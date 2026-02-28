Это справедливо - дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима, - Зеленский

События на Ближнем Востоке и в регионе Залива развиваются очень стремительно.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Реакция Украины

"К сожалению, Украина знает, о чем идет речь, слишком хорошо. Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам выбрал быть соучастником Путина и снабжал его "шахедами", причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран предоставлял и другое оружие России. В целом за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед" - против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому справедливо дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима, избавиться и гарантировать безопасность всем народам, которые страдали от террора, исходящего из Ирана", - говорит Зеленский.

"Наша позиция - она хорошо известна, и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники слабеют", - резюмирует глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке: один человек погиб в Абу-Даби, – 3МИ. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Читайте также: Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, - МИД об операции Израиля и США