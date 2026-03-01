Французька база в ОАЕ зазнала пошкоджень через атаку дрона

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила про пошкодження військово-морської бази країни в Об’єднаних Арабських Еміратах унаслідок атаки дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у соцмережі X.

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За її словами, унаслідок удару було пошкоджено ангар французької військово-морської бази, що межує з базою Еміратів. Атака була спрямована на порт Абу-Дабі.

"Ангар нашої військово-морської бази, що межує з базою Еміратів, був пошкоджений під час атаки дронів, спрямованої на порт Абу-Дабі".

Вотрен уточнила, що удар не припав безпосередньо по території, де розміщений французький контингент.

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Пошкодження мають обмежений характер

Міністерка наголосила, що збитки є виключно матеріальними та незначними. Постраждалих серед французьких військових немає.

"Збитки є лише матеріальними і обмеженими. Постраждалих немає", – заявила вона.

У відомстві також зазначили, що французькі підрозділи в регіоні перебувають у стані максимальної готовності через динамічну безпекову ситуацію.

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Французька присутність в ОАЕ

Французькі військові бази розташовані в Абу-Дабі на підставі двосторонньої угоди між Францією та Об'єднані Арабські Емірати. Зокрема, база Військово-морських сил облаштована у порту Зайєд.

Франція підтримує постійну військову присутність у регіоні Перської затоки в межах оборонного партнерства з Еміратами.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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