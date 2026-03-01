Французская база в ОАЭ подверглась повреждениям из-за атаки дрона
Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в соцсети X.
По ее словам, в результате удара был поврежден ангар французской военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов. Атака была направлена на порт Абу-Даби.
"Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби".
Вотрен уточнила, что удар не пришелся непосредственно по территории, где размещен французский контингент.
Повреждения носят ограниченный характер
Министр подчеркнула, что ущерб является исключительно материальным и незначительным. Пострадавших среди французских военных нет.
"Ущерб является только материальным и ограниченным. Пострадавших нет", – заявила она.
В ведомстве также отметили, что французские подразделения в регионе находятся в состоянии максимальной готовности из-за динамичной ситуации с безопасностью.
Французское присутствие в ОАЭ
Французские военные базы расположены в Абу-Даби на основании двустороннего соглашения между Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, база Военно-морских сил обустроена в порту Зайед.
Франция поддерживает постоянное военное присутствие в регионе Персидского залива в рамках оборонного партнерства с Эмиратами.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
