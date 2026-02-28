Это выбор США. Иран не хочет войны и готов к деэскалации, - глава МИД Арагчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что война была выбором Соединенных Штатов, а Иран ее не хочет и готов к деэскалации.

Об этом он рассказал в интервью для NBC News

США придется заплатить

"Сейчас никакой связи нет. Но если американцы захотят поговорить с нами, они знают, как со мной связаться. Мы, безусловно, заинтересованы в деэскалации", - отметил Арагчи.

По его словам, Тегеран якобы не хочет войны, а США придется заплатить за свой выбор.

"Это война по собственному выбору Соединенных Штатов, и им придется за это заплатить. Но, что касается нас, мы не хотим войны", - заявил Арагчи.

Нет пределов самообороне

Кроме того, глава МИД добавил, что Иран с целью "самообороны" атакует американские военные базы на Ближнем Востоке, подчеркнув, что самообороне "нет пределов".

"Мы не являемся инициаторами этой агрессии. Это Соединенные Штаты и Израиль начали эту агрессию. Поэтому для нас нет предела самообороне, но как только агрессия прекратится, мы также прекратим самооборону", - заявил он.

Удары по Ирану 28 февраля