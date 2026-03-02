На Кіпрі в районі британської авіабази пролунав потужний вибух

На британській авіабазі "Акротірі", що розташована в кіпрському Лімассолі, зафіксовано ймовірну атаку після повідомлень про невдалі удари Ірану на острів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Channel 14.

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Що відомо?

Згідно з попередніми даними, у ніч із неділі на понеділок на територію об'єкта впала іранська ракета. Очевидці повідомляють про гучний вибух, після якого на базі спрацювала тривога, а військові літаки почали терміново злітати в небо.

Цей інцидент збігся в часі з важливою тристоронньою заявою Великої Британії, Німеччини та Франції. Країни оголосили про спільну готовність до проведення операції проти Ірану, мета якої – ліквідація спроможностей режиму запускати ракети та безпілотники.

Раніше повідомлялося, що Британія хоче залучити фахівців з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція проти Ірану може тривати до чотирьох тижнів.

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