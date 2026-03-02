Звернень щодо постраждалих українців в Ізраїлі немає, - посол Корнійчук

Наразі звернень щодо постраждалих громадян України в Ізраїлі не надходило.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив надзвичайний і Повноважний Посол України Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Подробиці

"Гаряча лінія" посольства України в Ізраїлі працює постійно. На цю хвилину звернень щодо постраждалих українців, слава Богу, немає", - сказав дипломат.

За словами Корнійчука, посольство працює в дещо обмеженому режимі, але доступ до консульських послуг продовжується.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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