5 052 98

Это выбор США. Иран не хочет войны и готов к деэскалации, - глава МИД Арагчи

Аракчи о деэскалации

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что война была выбором Соединенных Штатов, а Иран ее не хочет и готов к деэскалации.

Об этом он рассказал в интервью для NBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

США придется заплатить

"Сейчас никакой связи нет. Но если американцы захотят поговорить с нами, они знают, как со мной связаться. Мы, безусловно, заинтересованы в деэскалации", - отметил Арагчи.

По его словам, Тегеран якобы не хочет войны, а США придется заплатить за свой выбор.

"Это война по собственному выбору Соединенных Штатов, и им придется за это заплатить. Но, что касается нас, мы не хотим войны", - заявил Арагчи.

Нет пределов самообороне

Кроме того, глава МИД добавил, что Иран с целью "самообороны" атакует американские военные базы на Ближнем Востоке, подчеркнув, что самообороне "нет пределов".

"Мы не являемся инициаторами этой агрессии. Это Соединенные Штаты и Израиль начали эту агрессию. Поэтому для нас нет предела самообороне, но как только агрессия прекратится, мы также прекратим самооборону", - заявил он.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

+22
це не вибір, а вимушена необхідність,
бо ви, разом зі своєю кацапнею, всіх навкруги закоцали.
28.02.2026 18:11
+20
Ой, а що сталось?
Беззбройних студентів вбивати можна, а от головорізів озброєних до зубів - зась.
28.02.2026 18:13
+14
Іран починає застосовувати методи *****. Вони наче б то й готові до переговорів, будуть займатись словоблудом, щось обіцяти, виторговувати, відтягувати. Але все будуть робити заради збереження своєї влади.
28.02.2026 18:12
це не вибір, а вимушена необхідність,
бо ви, разом зі своєю кацапнею, всіх навкруги закоцали.
28.02.2026 18:11
Завтра ціна на нафту злетить і путін буле мати додаткові десятки мільярдів на війну проти українців! Не дарма ж трамп потрет друга володі у Білому домі повісив.
28.02.2026 18:21
Це москвинський тейк. Нафта впаде разом з режимом хама-неї
28.02.2026 18:23
А післязавтра - впаде. Били на початку вихідних, щоб трейдери перенервували ДО того як ринки відчиняться.
28.02.2026 18:28
Ага впаде. Особливо після перекриття Ормузької протоки та ударах по Еміратах та інших бахрейнах...
28.02.2026 18:40
Впаде коли світський Іран поставить свою нафту на ринок. Тоді московії буде габела 😂
28.02.2026 18:42
В городі бузина...
28.02.2026 18:45
Бузина вже згнив 😁
28.02.2026 19:00
Хто її перекриє? Іранський флот якому Трампиня вже виніс вирок?
28.02.2026 19:36
Україна флотом ЧФ росії уНоворосійськ загнала?
28.02.2026 20:08
Тиждень буде мати.

