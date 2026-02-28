РУС
3 029 52

Израиль задействовал более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране, - ЦАХАЛ

ЦАХАЛ атаковал 500 военных объектов в Иране

В субботу, 28 февраля, Армия обороны Израиля задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Об этом пишет The Jerusalem Post, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали атаки по Ирану 

ЦАХАЛ называет удар по Ирану 28 февраля "крупнейшей воздушной атакой, когда-либо осуществленной израильскими войсками".

Первая волна ударов поразила десятки радаров и систем противовоздушной обороны в основном в той части Ирана, которая ближе к Израилю, и в районе Тегерана.

Во время второй волны ВВС Израиля нанесли удары по баллистическим ракетным системам Ирана.

Кроме этого, в районе Тебриза нанесен удар по "важному объекту", с которого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

Читайте также: Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив: официально Тегеран это не подтверждает

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Читайте также: МАГАТЭ следит за ситуацией на Ближнем Востоке: На данный момент нет никаких доказательств какого-либо радиологического воздействия

Топ комментарии
+19
А цікаво скільки в Ізраїлі в посадовців іранських паспортів чи родичів? Скільки двушок летить на Тегеран з Тель авіва? Батьки генералітету Ізраїлю теж напевно звичайні іранські пенсіонери?🤔
28.02.2026 21:18 Ответить
+13
28.02.2026 21:11 Ответить
+8
200 винищувачів...
І дороги класні мають,і 200 винищувачів,і все інше озброєння.
Зеля пробував дороги класні зробити,за рахунок класного озброєння,та не вийшло: ні доріг,ні озброєння.
28.02.2026 21:26 Ответить
Якщо навантаження на екіпаж по 3-4 бойових вильоту на добу - цілі уже через 2 доби будуть анульовані.... Навіть із ймовірністю втрат...
28.02.2026 21:09 Ответить
Дуже добре. Чекаємо продовження.
28.02.2026 21:09 Ответить
Гуртом і батька легше бить!!!
Може Україні, хтось із сміливих потужних допомогти хоче?! Мабудь ні.
28.02.2026 21:09 Ответить
А цікаво скільки в Ізраїлі в посадовців іранських паспортів чи родичів? Скільки двушок летить на Тегеран з Тель авіва? Батьки генералітету Ізраїлю теж напевно звичайні іранські пенсіонери?🤔
28.02.2026 21:18 Ответить
25 років тому, тоді сзч ще не було мейнстрімом, якось мотав я місяць губі у Цахалі, й зустрічав там якраз генерала авіації. До того, як присісти на довічне він штовхав старі запчастини літаків арабам.
28.02.2026 23:08 Ответить
Ізраїль передав привіт другу Бібі хйлу також?
28.02.2026 21:10 Ответить
Ну добре,Трампон спостерігає за операцією з резиденції,а бункерний перемістився глибше?))Він що нічого не бачить,нічого не чує і нічого не каже?)))
28.02.2026 21:11 Ответить
Йому дружбан рудий красноФФ дав гарантії безпеки. Так шо ***** звичайно напрягся, але ще підштаники сухі.
28.02.2026 21:24 Ответить
28.02.2026 21:11 Ответить
Все это, конечно, интересно и занимательно, но выйдет Украине боком. ЗУР для "Петриот" и другие полезные штуки х получим, все будет уходить на пополнение арсеналов США и Израиля после войны с Ираном.
28.02.2026 21:18 Ответить
Ізраіль запускав РАС-3? чи їх запускали з "Джеральда Форда"?
28.02.2026 21:24 Ответить
Ізраль зняв з озброєння Пєтріоти
28.02.2026 21:38 Ответить
Самые старые ПУ для РАС-2
28.02.2026 21:42 Ответить
зняли взагалі Петріот з озброєння
28.02.2026 21:46 Ответить
Ну це вже режиму аятол точно кабзда. А там відповідно й росія скоро посиплеться. І китай. Треба ще трохи протриматися.
28.02.2026 21:20 Ответить
2-3 тижні?
28.02.2026 21:23 Ответить
Санкції працюють.
28.02.2026 21:25 Ответить
Принаймі нас в цьому переконують
28.02.2026 21:41 Ответить
Знову "дивна війна"? Чи бережуть запаси ракет..
28.02.2026 21:22 Ответить
Там ше лям стражів - їх так запроста не переб"єш - потрібна наземна операція - бо знову аятоли повилазять з бункерів і все вернеться на круги своя
28.02.2026 21:22 Ответить
вся надія на курдів. Ну і трохи на белуджів.
28.02.2026 21:27 Ответить
Десь читав шо аятоли вже того, *******-лили
28.02.2026 21:27 Ответить
Про аятул нічого не відомо , а ось голова їх "верховного суду" -- є певні натяки , що ліквідували !
28.02.2026 21:41 Ответить

