Это справедливо - дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима, - Зеленский

Зеленский предупредил о подготовке РФ к ударам по энергетике

События на Ближнем Востоке и в регионе Залива развиваются очень стремительно.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Украины

"К сожалению, Украина знает, о чем идет речь, слишком хорошо. Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам выбрал быть соучастником Путина и снабжал его "шахедами", причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран предоставлял и другое оружие России. В целом за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа "Шахед" - против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому справедливо дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима, избавиться и гарантировать безопасность всем народам, которые страдали от террора, исходящего из Ирана", - говорит Зеленский.

"Наша позиция - она хорошо известна, и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники слабеют", - резюмирует глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке: один человек погиб в Абу-Даби, – 3МИ. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Читайте также: Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, - МИД об операции Израиля и США

Зеленский Владимир (10648) Израиль (501) Иран (760)
+25
Ти ****** вже в 10 разів більше знищив українців руками рашистів. Порох всю свою каденцію тримав ворога на пʼятаку лугандонії, а ти тварина прийшов зійтись посередині. Здохни мерзота.
28.02.2026 15:57 Ответить
+8
Справедливо би було і нашому народу...
28.02.2026 15:57 Ответить
+7
І нам би таку про тебе не знати
28.02.2026 15:54 Ответить
І нам би таку про тебе не знати
28.02.2026 15:54 Ответить
28.02.2026 15:55 Ответить
Не тварина , а тварюка - зеленомодий вавіандр
28.02.2026 16:49 Ответить
Коли те чмо встиг побрити і одягнути краватку ?
28.02.2026 17:27 Ответить
Зображенню в дзеркалі хай зелений гоблін це скаже
28.02.2026 15:57 Ответить
Ти ****** вже в 10 разів більше знищив українців руками рашистів. Порох всю свою каденцію тримав ворога на пʼятаку лугандонії, а ти тварина прийшов зійтись посередині. Здохни мерзота.
28.02.2026 15:57 Ответить
Справедливо би було і нашому народу...
28.02.2026 15:57 Ответить
Справедливо, достойно и долговременно. Из образа выходить нельзя, возможны накладки.
28.02.2026 15:59 Ответить
це підлизнув, чи нє?
28.02.2026 16:01 Ответить
>Це справедливо - дати шанс іранському народу позбутись терористичного режиму

скільки людей (і дітей) вбив цей "терористичний режим? твій ізраїль вбив 18,500 дітей, стільки іран за все своє існування не вбив.
28.02.2026 16:01 Ответить
Тисячі молодих людей, яких режим порізав кулеметними чергами просто на вулицях півтора місяці тому - не рахуються?
показать весь комментарий
ізраїль все одно вбив значно більше людей за весь час свого існування
Ось лише за минулий конфлікт:
28.02.2026 16:25 Ответить
Достовірність даних приблизно така ж сама, як від аятол, бо рахував тих загиблих фактично ХАМАС, який в Газі все контролює, і без згоди якого жоден рядок у звітах всяких місцевих ООН/ОБСЄ/щехтототам не з'явиться.
показать весь комментарий
Не здивований. У русні такі самі пояснення - вони цивільних не вбивають, Маріуполь не бомбили. ізраїль теж бомбив Газу лише гуманітаркою з ікрою. А ті руїни то рептилоїди з хамасу намалювали.
показать весь комментарий
То ви вірите русні?
показать весь комментарий
ні, і русня, і ізраїль - терористи, які знищують незручне населення сусідів, окуповують їх землі, і брешуть про свої злочини.
показать весь комментарий
А угруповання ХАМАС, значить, не терористи, а борці за свободу "народу Палестини".
показать весь комментарий
Це у народу Палестини треба питати, я там не жив і не знаю. Але на рахунку комбатантів ХАМАС значно менше жертв, тим більше серед дітей.
показать весь комментарий
Так народ там не проти, звісно. В Ірані теж не проти, під час "заворушень" навіть на мітинг вийшов, підтримати улюбленого аятолу.
Особливо не проти ті "палестинці", що за межами "Палестини". Зовсім не проти.
показать весь комментарий
Отже, проти ХАМАСу лише мирні ізраїльські хлопчики в трусіках?
показать весь комментарий
Ні, це ХАМАС проти мирних маленьких хлопчиків і дівчат.
Яких вбивав і хапав у заручники 7 жовтня.
Ну і ще трошки періодично "Кассамами" посипав, до того.
Між інших, проти "мірних ізраільскіх мальчіков" погано вийшло.
Бо вже ввечорі замість "from the river to the sea" волали "прєкратітє бомбіть дєтєй!" (вони ще не встигли доїсти ранкові цукерки, які їм на радощах роздавали просто вулиць з приводу початку операції "буря Аль-Акса").
показать весь комментарий
>Ні, це ХАМАС проти мирних маленьких хлопчиків і дівчат.
Яких вбивав і хапав у заручники 7 жовтня.

