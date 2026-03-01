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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона

Вотрен повідомила про ураження ангара ВМС Франції в Абу-Дабі

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила про пошкодження військово-морської бази країни в Об’єднаних Арабських Еміратах унаслідок атаки дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у соцмережі X.

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За її словами, унаслідок удару було пошкоджено ангар французької військово-морської бази, що межує з базою Еміратів. Атака була спрямована на порт Абу-Дабі.

"Ангар нашої військово-морської бази, що межує з базою Еміратів, був пошкоджений під час атаки дронів, спрямованої на порт Абу-Дабі".

Вотрен уточнила, що удар не припав безпосередньо по території, де розміщений французький контингент. 

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Пошкодження мають обмежений характер

Міністерка наголосила, що збитки є виключно матеріальними та незначними. Постраждалих серед французьких військових немає.

"Збитки є лише матеріальними і обмеженими. Постраждалих немає", – заявила вона.

У відомстві також зазначили, що французькі підрозділи в регіоні перебувають у стані максимальної готовності через динамічну безпекову ситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США знищили дев’ять іранських військових кораблів, - Трамп

Французька присутність в ОАЕ

Французькі військові бази розташовані в Абу-Дабі на підставі двосторонньої угоди між Францією та Об'єднані Арабські Емірати. Зокрема, база Військово-морських сил облаштована у порту Зайєд.

Франція підтримує постійну військову присутність у регіоні Перської затоки в межах оборонного партнерства з Еміратами.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: Каллас про смерть Хаменеї: Шлях до іншого Ірану відкритий

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Іран (3472) Франція (3343) атака (1609) дрони (8356)
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Топ коментарі
+3
Чого у них немає бази в Одесі?
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01.03.2026 20:58 Відповісти
+3
Ті хто пропонують нам свої гарантії безпеки, не можуть відбити даже атаку дронів на свої бази. Це просто пздц.
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01.03.2026 22:17 Відповісти
+2
Іран або схаменеться,або йому надеруть дупу остаточно і безповортно.
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01.03.2026 21:04 Відповісти
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Чого у них немає бази в Одесі?
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01.03.2026 20:58 Відповісти
ніхто не хотів будувати поряд з російською, а до того ж у нас у Конституіцї був закріплений позаблоковий статус.
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01.03.2026 21:02 Відповісти
Якщо поза блоком, то якого біса в Криму були кацапи? Якщо так можна, то можна і французам...
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01.03.2026 22:13 Відповісти
ну це ж був не блок, а угода часів кучми за дешевий газ для насєлєнія (а насправді для своїх фавоорітів з великого бізнесу).
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01.03.2026 23:48 Відповісти
Так из этой базы французы могли Украину захватить. Вы шо, Соловьева на пару с Симоньян не смотрите? Ужас).
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01.03.2026 21:09 Відповісти
Вони кілька разів пробували, але вирішили більше не пробувати.
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01.03.2026 21:40 Відповісти
кримське СБУ з 1991 р. до останнього дня свого існування вело боротьбу проти... кримсько-татаоського сепаратизму та можливої агресії Туреччини.

а ви тут за Одесу.

.
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01.03.2026 21:54 Відповісти
"...до останнього дня свого існування вело боротьбу проти... кримсько-татаоського сепаратизму, укра́інскаво націоналізма (біндєравщіни) та можливої агресії Туреччини."
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01.03.2026 23:10 Відповісти
Монумент «Выстрел в спину» (укр. Постріл у спину) посвященный жертвам ОУН-УПА был открыт 14 сентября 2007 года на Советской площади в Симферополе

.Памятник установлен в память о советских гражданах погибших от рук украинских националистовпо инициативе Коммунистической партии Украины и организации «Родина».

завжди тішився, коли проходив повз цього пам'ятника:
- ты биндеровцев в Симферополе видишь ?
- нет !
- а они были, есть и будут !

.
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01.03.2026 23:43 Відповісти
"Чалмоголові" вирішили "піти, голосно грюкнувши дверима"? На них напали американці та Ізраїль, а вони вже молотять по базах Великобританії та Франції?
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01.03.2026 21:02 Відповісти
Мабуть, за принципом русні хочуть закінчити війну в столицях агресорів.
Тобто чим більше агресорів, тим більше столиць.
Іран пригрозив найпотужнішою в історії наступальною операцією: Змусимо Вашингтон і Тель-Авів капітулювати
На Иєрусалим і Вашінгтон!
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01.03.2026 21:09 Відповісти
А цих за що?
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01.03.2026 21:02 Відповісти
Іран або схаменеться,або йому надеруть дупу остаточно і безповортно.
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01.03.2026 21:04 Відповісти
Казус Беллі.
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01.03.2026 21:06 Відповісти
Учора не було шоу від ************- лише новини ...
Забиті аеропорти кацапнею в ОАЕ й не тільки ... так атдихалі па-людскі, нє па-дамашнєму і н на тєбє!!!
А сьогодні треба представникам демократів записати шоу Солов"я для Трампа - він багато ще всього нового про себе почує від друга владіміра... (хйла)
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01.03.2026 21:07 Відповісти
⚡️ США через посередника запропонували Ірану припинити вогонь сьогодні або завтра, але Тегеран відмовився, - Yedioth Ahronoth.
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01.03.2026 21:21 Відповісти
Трамп снова на@ел, походу. Ему не привыкать...
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01.03.2026 21:49 Відповісти
Звичайна деменція помножена на нарцисизм та манію величі.
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01.03.2026 21:53 Відповісти
Ті хто пропонують нам свої гарантії безпеки, не можуть відбити даже атаку дронів на свої бази. Це просто пздц.
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01.03.2026 22:17 Відповісти
 
 