Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв, - Трамп
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате ударов Израиля и США.
Это подтвердил президент США Трамп в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которые были убиты или изуродованы Хаменеи и его бандой кровожадных бандитов", - написал Трамп.
Чудово. Тепер би ти ще сказав що робити неозброєним людям без зв'язку проти КВІР у яких все це є, але немає нічого людського і вони розстріляють ще стільки ж, скільки до того, навіть не скривившись і все було б прекрасно. Бо погрози погрозами, а якщо не збираєшся робити наземну операцію, а ти не збираєшся, то іранському народу ***** не позаздриш.
Усіх переміг.
Це був би дуже позитивний крок до миру та переосмислення ролі деменційних довбограїв в історії людства.