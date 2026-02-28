Трамп озвучив причини, через які розпочав операцію проти Ірану: Одна із них – провал переговорів
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США розпочали військову операцію "Епічна лють" проти Ірану, зокрема, через провальні переговори щодо ядерної угоди з Тегераном.
Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю для Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.
Трамп про операцію в Ірані
"Я можу піти до кінця і взяти під контроль все або завершити її через два-три дні і сказати іранцям: "Побачимося знову через кілька років, якщо ви почнете відновлювати свої ядерні та ракетні програми"", - заявив президент США.
На думку Трампа, "Ірану в будь-якому разі знадобиться кілька років, щоб оговтатися від цієї атаки".
Причини початку операції
Трамп заявив, що однією з причин початку операції проти Ірану став провал третього раунду переговорів у Женеві.
"Іранці наближалися, а потім відступали – наближалися, а потім відступали. Я зрозумів, що вони насправді не хочуть угоди",- заявив очільник США.
Також, за словами Трампа, Іран почав відновлювати деякі ядерні об'єкти, які США та Ізраїль атакували у червні 2025 року.
Президент США розповів, що під час підготовки своєї промови щодо атаки в п’ятницю, 27 лютого, він доручив своїй команді зібрати інформацію про всі атаки, пов’язані з Іраном, за останні 25 років.
"Я побачив, що кожен місяць вони робили щось погане - щось підривали або когось вбивали",- сказав американський лідер.
Тривалість операції
Висловився Трамп і щодо тривалості операції США в Ірані, зазначивши, що це залежатиме від розвитку подій на місці.
Проте Трамп наголосив, що терміни можуть змінюватися в залежності від ситуації, у тому числі від долі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
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Трамп відомстив Хутіну за свої приниження ?
Бо це теж попердження хутіну було - Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф пообіцяв, що не підпише мирну угоду між Україною і Росією доти, доки українці не будуть впевнені, що Москва більше не підніматиме проти них зброю. Про це пише New York Post.
Зауважте ,я не порожньому місці мрію-подивилася рашистоТБ
Опісля "ЕПІЧНОЇ ЛЮТІ ТРАМПА" Кремль згадав про міжнародне право - ШВЕЦЬ зараз
Дух приниження під назвою ДУХ АНКОРИДЖУ Трампа таки підірвав , й Вітьок отаке видав для Хйла ?
нарешті зрозумів!
отак треба і з рашкою - авіаносцями винести!
.
А я рахую, що якби 80 млн персів за раз сдохло, то було б не дурно для українців, тільки за один іранський шахед, за одне життя українця яке забрав цей шахед.
по перше він завжди прекрасний чемпіон і вже майже має премію миру,
відібравши її в теї який її було присуджено.
по друге - він почяв передвиборчю кампанію!
Центральне розвідувальне управління США прогнозує, що в разі ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї під час американсько-ізраїльської військової операції, владу в країні можуть захопити ще більш радикальні ісламісти.
Джерело: агентство "Reuters" із посиланням на двох поінформованих співрозмовників у розвідці.
Деталі: За інформацією співрозмовників агентства, відповідні оцінки ЦРУ були підготовлені протягом останніх двох тижнів. Американська розвідка комплексно проаналізувала можливий розвиток подій в Ірані після втручання Сполучених Штатів. Зокрема, спецслужба вивчала, наскільки військова операція здатна спровокувати зміну режиму в Ісламській Республіці.
Офіційні представники Центрального розвідувального управління відмовилися коментувати цю інформацію.