Французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона
Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила про пошкодження військово-морської бази країни в Об’єднаних Арабських Еміратах унаслідок атаки дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у соцмережі X.
За її словами, унаслідок удару було пошкоджено ангар французької військово-морської бази, що межує з базою Еміратів. Атака була спрямована на порт Абу-Дабі.
"Ангар нашої військово-морської бази, що межує з базою Еміратів, був пошкоджений під час атаки дронів, спрямованої на порт Абу-Дабі".
Вотрен уточнила, що удар не припав безпосередньо по території, де розміщений французький контингент.
Пошкодження мають обмежений характер
Міністерка наголосила, що збитки є виключно матеріальними та незначними. Постраждалих серед французьких військових немає.
"Збитки є лише матеріальними і обмеженими. Постраждалих немає", – заявила вона.
У відомстві також зазначили, що французькі підрозділи в регіоні перебувають у стані максимальної готовності через динамічну безпекову ситуацію.
Французька присутність в ОАЕ
Французькі військові бази розташовані в Абу-Дабі на підставі двосторонньої угоди між Францією та Об'єднані Арабські Емірати. Зокрема, база Військово-морських сил облаштована у порту Зайєд.
Франція підтримує постійну військову присутність у регіоні Перської затоки в межах оборонного партнерства з Еміратами.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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.Памятник установлен в память о советских гражданах погибших от рук украинских националистовпо инициативе Коммунистической партии Украины и организации «Родина».
завжди тішився, коли проходив повз цього пам'ятника:
- ты биндеровцев в Симферополе видишь ?
- нет !
- а они были, есть и будут !
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Тобто чим більше агресорів, тим більше столиць.
Іран пригрозив найпотужнішою в історії наступальною операцією: Змусимо Вашингтон і Тель-Авів капітулювати
На Иєрусалим і Вашінгтон!
Забиті аеропорти кацапнею в ОАЕ й не тільки ... так атдихалі па-людскі, нє па-дамашнєму і н на тєбє!!!
А сьогодні треба представникам демократів записати шоу Солов"я для Трампа - він багато ще всього нового про себе почує від друга владіміра... (хйла)