Каллас о смерти Хаменеи: Путь к другому Ирану открыт
Высокий представитель ЕС Кая Каллас назвала гибель аятоллы Али Хаменеи определяющим моментом в истории Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Каллас в Х.
"Что будет дальше, неизвестно. Но теперь путь к другому Ирану открыт, и его народ будет иметь большую свободу формировать его", - говорится в посте.
Каллас отметила, что поддерживает связь с партнерами, в частности с теми в регионе, которые несут на себе основную тяжесть военных действий Ирана, чтобы найти практические шаги для деэскалации.
Что известно о Хаменеи?
Али Хосейни Хаменеи - верховный лидер Ирана с 1989 года, был самой влиятельной политической и религиозной фигурой страны. Он определял общий курс государства, контролировал вооруженные силы, судебную систему, силовые структуры и имел решающее влияние на внешнюю политику.
Хаменеи был известен жесткой антизападной риторикой, особенно в отношении США и Израиля. Он поддерживал расширение влияния Ирана на Ближнем Востоке и развитие ядерной программы.
Во время его правления Иран находится под международными санкциями, а внутри страны регулярно проходят протесты против экономической ситуации и ограничений прав и свобод.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Все ідьот по плану.
не дозволяй урсулі нічого!
якась всрата баронеса, чи вільна естонка?
до речі!
яка радикальна різниця між каллас та орбаном! а коріння однакове....
Я НЕ підтримую Іран і хаменеї.
Я не підтримую плач євреїв при владі і їх політику.
Як скоро вони "намалюють" Умань, Житомир, Одесу, Мінськ - надбанням, необхідних для існування єврейського народу??
Думайте, поки що ЩЕ живі українці.
Тепер рівняють місто Тегеран під нуль.
Чи ще когось потрібно вбити?