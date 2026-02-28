РУС
Урсула фон дер Ляйен созывает специальную Коллегию по безопасности из-за Ирана

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что созывает на понедельник, 2 марта, специальную Коллегию по вопросам безопасности из-за ситуации с Ираном.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Учитывая ситуацию, сложившуюся в Иране, я созываю специальную Коллегию по вопросам безопасности в понедельник", - говорится в сообщении.

Урсула фон  дер Ляйен подчеркнула, что для региональной безопасности и стабильности крайне важно, чтобы не было дальнейшей эскалации "из-за неоправданных нападений Ирана на партнеров в регионе".

Читайте также: Иран атаковал дроном международный аэропорт в Кувейте: есть пострадавшие. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Читайте также: Совбез ООН 28 февраля соберется на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке

Иран (760) Урсула фон дер Ляйен (435)
