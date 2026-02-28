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Воздушные силы Израиля нанесли удары по пусковым установкам баллистических ракет Ирана. ВИДЕО
В сети обнародованы кадры, на которых Воздушные силы Израиля наносят удары по иранским пусковым установкам баллистических ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в рамках масштабной спецоперации, о которой объявил президент США Дональд Трамп, был нанесен удар по ряду военных объектов Ирана.
Детали
Во время пресс-конференции 28 февраля Трамп заявил, что Иран работал над восстановлением своей ядерной программы после июньских бомбардировок США его ядерных объектов.
"Они отвергли каждую возможность отказаться от реализации своих ядерных амбиций, и мы больше не можем этого терпеть", - подчеркнул он.
Также Трамп обвинил Иран в финансировании и тренировке боевиков в Сирии, Ливане, Ираке, а также представителей ХАМАС в Палестине.
Топ комментарии
+18 Artcore
показать весь комментарий28.02.2026 17:12 Ответить Ссылка
+17 ALEX SUROVV #593022
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+12 Сергей Сергей #530107
показать весь комментарий28.02.2026 17:14 Ответить Ссылка
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Реєстрація: 27.02.2026
Так ти новонароджений? Вітаю...
А під угрозою втратити декілька міст мільйонників разом з населенням (це при найкращому сценарію) вже і пуйло не такий диктатор і тиран =(
Звідки ви такі "вумні" плодитеся .......
то є детонація іранської балістики
.
"Ви не вірите нашій розвідці? сам буданов казав."
Аббас Аракчи, который министр иностранных дел Ирана: «Да, мы лишились нескольких командиров, но это не такая большая проблема».
Все верно, это не проблема, это задача. И она вполне успешно решается.
Пока не подтверждено: рахбар Хаменаи убит.
1 у здібності спецлужб, непідзвітніх кремлівській Тулсі з Дідом
2 та в Ізраїльські також
хоч би порт якийсь захопили і окопалися