобільні пускові комплекси так щоби не встигли відповісти. І це тільки щоби США відповідь не отримало, Європа все одно отримає, занадто багато можливостей по доставці на таку відстань - різна балістика, ті ж Іскандери, різні крилаті ракети. Запускати можуть як з землі, з літаків, з кораблів, з підлодок!
А під угрозою втратити декілька міст мільйонників разом з населенням (це при найкращому сценарію) вже і пуйло не такий диктатор і тиран =(
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28.02.2026 19:04 Відповісти
Кацапи, ви сильно азабочєні?))
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28.02.2026 17:14 Відповісти
Чим - що відзавтра будуть шикуватися за їхньою нафтою ? (( Вони зараз руки потирають .
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28.02.2026 20:28 Відповісти
О, азабочєнний. Як там пагодка в масквє?)))
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01.03.2026 00:17 Відповісти
Не вмієш користуватися gismeteo чи meteoprog ? Хоча , чому я дивуюся - ти власними мізками не вмієш скористатися , а тут іще якийсь прогноз погоди ))) Може ти , телепню , не в курсах - основний постачальник всього необхідного для продовження війни кацапам не іран , а китай . ******** не китай , балалайок він кацапам виготовить скільки ті попросять , а ти свято вір що без ірану- кацапам пє..да . Озабочєность кацапні покажуть ціни на біржах у понеділок , твою особисто - ціни на АЗС за два тижні , бо у нас вони тільки зростуть, незалежно від біржових котирувань. P.S. До речі , кацапи такі озабочені , що аж США заборонили Україні бити по терміналу у новоотсосійську , а ти далі радій , як мала дитина іграшці, тому що янкі по чомусь там стрельнули , ніби у 2025 такого не робили. Може ти забувся , то я нагадаю - Трумп минулого року вже відчитався що після ударів по ірану його ядерній програмі гаки . То розкажи тепер про що там США з іраном намагалися перемовини вести коли у того нічого немає ? ))
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01.03.2026 00:43 Відповісти
Скеля, вам допис випадково не термосгідрант написав?
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01.03.2026 12:12 Відповісти
Я у вас його викрав , каюся , але не поверну . Заглянь на біржові ціни на нафту , потім будеш мене чимось колоти .
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01.03.2026 12:22 Відповісти
P.S. До речі , ось цьому товаришу теж видно термосгідрант статтю написав : https://censor.net/ua/blogs/3602984/shl-nchak-globalna-turbulentn-st-ta-ranskiyi-spit-dlya-trampa
Звідки ви такі "вумні" плодитеся .......
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01.03.2026 16:17 Відповісти
А може то й не справжні
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28.02.2026 17:16 Відповісти
величзні вибухи не від ракет повіітя-повітря, дорогой !

то є детонація іранської балістики

.
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28.02.2026 18:51 Відповісти
По нашім установкам балістичних ракетів ніхто ніколи не завдать жодних ударів!!!
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28.02.2026 17:17 Відповісти
тому шо викотив стрельнув і закотив
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28.02.2026 17:19 Відповісти
Та брехня це! Наша розвідка казала, що пускові ракет - високоманеврені цілі, тому за 4 роки ми не здатні подавити той десяток пускових Іскандерів. Ну один раз попали, коли ті стояли довго, а так ні.
"Ви не вірите нашій розвідці? сам буданов казав."
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28.02.2026 17:19 Відповісти
Високоманевреними є крилаті ракети, п балістика і тим паче 'гіперзвук' за визначенням не може бути високоманевреними (згідно фізичних законів ти або маневрений, але повільний, або швидкий, але прямолінійний через інерцію). Балістику важко збивати саме через швидкість, а не маневреність. І ще, саме завдяки високій інеціонності балістична ракета навіть отримавши часткове руйнування корпусу через ураження уламками продовжує летіти туди, куди летіла. Саме тому в боротьбі з ними найбільш ефективні 'патріоти', які, на відміну від інших антиавіаційних ракет, безпосередньо влучають в ціль (а не підриваються на дистанції, вражаючи ціль уламками) та вже своєю інерційною масою збивають балістику з курсу.
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28.02.2026 18:12 Відповісти
Більше віриться про каву в Ялті,від всіх інших його вангуввнь.
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28.02.2026 18:27 Відповісти
Я вірю щи ти трішки прибабацаний (( Чим пропонуєш знищувати "той десяток пускових іскандерів " - невже фпв дронами ? Скільки часу пускова установка стоїть нерухомо після пострілу ? На якій відстані від лінії фронту проводяться запуски ? Ти не чубук , а пеньок !
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28.02.2026 20:33 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Аббас Аракчи, который министр иностранных дел Ирана: «Да, мы лишились нескольких командиров, но это не такая большая проблема».

Все верно, это не проблема, это задача. И она вполне успешно решается.

Пока не подтверждено: рахбар Хаменаи убит.
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28.02.2026 17:26 Відповісти
В Мосвве он уже, скорее всего
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28.02.2026 17:36 Відповісти
Я таки продовжую вірити
1 у здібності спецлужб, непідзвітніх кремлівській Тулсі з Дідом
2 та в Ізраїльські також
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28.02.2026 17:34 Відповісти
Ізраелю зараз дістанеться по повній програмі. От тобі і кращі друзі. натаньяху розвели як лоха.
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28.02.2026 17:56 Відповісти
без наземної операції толку не буде
хоч би порт якийсь захопили і окопалися
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28.02.2026 18:05 Відповісти
Менше її,балістики,буде летіти в бік України,яка потенційно,могла опинитись в руках рашки. І так продали вже росії ракет на 3млд.дол.
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28.02.2026 18:22 Відповісти
ого, в ізраїлі теж є ШІ.
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28.02.2026 19:56 Відповісти
На Заходи на видео бойових дий не накладують дебильну музику взагали. мабуть тому що не дикуни з карго культа.
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01.03.2026 01:18 Відповісти
 
 