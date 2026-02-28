Іран атакував дроном міжнародний аеропорт в Кувейті: є постраждалі. ВIДЕО

Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт Кувейту. Внаслідок атаки кілька співробітників зазнали легких травм.

Про це ввечері 28 лютого повідомило Генеральне управління цивільної авіації Кувейту, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

Повідомляється, що іранський дрон атакував будівлю міжнародного аеропорту. Декілька співробітників зазнали "незначних травм".

Через атаку пошкоджено пасажирський термінал.

"Компетентні органи негайно розпочали впровадження затверджених процедур дій у надзвичайних ситуаціях, оскільки інцидент було ліквідовано, а місце події взято під охорону",- сказано у повідомленні.

Управління цивільної авіації Кувейту додало, що ситуація перебуває під повним контролем, ведеться ліквідація наслідків удару безпілотника.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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