938 21

Каллас о смерти Хаменеи: Путь к другому Ирану открыт

Реакция ЕС на смерть аятоллы: Кая Каллас назвала это историческим моментом

Высокий представитель ЕС Кая Каллас назвала гибель аятоллы Али Хаменеи определяющим моментом в истории Ирана.  

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Каллас в Х.

"Что будет дальше, неизвестно. Но теперь путь к другому Ирану открыт, и его народ будет иметь большую свободу формировать его", - говорится в посте.

Каллас отметила, что поддерживает связь с партнерами, в частности с теми в регионе, которые несут на себе основную тяжесть военных действий Ирана, чтобы найти практические шаги для деэскалации.

Что известно о Хаменеи?

Али Хосейни Хаменеи - верховный лидер Ирана с 1989 года, был самой влиятельной политической и религиозной фигурой страны. Он определял общий курс государства, контролировал вооруженные силы, судебную систему, силовые структуры и имел решающее влияние на внешнюю политику.

Хаменеи был известен жесткой антизападной риторикой, особенно в отношении США и Израиля. Он поддерживал расширение влияния Ирана на Ближнем Востоке и развитие ядерной программы.

Во время его правления Иран находится под международными санкциями, а внутри страны регулярно проходят протесты против экономической ситуации и ограничений прав и свобод.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Хаменеи (25)
+1
01.03.2026 13:57 Ответить
+1
Час обирати веселого клоуна та його развеселу команду!
01.03.2026 14:04 Ответить
Комментировать
Убитый аятолла выпустил фетву(указ) о запрете производства атомной бомбы.Следующий аятолла может не быть таким пацифистом.
01.03.2026 13:56 Ответить
Так можна сказати про будь-якого кервіника будь-якої країни. Але це не значить, що підарів не треба вбивати.
01.03.2026 14:24 Ответить
01.03.2026 13:57 Ответить
Иран в 70-х
01.03.2026 13:59 Ответить
Та хєр там , Каллас. До нвого Ірану, як до Києва рачки. Ті рушникоголові, ще крові не напились, ні своїх ні чужеї...
01.03.2026 13:57 Ответить
Далі буде заслуженне рівняння Ірану з землею,а потім,можливо,вони почнуть щось нове будувати.
01.03.2026 13:58 Ответить
Мабуть перед нападом у трампона якись же план був.
Все ідьот по плану.
01.03.2026 14:38 Ответить
Не все так просто. В 1989 умер другой аятолла, Рухолла Хомейни, и в результате "определяющего момента" к власти пришел нынешний покойник.
01.03.2026 14:01 Ответить
Час обирати веселого клоуна та його развеселу команду!
01.03.2026 14:04 Ответить
ірак розхєрачили. афган теж. а толку? ніякого. Там війна між іудеями і муслімами ніколи не скінчиться.
01.03.2026 14:06 Ответить
кая!
не дозволяй урсулі нічого!
якась всрата баронеса, чи вільна естонка?
до речі!
яка радикальна різниця між каллас та орбаном! а коріння однакове....

01.03.2026 14:21 Ответить
Євреї занадто багато викопали могил по всьому світові.
Я НЕ підтримую Іран і хаменеї.
Я не підтримую плач євреїв при владі і їх політику.
Як скоро вони "намалюють" Умань, Житомир, Одесу, Мінськ - надбанням, необхідних для існування єврейського народу??
Думайте, поки що ЩЕ живі українці.
01.03.2026 14:27 Ответить
Она понимает что убивать лидеров других стран ненормально?
01.03.2026 14:32 Ответить
Їй про це ніхто не казав. Якась Кая Колапс.
01.03.2026 14:40 Ответить
Хаменеї вже нікому нічого не винен - Іран - вперед із піснею - Каллас
01.03.2026 14:33 Ответить
Шлях відкритий. Вбили правлячу верхівку.
Тепер рівняють місто Тегеран під нуль.
Чи ще когось потрібно вбити?
01.03.2026 14:33 Ответить
Китай різко засудив удари США та Ізраїлю по Ірану, назвавши їх "неприйнятними" - шлях протистояння відкритий ,і Китай дуже швидко відбудує Іран Дешева іранська нафта буде оплатою Китаю,за відбудову Ірану,
01.03.2026 14:38 Ответить
Ага, відбудує, як Венесуелу зараз відбудовує рашка залишилася єдиною надійною бензоколонкою Китаю і непотоплюваним авіаносцем трьох океанів.
01.03.2026 15:04 Ответить
Смерті Хаменеі в віці 86 років недостатньо. Наступників вже давно призначено і це перевірені особисто Хаменеі особи. "Вартові" на всіх постах, закони шаріату діють, духовенство править, армія це духовенство захищає. І їх більше мільйона! Вони не мають наміру от так просто віддати владу підданим. Будуть вбивати своїх і чужих до останнього. Там без громадянської війни навряд чи вдасться змінити владу з духовної на світську. І де ж ті лідери опозиції? Сприймати серйозно вигнанця шахського сина з США? Та ну на фіг. Народ його не знає...
01.03.2026 14:59 Ответить
Вони такі оптимісти...
01.03.2026 15:00 Ответить
ЄС хитрозроблена лише констатують те що вже трапилося, а часом і примазуються типу і ми за були... Ну точно як Зеленський
01.03.2026 15:06 Ответить
 
 