Лише 3% жертв ХАМАСу - діти. Серед жертв терористів ізраїлю, 31% жертв - діти.

>Ну і ще трошки періодично "Кассамами" посипав, до того.

а що ще робити з окупантами?
показать весь комментарий
Вибивати їх війська зі своєї території.
Мирняк втече сам.
А ті, хто з армією воювати не здатний, з-за спин цивільних запускає кустарні болванки без прицілу просто по іншим цивільним - називається терористом.
З терористами відомо як поводяться.
Ну хто ж винен народу Палестини, що вони своїх "захисників" не можуть змусити не ховатись за його спиною?
показать весь комментарий
Отой євген,свідок пресвятої яо,трошки хворий на голову
показать весь комментарий
Арткором покусаний.
показать весь комментарий
>яо

це на твоїй рідній, кацапській мові
показать весь комментарий
>А ті, хто з армією воювати не здатний, з-за спин цивільних запускає кустарні болванки без прицілу просто по іншим цивільним - називається терористом.

тобто, ті, хто воює чим може і вбиває 3% дітей є терористами, а ті, хто мають високоточну зброю, яку цілеспрямовано використовують по жилих кварталах, і вбивають 31% дітей, є лише бідними жертвами ісламістів в трусіках
показать весь комментарий
Знову цифри, схвалені ХАМАС.
І ХАМАС же підтвердив, що його у тих будівлях не було, бородою пророка клялись.
Скільки там тієї Гази? 365 кв.км. Площа Бахмута з Часовим Яром - у вісім разів менша. Русня там знесла все під нуль за лічені місяці, і не тільки там.
"Рєшіть палєстінскій вопрос" руснявими методами - раз плюнути, а не вже більше двох років "волинку тягнути".
показать весь комментарий
>"Рєшіть палєстінскій вопрос" руснявими методами - раз плюнути, а не вже більше двох років "волинку тягнути".

надто багато уваги до Палестини, тому для таких операцій і треба робити контрольовані прориви, типу того що було 7 числа.
показать весь комментарий
А, то Ізраїль сам на себе атаку організував.
Дурні палестинці зраділи. Вони-то думали, що тепер їм увесь Ізраїль на поїсти віддадуть, на радощах навіть запаси цукерок дітям роздали, та он воно як вийшло.
показать весь комментарий
>Ну хто ж винен народу Палестини, що вони своїх "захисників" не можуть змусити не ховатись за його спиною?

Де це я вже чув...
https://free.1tv.ru/news/2022-02-26/421920-v_ukrainskih_gorodah_vsu_pryachutsya_za_spinami_mirnyh_lyudey

>Глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил украинских силовиков в попытках спрятаться за спинами мирных жителей.

https://aif.ru/society/army/boec-petelin-vsu-pryachutsya-za-spinami-grazhdanskih-pri-zachistke-domov

тупо одна і та сама методичка у руснявих терористів, і у ізральських. Все, аби виправдати геноцид і знищення мирного населення для захоплення землі.
показать весь комментарий
І за чиїми спинами ховаються ізраїльські терористи, і головне - від кого?
Від "Кассамов", які чомусь влучають майже завжди в приватний сектор?
показать весь комментарий
>І за чиїми спинами ховаються ізраїльські терористи, і головне - від кого?

ти не зрозумів, ізраїльські казки про "ми можемо зносити будинки, бо там терористи" - така сама хрінь, що і у русні
показать весь комментарий
показать весь комментарий
https://www.dw.com/ru/rossia-provela-peregovory-s-delegaciej-hamas-v-moskve/a-67227269 Россия провела переговоры с делегацией ХАМАС в Москве

показать весь комментарий
https://ru.irna.ir/news/84884198/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A5%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D0%B2-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5 Делегация ХАМАСа встретились с Лавровым в Москве - IRNA
показать весь комментарий
Коли це Ізраїль вбив стільки дітей?
показать весь комментарий
Ви з ЮК, тому зможете прочитати в оригіналі: https://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_war
До речі, вже 21,283 дитини на рахунку ізраїлю.
показать весь комментарий
Вилизав. Але забув подумати, що завтра трамп може і Україну так само рлздовбати. Наприклад, щоб *схилити до миру*. Не своїми руками, так чиїмось. Не бомбами, так економічно.
показать весь комментарий
а українському ?

