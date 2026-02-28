Ізраїль задіяв понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані, - ЦАХАЛ

У суботу, 28 лютого, Армія оборони Ізраїлю задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Про це пише The Jerusalem Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі атаки по Ірану

ЦАХАЛ називає удар по Ірану 28 лютого "найбільшою повітряною атакою, будь-коли здійсненою ізраїльськими військами".

Перша хвиля ударів уразила десятки радарів та систем протиповітряної оборони здебільшого в тій частині Ірану, що ближча до Ізраїлю, та в районі Тегерана.

Під час другої хвилі ВПС Ізраїлю завдали ударів по балістичних ракетних системах Ірану.

Крім цього, в районі Тебриза завдано удару по "важливому об'єкту", з якого Іран випустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю.

Читайте також: Іран закрив прохід для суден через Ормузьку протоку: офіційно Тегеран це не підтверджує

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Читайте також: МАГАТЕ стежить за ситуацією на Близькому Сході: Наразі немає жодних доказів будь-якого радіологічного впливу