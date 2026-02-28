РУС
Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив: официально Тегеран это не подтверждает

Иран заблокировал Ормузский пролив для судов

Чиновник военно-морской миссии Европейского Союза заявил, что суда получали радиопередачи от Корпуса стражей исламской революции Ирана, в которых говорилось, что "ни один корабль не имеет права проходить через Ормузский пролив".

Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.

Пролив является важным путем транспортировки нефти

Отмечается, что Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. Он соединяет крупнейших производителей нефти в Персидском заливе, таких как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с Оманским заливом и Аравийским морем.

Иран официально не подтверждал закрытие пролива 

В то же время чиновник, который пообщался с Reuters на условиях анонимности, заявил, что Иран официально не подтверждал такой приказ.

Однако Тегеран годами угрожал заблокировать Ормузский пролив в ответ на любое нападение на Исламскую Республику.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

невже я знов побачу іранських дівчат у джинсах?
Интересно, выживет ли иранский "дрононосец"(перестроенное гражданское судно). Сомневаюсь.
США потрібно довести справу до логічного кінця, а то якась аятола погрожує
Тепер Трампу або в загс або в прокуратуру
28.02.2026 20:04 Ответить
чим Іран завинив перед амерами? що спонукало пташенят з гнізда Епштейна напасти на Іран? розробка ним ядерної зброї? але Рашка вже має ЯЗ і погрожує знищити нею Україну і НАТО ,а у пташенят Епштейна на це жодної реакції....
28.02.2026 20:09 Ответить
епштейн працював на моссад, у них, скоріше за все, є фото і плівки трампа, де він ґвалтував дітей, все просто
28.02.2026 20:12 Ответить
цілком можливо
28.02.2026 20:15 Ответить
Ну так має і може мати,це різні речі.Іран погрожує всім,а москалі Америці не погрожують,пропагандистів до уваги не брати.
28.02.2026 20:45 Ответить
Цікаво, аятола, ну шо ракбар, до гурій вже відправився? А то ці гурії його зачекались.
Любима гурія аятоли Хомейнеі.
28.02.2026 20:17 Ответить
На супутникових знімках видно, що все більше й більше суден перебуває біля великих портів регіону (наприклад, у Фуджейрі в ОАЕ), а не рухається в бік Ормузької протоки, пише Reuters.
28.02.2026 19:58 Ответить
Хаменеї, як і президент Ірану Масуд Пезешкіан, були серед цілей ізраїльських ударів, однак у ЦАХАЛ поки не говорять про результати операції. Поінформоване джерело заявило Reuters, що Хаменеї знаходиться поза Тегераном: його вивезли у безпечне місце.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив в інтерв'ю NBC News, що, наскільки йому відомо, аятола і Пезешкіан живі та перебувають у безпеці.
28.02.2026 20:01 Ответить
Думаю, що цієї ночі американці з ізраілітами розблокують)
28.02.2026 20:00 Ответить
Посадовець військово-морської місії Європейського Союзу заявив, що судна отримували радіопередачі від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, в яких йшлося, що "жоден корабель не має права проходити Ормузькою протокою Джерело: https://censor.net/ua/n3602927

