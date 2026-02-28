РУС
Совет Безопасности ООН 28 февраля соберется на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

В субботу, 28 февраля, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили в постоянном представительстве Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"После обращений нескольких членов СБ ООН с просьбой провести сегодня экстренное заседание Великобритания, которая председательствует в Совете Безопасности, созовет заседание по ситуации на Ближнем Востоке", – отметили в постпредстве.

Сообщается, что запросы направили Бахрейн, Колумбия, Китай, Франция и Россия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил готовность выступить в Совбезе по этому вопросу.

Заседание начнется в 16:00 по нью-йоркскому времени (в 23:00 по Киеву).

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Дивно що Сосія кожен день обстрілює українські міста і кожен день вбиває мирних жителів і ООН чомусь ніхто з цього приводу не скликає
28.02.2026 19:05 Ответить
Зачем спешить в такой жара
28.02.2026 19:11 Ответить
... і рассєя!???
А воно тут при чому? Шахеди можуть закінчитися?
28.02.2026 19:16 Ответить
Дивно що Сосія кожен день обстрілює українські міста і кожен день вбиває мирних жителів і ООН чомусь ніхто з цього приводу не скликає
28.02.2026 19:05 Ответить
Чергове бла бла бла...
28.02.2026 19:08 Ответить
Зачем спешить в такой жара
28.02.2026 19:11 Ответить
"ішак,постоявшій в тєні, на солнцє работать не будєт..."
28.02.2026 19:17 Ответить
небензя українець?
от там він і нанебензякує за повагу до міжнародного права,
за мілітаристські наміри і всю іншу кацапську по.бень...
28.02.2026 19:12 Ответить
нібєнзя вже іранєц
28.02.2026 20:18 Ответить
лисий і без бороди? - на кран!
28.02.2026 20:26 Ответить
Радбез ООН збереться. І шо? І нішо....
28.02.2026 19:14 Ответить
... і рассєя!???
А воно тут при чому? Шахеди можуть закінчитися?
28.02.2026 19:16 Ответить
а шо случилось ?

американська СВО ?
так в Україні вже п'ятий рік кацапська СВО ні в ООН, ні в МОК, ні де інде нікого не муляє.

.
28.02.2026 19:17 Ответить
Скрєпостан знов буде про міжнародне право розказувати?
28.02.2026 19:28 Ответить
совет бесполезных наций хочет собраться чтобы в очередной раз гора родила мышь!
28.02.2026 19:31 Ответить
Та ну, не можна, потрібно скликати комісію. Я особисто Ірану виражаю занепокоєння у їхньому конфлікті, та взагалі то в них громадянська війна😈😸
28.02.2026 19:55 Ответить
Будуть мірятись глибиною стурбованості?
28.02.2026 20:07 Ответить
ще один квартал 95, блд...
28.02.2026 20:24 Ответить
Пусті балачки з нульовим результатом .
28.02.2026 20:51 Ответить
 
 