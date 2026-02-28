Все больше признаков того, что Хаменеи больше не жив, - Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что появляется все больше признаков того, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи "больше нет".
Об этом он сказал в видеообращении, пишет The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.
Он говорит, что сегодня утром Израиль ликвидировал командиров КСИР, чиновников иранского режима, чиновников из ядерной отрасли, и что в ближайшие дни "мы нанесем удары по тысячам целей террористического режима".
Нетаньяху заявил, что Израиль создаст условия для того, чтобы иранский народ "освободился от оков диктатуры".
По его словам, операция против Ирана "продлится столько, сколько будет необходимо, и нужна выносливость".
Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за его "историческое лидерство".
"Он лидер, который придерживается своего слова", – заявил премьер-министр Израиля.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всєм хасідам вєсєлєй...
Може грець ухопить ?
Ізраїльський канал Channel 12 повідомляю, що прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу показали зображення тіла Хаменеї після того, як іранська влада виявила його в його резиденції в Тегерані, передає The Times of Israel.
сказали фас Штатам і Ірану хана.
От би Україна там сказала фас і Штати повісили чмошніка ***** за яйця на мавзалєї
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ДОМІНІКА, КОЛУМБІЯ, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;
7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2026»…
Не розумію.
Навіщо?
Трамп - 80
Алі Хаменеї - 87
Путін - 74.
===
НАКУЯ?
Я так трохи нехєрово молодший за цих усіх уйо*ків, але теж вже старий. І хочеться, щоб пам'ятали гідно.
Як?? Навіщо??
Був такий Герострат.
Спалив храм Артеміди.
А просто так. Щоб пам'ятали.
Так, і запам'ятали.
Як і Гітлера.
ЗСУ ОШБ (навіть не хочу писати який - ми у підорів вічні "тєрорісти")
Це вже 4 роки як сім'я.
Вибачте, що досі живий.
До війни мав активи та наймав людей, але ніколи не мав манії величі.
Колись був офісним мінігером.
Не знав, і зараз не знаю як можна вбити горобця.
Але маю особисте кладовище дохлих підорів.
Коли ще БПЛА не стали мейнстрімом.
Так і живемо.
Повернуся живим - єдине бажання, маленька хатинка десь на верховині під хмарами. Аби мобільний інтернет був та банкомат з маркетом десь в полонині...
Зеленський - 48 !
Концерти, корпоративи, тусня, оплески залу...
Навіщо ???
А пам*ятати будуть тільки гру на роялі...