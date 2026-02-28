Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив: официально Тегеран это не подтверждает

Чиновник военно-морской миссии Европейского Союза заявил, что суда получали радиопередачи от Корпуса стражей исламской революции Ирана, в которых говорилось, что "ни один корабль не имеет права проходить через Ормузский пролив".

Об этом пишет The Times of Israel

Пролив является важным путем транспортировки нефти

Отмечается, что Ормузский пролив является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти. Он соединяет крупнейших производителей нефти в Персидском заливе, таких как Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с Оманским заливом и Аравийским морем.

Иран официально не подтверждал закрытие пролива

В то же время чиновник, который пообщался с Reuters на условиях анонимности, заявил, что Иран официально не подтверждал такой приказ.

Однако Тегеран годами угрожал заблокировать Ормузский пролив в ответ на любое нападение на Исламскую Республику.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

