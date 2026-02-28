Иран атаковал дроном международный аэропорт в Кувейте: есть пострадавшие. ВИДЕО

Иранский дрон атаковал международный аэропорт Кувейта. ВСледствие атаки несколько сотрудников получили легкие травмы.

Об этом вечером 28 февраля сообщило Генеральное управление гражданской авиации Кувейта, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

Сообщается, что иранский дрон атаковал здание международного аэропорта. Несколько сотрудников получили "незначительные травмы".

Вследствие атаки поврежден пассажирский терминал.

"Компетентные органы немедленно приступили к внедрению утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану", - говорится в сообщении.

Управление гражданской авиации Кувейта добавило, что ситуация находится под полным контролем, ведется ликвидация последствий удара беспилотника.

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Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

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