Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку: офіційно Тегеран це не підтверджує
Посадовець військово-морської місії Європейського Союзу заявив, що судна отримували радіопередачі від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, в яких йшлося, що "жоден корабель не має права проходити Ормузькою протокою".
Про це пише The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.
Протока є важливим шляхом транспортування нафти
Зазначається, що Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати із Оманською затокою та Аравійським морем.
Іран офіційно не підтверджував закриття протоки
Водночас чиновник, який поспілкувався з Reuters на умовах анонімності, заявив, що Іран офіційно не підтверджував такого наказу.
Однак Тегеран роками погрожував заблокувати Ормузьку протоку у відповідь на будь-який напад на Ісламську Республіку.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
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Любима гурія аятоли Хомейнеі.
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив в інтерв'ю NBC News, що, наскільки йому відомо, аятола і Пезешкіан живі та перебувають у безпеці.
Є https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:52.4/centery:27.5/zoom:6 сайт відомий де видно що суден більше ніж де інде. Ніхто на ту аятолу не зважає.
Та " брехня " он тут є кометатори які підтвердять, що Іран жертва та бідний нещасний говорить тільки правду, а всі інші вороги. Ну все як КДБ вчило.
Треба ліпше думати як зупиняти експорт російських ресурсів та товарів , і краденого зерна з ТОТ
то????
наскільки руді чи олов'яні яєли у імператора міра?