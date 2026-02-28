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Новости Видео Удар Израиля по Ирану
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Воздушные силы Израиля нанесли удары по пусковым установкам баллистических ракет Ирана. ВИДЕО

В сети обнародованы кадры, на которых Воздушные силы Израиля наносят удары по иранским пусковым установкам баллистических ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в рамках масштабной спецоперации, о которой объявил президент США Дональд Трамп, был нанесен удар по ряду военных объектов Ирана.

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Детали

Во время пресс-конференции 28 февраля Трамп заявил, что Иран работал над восстановлением своей ядерной программы после июньских бомбардировок США его ядерных объектов.

"Они отвергли каждую возможность отказаться от реализации своих ядерных амбиций, и мы больше не можем этого терпеть", - подчеркнул он.

Также Трамп обвинил Иран в финансировании и тренировке боевиков в Сирии, Ливане, Ираке, а также представителей ХАМАС в Палестине.

Читайте также: США начали масштабную операцию против Ирана. Ракетную промышленность Тегерана "сравняем с землей", - Трамп

Автор: 

Израиль (2245) Иран (2963) ракеты (3985) США (29521) атака (1543)
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Топ комментарии
+18
Міндіча до ракети прив'язали?
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28.02.2026 17:12 Ответить
+17
В мене питання, чому так же не можна з кремлівським режимом зробити замість всіх тих безрезультатних багаторічних переговорів? За один день можна було закінчити війну.
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28.02.2026 17:14 Ответить
+12
Кацапи, ви сильно азабочєні?))
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28.02.2026 17:14 Ответить
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Балістика? Уже ніхто нікуди не летить...
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28.02.2026 17:11 Ответить
Як виявилося - летить у відповідь , та іще як летить .....
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28.02.2026 20:27 Ответить
із такою кількістю за годину - це як тренувальні цілі для екіпажів ППО...
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28.02.2026 20:42 Ответить
Ага .... одні цілі для ппо ...
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28.02.2026 20:44 Ответить
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Я читаю: 0

Реєстрація: 27.02.2026
Так ти новонароджений? Вітаю...
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28.02.2026 20:47 Ответить
Ага , а іще я кацап і троль . P.S. Твоє трьохрічне "животіння" на Цензорі то не про досягнення , а про гнидявість характеру
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28.02.2026 20:57 Ответить
Міндіча до ракети прив'язали?
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28.02.2026 17:12 Ответить
В мене питання, чому так же не можна з кремлівським режимом зробити замість всіх тих безрезультатних багаторічних переговорів? За один день можна було закінчити війну.
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28.02.2026 17:14 Ответить
у нас нема Ф35
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28.02.2026 17:18 Ответить
Кацапи унаслідували від совка безліч ЯЗ, і скільки її залишилось ніхто не знає. Тому може бути катастрофа не тільки на території кацапії, а навіть на всьому континенті. Тому ніхто не хоче ризикувати.
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28.02.2026 17:22 Ответить
Ймовірність катастрофи мізерна, адже ядерка є 'останнім аргументом королів', коли сенс її використання з'являється лише у випадку ймовірного ПОВНОГО ФІЗИЧНОГО знищення країни (мов гинути так хоча б з музикою). Просто ж небезпека падіння режиму чи навіть військової поразки не є достатньою підставою для застосування ядерки, якщо на горизонті не маячить геноцид (але серед західних лідерів новий Гітлер на щастя не спостерігається). Всі ж хочуть вижити, а ядерна зброя це зброя колективного застосування, а знаменита 'ядерна кнопка' це звичайна бутафорія, розрахована на публіку.
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28.02.2026 18:00 Ответить
А хто дасть гарантію, що ***** та його підАри її не застосують, коли приміром США чи інша країна довбоне по їхнім шахтам з ЯЗ?
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28.02.2026 18:09 Ответить
Відносною гарантією є достатньо довгий ланцюжок виконавців між віддачею наказу на пуск та здійсненням самого пуску. Так званий 'чдерний чемоданчика ***** це лише передавач закодованої команди на застосування ядерної зброї, після передачі якої ніщо не відбувається в автоматичному режимі (в кінцевому випадку безпосередньо на самій пусковій можна просто вимкнути струм чи витягнути кілька роз'ємів, і ніщо нікуди не полетить).
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28.02.2026 18:18 Ответить
"Просто ж небезпека падіння режиму" - режим управляє країною і свою смерть вважає досить достатнім аргументом почати кінець світу! Як раз фізичне знищення частини країни вони би ще проковтнули, а таке ніколи!
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28.02.2026 19:06 Ответить
Стратегія совка була правильною - задача не дати знищити ВСІ ядерні боєголовки! Це треба одним махом вибити всі підводні лодки, пускові шахти, мобільні пускові комплекси так щоби не встигли відповісти. І це тільки щоби США відповідь не отримало, Європа все одно отримає, занадто багато можливостей по доставці на таку відстань - різна балістика, ті ж Іскандери, різні крилаті ракети. Запускати можуть як з землі, з літаків, з кораблів, з підлодок!
А під угрозою втратити декілька міст мільйонників разом з населенням (це при найкращому сценарію) вже і пуйло не такий диктатор і тиран =(
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28.02.2026 19:04 Ответить
Кацапи, ви сильно азабочєні?))
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28.02.2026 17:14 Ответить
Чим - що відзавтра будуть шикуватися за їхньою нафтою ? (( Вони зараз руки потирають .
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28.02.2026 20:28 Ответить
О, азабочєнний. Як там пагодка в масквє?)))
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01.03.2026 00:17 Ответить
Не вмієш користуватися gismeteo чи meteoprog ? Хоча , чому я дивуюся - ти власними мізками не вмієш скористатися , а тут іще якийсь прогноз погоди ))) Може ти , телепню , не в курсах - основний постачальник всього необхідного для продовження війни кацапам не іран , а китай . ******** не китай , балалайок він кацапам виготовить скільки ті попросять , а ти свято вір що без ірану- кацапам пє..да . Озабочєность кацапні покажуть ціни на біржах у понеділок , твою особисто - ціни на АЗС за два тижні , бо у нас вони тільки зростуть, незалежно від біржових котирувань. P.S. До речі , кацапи такі озабочені , що аж США заборонили Україні бити по терміналу у новоотсосійську , а ти далі радій , як мала дитина іграшці, тому що янкі по чомусь там стрельнули , ніби у 2025 такого не робили. Може ти забувся , то я нагадаю - Трумп минулого року вже відчитався що після ударів по ірану його ядерній програмі гаки . То розкажи тепер про що там США з іраном намагалися перемовини вести коли у того нічого немає ? ))
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01.03.2026 00:43 Ответить
Скеля, вам допис випадково не термосгідрант написав?
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01.03.2026 12:12 Ответить
Я у вас його викрав , каюся , але не поверну . Заглянь на біржові ціни на нафту , потім будеш мене чимось колоти .
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01.03.2026 12:22 Ответить
P.S. До речі , ось цьому товаришу теж видно термосгідрант статтю написав : https://censor.net/ua/blogs/3602984/shl-nchak-globalna-turbulentn-st-ta-ranskiyi-spit-dlya-trampa
Звідки ви такі "вумні" плодитеся .......
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01.03.2026 16:17 Ответить
А може то й не справжні
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28.02.2026 17:16 Ответить
величзні вибухи не від ракет повіітя-повітря, дорогой !

