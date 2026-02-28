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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Це справедливо - дати шанс іранському народу позбутись терористичного режиму, - Зеленський

Зеленський попередив про підготовку РФ до ударів по енергетиці

Події на Близькому Сході та в регіоні Затоки розгортаються дуже стрімко.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція України

"На жаль, Україна знає, про що йдеться, надто добре. Хоча українці ніколи не загрожували Ірану, але іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і снабжав його "шахедами", причому не тільки самими дронами, але й технологіями. Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" - проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо - дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану", - каже Зеленський.

"Наша позиція - вона добре відома, і Україна говорила про це неодноразово, у тому числі напередодні. Важливо зберегти якнайбільше життів. Важливо не допускати розширення війни. Важливо, що Сполучені Штати налаштовані рішуче. І завжди, коли є рішучість Америки, глобальні злочинці слабшають", - резюмує глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іран атакував військові об’єкти США на Близькому Сході: одна людина загинула в Абу-Дабі, – 3МІ. ВIДЕО

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Читайте також: Україна підтримує народ Ірану, а не режим, - МЗС про операцію Ізраїлю та США

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Ізраїль (1988) Іран (3471)
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Топ коментарі
+31
Ти ****** вже в 10 разів більше знищив українців руками рашистів. Порох всю свою каденцію тримав ворога на пʼятаку лугандонії, а ти тварина прийшов зійтись посередині. Здохни мерзота.
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28.02.2026 15:57 Відповісти
+14
Справедливо би було і нашому народу...
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28.02.2026 15:57 Відповісти
+12
Україна теж мріє позбутися зеленого практично вже диктаторського режиму
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28.02.2026 16:33 Відповісти
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Вилизав. Але забув подумати, що завтра трамп може і Україну так само рлздовбати. Наприклад, щоб *схилити до миру*. Не своїми руками, так чиїмось. Не бомбами, так економічно.
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28.02.2026 16:57 Відповісти
а українському ?

.
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28.02.2026 16:02 Відповісти
Справедливо за двушечки на мацкву під час війни рубати руки по самісінькі яйця.
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28.02.2026 16:02 Відповісти
Скоріше б! Занадто довго давня перська цивілізація терпіла над собою це огидне ісламістське лайно!
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28.02.2026 16:02 Відповісти
Ніт щоб читати тору...
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28.02.2026 16:06 Відповісти
Яка, *****, тора?)) Перси до нашестя ісламського гівна більше 1000 років співдували Зороастризм.
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28.02.2026 16:11 Відповісти
Я все таки більш прибічник того що і тора і коран були написані під впливом давньоєгипетської релігії. Два брати які розійшлись в різні боки. Пора б і возз'єднатись.

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28.02.2026 16:38 Відповісти
Ось це і називається популізмом-зе коментує все у світі крім нагальних проблкм в Україні.Так де баканов,міндич,куницький і т.д?
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28.02.2026 16:07 Відповісти
Гіпотетична ситуація!
Україна подає в суд на іран про, підраховано, на 50млрд. євро позов.
потім, РАПТОВО, Україна програє, просто бо щось там не доставила в суд, з документів.
Питання - Хтось би здивувався, якщо відкриється що "комусь" іран заплатив 1 млрд., на крипто, і тоді, вже, якось, Україна, просраЄ завідомо виграшний позов?
Так ще у мене запитаннячко - А от як така підтримка у цієї істоти?
Якщо коли вони переговорюються з руснею напр., то ви - НЕ .... ну не знаю, не знаєте що чекати.. чи просто - не думаєте що вони за вас, а не за ананас торгуються? який нарід такі й торгаші
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28.02.2026 16:07 Відповісти
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28.02.2026 16:31 Відповісти
Цю "компенсацію" зелені свині за тиждень розтягнуть по власним коритам, а у кацапів з'явиться привід ще гучніше кричати "кримнаш".
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28.02.2026 17:14 Відповісти
може тут не все так однозначно, бо це ж пряма зрада... хоча, в купі тих зрад навіть неохота розбиратись. правда ці 135млрд. як стягнеш? рашка вон віджала сотні літаків, пасажирських - і ніхто їй нічо не робить. а мали ж би завалити позовами і арештувати всі активи уродів, всюди в світі. срані імпотенти. тільки Трамп міг би знищити економіку орків, але Трамп і сам орк, по суті своїй. знищує віру в те що піндосія це щось хороше(((
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01.03.2026 11:07 Відповісти
Хворі фантазії?
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28.02.2026 16:58 Відповісти
вище тобі привели приклад це раз.
яхта Мертветчука - це два. там в сто разів менше ОПі заплатили щоб як це, ну якась контора "протермінувала" там щось і яхта змилась. і ще про Шарія почитай - теж по указці з ОПи щось там "протермінували" хоча іспанці готові були видати цього пана. судячи по твоєму "ніку" я дарма стараюсь.
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01.03.2026 11:01 Відповісти
Вболіваю за всі команди. Творці ланцетів проти творців шахедів. Більше пекла! 💣
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28.02.2026 16:07 Відповісти
так, ланцети та інші дрони русня отримала від ізраїлю, завдяки особистій дружбі ***** з бібі нетаньяху

