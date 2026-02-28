Хаменеї, один із найзліших людей в історії, - мертвий, - Трамп
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був убитий внаслідок ударів Ізраїлю та США.
Це підтвердив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Хаменеї мертвий
"Хаменеї, один із найзліших людей в історії, мертвий. Це не лише справедливість для народу Ірану, а й для всіх великих американців та людей з багатьох країн світу, які були вбиті або понівечені Хаменеї та його бандою кровожерливих бандитів", - написав Трамп.
За словами американського лідера, ліквідувати Хаменеї вдалося за допомогою американської розвідки та високотехнологічних систем стеження, і тісно співпрацюючи з Ізраїлем. Разом із Хаменеї були ліквідовані й інші лідери.
"Це найбільша можливість для іранського народу повернути свою країну. Ми чуємо, що багато представників КВІР, військових та інших сил безпеки і поліції більше не хочуть воювати та шукають від нас імунітету. Як я сказав учора ввечері: "Зараз вони можуть отримати імунітет, пізніше вони отримають лише смерть!" Сподіваюся, що КВІР і поліція мирно об’єднаються з іранськими патріотами та разом працюватимуть як єдине ціле, щоб повернути країні велич, на яку вона заслуговує", - заявив Трамп.
Водночас президент США додав, що інтенсивні та точкові бомбардування триватимуть "безперервно протягом тижня або стільки, скільки буде необхідно" для досягнення мети – миру на Близькому Сході та у світі.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
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Чудово. Тепер би ти ще сказав що робити неозброєним людям без зв'язку проти КВІР у яких все це є, але немає нічого людського і вони розстріляють ще стільки ж, скільки до того, навіть не скривившись і все було б прекрасно. Бо погрози погрозами, а якщо не збираєшся робити наземну операцію, а ти не збираєшся, то іранському народу ***** не позаздриш.
Усіх переміг.
Це був би дуже позитивний крок до миру та переосмислення ролі деменційних довбограїв в історії людства.