то є детонація іранської балістики

.
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28.02.2026 18:51 Ответить
По нашім установкам балістичних ракетів ніхто ніколи не завдать жодних ударів!!!
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28.02.2026 17:17 Ответить
тому шо викотив стрельнув і закотив
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28.02.2026 17:19 Ответить
Та брехня це! Наша розвідка казала, що пускові ракет - високоманеврені цілі, тому за 4 роки ми не здатні подавити той десяток пускових Іскандерів. Ну один раз попали, коли ті стояли довго, а так ні.
"Ви не вірите нашій розвідці? сам буданов казав."
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28.02.2026 17:19 Ответить
Високоманевреними є крилаті ракети, п балістика і тим паче 'гіперзвук' за визначенням не може бути високоманевреними (згідно фізичних законів ти або маневрений, але повільний, або швидкий, але прямолінійний через інерцію). Балістику важко збивати саме через швидкість, а не маневреність. І ще, саме завдяки високій інеціонності балістична ракета навіть отримавши часткове руйнування корпусу через ураження уламками продовжує летіти туди, куди летіла. Саме тому в боротьбі з ними найбільш ефективні 'патріоти', які, на відміну від інших антиавіаційних ракет, безпосередньо влучають в ціль (а не підриваються на дистанції, вражаючи ціль уламками) та вже своєю інерційною масою збивають балістику з курсу.
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28.02.2026 18:12 Ответить
Більше віриться про каву в Ялті,від всіх інших його вангуввнь.
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28.02.2026 18:27 Ответить
Я вірю щи ти трішки прибабацаний (( Чим пропонуєш знищувати "той десяток пускових іскандерів " - невже фпв дронами ? Скільки часу пускова установка стоїть нерухомо після пострілу ? На якій відстані від лінії фронту проводяться запуски ? Ти не чубук , а пеньок !
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28.02.2026 20:33 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Аббас Аракчи, который министр иностранных дел Ирана: «Да, мы лишились нескольких командиров, но это не такая большая проблема».

Все верно, это не проблема, это задача. И она вполне успешно решается.

Пока не подтверждено: рахбар Хаменаи убит.
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28.02.2026 17:26 Ответить
В Мосвве он уже, скорее всего
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28.02.2026 17:36 Ответить
Я таки продовжую вірити
1 у здібності спецлужб, непідзвітніх кремлівській Тулсі з Дідом
2 та в Ізраїльські також
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28.02.2026 17:34 Ответить
Ізраелю зараз дістанеться по повній програмі. От тобі і кращі друзі. натаньяху розвели як лоха.
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28.02.2026 17:56 Ответить
без наземної операції толку не буде
хоч би порт якийсь захопили і окопалися
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28.02.2026 18:05 Ответить
Менше її,балістики,буде летіти в бік України,яка потенційно,могла опинитись в руках рашки. І так продали вже росії ракет на 3млд.дол.
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28.02.2026 18:22 Ответить
ого, в ізраїлі теж є ШІ.
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28.02.2026 19:56 Ответить
На Заходи на видео бойових дий не накладують дебильну музику взагали. мабуть тому що не дикуни з карго культа.
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01.03.2026 01:18 Ответить
 
 