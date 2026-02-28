Трамп следил за ударами по Ирану из своей резиденции в Мар-а-Лаго, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп следил за развертыванием операции против Ирана в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, цитирует ее CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп наблюдал за ситуацией в течение ночи в Мар-а-Лаго вместе с членами своей команды по национальной безопасности", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Левитт также рассказала, что перед началом американских ударов госсекретарь Марко Рубио связался с топ-чиновниками Конгресса, чтобы сообщить им об этом.
"Президент и его команда по нацбезопасности будут продолжать внимательно следить за ситуацией в течение дня", - добавила она.
Разговор с Нетаньяху
Кроме того, Левитт сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израилясообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
війна"СВО"
а, ще, я чув ракети!
бачив балістику.
про пердьож шахедів, взагалі мовчу....
Пока сообщалось, что погибли зять, невестка и секретарь аятоллы.
Сам иранский лидер сегодня должен был, согласно нескольким сообщениям, выступить перед нацией, но ни видео, ни аудиообращения от него не последовало.
Также премьер-министр Израиля заявил, что у народа Ирана скоро появится шанс на свободу:
«Люди Ирана, не упускайте эту возможность. Это шанс раз в поколение. Выйдите на улицы. Свергните ваш убийственный режим. Мы с вами».
Буданга стежить зі схрону в Ялті !! Там кава і статуетки рожевого фламінги ( "дітя розврата © " )
не помічник Україні доня, може хоч чялматих руками ізраїльнян розтрощіть.
і це буде в третій раз зупинена донею війна, тобто четверта...
...і далі про печенегів, ну це вже не цікаво....