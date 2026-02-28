Это справедливо - дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима, - Зеленский
События на Ближнем Востоке и в регионе Залива развиваются очень стремительно.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Украины
"К сожалению, Украина знает, о чем идет речь, слишком хорошо. Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам выбрал быть соучастником Путина и снабжал его "шахедами", причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран предоставлял и другое оружие России. В целом за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед" - против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому справедливо дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима, избавиться и гарантировать безопасность всем народам, которые страдали от террора, исходящего из Ирана", - говорит Зеленский.
"Наша позиция - она хорошо известна, и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники слабеют", - резюмирует глава государства.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
скільки людей (і дітей) вбив цей "терористичний режим? твій ізраїль вбив 18,500 дітей, стільки іран за все своє існування не вбив.
Ось лише за минулий конфлікт:
Особливо не проти ті "палестинці", що за межами "Палестини". Зовсім не проти.
Яких вбивав і хапав у заручники 7 жовтня.
Ну і ще трошки періодично "Кассамами" посипав, до того.
Між інших, проти "мірних ізраільскіх мальчіков" погано вийшло.
Бо вже ввечорі замість "from the river to the sea" волали "прєкратітє бомбіть дєтєй!" (вони ще не встигли доїсти ранкові цукерки, які їм на радощах роздавали просто вулиць з приводу початку операції "буря Аль-Акса").
Яких вбивав і хапав у заручники 7 жовтня.
Лише 3% жертв ХАМАСу - діти. Серед жертв терористів ізраїлю, 31% жертв - діти.
>Ну і ще трошки періодично "Кассамами" посипав, до того.
а що ще робити з окупантами?
Мирняк втече сам.
А ті, хто з армією воювати не здатний, з-за спин цивільних запускає кустарні болванки без прицілу просто по іншим цивільним - називається терористом.
З терористами відомо як поводяться.
Ну хто ж винен народу Палестини, що вони своїх "захисників" не можуть змусити не ховатись за його спиною?
це на твоїй рідній, кацапській мові
тобто, ті, хто воює чим може і вбиває 3% дітей є терористами, а ті, хто мають високоточну зброю, яку цілеспрямовано використовують по жилих кварталах, і вбивають 31% дітей, є лише бідними жертвами ісламістів в трусіках
І ХАМАС же підтвердив, що його у тих будівлях не було, бородою пророка клялись.
Скільки там тієї Гази? 365 кв.км. Площа Бахмута з Часовим Яром - у вісім разів менша. Русня там знесла все під нуль за лічені місяці, і не тільки там.
"Рєшіть палєстінскій вопрос" руснявими методами - раз плюнути, а не вже більше двох років "волинку тягнути".
надто багато уваги до Палестини, тому для таких операцій і треба робити контрольовані прориви, типу того що було 7 числа.
Дурні палестинці зраділи. Вони-то думали, що тепер їм увесь Ізраїль на поїсти віддадуть, на радощах навіть запаси цукерок дітям роздали, та он воно як вийшло.
Де це я вже чув...
https://free.1tv.ru/news/2022-02-26/421920-v_ukrainskih_gorodah_vsu_pryachutsya_za_spinami_mirnyh_lyudey
>Глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил украинских силовиков в попытках спрятаться за спинами мирных жителей.
https://aif.ru/society/army/boec-petelin-vsu-pryachutsya-za-spinami-grazhdanskih-pri-zachistke-domov
тупо одна і та сама методичка у руснявих терористів, і у ізральських. Все, аби виправдати геноцид і знищення мирного населення для захоплення землі.
Від "Кассамов", які чомусь влучають майже завжди в приватний сектор?
ти не зрозумів, ізраїльські казки про "ми можемо зносити будинки, бо там терористи" - така сама хрінь, що і у русні
До речі, вже 21,283 дитини на рахунку ізраїлю.
.
Україна подає в суд на іран про, підраховано, на 50млрд. євро позов.
потім, РАПТОВО, Україна програє, просто бо щось там не доставила в суд, з документів.
Питання - Хтось би здивувався, якщо відкриється що "комусь" іран заплатив 1 млрд., на крипто, і тоді, вже, якось, Україна, просраЄ завідомо виграшний позов?
Так ще у мене запитаннячко - А от як така підтримка у цієї істоти?
Якщо коли вони переговорюються з руснею напр., то ви - НЕ .... ну не знаю, не знаєте що чекати.. чи просто - не думаєте що вони за вас, а не за ананас торгуються? який нарід такі й торгаші
два маніяки, любителі вбивати дітей
Але ж,обіцяв,не лише своїй партійці,а й публічно всьому народу,що як не зможе,то піде.А вже далі весь другий термін сидить на посаді.
А кацапів чомусь не ********. Бо ссикотно.