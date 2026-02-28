Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку: офіційно Тегеран це не підтверджує

Посадовець військово-морської місії Європейського Союзу заявив, що судна отримували радіопередачі від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, в яких йшлося, що "жоден корабель не має права проходити Ормузькою протокою".

Про це пише The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Протока є важливим шляхом транспортування нафти

Зазначається, що Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати із Оманською затокою та Аравійським морем.

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Іран офіційно не підтверджував закриття протоки

Водночас чиновник, який поспілкувався з Reuters на умовах анонімності, заявив, що Іран офіційно не підтверджував такого наказу.

Однак Тегеран роками погрожував заблокувати Ормузьку протоку у відповідь на будь-який напад на Ісламську Республіку.

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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