Це справедливо - дати шанс іранському народу позбутись терористичного режиму, - Зеленський
Події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція України
"На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його "шахедами", причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" - проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо - дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану", - каже Зеленський.
"Наша позиція - вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні. Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають", - резюмує глава держави.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
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Україна подає в суд на іран про, підраховано, на 50млрд. євро позов.
потім, РАПТОВО, Україна програє, просто бо щось там не доставила в суд, з документів.
Питання - Хтось би здивувався, якщо відкриється що "комусь" іран заплатив 1 млрд., на крипто, і тоді, вже, якось, Україна, просраЄ завідомо виграшний позов?
Так ще у мене запитаннячко - А от як така підтримка у цієї істоти?
Якщо коли вони переговорюються з руснею напр., то ви - НЕ .... ну не знаю, не знаєте що чекати.. чи просто - не думаєте що вони за вас, а не за ананас торгуються? який нарід такі й торгаші
яхта Мертветчука - це два. там в сто разів менше ОПі заплатили щоб як це, ну якась контора "протермінувала" там щось і яхта змилась. і ще про Шарія почитай - теж по указці з ОПи щось там "протермінували" хоча іспанці готові були видати цього пана. судячи по твоєму "ніку" я дарма стараюсь.
два маніяки, любителі вбивати дітей
Але ж,обіцяв,не лише своїй партійці,а й публічно всьому народу,що як не зможе,то піде.А вже далі весь другий термін сидить на посаді.
Кожен день їх шахедами ******* а вони "Іран нє нападал, ви фсьо врьоті". Дебіли блд.
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Це той випадок коли краще жувати ніж звуки видавати. Йолоп з такими фразами далеко зайде..Свинособаки давно хрюкають про терористичний режим в Україні який восєм лєт дамбіл бамбас.