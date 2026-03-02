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Новини Операція США проти Ірану
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США та Ізраїль хотіли показати, що удару може не бути, щоб Хаменеї та інші почувалися у безпеці, - Axios

Удари США та Ізраїлю по Ірану: подробиці підготовки операції

США та Ізраїль спочатку планували атакувати Іран на тиждень раніше, проте перший удар було відкладено з оперативних та розвідувальних причин.

Про це пише видання Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співрозмовники видання розповіли, що затримка дала Трампу ще один тиждень, щоб вибрати між двома паралельними шляхами - дипломатією та війною.

"Після того, як другий раунд переговорів між США та Іраном завершився без значного прогресу 17 лютого, військові планувальники США та Ізраїлю готувалися до завдавання ударів через чотири дні - у суботу, 21 лютого.

Американські та ізраїльські чиновники заявили, що однією з ключових причин була погана погода в регіоні. Другий ізраїльський чиновник заявив, що затримка була зумовлена ​​головним чином американською стороною та пов'язана з необхідністю кращої координації з Армією оборони Ізраїлю", - йдеться в матеріалі.

США та Ізраїль хотіли "сигналізувати про відсутність неминучого удару, щоб Хаменеї та інші почувалися в безпеці", сказав один ізраїльський чиновник розвідки.

Читайте: Берлін, Лондон і Париж можуть доєднатися до операції США та Ізраїлю в Ірані

Високопоставлений посадовець адміністрації Трампа повідомив, що його здивувало те, що Хаменеї не переховувався під землею.

"Переговори в Женеві мали на меті дати час до нової дати удару, щоб іранці все ще вірили, що дипломатія залишається основним шляхом Трампа", - коже один із американських посадовців.

Водночас в Ізраїлі вважають, що нову дату удару було встановлено з тактичних та оперативних міркувань, і переговори були щирими. Якби Трамп побачив серйозний прогрес у Женеві, він міг би знову відкласти удар.

Двоє американських чиновників також спростували твердження про те, що переговори в Женеві були хитрощами.

Читайте: На Кіпрі в районі британської авіабази пролунав потужний вибух

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3472) США (26704)
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Топ коментарі
+10
Сміялися з Трампа, в він виявився класним стратегом, приспав пильність ворога і вдарив тоді, коли той не чекав. Он в нас, Найвеличніший Лідор світу пів року погрожував контрнаступом, злили його люди план ворогу, розпорошив ударний кулак, а потім направив хлопців на укріпрайон ворога.
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02.03.2026 09:23 Відповісти
+3
"не вбивали релігійних діячів"

так то релігійних діячів, а это религиозные бандиты. назвать себя религиозным діячем не значит им быть
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02.03.2026 10:49 Відповісти
+3
Приспав пильність != класний стратег.

Поки що - це дистанційна війна зі знищеними 50 високопосадовцями ірану, яких замінили нові 50 високопосадовців.

Якщо трампу вдасться повалити режим аятол, тоді буде ясно, який з нього стратег.
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02.03.2026 11:01 Відповісти
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Сміялися з Трампа, в він виявився класним стратегом, приспав пильність ворога і вдарив тоді, коли той не чекав. Он в нас, Найвеличніший Лідор світу пів року погрожував контрнаступом, злили його люди план ворогу, розпорошив ударний кулак, а потім направив хлопців на укріпрайон ворога.
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02.03.2026 09:23 Відповісти
Це скоріше не Трамп в його генштаб.
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02.03.2026 09:29 Відповісти
Звичайно Генштаб. Але Трамп не ліз у незнайому йому справу, на відміну від Зеленського.
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02.03.2026 17:03 Відповісти
Приспав пильність != класний стратег.

Поки що - це дистанційна війна зі знищеними 50 високопосадовцями ірану, яких замінили нові 50 високопосадовців.

Якщо трампу вдасться повалити режим аятол, тоді буде ясно, який з нього стратег.
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02.03.2026 11:01 Відповісти
"не вбивали релігійних діячів"

так то релігійних діячів, а это религиозные бандиты. назвать себя религиозным діячем не значит им быть
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02.03.2026 10:49 Відповісти
1. А наприклад кацапи ПОВБИВАЛИ УКРАЇНСЬКИХ РЕЛИГІЙНИХ ДІЯЧИВ У МИНУЛОМУ І ЗАРАЗ .

2. А ІРАНСЬКІ релігійні діячі 2 місячна тому повбивали 35 тис протестуючих . Тобто їм можно ? Їм Аллах дозволяє вбивати?
3. ваш приклад не коректний, хоча не дивує - бо це москальська теза
Реєстрація: 04 лютого 2026
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02.03.2026 12:51 Відповісти
Якби Трамп побачив серйозний прогрес у Женеві, він міг би знову відкласти удар.

Двоє американських чиновників також спростували твердження про те, що переговори в Женеві були хитрощами. В цьому є зерно правди ,зважуючи на приклад війни в Україні де американський "трамбон" показав і показує із себе хитрови..баного афериста.котрий підігрує рашистському окупанту ((
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02.03.2026 11:23 Відповісти
Тобто , якби аятоли подарували Трампу надію , що йому дадуть процент від нафти , що добуває Іран (як путін ) , то .....удару не було ?
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02.03.2026 12:06 Відповісти
якщо би аятола пообіцяв зятю "трамбона" Кершнеру пару процентів з видобутої в Ірані нафти ,так само.як куйло йому пообіцяв проценти, від видобутку газу, за допомогу в окупації частини України, 100% ударів би не було
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02.03.2026 15:26 Відповісти
 
 