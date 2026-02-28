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Новини Зміна режиму в Ірані
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Трамп озвучив причини, через які розпочав операцію проти Ірану: Одна із них – провал переговорів

Трамп назвав провал переговорів однією з головних причин початку операції проти Ірану

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США розпочали військову операцію "Епічна лють" проти Ірану, зокрема, через провальні переговори щодо ядерної угоди з Тегераном.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю для Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп про операцію в Ірані

"Я можу піти до кінця і взяти під контроль все або завершити її через два-три дні і сказати іранцям: "Побачимося знову через кілька років, якщо ви почнете відновлювати свої ядерні та ракетні програми"", - заявив президент США.

На думку Трампа, "Ірану в будь-якому разі знадобиться кілька років, щоб оговтатися від цієї атаки".

Читайте також: Трамп стежив за ударами по Ірану зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго, - Білий дім

Причини початку операції

Трамп заявив, що однією з причин початку операції проти Ірану став провал третього раунду переговорів у Женеві.

"Іранці наближалися, а потім відступали – наближалися, а потім відступали. Я зрозумів, що вони насправді не хочуть угоди",- заявив очільник США.

Також, за словами Трампа, Іран почав відновлювати деякі ядерні об'єкти, які США та Ізраїль атакували у червні 2025 року. 

Президент США розповів, що під час підготовки своєї промови щодо атаки в п’ятницю, 27 лютого, він доручив своїй команді зібрати інформацію про всі атаки, пов’язані з Іраном, за останні 25 років.

"Я побачив, що кожен місяць вони робили щось погане - щось підривали або когось вбивали",- сказав американський лідер.

Тривалість операції

Висловився Трамп і щодо тривалості операції США в Ірані, зазначивши, що це залежатиме від розвитку подій на місці.

Проте Трамп наголосив, що терміни можуть змінюватися в залежності від ситуації, у тому числі від долі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Читайте також: Хаменеї загинув, його тіло вже знайшли, - Reuters

Автор: 

Іран (3471) США (26698) Хаменеї (50) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+10
Наступна держава, яка провалила переговори - рф. Хоча для Трампа не виключений і інший варіант...
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28.02.2026 23:30 Відповісти
+8
Так іран всього кілька днів провалював переговори і водив Тромба за носа. А терорист №1 в світі Х'уйло водить Тромба за носа вже рік. Щось не бачу Тамагавків на кремль. Більше того, чому іранського лідера можна вбити, а коли буцімто на бункер терориста Х'уйла летіли дрони так Тромб підняв вереск і закотив істерику?
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01.03.2026 00:26 Відповісти
+5
Чого б з Ху*лом так не зробити!?
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28.02.2026 23:31 Відповісти
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Наступна держава, яка провалила переговори - рф. Хоча для Трампа не виключений і інший варіант...
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28.02.2026 23:30 Відповісти
хто напрягся? пуйло чи ...?
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28.02.2026 23:34 Відповісти
я сьогодні граю в мрійницюТ

Трамп відомстив Хутіну за свої приниження ?

Бо це теж попердження хутіну було - Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю. Про це пише New York Post.

Зауважте ,я не порожньому місці мрію-подивилася рашистоТБ
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28.02.2026 23:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iK9f1bxsVf0

Опісля "ЕПІЧНОЇ ЛЮТІ ТРАМПА" Кремль згадав про міжнародне право - ШВЕЦЬ зараз
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28.02.2026 23:50 Відповісти
Вітьок пролетів в пермовинах з Іраном - й вітька понесло?
Дух приниження під назвою ДУХ АНКОРИДЖУ Трампа таки підірвав , й Вітьок отаке видав для Хйла ?
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01.03.2026 00:00 Відповісти
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю. Про це пише New York Post. "Ніякої угоди не буде, якщо Україна і її народ не повірять, що зможуть жити в мирі, якщо буде знайдено дипломатичне рішення. Це має бути кінцевий результат - реальність миру. Я вважаю, що для цього будуть потрібні жорсткі протоколи безпеки з боку Сполучених Штатів, підкріплені жорсткими протоколами безпеки з боку Європи. І ми поставили перед собою мету на першій зустрічі в Женеві - ми працювали довгі години - встановити це", - сказав він.
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01.03.2026 00:24 Відповісти
Дурака учить , только портить.
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28.02.2026 23:30 Відповісти
якщо підорашка провалить переговори то так само по ній іпане?
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28.02.2026 23:30 Відповісти
У очах Тромба не підорашка провалить перегавори а Україна. Тому що не хоче капітулювати. А друг Х'уйло завжди хоче міру. Йому сам Віткоф сказав.
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01.03.2026 00:30 Відповісти
О !!!!!!

