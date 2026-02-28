Трамп озвучив причини, через які розпочав операцію проти Ірану: Одна із них – провал переговорів

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США розпочали військову операцію "Епічна лють" проти Ірану, зокрема, через провальні переговори щодо ядерної угоди з Тегераном.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю для Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп про операцію в Ірані

"Я можу піти до кінця і взяти під контроль все або завершити її через два-три дні і сказати іранцям: "Побачимося знову через кілька років, якщо ви почнете відновлювати свої ядерні та ракетні програми"", - заявив президент США.

На думку Трампа, "Ірану в будь-якому разі знадобиться кілька років, щоб оговтатися від цієї атаки".

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Причини початку операції

Трамп заявив, що однією з причин початку операції проти Ірану став провал третього раунду переговорів у Женеві.

"Іранці наближалися, а потім відступали – наближалися, а потім відступали. Я зрозумів, що вони насправді не хочуть угоди",- заявив очільник США.

Також, за словами Трампа, Іран почав відновлювати деякі ядерні об'єкти, які США та Ізраїль атакували у червні 2025 року.

Президент США розповів, що під час підготовки своєї промови щодо атаки в п’ятницю, 27 лютого, він доручив своїй команді зібрати інформацію про всі атаки, пов’язані з Іраном, за останні 25 років.

"Я побачив, що кожен місяць вони робили щось погане - щось підривали або когось вбивали",- сказав американський лідер.

Тривалість операції

Висловився Трамп і щодо тривалості операції США в Ірані, зазначивши, що це залежатиме від розвитку подій на місці.

Проте Трамп наголосив, що терміни можуть змінюватися в залежності від ситуації, у тому числі від долі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

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