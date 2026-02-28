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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку: офіційно Тегеран це не підтверджує

Іран заблокував Ормузьку протоку для суден

Посадовець військово-морської місії Європейського Союзу заявив, що судна отримували радіопередачі від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, в яких йшлося, що "жоден корабель не має права проходити Ормузькою протокою".

Про це пише The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Протока є важливим шляхом транспортування нафти

Зазначається, що Ормузька протока є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти. Вона з’єднує найбільших виробників нафти в Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати із Оманською затокою та Аравійським морем.

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Іран офіційно не підтверджував закриття протоки 

Водночас чиновник, який поспілкувався з Reuters на умовах анонімності, заявив, що Іран офіційно не підтверджував такого наказу.

Однак Тегеран роками погрожував заблокувати Ормузьку протоку у відповідь на будь-який напад на Ісламську Республіку.

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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Автор: 

Іран (3471) нафта (6601) Близький Схід (346) Ормузька протока (199)
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Топ коментарі
+12
США потрібно довести справу до логічного кінця, а то якась аятола погрожує
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28.02.2026 19:55 Відповісти
+12
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28.02.2026 20:32 Відповісти
+9
невже я знов побачу іранських дівчат у джинсах?
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28.02.2026 20:13 Відповісти
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Интересно, выживет ли иранский "дрононосец"(перестроенное гражданское судно). Сомневаюсь.
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28.02.2026 19:55 Відповісти
говорят уже на дне...
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28.02.2026 21:46 Відповісти
США потрібно довести справу до логічного кінця, а то якась аятола погрожує
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28.02.2026 19:55 Відповісти
Тепер Трампу або в загс або в прокуратуру
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28.02.2026 20:04 Відповісти
чим Іран завинив перед амерами? що спонукало пташенят з гнізда Епштейна напасти на Іран? розробка ним ядерної зброї? але Рашка вже має ЯЗ і погрожує знищити нею Україну і НАТО ,а у пташенят Епштейна на це жодної реакції....
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28.02.2026 20:09 Відповісти
епштейн працював на моссад, у них, скоріше за все, є фото і плівки трампа, де він ґвалтував дітей, все просто
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28.02.2026 20:12 Відповісти
цілком можливо
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28.02.2026 20:15 Відповісти
Ну так має і може мати,це різні речі.Іран погрожує всім,а москалі Америці не погрожують,пропагандистів до уваги не брати.
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28.02.2026 20:45 Відповісти
Цікаво, аятола, ну шо ракбар, до гурій вже відправився? А то ці гурії його зачекались.
Любима гурія аятоли Хомейнеі.
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28.02.2026 20:17 Відповісти
На супутникових знімках видно, що все більше й більше суден перебуває біля великих портів регіону (наприклад, у Фуджейрі в ОАЕ), а не рухається в бік Ормузької протоки, пише Reuters.
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28.02.2026 19:58 Відповісти
Хаменеї, як і президент Ірану Масуд Пезешкіан, були серед цілей ізраїльських ударів, однак у ЦАХАЛ поки не говорять про результати операції. Поінформоване джерело заявило Reuters, що Хаменеї знаходиться поза Тегераном: його вивезли у безпечне місце.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив в інтерв'ю NBC News, що, наскільки йому відомо, аятола і Пезешкіан живі та перебувають у безпеці.
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28.02.2026 20:01 Відповісти
Фігня той Ройтерс. Желтуха звичайна.
Є https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:52.4/centery:27.5/zoom:6 сайт відомий де видно що суден більше ніж де інде. Ніхто на ту аятолу не зважає.
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28.02.2026 21:16 Відповісти
Думаю, що цієї ночі американці з ізраілітами розблокують)
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28.02.2026 20:00 Відповісти
Посадовець військово-морської місії Європейського Союзу заявив, що судна отримували радіопередачі від Корпусу вартових ісламської революції Ірану, в яких йшлося, що "жоден корабель не має права проходити Ормузькою протокою Джерело: https://censor.net/ua/n3602927

