Фон дер Ляєн скликає спеціальну Колегію з безпеки через Іран

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що скликає на понеділок, 2 березня, спеціальну Колегію з питань безпеки через ситуацію з Іраном.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"З огляду на ситуацію, що склалася в Ірані, я скликаю спеціальну Колегію з питань безпеки в понеділок", - йдеться в дописі.

фон дер Ляєн наголосили, що для регіональної безпеки і стабільності вкрай важливо, щоб не було подальшої ескалації "через невиправдані напади Ірану на партнерів у регіоні".

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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