Французская база в ОАЭ подверглась повреждениям из-за атаки дрона

Вотрен сообщила об поражении ангара ВМС Франции в Абу-Даби

Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки дрона.

По ее словам, в результате удара был поврежден ангар французской военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов. Атака была направлена на порт Абу-Даби.

"Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби".

Вотрен уточнила, что удар не пришелся непосредственно по территории, где размещен французский контингент. 

Повреждения носят ограниченный характер

Министр подчеркнула, что ущерб является исключительно материальным и незначительным. Пострадавших среди французских военных нет.

"Ущерб является только материальным и ограниченным. Пострадавших нет", – заявила она.

В ведомстве также отметили, что французские подразделения в регионе находятся в состоянии максимальной готовности из-за динамичной ситуации с безопасностью.

Французское присутствие в ОАЭ

Французские военные базы расположены в Абу-Даби на основании двустороннего соглашения между Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, база Военно-морских сил обустроена в порту Зайед.

Франция поддерживает постоянное военное присутствие в регионе Персидского залива в рамках оборонного партнерства с Эмиратами.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

