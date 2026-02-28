Воздушные силы Израиля нанесли удары по пусковым установкам баллистических ракет Ирана. ВИДЕО

В сети обнародованы кадры, на которых Воздушные силы Израиля наносят удары по иранским пусковым установкам баллистических ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в рамках масштабной спецоперации, о которой объявил президент США Дональд Трамп, был нанесен удар по ряду военных объектов Ирана.

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Детали

Во время пресс-конференции 28 февраля Трамп заявил, что Иран работал над восстановлением своей ядерной программы после июньских бомбардировок США его ядерных объектов.

"Они отвергли каждую возможность отказаться от реализации своих ядерных амбиций, и мы больше не можем этого терпеть", - подчеркнул он.

Также Трамп обвинил Иран в финансировании и тренировке боевиков в Сирии, Ливане, Ираке, а также представителей ХАМАС в Палестине.

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