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Новини Зміна режиму в Ірані
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Є все більше ознак того, що Хаменеї більше не живий, - Нетаньягу

нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що є все більше ознак, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "більше немає".

Про це він сказав у відеозверненні, пише The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Він каже, що сьогодні вранці Ізраїль ліквідував командирів КВІР, високопосадовців іранського режиму, високопосадовців з ядерної галузі, і що найближчими днями "ми завдамо ударів по тисячах цілей терористичного режиму".

Нетаньягу заявив, що Ізраїль створить умови для того, щоб іранський народ "звільнився від кайданів диктатури".

За його словами, операція проти Ірану "триватиме стільки, скільки буде необхідно, і потрібна витривалість".

Нетаньягу також подякував президенту США Дональду Трампу за його "історичне лідерство".

"Він лідер, який дотримується свого слова", – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Читайте також: Ізраїль задіяв понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані, - ЦАХАЛ

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Читайте також: Трамп стежив за ударами по Ірану зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго, - Білий дім

Автор: 

Іран (3471) Нетаньягу Беньямін (206) Хаменеї (49)
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Топ коментарі
+7
Путину приготовиться
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28.02.2026 21:55 Відповісти
+4
ой а шо ж БІБІ тепер хйлу скаже ?
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28.02.2026 21:54 Відповісти
+4
Може врешті закінчать з дебільними фонатиками і ще одне зло здохне.
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28.02.2026 21:56 Відповісти
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ой а шо ж БІБІ тепер хйлу скаже ?
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28.02.2026 21:54 Відповісти
попав під роздачу!
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28.02.2026 22:02 Відповісти
"Вова, я ненавмисно".
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28.02.2026 22:15 Відповісти
копни ногою - чи не ворушиться?
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28.02.2026 21:55 Відповісти
А десь у бункері злякано затаївся союзник аятолли Путін....
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28.02.2026 21:55 Відповісти
союзники - они помогают, а Хйла недаром так именовали. скорее договорились с Трампом (или Нетаньяху удачно подмахнул, все же - бдит за родину, в отличие от наших прибарахлившихся).
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28.02.2026 22:05 Відповісти
Договорились о чем?
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28.02.2026 22:40 Відповісти
о чем хотели давно - о сферах влияния
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28.02.2026 22:48 Відповісти
Йому й так 86. На дёнь раніше, на день пізніше а все рівно приємно чути!
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28.02.2026 21:55 Відповісти
Нє дисит ? А как дисал как дисал...
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28.02.2026 21:55 Відповісти
Путину приготовиться
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28.02.2026 21:55 Відповісти
і послідовнику! Щоб не було кому надати команду "на залп у відповідь"
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28.02.2026 22:04 Відповісти
Ізраїль буде бомбити москву?
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28.02.2026 22:16 Відповісти
Може врешті закінчать з дебільними фонатиками і ще одне зло здохне.
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28.02.2026 21:56 Відповісти
Більше ознак шо мертвий чим живий - це добре
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28.02.2026 21:56 Відповісти
Хоп хей лалалей
Всєм хасідам вєсєлєй...
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28.02.2026 21:57 Відповісти
От путін засмутиться !
Може грець ухопить ?
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28.02.2026 21:58 Відповісти
В Иране весь режим теократический, престарелого(86 лет) аятоллу заменит другой.
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28.02.2026 21:58 Відповісти
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був убитий внаслідок ізраїльських та американських ударів, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

Ізраїльський канал Channel 12 повідомляю, що прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу показали зображення тіла Хаменеї після того, як іранська влада виявила його в його резиденції в Тегерані, передає The Times of Israel.
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28.02.2026 21:59 Відповісти
Яка все таки сила Ішраєль !
сказали фас Штатам і Ірану хана.

От би Україна там сказала фас і Штати повісили чмошніка ***** за яйця на мавзалєї
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28.02.2026 21:59 Відповісти
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28.02.2026 22:01 Відповісти
Заходу пора перестати всіх викрадати і вбивати. Від цивілізованого світу вже починає дурно пахнути. Дикий світ, який становить 90% населення планети, почне про щось підозрювати.
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28.02.2026 22:02 Відповісти
Дебіле, сходи *****.
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28.02.2026 22:41 Відповісти
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28.02.2026 23:11 Відповісти
Матюки є в усіх мовах світу.
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28.02.2026 23:25 Відповісти
В Кобзона сьогодні може бути на концерті іноземна делегація з дуже поважних терористів
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28.02.2026 22:02 Відповісти
Непогано, якщо правда. Хто наступний? Куба, Нікарагуа, Колумбія?