https://censor.net/ua/news/3602937/u-tegerani-znayideno-tilo-verhovnogo-lidera-iranu-ali-hameneyi
28.02.2026 22:03 Ответить
Аятола один, Хаменеи, і так вже з 1989 року
28.02.2026 21:39 Ответить
Kaжуть що аятола все, залишив вiн нас.
28.02.2026 22:06 Ответить
200 винищувачів...
І дороги класні мають,і 200 винищувачів,і все інше озброєння.
Зеля пробував дороги класні зробити,за рахунок класного озброєння,та не вийшло: ні доріг,ні озброєння.
28.02.2026 21:26 Ответить
та то не він винний! То його 5-6 дефективних менеджерів не справилися - цар хороший!
28.02.2026 21:28 Ответить
А ще в Ізраїлі всі служать у війську під час війни, а не в дивани пердять....
28.02.2026 21:35 Ответить
З ізраїльського окопу пишеш?
28.02.2026 21:44 Ответить
З ОП-го,через впн
28.02.2026 21:53 Ответить
А ще в Ізраїлі,військові керують армією,а не невіглас з бомбосховища, далекий до військової науки,життя солдата -на ціну золота,повсюдну ходять зі зброєю,про бусифікацію взнали лише з двох країн світу і як такої,там в принципі не може бути.
28.02.2026 21:51 Ответить
Не жвинди, вони зараз своїх скрєпуасів в лапсердаках крутять в буси аж ласти звертаються. Це добре тільки збоку триндіти як деінде все чудово і справедливо і якось само-собою збудувалось.
Але хєр би Ізраїль все те мав якби його громадяни обрали якогось поца що ставав перед аятолою на коліна і просив забрати його за борги.
28.02.2026 22:24 Ответить
Ого,то той що прозивається і матюкається?
А якщо по суті,на то він Ізраїль,що нема там "якби".
Це наші зробили "якби" в 19-му з усіма наслідками.
28.02.2026 22:33 Ответить
так потому что с наворованным все туда тикают, а с дона выдачи нет

миндич может подвердить
28.02.2026 22:37 Ответить
Типу,з ростов-дона выдачи нет?
А як peremoga за три дні?
28.02.2026 22:41 Ответить
ЦАХАЛ-черговий респект...
28.02.2026 21:27 Ответить
коли заноза не виймається заговорюваннями і димами - треба різати.
28.02.2026 21:44 Ответить
А де американські B-2 Spirit ???
Щось не чути...
28.02.2026 21:29 Ответить
Их как раз и не должно быть слышно и видно. Да и дороговато против такого противника.
28.02.2026 21:51 Ответить
Першим ліквідованним злочинцем в Ірані став їх голова верховного суду , який тільки за останній місяць "винес" до 1 тисячи смертних вироків для повстанців й це аж ніяк не є свідомством про виключно особисті інтереси якщо й розлядати дальню перспективу -- мати добрі відносини , які були при батько Піхлеві . Зараз принц є єдиним претендентом на роль лідера іранської нації ...
28.02.2026 21:38 Ответить
Принца-маріонетку "покірного Ірану" вб'ють як тільки приїде. Якщо Ізраїль і США розумні, дозволять вибрати самим іранцям.
28.02.2026 21:53 Ответить
Принц не iдiот якiсь, якщо вiн повернеться до Iрану то прийме посаду констiтуцiйного монарха, як Карл в Лондонi. А iранцi виберуть собi парламент якiй й буде керувати країною.
28.02.2026 22:13 Ответить
Голова КСІР - всьо.

Аятолла - схоже, що теж всьо. Зараз перевіряють.
28.02.2026 21:43 Ответить
Просто буде новий глава КСІР або новий аятолла. Делов-то.
28.02.2026 21:46 Ответить
а шо там пуйло, очередного союзничка кинул потому что одни понты и ничего больше? удивительно то как
28.02.2026 21:49 Ответить
так а чем тогда Израиль от русни отличается?
28.02.2026 22:35 Ответить
тим, що в Ізраїлі є peremoga,а в русни нет peremogy.
28.02.2026 22:46 Ответить
а как так вышло что у русни нет перемогы, а Азовское море теперь их внутреннее море?

показать весь комментарий
28.02.2026 23:47 Ответить
По відношенню до України
28.02.2026 23:04 Ответить
так израиль у себя ховает всю ж2 которая разворовывает Украину
показать весь комментарий
28.02.2026 23:44 Ответить
 
 