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Новости Видео Удар Израиля по Ирану Операция США против Ирана
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Иран атаковал дроном международный аэропорт в Кувейте: есть пострадавшие. ВИДЕО

Иранский дрон атаковал международный аэропорт Кувейта. ВСледствие атаки несколько сотрудников получили легкие травмы.

Об этом вечером 28 февраля сообщило Генеральное управление гражданской авиации Кувейта, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки 

Сообщается, что иранский дрон атаковал здание международного аэропорта. Несколько сотрудников получили "незначительные травмы".

Вследствие атаки поврежден пассажирский терминал.

"Компетентные органы немедленно приступили к внедрению утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану", - говорится в сообщении.

Управление гражданской авиации Кувейта добавило, что ситуация находится под полным контролем, ведется ликвидация последствий удара беспилотника.

Смотрите также: Воздушные силы Израиля нанесли удары по пусковым установкам баллистических ракет Ирана. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Читайте также: Совбез ООН 28 февраля соберется на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

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аэропорт (1511) беспилотник (5285) Иран (2963) Кувейт (44) атака (1543)
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Топ комментарии
+19
Глибоко занепокоююсь. Піду поїм
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28.02.2026 19:18 Ответить
+15
а шо таке ?
війна в Україні ?
не чули ?

ну то отримуйте !

.
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28.02.2026 19:19 Ответить
+11
Рознесуть Іран на патики
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28.02.2026 19:18 Ответить
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Рознесуть Іран на патики
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28.02.2026 19:18 Ответить
на 5 шагів...
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28.02.2026 19:24 Ответить
Иран размером с три Украины. Там даже традиционную войну выиграть сложно, не говоря уже об ударах.
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28.02.2026 19:50 Ответить
значить буде задіяний план "Б")
пам"ятаєте хто такий александер македонський?)
******* стратЄгі вивчили його бойовий досвід у битві під гавгамелами)
так що не переймайтесь - накидають пєрсам)
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28.02.2026 22:16 Ответить
План США как видно - спецоперации. Шпионские игры. Вместо войны. Так было в Венесуэле, так и тут.
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01.03.2026 01:15 Ответить
Глибоко занепокоююсь. Піду поїм
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28.02.2026 19:18 Ответить
Смачного 🐱
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28.02.2026 19:51 Ответить
Дякую
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28.02.2026 19:57 Ответить
а шо таке ?
війна в Україні ?
не чули ?

ну то отримуйте !

.
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28.02.2026 19:19 Ответить
24.02.2022 .... Теж так в Україні розпочинався ранок...
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28.02.2026 19:21 Ответить
Європа Ірану допоможе. Почитайте реакцію політиків Європи: вслід за Кремлем...
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28.02.2026 19:22 Ответить
Європейці переживають, що Іран б'є по цивільних об'єктах міст сусідів і що біженці біжать в Європу. А Європа не гумова. Точно вони не будуть бігти в Кцапію.
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28.02.2026 19:51 Ответить
Це така самооборона у Ірану. Ага.

