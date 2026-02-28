УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6324 відвідувача онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
1 292 11

Фон дер Ляєн скликає спеціальну Колегію з безпеки через Іран

Фон дер Ляєн скликає Колегію з безпеки через Іран

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що скликає на понеділок, 2 березня, спеціальну Колегію з питань безпеки через ситуацію з Іраном.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"З огляду на ситуацію, що склалася в Ірані, я скликаю спеціальну Колегію з питань безпеки в понеділок", - йдеться в дописі.

фон дер Ляєн наголосили, що для регіональної безпеки і стабільності вкрай важливо, щоб не було подальшої ескалації "через невиправдані напади Ірану на партнерів у регіоні".

Також читайте: Іран атакував дроном міжнародний аеропорт в Кувейті: є постраждалі. ВIДЕО

Фон дер Ляєн скликає спеціальну Колегію з безпеки

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Також читайте: Радбез ООН 28 лютого збереться на екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході

Автор: 

Іран (3471) фон дер Ляєн Урсула (997)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Та ніби чітко заявила, що обговорять війну з Іраном, стурбована через невиправдані атаки Ірану на сусідів. А ще Іран заблокував рух суден, які перевозять нафту через протоку, що вдарить, а точніше підніме ціни на нафту в світі.
показати весь коментар
28.02.2026 19:46 Відповісти
+2
Рудий покидьок він же сукін син,але тут він виглядає як наш сукін син)
показати весь коментар
28.02.2026 19:47 Відповісти
+2
А що з іраном, як на мене то все добре ?
показати весь коментар
28.02.2026 19:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не зрозуміло!
урся за, чи проти?
що, каже кая?
показати весь коментар
28.02.2026 19:38 Відповісти
Та ніби чітко заявила, що обговорять війну з Іраном, стурбована через невиправдані атаки Ірану на сусідів. А ще Іран заблокував рух суден, які перевозять нафту через протоку, що вдарить, а точніше підніме ціни на нафту в світі.
показати весь коментар
28.02.2026 19:46 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2026 20:08 Відповісти
Рудий покидьок він же сукін син,але тут він виглядає як наш сукін син)
показати весь коментар
28.02.2026 19:47 Відповісти
Європейскі миші забігали
показати весь коментар
28.02.2026 19:48 Відповісти
Бідні іранські мальчіки в трусіках 😈
показати весь коментар
28.02.2026 19:50 Відповісти
А що з іраном, як на мене то все добре ?
показати весь коментар
28.02.2026 19:52 Відповісти
І не кажіть, чому Європа так метушаться, все ж гарно горить 🔥😸
показати весь коментар
28.02.2026 20:10 Відповісти
Все дуже просто. Куди побіжать біженці, до Парашії? Ні, до Європи. Ціни на нафту по якому населенню найбільше вдарять? Знову по Європі. А хто отримає надприбутки від продажі нафти? Правильно, росія. А куди витратить росія ті надприбутки? На війну з Україною. А хто допомагає Україні, щоб вона перемогла спільного ворога росію? Європа. Десь так!
показати весь коментар
28.02.2026 21:31 Відповісти
Чого не завтра? Тут нафта і супутні товари можуть ту зе мун полетіти і треба думати вже на вчора в екстреному порядку.
В цьому уся Европа з сієстами та відпочинками. Було б це в серпні, скликали б на вересень, бо сезон відпусток.
показати весь коментар
28.02.2026 20:16 Відповісти
Звісно, треба ж робити вигляд що щось робиш бо грошей не дадуть паразитам!
показати весь коментар
28.02.2026 23:05 Відповісти
 
 