Берлін, Лондон і Париж можуть доєднатися до операції США та Ізраїлю в Ірані
Країни "європейської трійки" можуть доєднатися до операції США та Ізраїлю через іранські удари по їхнім військовим на Близькому Сході.
Німеччина, Франція та Велика Британія опублікували спільну заяву у якій засудили невибіркові атаки Ірану проти країн, які не брали участь у бомбардуваннях, інформує Цензор.НЕТ
Є3 готова до спільної оборони
Якщо такі атаки не зупиняться, країни готові вжити необхідних заходів для захисту власних інтересів.
"Це може включати, при необхідності, застосування пропорційних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети та безпілотники за джерелом їх ураження. Ми домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими союзниками у регіоні з цього питання", - йдеться у заяві.
Французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона
Раніше міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила про пошкодження військово-морської бази країни в Об’єднаних Арабських Еміратах унаслідок атаки дрона.
Атака була спрямована на порт Абу-Дабі. "Ангар нашої військово-морської бази, що межує з базою Еміратів, був пошкоджений під час атаки дронів, спрямованої на порт Абу-Дабі", - зазначила Вотрен.
Міністерка наголосила, що збитки є виключно матеріальними та незначними. Постраждалих серед французьких військових немає.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у вівторок анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо подій на Близькому Сході. Про це він написав у соцмережі Х.
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Макрон же палестиням дупки цілував, а Ізраїль кляв негарними словамм.
Шо сі сталося...
За виключенням Британії, яка по суті вже бере участь.
А Ляйпціґ, Брістоль і Каркассон?
А вибіркові - "мона".
А оскільки московія здійснює виключно вибіркові атаки (як вона - московія - стверджує), значить ..