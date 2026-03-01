Каллас о смерти Хаменеи: Путь к другому Ирану открыт

Высокий представитель ЕС Кая Каллас назвала гибель аятоллы Али Хаменеи определяющим моментом в истории Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Каллас в Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Что будет дальше, неизвестно. Но теперь путь к другому Ирану открыт, и его народ будет иметь большую свободу формировать его", - говорится в посте.

Каллас отметила, что поддерживает связь с партнерами, в частности с теми в регионе, которые несут на себе основную тяжесть военных действий Ирана, чтобы найти практические шаги для деэскалации.

Что известно о Хаменеи?

Али Хосейни Хаменеи - верховный лидер Ирана с 1989 года, был самой влиятельной политической и религиозной фигурой страны. Он определял общий курс государства, контролировал вооруженные силы, судебную систему, силовые структуры и имел решающее влияние на внешнюю политику.

Хаменеи был известен жесткой антизападной риторикой, особенно в отношении США и Израиля. Он поддерживал расширение влияния Ирана на Ближнем Востоке и развитие ядерной программы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи

Во время его правления Иран находится под международными санкциями, а внутри страны регулярно проходят протесты против экономической ситуации и ограничений прав и свобод.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин отреагировал на ликвидацию Хаменеи: соболезнования президенту Ирана