Але, якщо режим Аятолл впаде і іранська нафта піде на ринок, то про роісю можна буде забути назавжди.
28.02.2026 19:08
Казок у дитинстві читав багато?
28.02.2026 19:13
Уе проста логіка, не доступна тим, хто міркує дупою.
28.02.2026 19:14
Через тиждень побачимо, снарк, хто міркує дупою...
28.02.2026 19:28
Краще казки читати, ніж рашистську пропаганду!
28.02.2026 19:41
Дурість- гірше кацапської пропаганди.
28.02.2026 20:04
Только посмотрел видео с прилетом шахедов в отель в Дубае.
28.02.2026 18:56
28.02.2026 18:12
Тіпа "нє трогайтє нас, а то бахнєм".
Прикол в тому, що зараз немає чим (інакше бахнули б вже), але якщо не чіпати і почекати, то таки з'явиться чим.
28.02.2026 18:26
Іран починає застосовувати методи *****. Вони наче б то й готові до переговорів, будуть займатись словоблудом, щось обіцяти, виторговувати, відтягувати. Але все будуть робити заради збереження своєї влади.
28.02.2026 18:12
Та да, Трамп заплатит. Дополнительными авиаударами и томагавками.
28.02.2026 18:12
Ой, а що сталось?
Беззбройних студентів вбивати можна, а от головорізів озброєних до зубів - зась.
28.02.2026 18:13
знімайте паранжи ,з ваших красунь жинок , дайте людям позбавитися вашего радікального ісламізму ...
28.02.2026 18:14
Та хай ходять як хочуть у себе вдома - головне щоб іншим не псували кров.
28.02.2026 18:31
Да, ось недавно Іран захопив як-то його.... Напав на той, хер його знає, на що. Но він агресор. Да. Це він школу для дівчаток у хлам розніс разом з ученицями. Країнам-ізгоям, тіпа Ірана та України, не можна мати ядерну зброю. Інакше вони нападуть на РФ або Ізраїль. Да, одна бабка так і сказала, у середу.
28.02.2026 18:16
Шкода іранський режим? Мало летить на нас їх мотлоху? Ще ***** пожалійте 🤬.
28.02.2026 18:22
Не шкода. Не перекручуй. Я не про те. Шкода дівчаток. США та Ізраїль атакують Іран не за те, що до нас летить. Ім на нас похрін. А будемо робить ядерку, може і нас полетить.
28.02.2026 18:30
На нас не полетить, бо в нас вже є аес, яких вистачить щоб засрати всю планету.
28.02.2026 18:32
А в Україні не шкода коли сюзник Ірану росія б'є по наших дітях. Нехай знають що таке всеосяжне дружба з ******. Нехай союзники раші бачать який на них чекає захист.❗❗❗❗
28.02.2026 18:34
Не треба приплітати дітей. Яка причина нападу на Іран, ось у чому справа. Так, ясаме про це, яка причина нападу, без перекручувань та спекуляцій? І так, нема ніякої військової допомоги в договорах РФ та Ірану. так собі союзник.
28.02.2026 18:39
>Яка причина нападу на Іран, ось у чому справа. Так, ясаме про це, яка причина нападу, без перекручувань та спекуляцій?

треба послабити країну, яка є суперником ізраїлю
28.02.2026 19:06
Заїбав зі своїми дітьми. Як замочити декілька тисяч мирних протестантів власного народу - то це мирна суверенна країна, як погрожувати Ізраїлю знищенням від ЯЗ і травити на нього терористів - то це просто мирні аятолли ведуть мирну неагресивну політику, як підмахувати русні і давати їм шахеди і ракети - то це просто суверенний вибір іранського народу.
Кого ми маємо там жаліти і за який хєр? Навіть Мадуру було трохи шкода бо він хоч не спонсорував вбивць по всьому світу і не продавав свою зброю вбивцям. А цих мразін давно треба було на нуль помножити.
28.02.2026 19:43
Так, мені жалко дітей, я не фашист. У тебе пуста матюклива пропаганда. А хто вбиває іранських вчених? Дай цитату пряму, де Іран погрожував Ізраїлю знищенням від ЯЗ. На іранські СМІ, я переведу. Іран - член договора по нерозповсюдженню ядерної зброї і офіційно співпрацює з МАГАТЕ.
28.02.2026 19:49
Ну то може не треба було і Німеччину від Адіка звільняти - бо ж діточки гинула, правда, фарисейчик?
Мохаммад Реза Сабагян, депутат Ірану, здається у ввдповід на петицію 39 вчених ядерників з проханням дозволити розробити ЯЗ
«Оскільки Ізраїль може мати ядерну зброю, Іран повинен прагнути до ядерної зброї для самооборони».

Камаль Харразі (Радник Хаменеї, голова Стратегічної ради з міжнародних відносин)
Харразі часто виступає «голосом» Хаменеї у питаннях стратегії:

«Якщо сіоністський режим наважиться пошкодити наші ядерні об'єкти, наш рівень стримування зміниться... У нас є спроможність виробляти зброю, і ми не маємо з цим жодних проблем. Тільки фетва лідера зараз це забороняє» https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.aljazeera.com/news/2024/5/9/iran-warns-it-will-change-nuclear-doctrine-if-existence-threatened&ved=2ahUKEwjvk8Dq4fySAxWGh_0HHdALMz0Qy_kOegYIAQgJEAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw261gikFJYmkLaI7ByugeCL&ust=1772387966653000 Al Jazeera.

