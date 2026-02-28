Є все більше ознак того, що Хаменеї більше не живий, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що є все більше ознак, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "більше немає".

Про це він сказав у відеозверненні, пише The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Він каже, що сьогодні вранці Ізраїль ліквідував командирів КВІР, високопосадовців іранського режиму, високопосадовців з ядерної галузі, і що найближчими днями "ми завдамо ударів по тисячах цілей терористичного режиму".

Нетаньягу заявив, що Ізраїль створить умови для того, щоб іранський народ "звільнився від кайданів диктатури".

За його словами, операція проти Ірану "триватиме стільки, скільки буде необхідно, і потрібна витривалість".

Нетаньягу також подякував президенту США Дональду Трампу за його "історичне лідерство".

"Він лідер, який дотримується свого слова", – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

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