1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ДОМІНІКА, КОЛУМБІЯ, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;

7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2026»…
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28.02.2026 22:05 Відповісти
Боюсь скоро обезьяны поймут, что белые совсем а**ели.
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28.02.2026 22:10 Відповісти
а "вісь добра" - хто?
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28.02.2026 22:10 Відповісти
Нетаньяху вместе с другом Путіним у 2018 чалапав на шєствії Бессмертний полк у москві.
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28.02.2026 22:05 Відповісти
мученик. прямо в рай. лик святых и вот это вот все.
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28.02.2026 22:09 Відповісти
Да там як в венеричному диспансері, завтра нового аятолу завезуть. Все одно потрібно вводити сухопутні війська і міняти режим якщо завтра не хочете починати все спочатку. Якщо авжеж у Тромба є така ціль знести режим. Чи як в Венесуелі воно хоче, коли захопив Мадуро а режим залишився тей же. Тільки режим платить тепер Тромбу подать щоб далі робити те що й раніше. Так і з іраном, Тромб забажає отримувати половину нафтових доходів, а на все інше йому насрати
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28.02.2026 22:10 Відповісти
Поясніть мені.
Не розумію.
Навіщо?
Трамп - 80
Алі Хаменеї - 87
Путін - 74.
===
НАКУЯ?
Я так трохи нехєрово молодший за цих усіх уйо*ків, але теж вже старий. І хочеться, щоб пам'ятали гідно.
Як?? Навіщо??
Був такий Герострат.
Спалив храм Артеміди.
А просто так. Щоб пам'ятали.
Так, і запам'ятали.
Як і Гітлера.

ЗСУ ОШБ (навіть не хочу писати який - ми у підорів вічні "тєрорісти")
Це вже 4 роки як сім'я.
Вибачте, що досі живий.
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28.02.2026 22:14 Відповісти
Що тобi пояснити, Адрiан? Хто пролiз за хмари той вже на землю повертатися не схоче.
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28.02.2026 22:19 Відповісти
Над хмарами усі наші небесні.
До війни мав активи та наймав людей, але ніколи не мав манії величі.
Колись був офісним мінігером.
Не знав, і зараз не знаю як можна вбити горобця.
Але маю особисте кладовище дохлих підорів.
Коли ще БПЛА не стали мейнстрімом.
Так і живемо.
Повернуся живим - єдине бажання, маленька хатинка десь на верховині під хмарами. Аби мобільний інтернет був та банкомат з маркетом десь в полонині...

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28.02.2026 22:57 Відповісти
Adrian Boyanov
Зеленський - 48 !
Концерти, корпоративи, тусня, оплески залу...
Навіщо ???
А пам*ятати будуть тільки гру на роялі...
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28.02.2026 22:27 Відповісти
Цього людожера, звісно, не шкода - йому в пеклі давно прогули ставлять. Але що це дасть Ізраїлю та Україні? Якщо режим збережеться, то правильна відповідь - нічого.
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28.02.2026 23:04 Відповісти
просто цікаво, парашна зброя продана ірану, показала себе так же прекрасно під час атаки як і в венесуелі? тоді "слава руцкого аружія" ролетиться по світу ще більше ))) там і мадура не пікнув, тут і хаменуйло ))
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28.02.2026 23:12 Відповісти
Катюзі- по заслузі....
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01.03.2026 06:15 Відповісти
Ще одна світова потвора чекає на свою бімбу в бункері! Не треба затягувати, поки всі в строю, запускайте бімби на кремль!
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01.03.2026 09:00 Відповісти
Було б зовсім гарно, якби ше знайшли дохлими ше декількох цікавих персонажів: недоньяхи, пуйла, агента "краснова, лукашеску з орбаном!
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01.03.2026 09:01 Відповісти
 
 