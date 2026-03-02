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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Звернень щодо постраждалих українців в Ізраїлі немає, - посол Корнійчук

Ситуація в Ізраїлі: чи є постраждалі українці?

Наразі звернень щодо постраждалих громадян України в Ізраїлі не надходило.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив надзвичайний і Повноважний Посол України Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Подробиці

"Гаряча лінія" посольства України в Ізраїлі працює постійно. На цю хвилину звернень щодо постраждалих українців, слава Богу, немає", - сказав дипломат.

За словами Корнійчука, посольство працює в дещо обмеженому режимі, але доступ до консульських послуг продовжується.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Ізраїль (1988) Корнійчук (64) обстріл (34383)
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А ми так переживаємо за них!
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02.03.2026 12:50 Відповісти
Та які там українці?
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02.03.2026 12:58 Відповісти
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02.03.2026 13:07 Відповісти
Українці знаходяться в Україні.
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02.03.2026 13:00 Відповісти
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02.03.2026 13:33 Відповісти
Так. І дбайливо доглядають за своїм майном!
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02.03.2026 13:35 Відповісти
шо там у пана посла є контакт із міндічем та цукерманом?
як вони там? пісяють, какають норм? поносу нема?
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02.03.2026 13:00 Відповісти
Граждане Миндич и Цукерман мужественно потерпят).
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02.03.2026 13:05 Відповісти
 
 