Махмуд Алаві (колишній міністр розвідки, священнослужитель): Ще у 2021 році він відкрито попередив:«Нашу ядерну програму називають мирною, і фетва лідера це підтверджує. Але якщо Іран заженуть у кут, це не буде провиною Ірану, а провиною тих, хто його туди загнав»

-------

Мразі нарешті отримали своє.
Якби ти був людиною в не бараном чи ********, то порадів би за людей які з довбойобопітеків мають шанс перетворитись на світську державу.
28.02.2026 20:02 Ответить
Ой,а бідні Іранські вчені мабуть вакцини від онкології винаходять,а їз бідолаг вбивають за це
28.02.2026 20:36 Ответить
як будемо робити власну ядерку, нас теж так будуть вбивати. ібо нефіг унтерменшам
28.02.2026 20:44 Ответить
та глубоко пох, яка причина нападу на Іран, головне що ворог України отримує по самі гланди, це головне
28.02.2026 20:52 Ответить
ціна нафти зросте, РФ в шоколаді. ну таке. а причина нападу така сама, як і Будапештський меморандум.
28.02.2026 20:56 Ответить
насрати на причину нападу на ворога України, я за то щоб амери взяли під контроль іраньску нафту як венесуельську
28.02.2026 20:59 Ответить
Нема їм віри - все скільки років шось лепечуть а самі клепають ядерку
28.02.2026 18:16
За шахеди абсолютно пофік на Іран, в свинячі шкіри їх нехай хоч пакують.😈😈😈😈
28.02.2026 18:21
Звиздить, як дихає.
28.02.2026 18:21
Обстріли Ірану вкотре доводять що жодна сильна, чисельна, патріотична, оснащена балістикою-шмалістикою армія не є 100% гарантією безпеки і не вбереже вас від нападу якщо при цьому не буде ядерної зброї.
А отримати ядерну зброю вам не дозволять ті, в кого вона вже є.
28.02.2026 18:22
Ніхто не отримував ЯЗ не шару. Її розробляли самі, або крали і зазвичай супроти волі всіх інших власників ЯЗ у світі.
Але треба бути тупорилими чплмоносними дегенератами щоб не отримавши ще тієї зброї обіцяти її застосувати проти країни яка нею вже володіє і чиї далекобійні можливості і можливості її союзників на порядок перевищують твої власні.
28.02.2026 19:46
Якби США і Ізраїль не напали на Іран - то Іран би напав на США.
Напад - це всього навсього -самооборона. Мир - це війна. А рабство - це свобода!
28.02.2026 18:23
Люди які жаліють Іран, що з вами? Та повірте вони б нас так не жаліли, а під пісні та танці голови б різали. Що за стокгольмський синдром у українців.
показать весь комментарий
28.02.2026 18:24
Ну не всі ж ще остаточно оскотинились.
28.02.2026 18:32
Угу тільки чому християн вони залюбки ріжуть і сподіватися що не всі оскотинилися. Так і в росії є хароші росіянє. Так же?
28.02.2026 18:34
Та ти нормально оскотинився вже.. Коли чалмоносці вбивали свій народ тисячами це було тобі ок. А коли гасять самих чалмоносців - це гвалт, рятуйте, перьялісти зрєнія лішают.

Так верещиш ніби США хочуть той Іран зробити 51м штатом чи заборонити фарсі в іранських школах.
28.02.2026 19:50
Та ніхто не жаліє. Немає в мене ніякого синдрому. Прото з дитинства звик заступатись за слабкого. На кого Іран напав? Кого окупував? Яка причина нападу на Іран прямо під час переговорів? Нахріна Вітькофф домовлявся? Вчора домовився в Омані про збагачений уран. І що, допомогло? Причина атаки та сама, як і для нас -унтерменшам неможна мати ядерну зброю. Рилом не вийшли.
28.02.2026 18:35
Так Північна Корея офіційно ні на кого не нападає. Їх теж школа буде?
28.02.2026 19:48
Проблеми будемо вирішувать по мірі надходження. Почитай про дівчачу школу в Ірані, може якась емпатія ворухнеться.
28.02.2026 19:52
Моя дитина з дружиною провели новий рік в підвалі... Дякуючи шахедам. Так що нуль симпатії. Тим паче вірити режиму ятоли. Та й взагалі Соловйов теж правду вєщає, як ЗСУ " обстрілюють мирних жителів України". Брехали брехали а тут прям правду кажуть.
28.02.2026 19:58
про школу є прямо зараз на сaйті CNN
28.02.2026 20:01
І шо? Скажіть коли наші дрони/ракети летять по москалях ви теж їх жалієте?
28.02.2026 20:03
ні. з якого перепуга?
28.02.2026 20:05
Ну так і мені не шкода друзів росії.
28.02.2026 20:06
він допомогає рашке в нападу на Україну, цього тобі не достатньо?
28.02.2026 20:53
У цій війні насамперед винна Росія, яка згуртувала навколо себе одіозні режими та запевнила їх, що спільно з Росією вони зможуть трансформувати існуючий світовий порядок згідно своїх уподобань.
28.02.2026 18:25
"Задню ще не ввмкнув" - але щеплення, як на авто, уже натиснув і рука лежить на важелі передачі "назад R - вперед D: 1,2,3,4,5,!" І це тільки "понижена!"
28.02.2026 18:25
Пізно пити Боржомі коли нирки відвалилися.
28.02.2026 18:27
о ***..а які сміливи були гавноєди хренові...
28.02.2026 18:28
Трагедія в початковій школі для дівчат у місті Мінаб сколихнула серця народу Ірану та всіх вільних людей, заявив президент Ірану Масуд Пезешкян.

