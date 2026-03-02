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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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На Кіпрі в районі британської авіабази пролунав потужний вибух

На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав потужний вибух

На британській авіабазі "Акротірі", що розташована в кіпрському Лімассолі, зафіксовано ймовірну атаку після повідомлень про невдалі удари Ірану на острів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Channel 14.

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Що відомо? 

Згідно з попередніми даними, у ніч із неділі на понеділок на територію об'єкта впала іранська ракета. Очевидці повідомляють про гучний вибух, після якого на базі спрацювала тривога, а військові літаки почали терміново злітати в небо.

Цей інцидент збігся в часі з важливою тристоронньою заявою Великої Британії, Німеччини та Франції. Країни оголосили про спільну готовність до проведення операції проти Ірану, мета якої – ліквідація спроможностей режиму запускати ракети та безпілотники.

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль оголосив мобілізацію 100 тисяч резервістів

Автор: 

Велика Британія (5969) Ізраїль (1988) Іран (3472) Кіпр (260) Близький Схід (346)
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Топ коментарі
+19
Та вони ще не вспіли стурбуватися
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02.03.2026 02:03 Відповісти
+18
Ну чтож, полотенцам было мало - теперь их с азартом и упоением будут лупить все кто сможет дотянуться.
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02.03.2026 01:51 Відповісти
+18
Дейлі Мейл пишуть що дронами атакували базу на Кіпрі. Я в шоці, чесно скажу. Як це так, що їх не збили.. над базою британських ВМС, це бляха як. Наші хлопці по 500 за ніч тушать, а тут над країнами НАТО.. ото стид і глум
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02.03.2026 01:58 Відповісти
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Ну чтож, полотенцам было мало - теперь их с азартом и упоением будут лупить все кто сможет дотянуться.
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02.03.2026 01:51 Відповісти
Дейлі Мейл пишуть що дронами атакували базу на Кіпрі. Я в шоці, чесно скажу. Як це так, що їх не збили.. над базою британських ВМС, це бляха як. Наші хлопці по 500 за ніч тушать, а тут над країнами НАТО.. ото стид і глум
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02.03.2026 01:58 Відповісти
Та вони ще не вспіли стурбуватися
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02.03.2026 02:03 Відповісти
Десь може й тушать а у мене в містечку о 5.20 три шахеди і ніякої стрільби, раніше хоч з браунінгів пробували збивати а після того як президент дав доручення покращити на Сумщині ППО то зовсім прохідний двір став.
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02.03.2026 06:33 Відповісти
Саказав вчора представник Кіпру, що по ним не б'ють!
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02.03.2026 07:09 Відповісти
500 над Україною - то шахеди, а для британської бази балістичної ракети не пошкодували.
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02.03.2026 08:15 Відповісти
И? Кипр, это уже Европа? Протоколы совместной безопасности и прочие бла, бла, бла... Но, Европа, едина, как никогда! Жаль только дальше "глубокой обеспокоенности" дело не пойдет. Зачем эскалация...
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02.03.2026 02:02 Відповісти
Що би вони без українців робили ?
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02.03.2026 02:08 Відповісти
Через 3 тиждні побачимо, як дорослі справляються.
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02.03.2026 02:36 Відповісти
не було нічого
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02.03.2026 03:01 Відповісти
І де той дебільний безуглий місцевий начальник зе-поц? (так, тавтологія.)
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02.03.2026 03:49 Відповісти
Интересно, есть патент на тактику ведения войны? На музыку есть. Придумал композитор мелодию и "получает" за это. Скоро тактика и оперативное искусство ведения войны, новые формы и методы станут востребованными. ( Правда, в таком случае могут денежные знаки исчезнуть, но можно и репой брать)
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02.03.2026 04:56 Відповісти
у сенсі по репі ?
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02.03.2026 05:23 Відповісти
Зеленський прокоментував роботу ППО країн Близького Сходу
Україна допоможе партнерам зі своїм досвідом ППО на тлі конфлікту на Близькому Сході.
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02.03.2026 05:22 Відповісти
Може нарешті хош конкретні удари балістикою змусять "партнерів" остаточно прокинутися....в не заявами про стурбованість моніпулювати
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02.03.2026 07:08 Відповісти
Це вже Перл-Харбор, чи ще ні?
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02.03.2026 08:21 Відповісти
Велком в Третя Світова.
Шкода що Нафта дорожчає (((((
Через оту протоку довбану..
Може зможуть швидко завалити режими терлристів ?? 🙏🙏
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02.03.2026 08:52 Відповісти
може спеціально не захищали , щоб і Європу втягнути в війну
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02.03.2026 09:19 Відповісти
Як цікаво виходить: щоб тренувати наших вояків, то ми мали їхати в Бринанії, Хранції, Дойчланди. А як тренувати їхніх вояків, то знову наші мають їхати до них. А слабо було б британцям, французам, німцям приїхати до нас, постояти на варті поруч з нашими воїнами в МВГ, поолітати на Мі-8 з Мініганом, чи й взагалі з ПЗРК на ЛБЗ? Ааааа, сцикотно.
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02.03.2026 09:55 Відповісти
 
 