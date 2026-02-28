УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5412 відвідувачів онлайн
Новини Зміна режиму в Ірані
11 500 123

Хаменеї, один із найзліших людей в історії, - мертвий, - Трамп

Трамп підтвердив загибель аятоли Хаменеї

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був убитий внаслідок ударів Ізраїлю та США.

Це підтвердив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хаменеї мертвий 

"Хаменеї, один із найзліших людей в історії, мертвий. Це не лише справедливість для народу Ірану, а й для всіх великих американців та людей з багатьох країн світу, які були вбиті або понівечені Хаменеї та його бандою кровожерливих бандитів", - написав Трамп.

За словами американського лідера, ліквідувати Хаменеї вдалося за допомогою американської розвідки та високотехнологічних систем стеження, і тісно співпрацюючи з Ізраїлем. Разом із Хаменеї були ліквідовані й інші лідери. 

"Це найбільша можливість для іранського народу повернути свою країну. Ми чуємо, що багато представників КВІР, військових та інших сил безпеки і поліції більше не хочуть воювати та шукають від нас імунітету. Як я сказав учора ввечері: "Зараз вони можуть отримати імунітет, пізніше вони отримають лише смерть!" Сподіваюся, що КВІР і поліція мирно об’єднаються з іранськими патріотами та разом працюватимуть як єдине ціле, щоб повернути країні велич, на яку вона заслуговує", - заявив Трамп. 

Водночас президент США додав, що інтенсивні та точкові бомбардування триватимуть "безперервно протягом тижня або стільки, скільки буде необхідно" для досягнення мети – миру на Близькому Сході та у світі.

допис Трампа

Читайте також: Є все більше ознак того, що Хаменеї більше не живий, - Нетаньягу

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Читайте також: Трамп озвучив причини, через які розпочав операцію проти Ірану: Одна із них – провал переговорів

Автор: 

Іран (3471) США (26698) Хаменеї (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Руда курва ***** гірший ніж хаменеї тільки ти того не бачиш.
показати весь коментар
28.02.2026 23:55 Відповісти
+24
Чекаемо таке ж і про пукіна
показати весь коментар
28.02.2026 23:54 Відповісти
+17
У 1981 році Хаменеї був обраний президентом, а в 1989 році, після смерті Хомейні у віці 86 років, його проголосили верховним лідером.

Значна кількість іранців вважають Хаменеї єдиним винуватцем того, що Іран вступив на шлях конфлікту з Ізраїлем та США - що призвело до значних руйнувань для його країни та її народу.

Вони звинувачують його у переслідуванні ідеологічної мети знищення Ізраїлю. Цього багато іранців не підтримують.

Також іранці звинувачують Хаменеї у тому, що вони називають дурістю - його переконання, що досягнення ядерного статусу зробить його режим непереможним.

Санкції паралізували іранську економіку, перетворивши найбільшого експортера нафти на бідну тінь самого себе.
показати весь коментар
28.02.2026 23:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
чому не сказано і зроблено подібне щодо українців і путіна?
показати весь коментар
01.03.2026 00:55 Відповісти
Шо може як Осаму в океан тіло скинуть і на то у кінець історії верите ни верите но сказочки конец. А я все одно не вірю вже давно в американську п*здежь тим більше від трампона
показати весь коментар
01.03.2026 01:04 Відповісти
Це найбільша можливість для іранського народу повернути свою країну.

Чудово. Тепер би ти ще сказав що робити неозброєним людям без зв'язку проти КВІР у яких все це є, але немає нічого людського і вони розстріляють ще стільки ж, скільки до того, навіть не скривившись і все було б прекрасно. Бо погрози погрозами, а якщо не збираєшся робити наземну операцію, а ти не збираєшся, то іранському народу ***** не позаздриш.
показати весь коментар
01.03.2026 01:05 Відповісти
Путин за четыре года не смог убить Зеленского. Смехдержава.
показати весь коментар
01.03.2026 01:14 Відповісти
а він хотів ?
показати весь коментар
01.03.2026 07:30 Відповісти
І що? Щоб мочконути якогось діда в хустці треба два авіаносці і два десятки есмінців з томагавками? Це перемога? Та вони завтра виберуть нового.
показати весь коментар
01.03.2026 01:29 Відповісти
Ну інший буде знати, що і його мочканути зможуть. А так диктатори зовсім знахабніли в своїй безнаказанності
показати весь коментар
01.03.2026 01:37 Відповісти
Там уже наслідний падішах на білому коні чекає команди Трампа заїхати в Тегеран. Час для атаки вибраний чудово народ ненавидить аятол це чудова можливіть повернути Іран на шлях демократії
показати весь коментар
01.03.2026 02:48 Відповісти
Трамп сказав. Далі можно не читати.
Усіх переміг.
показати весь коментар
01.03.2026 02:32 Відповісти
хаменея сидит в кремле! Колбась его!
показати весь коментар
01.03.2026 05:48 Відповісти
Путін давно стоїть у черзі. Якби це настало вже завтра
показати весь коментар
01.03.2026 06:08 Відповісти
"Найзловісніших," а не "найзліших". Або "одне з найбільших уособлень зла".
показати весь коментар
01.03.2026 06:45 Відповісти
...а Путін тобто не вбивця серійний? Його ліквідуй!!!
показати весь коментар
01.03.2026 07:16 Відповісти
пдр Епштейнівський... трампо -пон недоколиханий.. Чому не путін опісля Гітлера ???? козел . дух Анкоріджа у тебе з дупи лізе опісля танго з х..йлом
показати весь коментар
01.03.2026 07:26 Відповісти
Чому б не зібрати десь в одному місці всіх цих войовничих старців, які одною ногою вже стоять в могилі, та не підірвати їх всіх разом протитанковою міною?
Це був би дуже позитивний крок до миру та переосмислення ролі деменційних довбограїв в історії людства.
показати весь коментар
01.03.2026 07:38 Відповісти
Сказало дно на яке КГБ має компромат
показати весь коментар
01.03.2026 07:46 Відповісти
жаль, что за 12 лет войны, нет подобных новостей о военно-политическом руководстве кремлевских террористов...
показати весь коментар
01.03.2026 07:55 Відповісти
Добро завжди перемагає зло, а потім довго мучить його паяльником...
показати весь коментар
01.03.2026 08:22 Відповісти
аллах такі акбар!
показати весь коментар
01.03.2026 08:39 Відповісти
Найзліша людина в історії? Там де Хаменеї навчався ***** викладав.
показати весь коментар
02.03.2026 00:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 