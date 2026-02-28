РУС
1 382 22

Трамп следил за ударами по Ирану из своей резиденции в Мар-а-Лаго, - Белый дом

Трамп наблюдал за проведением операции в Иране из резиденции Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп следил за развертыванием операции против Ирана в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, цитирует ее CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп наблюдал за ситуацией в течение ночи в Мар-а-Лаго вместе с членами своей команды по национальной безопасности", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Левитт также рассказала, что перед началом американских ударов госсекретарь Марко Рубио связался с топ-чиновниками Конгресса, чтобы сообщить им об этом.

"Президент и его команда по нацбезопасности будут продолжать внимательно следить за ситуацией в течение дня", - добавила она.

Разговор с Нетаньяху

Кроме того, Левитт сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израилясообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

