Это выбор США. Иран не хочет войны и готов к деэскалации, - глава МИД Арагчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что война была выбором Соединенных Штатов, а Иран ее не хочет и готов к деэскалации.
Об этом он рассказал в интервью для NBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
США придется заплатить
"Сейчас никакой связи нет. Но если американцы захотят поговорить с нами, они знают, как со мной связаться. Мы, безусловно, заинтересованы в деэскалации", - отметил Арагчи.
По его словам, Тегеран якобы не хочет войны, а США придется заплатить за свой выбор.
"Это война по собственному выбору Соединенных Штатов, и им придется за это заплатить. Но, что касается нас, мы не хотим войны", - заявил Арагчи.
Нет пределов самообороне
Кроме того, глава МИД добавил, что Иран с целью "самообороны" атакует американские военные базы на Ближнем Востоке, подчеркнув, что самообороне "нет пределов".
"Мы не являемся инициаторами этой агрессии. Это Соединенные Штаты и Израиль начали эту агрессию. Поэтому для нас нет предела самообороне, но как только агрессия прекратится, мы также прекратим самооборону", - заявил он.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
бо ви, разом зі своєю кацапнею, всіх навкруги закоцали.
Але, якщо режим Аятолл впаде і іранська нафта піде на ринок, то про роісю можна буде забути назавжди.
Прикол в тому, що зараз немає чим (інакше бахнули б вже), але якщо не чіпати і почекати, то таки з'явиться чим.
Беззбройних студентів вбивати можна, а от головорізів озброєних до зубів - зась.
треба послабити країну, яка є суперником ізраїлю
Кого ми маємо там жаліти і за який хєр? Навіть Мадуру було трохи шкода бо він хоч не спонсорував вбивць по всьому світу і не продавав свою зброю вбивцям. А цих мразін давно треба було на нуль помножити.
Мохаммад Реза Сабагян, депутат Ірану, здається у ввдповід на петицію 39 вчених ядерників з проханням дозволити розробити ЯЗ
«Оскільки Ізраїль може мати ядерну зброю, Іран повинен прагнути до ядерної зброї для самооборони».
Камаль Харразі (Радник Хаменеї, голова Стратегічної ради з міжнародних відносин)
Харразі часто виступає «голосом» Хаменеї у питаннях стратегії:
«Якщо сіоністський режим наважиться пошкодити наші ядерні об'єкти, наш рівень стримування зміниться... У нас є спроможність виробляти зброю, і ми не маємо з цим жодних проблем. Тільки фетва лідера зараз це забороняє» https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.aljazeera.com/news/2024/5/9/iran-warns-it-will-change-nuclear-doctrine-if-existence-threatened&ved=2ahUKEwjvk8Dq4fySAxWGh_0HHdALMz0Qy_kOegYIAQgJEAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw261gikFJYmkLaI7ByugeCL&ust=1772387966653000 Al Jazeera.
Махмуд Алаві (колишній міністр розвідки, священнослужитель): Ще у 2021 році він відкрито попередив:«Нашу ядерну програму називають мирною, і фетва лідера це підтверджує. Але якщо Іран заженуть у кут, це не буде провиною Ірану, а провиною тих, хто його туди загнав»
-------
Мразі нарешті отримали своє.
Якби ти був людиною в не бараном чи ********, то порадів би за людей які з довбойобопітеків мають шанс перетворитись на світську державу.
А отримати ядерну зброю вам не дозволять ті, в кого вона вже є.
Але треба бути тупорилими чплмоносними дегенератами щоб не отримавши ще тієї зброї обіцяти її застосувати проти країни яка нею вже володіє і чиї далекобійні можливості і можливості її союзників на порядок перевищують твої власні.
Напад - це всього навсього -самооборона. Мир - це війна. А рабство - це свобода!
Так верещиш ніби США хочуть той Іран зробити 51м штатом чи заборонити фарсі в іранських школах.
Він назвав цей інцидент нелюдським вчинком: «Я висловлюю співчуття всьому іранському народу і ділюся їхнім глибоким сумом. Після боягузливої атаки американсько-сіоністських агресорів на цивільні цілі смерть такої кількості невинних студентів назавжди залишиться в історичній пам'яті нації.»
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї повідомив, що близько 160 учнів школи в місті Мінаб на півдні країни загинули внаслідок удару США та Ізраїлю.
Просто впала своя ж рукожопа ракета.
У Хамаса таке теж було - ракета гепнулася на лікарню, а звинуватили Ізраїль.
Певен, що іранські ******* не роблять пропаганду та провокації так, як їх роблять кацапські *******?
Наприклад, я не виключаю, що на ту школу впала крива іранська ракета.
Скажімо так, це у рази вирогідніше, ніж нанесення невибіркового удару сверхжорогими ракетами по школі американцями.
І хай спробують втримати владу.
Останні заворушення починалися зовсім не за демократію, а проти злиднів, до яких довели Іран Аятолли.
******* ракетами по Дубаях - це така самооборона.
Якщо не хоче війни,то навіщо посилав шахеди і технологію їх виробництва, ракети на 3 млд.дол.країні-аґресору,яка веде війну,найбільшу, після другої світової?
Підливав масла в вогонь,а тепер "Іран не хоче війни"?
Росії видали ліцензію на ланцет ще в 2010,коли навіть про АТО ніхто ще підозрював і більше ніяких угод в оборонці не було в Ізраїлю з росією
Іран видав росії технологію шахедів в час повномасштабної,а також продав ракет на 3млд.дол.,образно-підливав масла в вогонь війни, найбільшої після другої світової.
А тепер Іран не хоче війни? Може бути.
І хто ж це його так переконав ?
але вже після агресивної війни проти Грузії
https://militarnyi.com/en/news/israeli-companies-supplied-tools-to-russia-s-defense-industry-investigation/
>In 2024, metalworking tools worth more than $10 million were exported from Israel to Russia and used by companies linked to the Russian defense industry, according to an investigation by The Insider.
вай блін, як не зручно
І там не лише ланцети:
https://jamestown.org/israel-russia-uav-deal-reflects-conflicting-rationales-and-interests/
https://united24media.com/latest-news/israeli-firms-supplying-tools-for-russias-s-400-and-su-35-production-despite-sanctions-investigation-finds-7616
ета всьо іран
Хто в 2010 правив в Україні?
А як легко можна маніпулювати для тих,хто сі не розуміє в маніпуляціях.
Не йде в ніяке порівняння з Іраном, з його 3 млрд.дол. на ракети і головне,поставки шахедів і їх технологій в росію в час повномасштпбної.
І головне,що Ізраїль разом із США,знищують цю воєнну машину Ірану.
Якщо то фігня,як кому...
феруза.
я б може одружився.
звісно, ні. бо молодий був.
Ви лише трохи сьорбнули тієї ухи, якої заварив Х-уйло, коли ви приєдналися до його агресії проти українців, та ще й хизувалися тим, як ваші дрони вбивають українців.
Хоча Трампон - моральний ідіот, і, на відміну від захисту Ізраїлю, йому глибоко байдуже, що його московський дружбан намагається знищити Україну.