Та " брехня " он тут є кометатори які підтвердять, що Іран жертва та бідний нещасний говорить тільки правду, а всі інші вороги. Ну все як КДБ вчило.
28.02.2026 20:00 Ответить
шось ти, кацапе, не рахуєш скільки іранських шахедів, ракет та іншого лайна прилетіло по українцях. поплачся тут за аятолами ще.
28.02.2026 20:14 Ответить
Чудово! Тепер і Європа підключиться! Сподіваюсь, тепер нарешті додавлять рушниконосних виродків!
28.02.2026 20:05 Ответить
нідерландський аналітику,а чому за 4 роки ніхто й не думає додавлювати російянських виродків з Путеном на чолі?
28.02.2026 20:14 Ответить
А хіба не очевидно? Бо в них є ядерка. І не лише ядерка, а ще й НАДІЙНІ засоби її доставки. До речі, якби Україна створила хоча б друге - ситуація в її тилових містах і селах була б ЗОВСІМ інша.
28.02.2026 20:26 Ответить
тобто ,нідерландцю,молодці проти овець,а проти молодця самі вівці? до чого ж тоді твоя цуценяча радість щодо нападу на Іран?
28.02.2026 20:42 Ответить
радість одна, ворог України получає піздюліну, а в чому твій інтерес захищати ціх виродків?
28.02.2026 20:48 Ответить
Демократи були молодці. Просто на жаль не встигли довести справу до кінця. Та й український Верховний головнокомандувач підвів, змінивши план контрнаступу в останню хвилину. А тобі напевно більше подобалось коли іранці стабільно постачали рашці шахеди, які потім летіли на голови українців?
28.02.2026 20:55 Ответить
гадаю що це не надовго...відправити за руським кораблем флот ірану не надто складна справа..життя кораблів буде складати час підльоту ракети...це не сухопутна операція
28.02.2026 20:09 Ответить
Судноплавна частина протоки дуже вузька і йде уздовж кордонів Ірану. Щоб погрожувати танкерам флот не обов'язковий.
28.02.2026 20:51 Ответить
Если это так то это нефть по 150. Китай в таком случае сам войдет в коалицию и будет помогать Иран отправлять на кладбище истории.
28.02.2026 20:10 Ответить
чим Іран завинив перед амерами? що спонукало пташенят з гнізда Епштейна напасти на Іран? розробка ним ядерної зброї? але Рашка вже має ЯЗ і погрожує знищити нею США, Україну і НАТО ,а у пташенят Епштейна на це жодної реакції.... що ж тоді відбувається? може справа в доступі до безмежних іранських запасів нафти і газу? а може причина Ісфахан?
28.02.2026 20:12 Ответить
тобі шкода ворогів України?
28.02.2026 20:26 Ответить
кого саме? Мадярію? Ізраїль? США?,Рашку?.Китай?Іран?
28.02.2026 20:40 Ответить
про Іран же мова, чи ти про рашку пишешь?
28.02.2026 20:42 Ответить
в тебе роздвоєння особистості,чувак? ти писав про ворогів України,тобто у твоїй свідомості Іранів багато?це тобі голоси розказали?
28.02.2026 20:45 Ответить
чому не відповідаєшь на питання? відразу ж видно по твоїм постам що ти проросійська гнида
28.02.2026 20:47 Ответить
насправді, це нев'їбенно ******** двіж.
то????
наскільки руді чи олов'яні яєли у імператора міра?
28.02.2026 20:12 Ответить
невже я знов побачу іранських дівчат у джинсах?
28.02.2026 20:13 Ответить
які ше джинси?! у міні-спідницях, чорт забирай.
28.02.2026 20:15 Ответить
і таке було.
28.02.2026 20:17 Ответить
Персиянки неимоверно красивы. А радикальный ислам для Ирана вообще не характерен. Вся система держится только на насилии и выгоде для узкого круга власти и приближенных.
28.02.2026 20:31 Ответить
Як це закрив? - це ж не повністю його протока - як у турків
28.02.2026 20:19 Ответить
походу ночью будет весело
28.02.2026 20:22 Ответить
Цікаво, а у них є засоби для такого перекриття крім заяв? І чи залишиться до понеділка хоч хтось, хто зможе зробити таку заяву?
28.02.2026 20:25 Ответить
взагалі-то є. Жоден танкер не хоче отримати ракету у борт.
28.02.2026 20:53 Ответить
28.02.2026 20:32 Ответить
"Джамаран" скопіював долю "Москви" в Перській затоці

28.02.2026 20:39 Ответить
та невже? де пишуть?
28.02.2026 20:51 Ответить
Як на мене головна ціль Ірана потопити авіаносець. Це буде дуже епічно та вразить у саме серце Трампа.
28.02.2026 20:53 Ответить
Ну, тепер у ОАЕ і СА з'явились вагомі економічні причини докласти всіх зусиль задля скручування аятолі тюрбана, разом з макітрою.
28.02.2026 20:58 Ответить
 
 