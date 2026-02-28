Це справедливо - дати шанс іранському народу позбутись терористичного режиму, - Зеленський

Події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Реакція України

"На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його "шахедами", причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" - проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо - дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану", - каже Зеленський.

"Наша позиція - вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні. Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають", - резюмує глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іран атакував військові об’єкти США на Близькому Сході: одна людина загинула в Абу-Дабі, – 3МІ. ВIДЕО

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Читайте також: Україна підтримує народ Ірану, а не режим, - МЗС про операцію Ізраїлю та США