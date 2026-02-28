Ізраїль задіяв понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані, - ЦАХАЛ
У суботу, 28 лютого, Армія оборони Ізраїлю задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
Про це пише The Jerusalem Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі атаки по Ірану
ЦАХАЛ називає удар по Ірану 28 лютого "найбільшою повітряною атакою, будь-коли здійсненою ізраїльськими військами".
Перша хвиля ударів уразила десятки радарів та систем протиповітряної оборони здебільшого в тій частині Ірану, що ближча до Ізраїлю, та в районі Тегерана.
Під час другої хвилі ВПС Ізраїлю завдали ударів по балістичних ракетних системах Ірану.
Крім цього, в районі Тебриза завдано удару по "важливому об'єкту", з якого Іран випустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
Топ коментарі
+25 Besya #601314
показати весь коментар28.02.2026 21:18 Відповісти Посилання
+17 Перехватчик
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+9 Lemberg #565313
показати весь коментар28.02.2026 21:26 Відповісти Посилання
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Може Україні, хтось із сміливих потужних допомогти хоче?! Мабудь ні.
https://censor.net/ua/news/3602937/u-tegerani-znayideno-tilo-verhovnogo-lidera-iranu-ali-hameneyi
І дороги класні мають,і 200 винищувачів,і все інше озброєння.
Зеля пробував дороги класні зробити,за рахунок класного озброєння,та не вийшло: ні доріг,ні озброєння.
Але хєр би Ізраїль все те мав якби його громадяни обрали якогось поца що ставав перед аятолою на коліна і просив забрати його за борги.
А якщо по суті,на то він Ізраїль,що нема там "якби".
Це наші зробили "якби" в 19-му з усіма наслідками.
миндич может подвердить
А як peremoga за три дні?
Щось не чути...
Аятолла - схоже, що теж всьо. Зараз перевіряють.
мы точно пользуемся одними и теми же картами?