.
показать весь комментарий
Справедливо за двушечки на мацкву під час війни рубати руки по самісінькі яйця.
показать весь комментарий
Скоріше б! Занадто довго давня перська цивілізація терпіла над собою це огидне ісламістське лайно!
показать весь комментарий
Ніт щоб читати тору...
показать весь комментарий
Яка, *****, тора?)) Перси до нашестя ісламського гівна більше 1000 років співдували Зороастризм.
показать весь комментарий
Я все таки більш прибічник того що і тора і коран були написані під впливом давньоєгипетської релігії. Два брати які розійшлись в різні боки. Пора б і возз'єднатись.

показать весь комментарий
Ось це і називається популізмом-зе коментує все у світі крім нагальних проблкм в Україні.Так де баканов,міндич,куницький і т.д?
показать весь комментарий
Гіпотетична ситуація!
Україна подає в суд на іран про, підраховано, на 50млрд. євро позов.
потім, РАПТОВО, Україна програє, просто бо щось там не доставила в суд, з документів.
Питання - Хтось би здивувався, якщо відкриється що "комусь" іран заплатив 1 млрд., на крипто, і тоді, вже, якось, Україна, просраЄ завідомо виграшний позов?
Так ще у мене запитаннячко - А от як така підтримка у цієї істоти?
Якщо коли вони переговорюються з руснею напр., то ви - НЕ .... ну не знаю, не знаєте що чекати.. чи просто - не думаєте що вони за вас, а не за ананас торгуються? який нарід такі й торгаші
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Цю "компенсацію" зелені свині за тиждень розтягнуть по власним коритам, а у кацапів з'явиться привід ще гучніше кричати "кримнаш".
показать весь комментарий
Хворі фантазії?
показать весь комментарий
Вболіваю за всі команди. Творці ланцетів проти творців шахедів. Більше пекла! 💣
показать весь комментарий
так, ланцети та інші дрони русня отримала від ізраїлю, завдяки особистій дружбі ***** з бібі нетаньяху

два маніяки, любителі вбивати дітей
показать весь комментарий
І творці *томагавків*.
показать весь комментарий
Ми втратили свій шанс у 2019...
показать весь комментарий
У 1996.
показать весь комментарий
Та хрін з ним з режимом - нас влаштує коли іранський народ позбудеться уранових центрифуг, ракет і дронів, металургії, хімії, електроніки і машинобудування. Бо за все треба платити, і за толерацію чалмастих також.
показать весь комментарий
....Біжав горун бистріше лані...
показать весь комментарий
Звісно, Іран повинен стати такою ж вільною і демократичною країною як Україна...
показать весь комментарий
Точно. Давайте зберемо все "зелене плем'я" разом з обдовбаним лідором та його шанувальниками, і на величезному баркасі відправимо до самого Ірану, назавжди! 😂
показать весь комментарий
Тебе не заїбло лизати сраку рудому підору, який тебе не раз кидав, й ще не раз кине?
показать весь комментарий
Судячи по вже звичному набігу ботні під "іранськими" статтями ***** таки зачепило. Sehr gut, Herr Kommandant!
показать весь комментарий
Чому не дасть шанс укр.народу, пішовши.
Але ж,обіцяв,не лише своїй партійці,а й публічно всьому народу,що як не зможе,то піде.А вже далі весь другий термін сидить на посаді.
показать весь комментарий
Україна теж мріє позбутися зеленого практично вже диктаторського режиму
показать весь комментарий
Скоріше дебільно-крадійського режиму
показать весь комментарий
Хто його питав, хай сами розбираються, нам ще не вистачало додаткових ворогів. Трампонутий на ранок може передумати, а полотенця будуть нам мстити додатково ракети і дрони постачати ху..... лостану.
показать весь комментарий
При всій неоднозначності цього режиму, жодного разу не бачив, щоб він перший на когось нападав. Зате Іран постійно ******** бо він заважає жидурвайзерам. Вони й ядерку почали робити, щоб їх перестали бомбити.
А кацапів чомусь не ********. Бо ссикотно.
показать весь комментарий
Твою думку хтось питає, чортило? Вже такого намолов за ці роки...
показать весь комментарий
завали вже своє хлєбало
показать весь комментарий
Только не переборщи. Подлиз никто не уважает.
показать весь комментарий