нарешті зрозумів!
отак треба і з рашкою - авіаносцями винести!

.
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28.02.2026 23:31 Відповісти
Колись зепоклонники пустили "мульку": Порошенко хоче купити авіаносець
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01.03.2026 09:36 Відповісти
Чого б з Ху*лом так не зробити!?
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28.02.2026 23:31 Відповісти
Так то ж патрон-дружбан.
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28.02.2026 23:33 Відповісти
Може тому що там крім балістики як в Ірана є ще ядерні заряди до неї?
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28.02.2026 23:35 Відповісти
А скількт у них там хаменаїлів?
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28.02.2026 23:31 Відповісти
був один
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28.02.2026 23:36 Відповісти
майже стільки , як ху&льонишей на кацапії
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01.03.2026 09:38 Відповісти
а з рфф він не хоче провести якісь провальні переговори?
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28.02.2026 23:33 Відповісти
єпічеський стид!! такі прекрасні були переговори і от тобі знову! _
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28.02.2026 23:33 Відповісти
Іран себе вважає країною з 2500-річною історією і не зовсім розуміє, чому руда неадекватна чмоня розказує, кому і що робити. (Так сьогодні на CNN написали).
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28.02.2026 23:34 Відповісти
що ти так за ворогів України хвилюєшься? рашист?
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28.02.2026 23:38 Відповісти
Мені пох ким там себе Іран рахує.
А я рахую, що якби 80 млн персів за раз сдохло, то було б не дурно для українців, тільки за один іранський шахед, за одне життя українця яке забрав цей шахед.
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28.02.2026 23:46 Відповісти
А як там дружба з кімом з Північної Кореї?
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28.02.2026 23:41 Відповісти
У Кіма є ядерна зброя. Тромб боїться піднімати ногу на того в кого є зброя а значить є карти. Головне в диктаторів, гопніків і маніяків нападати на завідомо заслабшу жертву.
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01.03.2026 00:32 Відповісти
Зброя китайська, ин проксі сі і тому друкує з його дозволу.
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01.03.2026 09:40 Відповісти
ну саме за це я би не дуже на рудого не навалював.
по перше він завжди прекрасний чемпіон і вже майже має премію миру,
відібравши її в теї який її було присуджено.
по друге - він почяв передвиборчю кампанію!
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28.02.2026 23:45 Відповісти
вгадайте з першого разу, хто за цю всю руду вакханалію башляє?
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01.03.2026 06:28 Відповісти
Я сподіваюся,що Україна не буде наступною,бо рудий покидьок українців вважає недоговірними?((
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28.02.2026 23:46 Відповісти
чувак, то ти ще ***** не бачив... чи бачив?
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01.03.2026 00:19 Відповісти
Так іран всього кілька днів провалював переговори і водив Тромба за носа. А терорист №1 в світі Х'уйло водить Тромба за носа вже рік. Щось не бачу Тамагавків на кремль. Більше того, чому іранського лідера можна вбити, а коли буцімто на бункер терориста Х'уйла летіли дрони так Тромб підняв вереск і закотив істерику?
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01.03.2026 00:26 Відповісти
На думку Трампа, "Ірану в будь-якому разі знадобиться кілька років, щоб оговтатися від цієї атаки". - ТЕЖ САМЕ ТРОМБ ГОВОРИВ ПІВ РОКУ НАЗАД, ЛІТОМ 2025. Але для рибок Гуппі зайде знову.
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01.03.2026 01:46 Відповісти
ЦРУ: Після можливої смерті Хаменеї владу в Ірані можуть захопити ще більш радикальні ісламісти - "https://www.reuters.com/world/middle-east/prior-iran-attacks-cia-assessed-khamenei-would-be-replaced-by-hardline-irgc-2026-02-28/ Reuters"

Центральне розвідувальне управління США прогнозує, що в разі ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї під час американсько-ізраїльської військової операції, владу в країні можуть захопити ще більш радикальні ісламісти.
Джерело: агентство "Reuters" із посиланням на двох поінформованих співрозмовників у розвідці.
Деталі: За інформацією співрозмовників агентства, відповідні оцінки ЦРУ були підготовлені протягом останніх двох тижнів. Американська розвідка комплексно проаналізувала можливий розвиток подій в Ірані після втручання Сполучених Штатів. Зокрема, спецслужба вивчала, наскільки військова операція здатна спровокувати зміну режиму в Ісламській Республіці.
Офіційні представники Центрального розвідувального управління відмовилися коментувати цю інформацію.
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01.03.2026 03:51 Відповісти
 
 