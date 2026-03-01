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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Берлін, Лондон і Париж можуть доєднатися до операції США та Ізраїлю в Ірані

Є3 готовий діяти із США проти атак Ірану

Країни "європейської трійки" можуть доєднатися до операції США та Ізраїлю через іранські удари по їхнім військовим на Близькому Сході.

Німеччина, Франція та Велика Британія опублікували спільну заяву у якій засудили невибіркові атаки Ірану проти країн, які не брали участь у бомбардуваннях, інформує Цензор.НЕТ

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Є3 готова до спільної оборони

Якщо такі атаки не зупиняться, країни  готові вжити необхідних заходів для захисту власних інтересів.

"Це може включати, при необхідності, застосування пропорційних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети та безпілотники за джерелом їх ураження. Ми домовилися співпрацювати зі Сполученими Штатами та нашими союзниками у регіоні з цього питання", - йдеться у заяві. 

Також читайте: США знищили дев’ять іранських військових кораблів, - Трамп

Французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона

Раніше міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила про пошкодження військово-морської бази країни в Об’єднаних Арабських Еміратах унаслідок атаки дрона.

Атака була спрямована на порт Абу-Дабі. "Ангар нашої військово-морської бази, що межує з базою Еміратів, був пошкоджений під час атаки дронів, спрямованої на порт Абу-Дабі", - зазначила Вотрен.

Міністерка наголосила, що збитки є виключно матеріальними та незначними. Постраждалих серед французьких військових немає.

Також читайте: Операція в Ірані просувається з випередженням графіка, - Трамп

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3472) Євросоюз (15200)
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Топ коментарі
+23
А проти кацапів сцикотно!
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01.03.2026 22:47 Відповісти
+15
Ну, ви зрозуміли
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01.03.2026 23:06 Відповісти
+13
Кацам червону доріжку в Анкориджі. Для Трампа єта другоє.
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01.03.2026 23:22 Відповісти
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А проти кацапів сцикотно!
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01.03.2026 22:47 Відповісти
Кацам червону доріжку в Анкориджі. Для Трампа єта другоє.
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01.03.2026 23:22 Відповісти
2/3 цієї трійки бачили кацапські війська у своїх столицях. А про Іран тільки щось чули.
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01.03.2026 23:42 Відповісти
По яких базах Британії чи Франції вдарили кацапи?
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02.03.2026 00:26 Відповісти
британія надала сша свою базу. То чим вони незадоволені?
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02.03.2026 00:37 Відповісти
І з якими ж союзниками у регіоні буде співпрацювати Франція?
Макрон же палестиням дупки цілував, а Ізраїль кляв негарними словамм.

Шо сі сталося...
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01.03.2026 22:54 Відповісти
Нічого. Далі заяв діло не піде. Не ті тепер США для Європи, а таскати каштани з вогню для ізраїльтян французи точно не будуть. Попали по базі - помахали пальчиком і все.
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01.03.2026 23:19 Відповісти
Це буде добре. Тільки давайте трохи шивидше, а не як завжди.
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01.03.2026 22:54 Відповісти
Поки ці рішучі зберуться, Ізраїль та США вже все закінчать.
За виключенням Британії, яка по суті вже бере участь.
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01.03.2026 23:04 Відповісти
Шось турки мовчать - вони ж з Іраном на ножах
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01.03.2026 22:55 Відповісти
І з Ізраілем також. Непростий вибір. Мабудь в цій ситуації підуть за попкорном.
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01.03.2026 23:25 Відповісти
Які хоробрі. А в Україні слабо те ж саме зробити?
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01.03.2026 22:57 Відповісти
особливо це питання до британії. Нашого потужного гаранта. Який відправляє нас збивати дрони над оае
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02.03.2026 00:38 Відповісти
які молодці )).. а що на рахунок паРаши ?
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01.03.2026 22:59 Відповісти
По яких базах Британії чи Франції вдарила параша?
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02.03.2026 00:27 Відповісти
Трамп заявив, що війна в Ірані триватиме близько місяця
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01.03.2026 23:04 Відповісти
його радник сказав йому, що 2-3, не більше ))
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01.03.2026 23:15 Відповісти
Ну, ви зрозуміли
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01.03.2026 23:06 Відповісти
подивимось ))) щас дімон проспиться, вилізе з погрозами скинути всих в ламанш, як жирік помити в ньому свої лапті і тоді вже будемо дивитись на їх реакції ))
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01.03.2026 23:14 Відповісти
еу куколды решили урвать кусочек славы под шумок? хотя пока они там будут советоваться штаты уже все закончат
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01.03.2026 23:15 Відповісти
О так, воювати проти верблюдойо*ів, які не можуть знайти задню передачу на совковому танку - це їм тільки дай! А прикрити хоча б західні області України своєю авіацією - страшно і не хочется чомусь...
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01.03.2026 23:21 Відповісти
>> Берлін, Лондон і Париж можуть....

А Ляйпціґ, Брістоль і Каркассон?
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01.03.2026 23:21 Відповісти
"...засудили невибіркові атаки Ірану..." Джерело: https://censor.net/ua/n3603035

А вибіркові - "мона".
А оскільки московія здійснює виключно вибіркові атаки (як вона - московія - стверджує), значить ..
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01.03.2026 23:22 Відповісти
Ви мабуть спали весь час, то я вам розповім - атаки рашистів засуджували й не один раз, й озброєння, фінанси, амуніцію постачають Україні, а скоро вже й дрони.
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02.03.2026 00:30 Відповісти
Ну а військова відповідь коли?🤦
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02.03.2026 01:49 Відповісти
Yuri я б теж бажав знати відповідь на це питання. 🤷‍♂️
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02.03.2026 09:17 Відповісти
Це коаліція сміливців!
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01.03.2026 23:41 Відповісти
Мабуть і кацапи захочуть доєднатися до операції, але не відомо на чиїй стороні.
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02.03.2026 05:26 Відповісти
 
 