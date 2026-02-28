РУС
Новости Смена режима в Иране
2 139 38

Все больше признаков того, что Хаменеи больше не жив, - Нетаньяху

нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что появляется все больше признаков того, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи "больше нет".

Об этом он сказал в видеообращении, пишет The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.

Он говорит, что сегодня утром Израиль ликвидировал командиров КСИР, чиновников иранского режима, чиновников из ядерной отрасли, и что в ближайшие дни "мы нанесем удары по тысячам целей террористического режима".

Нетаньяху заявил, что Израиль создаст условия для того, чтобы иранский народ "освободился от оков диктатуры".

По его словам, операция против Ирана "продлится столько, сколько будет необходимо, и нужна выносливость".

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за его "историческое лидерство".

"Он лидер, который придерживается своего слова", – заявил премьер-министр Израиля.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

+5
Путину приготовиться
28.02.2026 21:55 Ответить
+3
Нє дисит ? А как дисал как дисал...
28.02.2026 21:55 Ответить
+3
Може врешті закінчать з дебільними фонатиками і ще одне зло здохне.
28.02.2026 21:56 Ответить
ой а шо ж БІБІ тепер хйлу скаже ?
28.02.2026 21:54 Ответить
попав під роздачу!
28.02.2026 22:02 Ответить
"Вова, я ненавмисно".
28.02.2026 22:15 Ответить
копни ногою - чи не ворушиться?
28.02.2026 21:55 Ответить
А десь у бункері злякано затаївся союзник аятолли Путін....
28.02.2026 21:55 Ответить
союзники - они помогают, а Хйла недаром так именовали. скорее договорились с Трампом (или Нетаньяху удачно подмахнул, все же - бдит за родину, в отличие от наших прибарахлившихся).
28.02.2026 22:05 Ответить
Договорились о чем?
28.02.2026 22:40 Ответить
о чем хотели давно - о сферах влияния
28.02.2026 22:48 Ответить
Йому й так 86. На дёнь раніше, на день пізніше а все рівно приємно чути!
28.02.2026 21:55 Ответить
Нє дисит ? А как дисал как дисал...
28.02.2026 21:55 Ответить
Путину приготовиться
28.02.2026 21:55 Ответить
і послідовнику! Щоб не було кому надати команду "на залп у відповідь"
28.02.2026 22:04 Ответить
Ізраїль буде бомбити москву?
28.02.2026 22:16 Ответить
Може врешті закінчать з дебільними фонатиками і ще одне зло здохне.
28.02.2026 21:56 Ответить
Більше ознак шо мертвий чим живий - це добре
28.02.2026 21:56 Ответить
Хоп хей лалалей
Всєм хасідам вєсєлєй...
28.02.2026 21:57 Ответить
От путін засмутиться !
Може грець ухопить ?
28.02.2026 21:58 Ответить
В Иране весь режим теократический, престарелого(86 лет) аятоллу заменит другой.
28.02.2026 21:58 Ответить
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був убитий внаслідок ізраїльських та американських ударів, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

Ізраїльський канал Channel 12 повідомляю, що прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу показали зображення тіла Хаменеї після того, як іранська влада виявила його в його резиденції в Тегерані, передає The Times of Israel.
28.02.2026 21:59 Ответить
Яка все таки сила Ішраєль !
сказали фас Штатам і Ірану хана.

От би Україна там сказала фас і Штати повісили чмошніка ***** за яйця на мавзалєї
28.02.2026 21:59 Ответить
28.02.2026 22:01 Ответить
Заходу пора перестати всіх викрадати і вбивати. Від цивілізованого світу вже починає дурно пахнути. Дикий світ, який становить 90% населення планети, почне про щось підозрювати.
28.02.2026 22:02 Ответить
Дебіле, сходи *****.
28.02.2026 22:41 Ответить
28.02.2026 23:11 Ответить
Матюки є в усіх мовах світу.
28.02.2026 23:25 Ответить
В Кобзона сьогодні може бути на концерті іноземна делегація з дуже поважних терористів
28.02.2026 22:02 Ответить
Непогано, якщо правда. Хто наступний? Куба, Нікарагуа, Колумбія?

1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ДОМІНІКА, КОЛУМБІЯ, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;

7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2026»…
28.02.2026 22:05 Ответить
Боюсь скоро обезьяны поймут, что белые совсем а**ели.
28.02.2026 22:10 Ответить
а "вісь добра" - хто?
28.02.2026 22:10 Ответить
Нетаньяху вместе с другом Путіним у 2018 чалапав на шєствії Бессмертний полк у москві.
28.02.2026 22:05 Ответить
мученик. прямо в рай. лик святых и вот это вот все.
28.02.2026 22:09 Ответить
Да там як в венеричному диспансері, завтра нового аятолу завезуть. Все одно потрібно вводити сухопутні війська і міняти режим якщо завтра не хочете починати все спочатку. Якщо авжеж у Тромба є така ціль знести режим. Чи як в Венесуелі воно хоче, коли захопив Мадуро а режим залишився тей же. Тільки режим платить тепер Тромбу подать щоб далі робити те що й раніше. Так і з іраном, Тромб забажає отримувати половину нафтових доходів, а на все інше йому насрати
28.02.2026 22:10 Ответить
Поясніть мені.
Не розумію.
Навіщо?
Трамп - 80
Алі Хаменеї - 87
Путін - 74.
===
НАКУЯ?
Я так трохи нехєрово молодший за цих усіх уйо*ків, але теж вже старий. І хочеться, щоб пам'ятали гідно.
Як?? Навіщо??
Був такий Герострат.
Спалив храм Артеміди.
А просто так. Щоб пам'ятали.
Так, і запам'ятали.
Як і Гітлера.

ЗСУ ОШБ (навіть не хочу писати який - ми у підорів вічні "тєрорісти")
Це вже 4 роки як сім'я.
Вибачте, що досі живий.
28.02.2026 22:14 Ответить
Що тобi пояснити, Адрiан? Хто пролiз за хмари той вже на землю повертатися не схоче.
28.02.2026 22:19 Ответить
Над хмарами усі наші небесні.
До війни мав активи та наймав людей, але ніколи не мав манії величі.
Колись був офісним мінігером.
Не знав, і зараз не знаю як можна вбити горобця.
Але маю особисте кладовище дохлих підорів.
Коли ще БПЛА не стали мейнстрімом.
Так і живемо.
Повернуся живим - єдине бажання, маленька хатинка десь на верховині під хмарами. Аби мобільний інтернет був та банкомат з маркетом десь в полонині...

28.02.2026 22:57 Ответить
Adrian Boyanov
Зеленський - 48 !
Концерти, корпоративи, тусня, оплески залу...
Навіщо ???
А пам*ятати будуть тільки гру на роялі...
28.02.2026 22:27 Ответить
Цього людожера, звісно, не шкода - йому в пеклі давно прогули ставлять. Але що це дасть Ізраїлю та Україні? Якщо режим збережеться, то правильна відповідь - нічого.
28.02.2026 23:04 Ответить
просто цікаво, парашна зброя продана ірану, показала себе так же прекрасно під час атаки як і в венесуелі? тоді "слава руцкого аружія" ролетиться по світу ще більше ))) там і мадура не пікнув, тут і хаменуйло ))
28.02.2026 23:12 Ответить
 
 