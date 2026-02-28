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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Ізраїль задіяв понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані, - ЦАХАЛ

ЦАХАЛ атакував 500 військових об’єктів в Ірані

У суботу, 28 лютого, Армія оборони Ізраїлю задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Про це пише The Jerusalem Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі атаки по Ірану 

ЦАХАЛ називає удар по Ірану 28 лютого "найбільшою повітряною атакою, будь-коли здійсненою ізраїльськими військами".

Перша хвиля ударів уразила десятки радарів та систем протиповітряної оборони здебільшого в тій частині Ірану, що ближча до Ізраїлю, та в районі Тегерана.

Під час другої хвилі ВПС Ізраїлю завдали ударів по балістичних ракетних системах Ірану.

Крім цього, в районі Тебриза завдано удару по "важливому об'єкту", з якого Іран випустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Читайте також: МАГАТЕ стежить за ситуацією на Близькому Сході: Наразі немає жодних доказів будь-якого радіологічного впливу

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Ізраїль (1988) Іран (3471) атака (1605)
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Топ коментарі
+25
А цікаво скільки в Ізраїлі в посадовців іранських паспортів чи родичів? Скільки двушок летить на Тегеран з Тель авіва? Батьки генералітету Ізраїлю теж напевно звичайні іранські пенсіонери?🤔
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28.02.2026 21:18 Відповісти
+17
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28.02.2026 21:11 Відповісти
+9
200 винищувачів...
І дороги класні мають,і 200 винищувачів,і все інше озброєння.
Зеля пробував дороги класні зробити,за рахунок класного озброєння,та не вийшло: ні доріг,ні озброєння.
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28.02.2026 21:26 Відповісти
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Якщо навантаження на екіпаж по 3-4 бойових вильоту на добу - цілі уже через 2 доби будуть анульовані.... Навіть із ймовірністю втрат...
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28.02.2026 21:09 Відповісти
Дуже добре. Чекаємо продовження.
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28.02.2026 21:09 Відповісти
Гуртом і батька легше бить!!!
Може Україні, хтось із сміливих потужних допомогти хоче?! Мабудь ні.
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28.02.2026 21:09 Відповісти
А цікаво скільки в Ізраїлі в посадовців іранських паспортів чи родичів? Скільки двушок летить на Тегеран з Тель авіва? Батьки генералітету Ізраїлю теж напевно звичайні іранські пенсіонери?🤔
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28.02.2026 21:18 Відповісти
25 років тому, тоді сзч ще не було мейнстрімом, якось мотав я місяць губі у Цахалі, й зустрічав там якраз генерала авіації. До того, як присісти на довічне він штовхав старі запчастини літаків арабам.
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28.02.2026 23:08 Відповісти
Ізраїль передав привіт другу Бібі хйлу також?
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28.02.2026 21:10 Відповісти
Ну добре,Трампон спостерігає за операцією з резиденції,а бункерний перемістився глибше?))Він що нічого не бачить,нічого не чує і нічого не каже?)))
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28.02.2026 21:11 Відповісти
Йому дружбан рудий красноФФ дав гарантії безпеки. Так шо ***** звичайно напрягся, але ще підштаники сухі.
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28.02.2026 21:24 Відповісти
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28.02.2026 21:11 Відповісти
Все это, конечно, интересно и занимательно, но выйдет Украине боком. ЗУР для "Петриот" и другие полезные штуки х получим, все будет уходить на пополнение арсеналов США и Израиля после войны с Ираном.
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28.02.2026 21:18 Відповісти
Ізраіль запускав РАС-3? чи їх запускали з "Джеральда Форда"?
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28.02.2026 21:24 Відповісти
Ізраль зняв з озброєння Пєтріоти
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28.02.2026 21:38 Відповісти
Самые старые ПУ для РАС-2
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28.02.2026 21:42 Відповісти
зняли взагалі Петріот з озброєння
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28.02.2026 21:46 Відповісти
+ ціна на бензин та нафту
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01.03.2026 03:18 Відповісти
Ну це вже режиму аятол точно кабзда. А там відповідно й росія скоро посиплеться. І китай. Треба ще трохи протриматися.
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28.02.2026 21:20 Відповісти
2-3 тижні?
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28.02.2026 21:23 Відповісти
Санкції працюють.
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28.02.2026 21:25 Відповісти
Принаймі нас в цьому переконують
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28.02.2026 21:41 Відповісти
Та на п'ятому році (на 12-му навіть) вже й без переконування кожен може зрозуміти що і як.
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01.03.2026 10:39 Відповісти
Знову "дивна війна"? Чи бережуть запаси ракет..
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28.02.2026 21:22 Відповісти
Там ше лям стражів - їх так запроста не переб"єш - потрібна наземна операція - бо знову аятоли повилазять з бункерів і все вернеться на круги своя
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28.02.2026 21:22 Відповісти
вся надія на курдів. Ну і трохи на белуджів.
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28.02.2026 21:27 Відповісти
Десь читав шо аятоли вже того, *******-лили
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28.02.2026 21:27 Відповісти
Про аятул нічого не відомо , а ось голова їх "верховного суду" -- є певні натяки , що ліквідували !
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28.02.2026 21:41 Відповісти