Він назвав цей інцидент нелюдським вчинком: «Я висловлюю співчуття всьому іранському народу і ділюся їхнім глибоким сумом. Після боягузливої атаки американсько-сіоністських агресорів на цивільні цілі смерть такої кількості невинних студентів назавжди залишиться в історичній пам'яті нації.»

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї повідомив, що близько 160 учнів школи в місті Мінаб на півдні країни загинули внаслідок удару США та Ізраїлю.
28.02.2026 18:28
А як тисячі на вулицях розстрілювати, так це "восстановлєніє порядка".
28.02.2026 18:30
Тобто ви зараз висловились за позицію, яку зайняв Іран?
28.02.2026 18:36
Яку він позицію зайняв? Іран обороняється. Чи ето другое?
28.02.2026 18:54
Вбиваючи десятки тисяч своїх громадян????
28.02.2026 19:19
Більше 60 тис шахедів по нам то таке..Скільки народу загинуло із за цих виродків.Ця погань повинна бути ліквідована
28.02.2026 18:33
А чи був це саме "американський удар"? Бо я не здивуюсь, якщо аятолли самі ж і вдарили по школі, щоб викликати "народну ненависть"...
28.02.2026 18:37
Може і не спецом наносили. У цих довбойобів рівень техніки на рівні ще нижчому ніж у кацапів.

Просто впала своя ж рукожопа ракета.

У Хамаса таке теж було - ракета гепнулася на лікарню, а звинуватили Ізраїль.
28.02.2026 18:56
А ти певен, що це не брехня?
Певен, що іранські ******* не роблять пропаганду та провокації так, як їх роблять кацапські *******?

Наприклад, я не виключаю, що на ту школу впала крива іранська ракета.

Скажімо так, це у рази вирогідніше, ніж нанесення невибіркового удару сверхжорогими ракетами по школі американцями.
28.02.2026 18:53
+160 жертв молоху, все по талмуду
28.02.2026 19:01
Ні ви виродки терористи і вас треба ліквідувати на спокій цілого регіону.
28.02.2026 18:32
Так і є. Почав першим режим ізраїлю, потім сша.
28.02.2026 18:43
Нам вигідно, інше пох
28.02.2026 18:45
Поки що не бачу вигоди для України.
28.02.2026 18:53
Якщо нафта іранська піде на офіційний ринок, то кацапська буде коштувати 15-20 за барель. Наша вигода у ринку нафти - з ірану, з венесуели і т.д.
28.02.2026 18:55
я не вірю, що режим аятол паде просто через якісь обстріли, а на наземну операцію у сша сил не вистачить
28.02.2026 19:03
Знищення військової інфраструктури, знищення промислової інфраструктури, завезення зброї у бунтівні провінції...

