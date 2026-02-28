Израиль задействовал более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране, - ЦАХАЛ

В субботу, 28 февраля, Армия обороны Израиля задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Об этом пишет The Jerusalem Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали атаки по Ирану

ЦАХАЛ называет удар по Ирану 28 февраля "крупнейшей воздушной атакой, когда-либо осуществленной израильскими войсками".

Первая волна ударов поразила десятки радаров и систем противовоздушной обороны в основном в той части Ирана, которая ближе к Израилю, и в районе Тегерана.

Во время второй волны ВВС Израиля нанесли удары по баллистическим ракетным системам Ирана.

Кроме этого, в районе Тебриза нанесен удар по "важному объекту", с которого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