https://censor.net/ua/news/3602937/u-tegerani-znayideno-tilo-verhovnogo-lidera-iranu-ali-hameneyi
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28.02.2026 22:03 Відповісти
Аятола один, Хаменеи, і так вже з 1989 року
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28.02.2026 21:39 Відповісти
Kaжуть що аятола все, залишив вiн нас.
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28.02.2026 22:06 Відповісти
200 винищувачів...
І дороги класні мають,і 200 винищувачів,і все інше озброєння.
Зеля пробував дороги класні зробити,за рахунок класного озброєння,та не вийшло: ні доріг,ні озброєння.
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28.02.2026 21:26 Відповісти
та то не він винний! То його 5-6 дефективних менеджерів не справилися - цар хороший!
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28.02.2026 21:28 Відповісти
А ще в Ізраїлі всі служать у війську під час війни, а не в дивани пердять....
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28.02.2026 21:35 Відповісти
З ізраїльського окопу пишеш?
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28.02.2026 21:44 Відповісти
З ОП-го,через впн
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28.02.2026 21:53 Відповісти
А ще в Ізраїлі,військові керують армією,а не невіглас з бомбосховища, далекий до військової науки,життя солдата -на ціну золота,повсюдну ходять зі зброєю,про бусифікацію взнали лише з двох країн світу і як такої,там в принципі не може бути.
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28.02.2026 21:51 Відповісти
Не жвинди, вони зараз своїх скрєпуасів в лапсердаках крутять в буси аж ласти звертаються. Це добре тільки збоку триндіти як деінде все чудово і справедливо і якось само-собою збудувалось.
Але хєр би Ізраїль все те мав якби його громадяни обрали якогось поца що ставав перед аятолою на коліна і просив забрати його за борги.
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28.02.2026 22:24 Відповісти
Ого,то той що прозивається і матюкається?
А якщо по суті,на то він Ізраїль,що нема там "якби".
Це наші зробили "якби" в 19-му з усіма наслідками.
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28.02.2026 22:33 Відповісти
так потому что с наворованным все туда тикают, а с дона выдачи нет

миндич может подвердить
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28.02.2026 22:37 Відповісти
Типу,з ростов-дона выдачи нет?
А як peremoga за три дні?
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28.02.2026 22:41 Відповісти
ЦАХАЛ-черговий респект...
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28.02.2026 21:27 Відповісти
коли заноза не виймається заговорюваннями і димами - треба різати.
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28.02.2026 21:44 Відповісти
А де американські B-2 Spirit ???
Щось не чути...
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28.02.2026 21:29 Відповісти
Их как раз и не должно быть слышно и видно. Да и дороговато против такого противника.
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28.02.2026 21:51 Відповісти
Першим ліквідованним злочинцем в Ірані став їх голова верховного суду , який тільки за останній місяць "винес" до 1 тисячи смертних вироків для повстанців й це аж ніяк не є свідомством про виключно особисті інтереси якщо й розлядати дальню перспективу -- мати добрі відносини , які були при батько Піхлеві . Зараз принц є єдиним претендентом на роль лідера іранської нації ...
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28.02.2026 21:38 Відповісти
Принца-маріонетку "покірного Ірану" вб'ють як тільки приїде. Якщо Ізраїль і США розумні, дозволять вибрати самим іранцям.
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28.02.2026 21:53 Відповісти
Принц не iдiот якiсь, якщо вiн повернеться до Iрану то прийме посаду констiтуцiйного монарха, як Карл в Лондонi. А iранцi виберуть собi парламент якiй й буде керувати країною.
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28.02.2026 22:13 Відповісти
Голова КСІР - всьо.

Аятолла - схоже, що теж всьо. Зараз перевіряють.
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28.02.2026 21:43 Відповісти
Просто буде новий глава КСІР або новий аятолла. Делов-то.
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28.02.2026 21:46 Відповісти
а шо там пуйло, очередного союзничка кинул потому что одни понты и ничего больше? удивительно то как
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28.02.2026 21:49 Відповісти
так а чем тогда Израиль от русни отличается?
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28.02.2026 22:35 Відповісти
тим, що в Ізраїлі є peremoga,а в русни нет peremogy.
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28.02.2026 22:46 Відповісти
а как так вышло что у русни нет перемогы, а Азовское море теперь их внутреннее море?

мы точно пользуемся одними и теми же картами?
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28.02.2026 23:47 Відповісти
Значить,у русни є Peremoga і до якого року,орієнтовно?
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01.03.2026 12:30 Відповісти
По відношенню до України
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28.02.2026 23:04 Відповісти
 
 