Але це добре.
У свій час всіх навкруги таким же чином вибісив Хусейн. І де тепер той Хусейн...
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28.02.2026 19:22 Ответить
A чого ж ******** братів мусульман?)
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28.02.2026 19:25 Ответить
В Иране шииты, в Кувейте сунниты. Это не те "братья", которых они ищут.
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28.02.2026 19:41 Ответить
А мої колеги на робі тунісці)Вони хто? Але чомусь вони за Іран.
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28.02.2026 19:45 Ответить
Сунниты. Но поддерживают то Иран против США и Израиля. Спросите про Кувейт.
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28.02.2026 19:48 Ответить
Так,вони в тому,що під'їзді насцяли в Тунісі,то жиди винуваті)Їх просто колись Ізраїль бомбив,бо там ховався Ясир Арафат)Зрештою вони за Палестину,але на моє питання чи були колись там або донатили ,була відповідь негативна)
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28.02.2026 19:51 Ответить
Нічого з Іраном не буде. З Іраком була наземна операція і т.д. Буде наземна, побачімо тоді. В коаліції проти Іраку приймала участь така собі країна Україна. Зараз це просто Трумп та Нетаньягу. П.С. Класно Вітькофф з Кушнером порішали. (У нас теж порішають). Вчора домовились про скорочення збагаченого урану, і тут же Ізраїль наніс удар.
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28.02.2026 19:27 Ответить
з цим твердженням можна погодитись.
теж думаю, що повалення іранського режиму, яке так гучно об'явив доня,
одними томагавками не досягнеш...
до речі, те сама війна яку він от тока припинив і яка ніколи не почялася би
якби він був президентом...
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28.02.2026 19:50 Ответить
не знаю про інших.
кияни?
вас, це якось, вразило?
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28.02.2026 19:27 Ответить
Международный аэропорт тоже, видимо, военная база США. Ну или так решил Иран.
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28.02.2026 19:29 Ответить
Ну, як водиться у людожерів - куди влучили там і база НАТО.
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28.02.2026 19:37 Ответить
Хай хоч переб'ють один одного. Нагадаю, Кувейт на засіданні ООН проголосував проти України
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28.02.2026 19:34 Ответить
Кувейт повністю підтримує територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив постійний представник Кувейту Мансур аль-Отайбі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повторюємо нашу підтримку єдності, територіальної цілісності й суверенітету України у межах її міжнародно визнаних кордонів і без втручання у внутрішні справи", - сказав аль-Отайбі.
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28.02.2026 19:39 Ответить
Те що хтось там каже мені до сраки. Я дивлюся як Кувейт реально проголосував. А проголосував офіційний Кувайт якраз проти того що ви написали вище
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28.02.2026 19:41 Ответить
Наприклад, Китай теж на словах підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. А на ділі голосує завжди проти України і допомагає Сосії зброєю для війни проти України
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28.02.2026 19:49 Ответить
Які бачите перспективи?
Бо я не бачу.
Бачу лише те, що останні 4 роки все роблю вірно.
Ай, все одно не повірите ))
ЗСУ. Фронт.
Нічого за нашого життя не закінчиться. Все лише починається.
Так думаю, знаходжуся зараз чи не в найбільш безпечному місці в оточенні близьких людей, які нізащо не кинуть напризволяще. Ну, й досвід... в плюс.
Хоч вік та поранення в мінус.
"безпечне місце", правда - Краматорсько-Костянтинівська агломерація, але де зараз краще?
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28.02.2026 21:40 Ответить
Не розумію я цих ісламістів. Замість того щоб об'єднатись та вдарити разом по ізраїльских та амереканських сіоністах вони гамселять один одного.
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28.02.2026 19:46 Ответить
Іран, точно як кцапи атакують цивільних. Терористи, вони і в Африці терористи.
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28.02.2026 19:47 Ответить
BBC
Після ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран вжив відповідних заходів по всьому Близькому Сходу.
У Дубаї, ОАЕ, стався вибух у готелі Fairmont The Palm. Влада Дубая повідомила про чотирьох постраждалих внаслідок «інциденту в будівлі в районі Палм-Джумейра». Міністерство оборони ОАЕ також заявило про перехоплення нової хвилі іранських ракет і безпілотників. Раніше військове відомство країни повідомляло про «гучний напад із застосуванням іранських балістичних ракет».
У Досі, Катар, були зафіксовані вибухи, ціллю яких, ймовірно, стала найбільша американська військова база в регіоні, Аль-Удейд.
Згідно зі заявою державного інформаційного агентства Бахрейну, база ВМС США у Бахрейні «піддалася ракетному обстрілу».
Вибухи прогриміли в Кувейті. Місцеве інформаційне агентство Kuna повідомило, що безпілотник, спрямований на міжнародний аеропорт, завдав «незначних травм кільком співробітникам» та спричинив «обмежену» шкоду терміналу.
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28.02.2026 19:53 Ответить
Агентство Reuters повідомило, що американська ППО збила безпілотник над військовою базою США неподалік від Ербіля, Ірак.
Йорданія, що межує з Ізраїлем, заявила, що її збройні сили збили дві балістичні ракети, уламки яких впали в декількох місцях.
Ізраїль також повідомив, що іранські ракети обстрілюють країну, по всьому Ізраїлю звучать сирени.

Новинне агентство Tasnim, афілійоване з Корпусом вартових ісламської революції, повідомило з посиланням на джерела про закриття Ормузської протоки - одного з ключових маршрутів для перевезення нафти.
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28.02.2026 19:55 Ответить
Іран б'є по мусульманах точно так як росія по російськомовних - то є захист.
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28.02.2026 19:53 Ответить
За багато разів використаної схемою ліплять з Ірану сатанинське зло. Іранські кровопивці напали на планету земля, а Америка тільки відбивається.
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28.02.2026 20:48 Ответить
Іран теократичний звісно велике зло для світу та свого народу. Але без мандату ООН або якихось інших організацій США легімітизували напад на суверенну країну точно так же як росія, яка перша скаже: "Дивіться. Так можна робити".
Боснія, Косово, Ірак, Афганістан - там юридично підготували грунт.
Тепер у випадку удару по дослідницькому реактору або центру збагачення урану американськими ракетами кацапи можуть бити по нашим АЕС.
США за рік зробили рукопожатим *****, зробили на половину винним у війні Україну, майже повністю припинили допомогу союзнику, якій відстоює глобальні інтереси Америки у вигляді сили права, яку вона нав'язала багатьом друзям за останні 80 років. Ну а напад на Іран під виглядом "загрози інтересам США" схожий на "правомірність" нападу на нацистів з України.
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28.02.2026 21:22 Ответить
 
 