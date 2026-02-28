Фон дер Ляєн скликає спеціальну Колегію з безпеки через Іран
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що скликає на понеділок, 2 березня, спеціальну Колегію з питань безпеки через ситуацію з Іраном.
Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"З огляду на ситуацію, що склалася в Ірані, я скликаю спеціальну Колегію з питань безпеки в понеділок", - йдеться в дописі.
фон дер Ляєн наголосили, що для регіональної безпеки і стабільності вкрай важливо, щоб не було подальшої ескалації "через невиправдані напади Ірану на партнерів у регіоні".
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
Топ коментарі
+2 Kozyuk
показати весь коментар28.02.2026 19:46 Відповісти Посилання
+2 Igor Grytselyak
показати весь коментар28.02.2026 19:47 Відповісти Посилання
+2 Olena Olena #512149
показати весь коментар28.02.2026 19:52 Відповісти Посилання
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урся за, чи проти?
що, каже кая?
В цьому уся Европа з сієстами та відпочинками. Було б це в серпні, скликали б на вересень, бо сезон відпусток.