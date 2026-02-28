Є все більше ознак того, що Хаменеї більше не живий, - Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що є все більше ознак, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "більше немає".
Про це він сказав у відеозверненні, пише The Times of Israel, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він каже, що сьогодні вранці Ізраїль ліквідував командирів КВІР, високопосадовців іранського режиму, високопосадовців з ядерної галузі, і що найближчими днями "ми завдамо ударів по тисячах цілей терористичного режиму".
Нетаньягу заявив, що Ізраїль створить умови для того, щоб іранський народ "звільнився від кайданів диктатури".
За його словами, операція проти Ірану "триватиме стільки, скільки буде необхідно, і потрібна витривалість".
Нетаньягу також подякував президенту США Дональду Трампу за його "історичне лідерство".
"Він лідер, який дотримується свого слова", – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
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Всєм хасідам вєсєлєй...
Може грець ухопить ?
Ізраїльський канал Channel 12 повідомляю, що прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу показали зображення тіла Хаменеї після того, як іранська влада виявила його в його резиденції в Тегерані, передає The Times of Israel.
сказали фас Штатам і Ірану хана.
От би Україна там сказала фас і Штати повісили чмошніка ***** за яйця на мавзалєї
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ДОМІНІКА, КОЛУМБІЯ, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;
7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2026»…
Не розумію.
Навіщо?
Трамп - 80
Алі Хаменеї - 87
Путін - 74.
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НАКУЯ?
Я так трохи нехєрово молодший за цих усіх уйо*ків, але теж вже старий. І хочеться, щоб пам'ятали гідно.
Як?? Навіщо??
Був такий Герострат.
Спалив храм Артеміди.
А просто так. Щоб пам'ятали.
Так, і запам'ятали.
Як і Гітлера.
ЗСУ ОШБ (навіть не хочу писати який - ми у підорів вічні "тєрорісти")
Це вже 4 роки як сім'я.
Вибачте, що досі живий.
До війни мав активи та наймав людей, але ніколи не мав манії величі.
Колись був офісним мінігером.
Не знав, і зараз не знаю як можна вбити горобця.
Але маю особисте кладовище дохлих підорів.
Коли ще БПЛА не стали мейнстрімом.
Так і живемо.
Повернуся живим - єдине бажання, маленька хатинка десь на верховині під хмарами. Аби мобільний інтернет був та банкомат з маркетом десь в полонині...
Зеленський - 48 !
Концерти, корпоративи, тусня, оплески залу...
Навіщо ???
А пам*ятати будуть тільки гру на роялі...