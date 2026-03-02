США та Ізраїль хотіли показати, що удару може не бути, щоб Хаменеї та інші почувалися у безпеці, - Axios

США та Ізраїль спочатку планували атакувати Іран на тиждень раніше, проте перший удар було відкладено з оперативних та розвідувальних причин.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співрозмовники видання розповіли, що затримка дала Трампу ще один тиждень, щоб вибрати між двома паралельними шляхами - дипломатією та війною.

"Після того, як другий раунд переговорів між США та Іраном завершився без значного прогресу 17 лютого, військові планувальники США та Ізраїлю готувалися до завдавання ударів через чотири дні - у суботу, 21 лютого.

Американські та ізраїльські чиновники заявили, що однією з ключових причин була погана погода в регіоні. Другий ізраїльський чиновник заявив, що затримка була зумовлена ​​головним чином американською стороною та пов'язана з необхідністю кращої координації з Армією оборони Ізраїлю", - йдеться в матеріалі.

США та Ізраїль хотіли "сигналізувати про відсутність неминучого удару, щоб Хаменеї та інші почувалися в безпеці", сказав один ізраїльський чиновник розвідки.

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Високопоставлений посадовець адміністрації Трампа повідомив, що його здивувало те, що Хаменеї не переховувався під землею.

"Переговори в Женеві мали на меті дати час до нової дати удару, щоб іранці все ще вірили, що дипломатія залишається основним шляхом Трампа", - коже один із американських посадовців.

Водночас в Ізраїлі вважають, що нову дату удару було встановлено з тактичних та оперативних міркувань, і переговори були щирими. Якби Трамп побачив серйозний прогрес у Женеві, він міг би знову відкласти удар.

Двоє американських чиновників також спростували твердження про те, що переговори в Женеві були хитрощами.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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