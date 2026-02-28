Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв, - Трамп

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате ударов Израиля и США.

Это подтвердил президент США Трамп в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которые были убиты или изуродованы Хаменеи и его бандой кровожадных бандитов", - написал Трамп.