Новости Смена режима в Иране
9 374 122

Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв, - Трамп

али,хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате ударов Израиля и США.

Это подтвердил президент США Трамп в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв. Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которые были убиты или изуродованы Хаменеи и его бандой кровожадных бандитов", - написал Трамп.

Автор: 

Иран (785) США (7117) Хаменеи (17)
Топ комментарии
+26
Руда курва ***** гірший ніж хаменеї тільки ти того не бачиш.
28.02.2026 23:55 Ответить
+23
Чекаемо таке ж і про пукіна
28.02.2026 23:54 Ответить
+17
У 1981 році Хаменеї був обраний президентом, а в 1989 році, після смерті Хомейні у віці 86 років, його проголосили верховним лідером.

Значна кількість іранців вважають Хаменеї єдиним винуватцем того, що Іран вступив на шлях конфлікту з Ізраїлем та США - що призвело до значних руйнувань для його країни та її народу.

Вони звинувачують його у переслідуванні ідеологічної мети знищення Ізраїлю. Цього багато іранців не підтримують.

Також іранці звинувачують Хаменеї у тому, що вони називають дурістю - його переконання, що досягнення ядерного статусу зробить його режим непереможним.

Санкції паралізували іранську економіку, перетворивши найбільшого експортера нафти на бідну тінь самого себе.
28.02.2026 23:58 Ответить
чому не сказано і зроблено подібне щодо українців і путіна?
01.03.2026 00:55 Ответить
Шо може як Осаму в океан тіло скинуть і на то у кінець історії верите ни верите но сказочки конец. А я все одно не вірю вже давно в американську п*здежь тим більше від трампона
01.03.2026 01:04 Ответить
Це найбільша можливість для іранського народу повернути свою країну.

Чудово. Тепер би ти ще сказав що робити неозброєним людям без зв'язку проти КВІР у яких все це є, але немає нічого людського і вони розстріляють ще стільки ж, скільки до того, навіть не скривившись і все було б прекрасно. Бо погрози погрозами, а якщо не збираєшся робити наземну операцію, а ти не збираєшся, то іранському народу ***** не позаздриш.
01.03.2026 01:05 Ответить
Путин за четыре года не смог убить Зеленского. Смехдержава.
01.03.2026 01:14 Ответить
а він хотів ?
01.03.2026 07:30 Ответить
І що? Щоб мочконути якогось діда в хустці треба два авіаносці і два десятки есмінців з томагавками? Це перемога? Та вони завтра виберуть нового.
01.03.2026 01:29 Ответить
Ну інший буде знати, що і його мочканути зможуть. А так диктатори зовсім знахабніли в своїй безнаказанності
01.03.2026 01:37 Ответить
Там уже наслідний падішах на білому коні чекає команди Трампа заїхати в Тегеран. Час для атаки вибраний чудово народ ненавидить аятол це чудова можливіть повернути Іран на шлях демократії
01.03.2026 02:48 Ответить
Трамп сказав. Далі можно не читати.
Усіх переміг.
01.03.2026 02:32 Ответить
хаменея сидит в кремле! Колбась его!
01.03.2026 05:48 Ответить
Путін давно стоїть у черзі. Якби це настало вже завтра
01.03.2026 06:08 Ответить
"Найзловісніших," а не "найзліших". Або "одне з найбільших уособлень зла".
01.03.2026 06:45 Ответить
...а Путін тобто не вбивця серійний? Його ліквідуй!!!
01.03.2026 07:16 Ответить
пдр Епштейнівський... трампо -пон недоколиханий.. Чому не путін опісля Гітлера ???? козел . дух Анкоріджа у тебе з дупи лізе опісля танго з х..йлом
01.03.2026 07:26 Ответить
Чому б не зібрати десь в одному місці всіх цих войовничих старців, які одною ногою вже стоять в могилі, та не підірвати їх всіх разом протитанковою міною?
Це був би дуже позитивний крок до миру та переосмислення ролі деменційних довбограїв в історії людства.
01.03.2026 07:38 Ответить
Сказало дно на яке КГБ має компромат
01.03.2026 07:46 Ответить
жаль, что за 12 лет войны, нет подобных новостей о военно-политическом руководстве кремлевских террористов...
01.03.2026 07:55 Ответить
Найзлішого ти в дупу цілуєшь, стелиш червоний килимок та вішаєшь портет у Білому домі.
01.03.2026 08:12 Ответить
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником...
01.03.2026 08:22 Ответить
аллах такі акбар!
01.03.2026 08:39 Ответить
