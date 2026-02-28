Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по пускових установках балістичних ракет Ірану. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри, на яких Повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по іранських пускових установках балістичних ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у межах масштабної спецоперації, про яку оголосив президент США Дональд Трамп, було уражено низку військових об’єктів Ірану.

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Під час пресконференції 28 лютого Трамп заявив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об’єктів.

"Вони відкинули кожну можливість відмовитися від реалізації своїх ядерних амбіцій, і ми більше не можемо цього терпіти", - наголосив він.

Також Трамп звинуватив Іран у фінансуванні та тренуванні бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку, а також представників ХАМАС у Палестині.

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