Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив: официально Тегеран это не подтверждает
Чиновник военно-морской миссии Европейского Союза заявил, что суда получали радиопередачи от Корпуса стражей исламской революции Ирана, в которых говорилось, что "ни один корабль не имеет права проходить через Ормузский пролив".
Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.
Пролив является важным путем транспортировки нефти
Отмечается, что Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. Он соединяет крупнейших производителей нефти в Персидском заливе, таких как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с Оманским заливом и Аравийским морем.
Иран официально не подтверждал закрытие пролива
В то же время чиновник, который пообщался с Reuters на условиях анонимности, заявил, что Иран официально не подтверждал такой приказ.
Однако Тегеран годами угрожал заблокировать Ормузский пролив в ответ на любое нападение на Исламскую Республику.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Любима гурія аятоли Хомейнеі.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив в інтерв'ю NBC News, що, наскільки йому відомо, аятола і Пезешкіан живі та перебувають у безпеці.
Та " брехня " он тут є кометатори які підтвердять, що Іран жертва та бідний нещасний говорить тільки правду, а всі інші вороги. Ну все як КДБ вчило.
то????
наскільки руді чи олов'яні яєли у імператора міра?