Та " брехня " он тут є кометатори які підтвердять, що Іран жертва та бідний нещасний говорить тільки правду, а всі інші вороги. Ну все як КДБ вчило.
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28.02.2026 20:00 Відповісти
шось ти, кацапе, не рахуєш скільки іранських шахедів, ракет та іншого лайна прилетіло по українцях. поплачся тут за аятолами ще.
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28.02.2026 20:14 Відповісти
Чудово! Тепер і Європа підключиться! Сподіваюсь, тепер нарешті додавлять рушниконосних виродків!
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28.02.2026 20:05 Відповісти
нідерландський аналітику,а чому за 4 роки ніхто й не думає додавлювати російянських виродків з Путеном на чолі?
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28.02.2026 20:14 Відповісти
А хіба не очевидно? Бо в них є ядерка. І не лише ядерка, а ще й НАДІЙНІ засоби її доставки. До речі, якби Україна створила хоча б друге - ситуація в її тилових містах і селах була б ЗОВСІМ інша.
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28.02.2026 20:26 Відповісти
тобто ,нідерландцю,молодці проти овець,а проти молодця самі вівці? до чого ж тоді твоя цуценяча радість щодо нападу на Іран?
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28.02.2026 20:42 Відповісти
радість одна, ворог України получає піздюліну, а в чому твій інтерес захищати ціх виродків?
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28.02.2026 20:48 Відповісти
Демократи були молодці. Просто на жаль не встигли довести справу до кінця. Та й український Верховний головнокомандувач підвів, змінивши план контрнаступу в останню хвилину. А тобі напевно більше подобалось коли іранці стабільно постачали рашці шахеди, які потім летіли на голови українців?
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28.02.2026 20:55 Відповісти
чувак,з твоєї писанини зрозуміло,що ти ....нідерландець не самого великого розуму. не пиши мені,знайди собі когось простішого для диспутів
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28.02.2026 21:08 Відповісти
гадаю що це не надовго...відправити за руським кораблем флот ірану не надто складна справа..життя кораблів буде складати час підльоту ракети...це не сухопутна операція
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28.02.2026 20:09 Відповісти
Судноплавна частина протоки дуже вузька і йде уздовж кордонів Ірану. Щоб погрожувати танкерам флот не обов'язковий.
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28.02.2026 20:51 Відповісти
Если это так то это нефть по 150. Китай в таком случае сам войдет в коалицию и будет помогать Иран отправлять на кладбище истории.
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28.02.2026 20:10 Відповісти
А США вийдуть з коаліції. Їх така ситуація влаштовує
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28.02.2026 21:31 Відповісти
сподіваємося на повний демонтаж режиму рушникоголових.. тоді ціна не буде довго скакати...
Треба ліпше думати як зупиняти експорт російських ресурсів та товарів , і краденого зерна з ТОТ
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28.02.2026 22:08 Відповісти
чим Іран завинив перед амерами? що спонукало пташенят з гнізда Епштейна напасти на Іран? розробка ним ядерної зброї? але Рашка вже має ЯЗ і погрожує знищити нею США, Україну і НАТО ,а у пташенят Епштейна на це жодної реакції.... що ж тоді відбувається? може справа в доступі до безмежних іранських запасів нафти і газу? а може причина Ісфахан?
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28.02.2026 20:12 Відповісти
тобі шкода ворогів України?
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28.02.2026 20:26 Відповісти
кого саме? Мадярію? Ізраїль? США?,Рашку?.Китай?Іран?
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28.02.2026 20:40 Відповісти
про Іран же мова, чи ти про рашку пишешь?
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28.02.2026 20:42 Відповісти
в тебе роздвоєння особистості,чувак? ти писав про ворогів України,тобто у твоїй свідомості Іранів багато?це тобі голоси розказали?
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28.02.2026 20:45 Відповісти
чому не відповідаєшь на питання? відразу ж видно по твоїм постам що ти проросійська гнида
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28.02.2026 20:47 Відповісти
насправді, це нев'їбенно ******** двіж.
то????
наскільки руді чи олов'яні яєли у імператора міра?
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28.02.2026 20:12 Відповісти
невже я знов побачу іранських дівчат у джинсах?
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28.02.2026 20:13 Відповісти
які ше джинси?! у міні-спідницях, чорт забирай.
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28.02.2026 20:15 Відповісти
і таке було.
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28.02.2026 20:17 Відповісти
Персиянки неимоверно красивы. А радикальный ислам для Ирана вообще не характерен. Вся система держится только на насилии и выгоде для узкого круга власти и приближенных.
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28.02.2026 20:31 Відповісти
Як це закрив? - це ж не повністю його протока - як у турків
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28.02.2026 20:19 Відповісти
походу ночью будет весело
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28.02.2026 20:22 Відповісти
Цікаво, а у них є засоби для такого перекриття крім заяв? І чи залишиться до понеділка хоч хтось, хто зможе зробити таку заяву?
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28.02.2026 20:25 Відповісти
взагалі-то є. Жоден танкер не хоче отримати ракету у борт.
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28.02.2026 20:53 Відповісти
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28.02.2026 20:32 Відповісти
"Джамаран" скопіював долю "Москви" в Перській затоці

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28.02.2026 20:39 Відповісти
та невже? де пишуть?
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28.02.2026 20:51 Відповісти
Таки так. Причому ШІ спочатку нічого не знає, але на уточнення підтверджує. Тільки ще не підтверджено на 100%
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28.02.2026 21:16 Відповісти
ШІ - це яке інформагенство?
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28.02.2026 21:18 Відповісти
Як на мене головна ціль Ірана потопити авіаносець. Це буде дуже епічно та вразить у саме серце Трампа.
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28.02.2026 20:53 Відповісти
Тромба вразить якщо Чарлі Кушнєр, Моссад, ФСБ або КГБ свої теки на нього оприлюднять. Вартість авіаносця дорівнює кілька хвилин падіння або росту NASDAC. А матросів баби ще нарожають.
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28.02.2026 21:38 Відповісти
Ну, тепер у ОАЕ і СА з'явились вагомі економічні причини докласти всіх зусиль задля скручування аятолі тюрбана, разом з макітрою.
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28.02.2026 20:58 Відповісти
 
 