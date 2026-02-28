Иран атаковал дроном международный аэропорт в Кувейте: есть пострадавшие. ВИДЕО
Иранский дрон атаковал международный аэропорт Кувейта. ВСледствие атаки несколько сотрудников получили легкие травмы.
Об этом вечером 28 февраля сообщило Генеральное управление гражданской авиации Кувейта, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
Сообщается, что иранский дрон атаковал здание международного аэропорта. Несколько сотрудников получили "незначительные травмы".
Вследствие атаки поврежден пассажирский терминал.
"Компетентные органы немедленно приступили к внедрению утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану", - говорится в сообщении.
Управление гражданской авиации Кувейта добавило, что ситуация находится под полным контролем, ведется ликвидация последствий удара беспилотника.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
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пам"ятаєте хто такий александер македонський?)
******* стратЄгі вивчили його бойовий досвід у битві під гавгамелами)
так що не переймайтесь - накидають пєрсам)
війна в Україні ?
не чули ?
ну то отримуйте !
.
Але це добре.
У свій час всіх навкруги таким же чином вибісив Хусейн. І де тепер той Хусейн...
теж думаю, що повалення іранського режиму, яке так гучно об'явив доня,
одними томагавками не досягнеш...
до речі, те сама війна яку він от тока припинив і яка ніколи не почялася би
якби він був президентом...
кияни?
вас, це якось, вразило?
Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Кувейту Мансур аль-Отайбі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми повторюємо нашу підтримку єдності, територіальної цілісності й суверенітету України у межах її міжнародно визнаних кордонів і без втручання у внутрішні справи", - сказав аль-Отайбі.
Бо я не бачу.
Бачу лише те, що останні 4 роки все роблю вірно.
Ай, все одно не повірите ))
ЗСУ. Фронт.
Нічого за нашого життя не закінчиться. Все лише починається.
Так думаю, знаходжуся зараз чи не в найбільш безпечному місці в оточенні близьких людей, які нізащо не кинуть напризволяще. Ну, й досвід... в плюс.
Хоч вік та поранення в мінус.
"безпечне місце", правда - Краматорсько-Костянтинівська агломерація, але де зараз краще?
Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран вжив відповідних заходів по всьому Близькому Сходу.
У Дубаї, ОАЕ, стався вибух у готелі Fairmont The Palm. Влада Дубая повідомила про чотирьох постраждалих внаслідок «інциденту в будівлі в районі Палм-Джумейра». Міністерство оборони ОАЕ також заявило про перехоплення нової хвилі іранських ракет і безпілотників. Раніше військове відомство країни повідомляло про «гучний напад із застосуванням іранських балістичних ракет».
У Досі, Катар, були зафіксовані вибухи, ціллю яких, ймовірно, стала найбільша американська військова база в регіоні, Аль-Удейд.
Згідно зі заявою державного інформаційного агентства Бахрейну, база ВМС США у Бахрейні «піддалася ракетному обстрілу».
Вибухи прогриміли в Кувейті. Місцеве інформаційне агентство Kuna повідомило, що безпілотник, спрямований на міжнародний аеропорт, завдав «незначних травм кільком співробітникам» та спричинив «обмежену» шкоду терміналу.
Йорданія, що межує з Ізраїлем, заявила, що її збройні сили збили дві балістичні ракети, уламки яких впали в декількох місцях.
Ізраїль також повідомив, що іранські ракети обстрілюють країну, по всьому Ізраїлю звучать сирени.
Новинне агентство Tasnim, афілійоване з Корпусом вартових ісламської революції, повідомило з посиланням на джерела про закриття Ормузської протоки - одного з ключових маршрутів для перевезення нафти.
Боснія, Косово, Ірак, Афганістан - там юридично підготували грунт.
Тепер у випадку удару по дослідницькому реактору або центру збагачення урану американськими ракетами кацапи можуть бити по нашим АЕС.
США за рік зробили рукопожатим *****, зробили на половину винним у війні Україну, майже повністю припинили допомогу союзнику, якій відстоює глобальні інтереси Америки у вигляді сили права, яку вона нав'язала багатьом друзям за останні 80 років. Ну а напад на Іран під виглядом "загрози інтересам США" схожий на "правомірність" нападу на нацистів з України.