два маніяки, любителі вбивати дітей
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28.02.2026 16:10 Відповісти
мені ще цікаво - навіщо Біба дружить з ******, хоча совок\рашка накачували і накачують зброєю ополченців, ой, терористів. якби я був жидом, то прагнув би знищити Бібу, він же тупо дружить з вбивцею ізраїльтян. хоча там щось інше, там вроді навіть з Епштейном вони пов.язані ці двоє панів.
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01.03.2026 11:04 Відповісти
І творці *томагавків*.
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28.02.2026 16:59 Відповісти
Ми втратили свій шанс у 2019...
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28.02.2026 16:11 Відповісти
У 1996.
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28.02.2026 17:00 Відповісти
Та хрін з ним з режимом - нас влаштує коли іранський народ позбудеться уранових центрифуг, ракет і дронів, металургії, хімії, електроніки і машинобудування. Бо за все треба платити, і за толерацію чалмастих також.
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28.02.2026 16:15 Відповісти
....Біжав горун бистріше лані...
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28.02.2026 16:39 Відповісти
Звісно, Іран повинен стати такою ж вільною і демократичною країною як Україна...
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28.02.2026 16:17 Відповісти
Точно. Давайте зберемо все "зелене плем'я" разом з обдовбаним лідором та його шанувальниками, і на величезному баркасі відправимо до самого Ірану, назавжди! 😂
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28.02.2026 17:17 Відповісти
Тебе не заїбло лизати сраку рудому підору, який тебе не раз кидав, й ще не раз кине?
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28.02.2026 16:19 Відповісти
Судячи по вже звичному набігу ботні під "іранськими" статтями ***** таки зачепило. Sehr gut, Herr Kommandant!
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28.02.2026 16:21 Відповісти
Угу, хєр командант
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28.02.2026 17:56 Відповісти
Чому не дасть шанс укр.народу, пішовши.
Але ж,обіцяв,не лише своїй партійці,а й публічно всьому народу,що як не зможе,то піде.А вже далі весь другий термін сидить на посаді.
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28.02.2026 16:26 Відповісти
Україна теж мріє позбутися зеленого практично вже диктаторського режиму
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28.02.2026 16:33 Відповісти
Скоріше дебільно-крадійського режиму
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28.02.2026 16:37 Відповісти
Хто його питав, хай сами розбираються, нам ще не вистачало додаткових ворогів. Трампонутий на ранок може передумати, а полотенця будуть нам мстити додатково ракети і дрони постачати ху..... лостану.
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28.02.2026 16:35 Відповісти
Та якби ж це дійшло до нашого найрозумнішого. Він все робить назло народу України. Або свідомо. Або він кретин. Одне із двох.
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28.02.2026 19:00 Відповісти
Иран не начинал ни с кем войн уже более 300 лет.
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28.02.2026 20:58 Відповісти
Таку ***** можуть писати тільки русня і хрхломанкурти.
Кожен день їх шахедами ******* а вони "Іран нє нападал, ви фсьо врьоті". Дебіли блд.
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28.02.2026 23:01 Відповісти
Твою думку хтось питає, чортило? Вже такого намолов за ці роки...
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28.02.2026 16:45 Відповісти
завали вже своє хлєбало
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28.02.2026 16:52 Відповісти
Только не переборщи. Подлиз никто не уважает.
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28.02.2026 17:08 Відповісти
хоч би ти туди свого носа не сував, найвеличяйніше нещястя сучясносності...
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28.02.2026 17:41 Відповісти
А Україні надати шанс позбутися зешобло...
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28.02.2026 17:54 Відповісти
Налиэывает
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28.02.2026 18:23 Відповісти
Це справедливо - дати шанс іранському народу позбутись терористичного режиму, - Зеленський
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Це той випадок коли краще жувати ніж звуки видавати. Йолоп з такими фразами далеко зайде..Свинособаки давно хрюкають про терористичний режим в Україні який восєм лєт дамбіл бамбас.
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28.02.2026 18:32 Відповісти
Позбутись безтолкового ішака - ще справедливіше.
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28.02.2026 20:22 Відповісти
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