І хай спробують втримати владу.
28.02.2026 19:12
Я думаю там є критична маса народу проти режиму плюс курди, белуджі, азери. Варто далі їх качати
28.02.2026 19:16
У Ірану і без бомбардувань повна дупа з енергетикою, водопостачанням, економікою. 😁

Останні заворушення починалися зовсім не за демократію, а проти злиднів, до яких довели Іран Аятолли.
28.02.2026 19:18
Тада.
******* ракетами по Дубаях - це така самооборона.
28.02.2026 18:48
"Іран не хоче війни і готовий до деескалації, - глава МЗС Арагчі".
Якщо не хоче війни,то навіщо посилав шахеди і технологію їх виробництва, ракети на 3 млд.дол.країні-аґресору,яка веде війну,найбільшу, після другої світової?
Підливав масла в вогонь,а тепер "Іран не хоче війни"?
28.02.2026 18:54
ізраїль теж давав русні військові технології, типу дронів ланцет.
28.02.2026 19:05
Свідоме відстоювання інтересів росії і не йде в ніяке порівняння Ізраїлю з Іраном:
Росії видали ліцензію на ланцет ще в 2010,коли навіть про АТО ніхто ще підозрював і більше ніяких угод в оборонці не було в Ізраїлю з росією
Іран видав росії технологію шахедів в час повномасштабної,а також продав ракет на 3млд.дол.,образно-підливав масла в вогонь війни, найбільшої після другої світової.
А тепер Іран не хоче війни? Може бути.
І хто ж це його так переконав ?
28.02.2026 19:30
>Росії видали ліцензію на ланцет ще в 2010,коли навіть про АТО ніхто ще підозрював

але вже після агресивної війни проти Грузії

https://militarnyi.com/en/news/israeli-companies-supplied-tools-to-russia-s-defense-industry-investigation/
>In 2024, metalworking tools worth more than $10 million were exported from Israel to Russia and used by companies linked to the Russian defense industry, according to an investigation by The Insider.

вай блін, як не зручно

І там не лише ланцети:

https://jamestown.org/israel-russia-uav-deal-reflects-conflicting-rationales-and-interests/

https://united24media.com/latest-news/israeli-firms-supplying-tools-for-russias-s-400-and-su-35-production-despite-sanctions-investigation-finds-7616

ета всьо іран
28.02.2026 19:38
Про бпла,угода в 2010.Повідомляв посол Бродський
Хто в 2010 правив в Україні?
А як легко можна маніпулювати для тих,хто сі не розуміє в маніпуляціях.
28.02.2026 19:45
зрозуміло, коли іран допомагає русні - це погано, коли ізраїль допомагає русні - це добре
28.02.2026 19:48
Під час АТО-ООС, повномасштпбної, Ізраїль не допомагав хазяїну слуг народу-а угода про бпла була укладена ще в 2010,ще в час,коли в Україні правив Янукович,а Іран продав технології шахедів і ракет на 3млд.дол. вже в час повномасштабної, знову ж таки, найбільшої війни після другої світової.
28.02.2026 20:04
тільки в 25 році спеціальні верстати продали русні, для виробництва зброї, а так, фігня...
28.02.2026 20:08
Верстати,свердла, фрези продавались не для мо росії,не як військова продукція,хоча там могли використати не по призначенню, на 10млн.дол.в 2024,та і скільки їх, верстатів,могло бути на ті ж 10млн.дол.?
Не йде в ніяке порівняння з Іраном, з його 3 млрд.дол. на ракети і головне,поставки шахедів і їх технологій в росію в час повномасштпбної.
І головне,що Ізраїль разом із США,знищують цю воєнну машину Ірану.
Якщо то фігня,як кому...
28.02.2026 20:46
брешет мразь также как *****!
28.02.2026 19:33
була в мене знайома в молодості.
феруза.
я б може одружився.
звісно, ні. бо молодий був.

28.02.2026 19:36
Іранські гнилі аятоли! А Україна хотіла війни, коли на неї напав Х-уйло?
Ви лише трохи сьорбнули тієї ухи, якої заварив Х-уйло, коли ви приєдналися до його агресії проти українців, та ще й хизувалися тим, як ваші дрони вбивають українців.
Хоча Трампон - моральний ідіот, і, на відміну від захисту Ізраїлю, йому глибоко байдуже, що його московський дружбан намагається знищити Україну.
28.02.2026 19:41
І знов не можна не процитувати Митця: "ось бач, злякався, йо#@ний сцікун!"
28.02.2026 19:52
Що пахне жареним) гори в пеклі лайно зі своїм пітухоісламом
28.02.2026 20:11
 
 