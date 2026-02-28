Совет Безопасности ООН 28 февраля соберется на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке
В субботу, 28 февраля, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщили в постоянном представительстве Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Совет Безопасности собирается на заседание
"После обращений нескольких членов СБ ООН с просьбой провести сегодня экстренное заседание Великобритания, которая председательствует в Совете Безопасности, созовет заседание по ситуации на Ближнем Востоке", – отметили в постпредстве.
Сообщается, что запросы направили Бахрейн, Колумбия, Китай, Франция и Россия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил готовность выступить в Совбезе по этому вопросу.
Заседание начнется в 16:00 по нью-йоркскому времени (в 23:00 по Киеву).
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
